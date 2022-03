Play Off: Trento parte con il piede giusto contro Piacenza

TRENTO-I Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2022 si aprono nel segno di Alessandro Michieletto e del servizio dell’Itas Trentino. Con una prova monstre del suo giovane talento (premiato come MVP grazie a 15 punti personali, di cui 2 a muro e 5 in battuta, e il 67% di positività) e un rendimento altissimo del servizio (12 punti diretti a fronte di 15 errori) la formazione gialloblù apre nel migliore dei modi la serie con la Gas Sales Bluenergy Piacenza, rifilando agli avversari un 3-0 certificato dalle statistiche. La partita vive sul filo dell’equilibrio solo nel primo set, con gli emiliani bravi a rispondere colpo su colpo con attacco e muro, prima di cedere ai vantaggi sotto le bordate del mancino della nazionale italiana. Con il passare dei minuti la sfida diventata impari: Trento alza il livello dimostrandosi sempre più convincente e convinta dei propri mezzi, mentre Piacenza accusa difficoltà in tutti i fondamentali, vittima di troppi errori e di difetti evidenti in ricezione. Fra otto giorni Gara 2 al PalaBanca, già l’ultima chiamata per la formazione di Bernardi in cui l’unico a brillare è l’opposto Lagumdzija.