Domani Trento-Modena, in dubbio per un caso di Covid-19

TRENTO- Domani, giovedì 5 novembre, si recupera il match della quinta di andata di regular season fra Itas Trentino e Leo Shoes Modena. Il match però è in forte dubbio per la positività di Gollini ed in attesa dei tamponi a cui si sottoporrà tutto il gruppo della prima squadra allenata da Giani.

Una gara fondamentale, a cavallo dell’8a e della 9a giornata, tra due formazioni che vogliono rilanciarsi in classifica per competere ai vertici come in ogni stagione.



Alla vigilia del confronto, l’Itas Trentino, che torna in casa dopo quattro impegni in trasferta tra Champions e Campionato, occupa la settima posizione in classifica con 10 punti ed è reduce da un autentico capolavoro a Cisterna di Latina. Avanti 2 set a 1, ma sotto 22-18 nel quarto parziale e con la partita che sembrava indirizzata al tie break, i bolidi di Abdel-Aziz, i contrattacchi di Kooy e i block di Podrascanin sono stati decisivi per raccogliere il bottino pieno. Dall’altra parte della rete, la Leo Shoes Modena, con Mazzone alla gara n. 300, cerca un colpo in trasferta per mantenere l’imbattibilità esterna nel torneo e per rifarsi dopo la sconfitta in 3 set di sabato scorso al PalaPanini contro la Lube. Uno stop al termine di un match combattuto nei singoli parziali, ma con gli ospiti spietati nei momenti clou. I gialli sono quinti con 12 punti. Il bilancio dei precedenti sorride ai trentini, con 42 successi a 32. Sono 6 gli ex nei roster, 3 per parte tra cui Rossini, bandiera modenese fino alla passata stagione.





PRECEDENTI: 74 (42 successi Trento, 32 successi Modena)

EX: Andrea Argenta a Modena nel 2017/18, Dick Kooy a Modena dal 2009/10 al 2012/13, Salvatore Rossini a Modena dal biennio 2014/15 al 2019/20, Jenia Grebennikov a Trento nel biennio 2018-2019, Daniele Mazzone a Trento nel biennio 2015-2016, Luca Vettori a Trento dal 2017/18 al 2019/20

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Andrea Argenta - 11 punti ai 1500, Simone Giannelli – 4 ace ai 100 (Itas Trentino), Elia Bossi - 7 punti ai 500, - 1 muro vincente ai 100, Daniele Mazzone - 6 punti ai 1500

In carriera: Andrea Argenta – 7 punti ai 1600 (Itas Trentino), Daniele Lavia – 15 punti ai 1000, Daniele Mazzone - 1 gara giocata alle 300 (Leo Shoes Modena)



Salvatore Rossini (Itas Trentino)- « Sarà un grande piacere e una grande emozione giocare una partita trovando dall'altra parte tanti compagni con cui ho condiviso tanti momenti. L'unico dispiacere è non poter contare sull'apporto del pubblico, che in una partita come questa è sempre stato particolarmente numeroso e caloroso, ma è una mancanza che dobbiamo accettare in questo periodo ».

Andrea Giani (Allenatore Leo Shoes Modena)- « Ci troviamo in una situazione dove il percorso è realmente ad ostacoli, bisogna essere concentrati perché il periodo è veramente complicato, però diciamo che questo è un match tra due squadre che hanno fatto la storia di questo Campionato e, al di là delle posizioni in classifica e dei giocatori in squadra, è un big match e come tale va vissuto. Sono partite dove devi saper spingerti oltre i limiti, devi oltrepassarli e noi soprattutto dobbiamo sovraperformare le nostre prestazioni per giocare a questo livello. Questo ci dà veramente grandi stimoli, anche perché ci teniamo tantissimo. Abbiamo giocatori abituati a queste partite e altri più giovani, che non hanno grande esperienza, ma i campioni devono aiutare tutti a crescere, come stanno facendo da inizio stagione. Nel caso si scenda in campo dovremo confermare il nostro livello di gioco, quello che abbiamo espresso anche contro Civitanova; ci sono momenti del set che non sono replicabili in allenamento, lì occorre la capacità mentale e la sicurezza per gestirli al meglio. In quei momenti delicati del match sei solo e devi trovare la forza e la sicurezza di giocarli alla grande, di fare l’attacco, la battuta o la ricezione perfetta ».



LA CLASSIFICA-

Cucine Lube Civitanova 23, Sir Safety Conad Perugia 21, Allianz Milano 14, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 13, Leo Shoes Modena 12, Gas Sales Bluenergy Piacenza 12, Itas Trentino 10, NBV Verona 9, Vero Volley Monza 7, Consar Ravenna 6, Kioene Padova 4, Top Volley Cisterna 4



1 partita in meno: Allianz Milano, Consar Ravenna, Itas Trentino, Leo Shoes Modena, NBV Verona, Sir Safety Conad Perugia