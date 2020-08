Allenamento congiunto Civitanova-Perugia

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Cucine Lube Civitanova e Sir Safety Perugia proseguono la preparazione in vista della prossima stagione agonistica. Le due big sosterranno insieme due allenamenti congiunti consecutivi in programma all’Eurosuole Forum (ovviamente a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli previsti) nei pomeriggi di mercoledì 26 e giovedì 27 agosto. Subito, dunque, un banco di prova importante e una grande occasione per testare i meccanismi di gioco di entrambe le formazioni che saranno avversarie non solo nel campionato di SuperLega ma, alla luce del sorteggio di Champions League di venerdì scorso, anche nella fase a gironi della massima competizione europea.

Heynen e De Giorgi trarranno certamente indicazioni importanti dal doppio impegno e coglieranno l’occasione per far prendere a tutti i giocatori ritmo di gioco e confidenza contro un avversario di livello, aspetti che evidentemente sono mancati nel primo mese e mezzo di preparazione.