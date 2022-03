Trento senza problemi contro Vibo

TRENTO- L’Itas Trentino inizia con il piede giusto la settimana che porta alla Final Four di Del Monte® Coppa Italia 2022 di Bologna. Questa sera la formazione gialloblù ha completato il calendario dei suoi recuperi di SuperLega Credem Banca 2021/22 superando di slancio per 3-0 la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nell’incontro valido per il quindicesimo turno di regular season. Un risultato beneaugurante in vista della semifinale di sabato sera all’Unipol Arena contro Milano, ma molto utile anche per la classifica del campionato; i tre punti conquistati anche in questa circostanza spingono infatti la squadra di Lorenzetti sempre più al terzo posto, con nove lunghezze vantaggio su Modena, che però deve ancora recuperare due partite. La sfida odierna ha messo in luce il buon momento di forma di Michieletto (best scorer con 18 punti, di cui 4 a muro, con il 50% a rete) e Lisinac, a segno sedici volte e perfetto in ogni fondamentale come raccontano bene il 9 su 9 in primo tempo, 4 muri personali e 3 ace senza nemmeno un errore in battuta. In doppia cifra anche Lavia (11 punti col 53%) e buona pure la prestazione di Podrascanin, in campo per tutto il match e a segno col 57% e un muro. Quello che serviva per tenere subito a bada i calabresi e, di fatto, non consentire mai loro di giocare punto a punto in ogni singolo set.

I PROTAGONISTI-

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino) « Volevamo chiudere la partita in tre set per risparmiare qualche energia in vista dell’imminente weekend e anche solo per questo motivo siamo contenti . Questa sera sicuramente la battuta ci ha dato una grossa mano a confezionare il risultato gradito, dando fastidio al cambiopalla di Vibo Valentia. Abbiamo denunciato qualche difficoltà in attacco, risultando poco convincenti, ed è sicuramente su questo fondamentale che dobbiamo porre maggiore attenzione in vista di sabato ».

Marco Rizzo (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)- « Loro hanno imposto un ritmo di gioco molto elevato e noi abbiamo cercato di tenere il passo ma non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto fatica in battuta e in ricezione e questo ha permesso a Trento di ottenere una vittoria netta. Sapevamo che sarebbe stato un match difficile e rimane il rammarico perché volevamo fare di più. Questa volta non ci siamo riusciti a ripetere la bella prestazione che avevamo fatto contro Perugia. Adesso abbiamo 10 giorni a disposizione per preparare lo scontro-salvezza con Padova, arriveremo carichi e motivati. Giocando di squadra e convinti delle nostre potenzialità possiamo farcela ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 3-0 (25-17, 25-21, 25-20)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 1, Kaziyski 7, Lisinac 16, Lavia 11, Michieletto 18, Podrascanin 6, De Angelis (L), Cavuto 0, Zenger (L). N.E. Albergati, Sperotto, Pinali, D’Heer. All. Lorenzetti.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Saitta 0, Borges Almeida Silva 4, Resende Gualberto 8, Nishida 11, Fromm 11, Candellaro 7, Condorelli (L), Rizzo (L), Basic 1, Partenio 0, Nelli 4, Nicotra 0. N.E. Gargiulo. All. Baldovin.

ARBITRI: Saltalippi, Pozzato.

NOTE – durata set: 24′, 28′, 25′; tot: 77′.

MVP: Srecko Lisinac (Itas Trentino)

Spettatori: 1238