Padova-Trento martedì in campo per il recupero

PADOVA- Sconfitta per 3-1 in Umbria domenica pomeriggio, ma capace di lottare alla pari con i Block Devils nei primi tre set giocati, la Kioene Padova torna in campo dopo poco più di 48 ore per recuperare la sfida della 4a giornata di ritorno contro l’Itas Trentino, che nell’ultimo weekend ha osservato un turno di riposo rimandando l’appuntamento di Kaziyski con i 4000 attacchi vincenti in carriera, sempre più vicini. I patavini, terzultimi, devono fare i conti con una classifica corta che non lascia spazio ai cali di tensione, con cinque squadre in un fazzoletto di tre punti. Terza in graduatoria e memore della beffa al tie break subita alla BLM Group Arena nel match di andata, la formazione di Angelo Lorenzetti deve cercare il giusto approccio senza scordarsi che domenica andrà a Piacenza. I gialloblù hanno vinto 31 gare su 38 con i veneti.



PRECEDENTI: 38 (7 successi Kioene Padova, 31 successi Itas Trentino)



A CACCIA DI RECORD: In Regular Season: Marco Volpato - 8 punti ai 1500 (Kioene Padova).

In carriera: Eric Loeppky - 11 attacchi vincenti ai 500, Marco Vitelli - 9 attacchi vincenti ai 500 (Kioene Padova); Matey Kaziyski - 7 attacchi vincenti ai 4000, Daniele Lavia - 24 punti ai 1500 (Itas Trentino).



Jacopo Cuttini (Allenatore Kioene Padova)- « Da qui alla fine proveremo a fare punti in tutte le partite. Conosciamo la forza di Trento e di tutte le squadre che andremo ad affrontare, ma per mantenere la categoria dobbiamo fare qualcosa di speciale e fare delle imprese. A Perugia abbiamo fatto una buona gara ma in questo momento non basta, cercheremo di esprimere al meglio il nostro gioco per fare qualcosa in più ».