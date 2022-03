Francesco Recine MVP di gennario

PIACENZA- Domenica 3 aprile, sul taraflex del PalaBanca di Piacenza, lo schiacciatore della Gas Sales Bluenergy Piacenza Francesco Recine riceverà il premio di Credem Banca MVP del mese di gennaio, poco prima di Gara 2 dei Quarti di Finale Play Off, in diretta su RAI Sport.

Il numero tre emiliano riceverà il riconoscimento grazie ai tre premi di “migliore in campo” conquistati nel mese di gennaio, in particolare nella 13a di andata, nella 2a di ritorno e nella 5a di ritorno di SuperLega Credem Banca. Nessuno ha saputo eguagliare il martello campione d’Europa, nemmeno tenendo conto dei recuperi, inizialmente previsti nel suddetto mese, che hanno concluso la Regular Season.