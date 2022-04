Perugia pareggia i conti con Modena

MODENA -Nella domenica di Pasqua la Sir Safety Conad Perugia pareggia i conti con la Leo Shoes Perkinelmer Modena espugnando in quattro set il Pala Panini in gara 2 di semifinale scudetto . Serie sull’1-1, e tutto ancora in ballo. La sfida continua mercoledì al PalaBarton in Gara 3. Prova maiuscola dei bianconeri in seconda linea, con l’Mvp Colaci (64%) a guidare i compagni in ricezione, ed in sideout dove Perugia tiene percentuali importanti (61% con ricezione positiva, 52% con ricezione negativa) per tutto l’arco del match. A decidere però è il muro degli uomini di Nikola Grbic che chiudono con 18 punti nel fondamentale e tanti tocchi importanti per la difesa. Quattro Block Devils in doppia cifra. Eccellente Anderson (18 punti col 58% in attacco), continui Leon (15 palloni vincenti) e Rychlicki (12 a referto), clamoroso Solè che va in doccia con 11 punti di cui 6 a muro. Tutto dunque in equilibrio dopo due partite. Mercoledì sera a Pian di Massiano il terzo atto.

Spinge forte Modena in avvio dai nove metri con Nimir (5-2). Distanze invariate dopo il servizio in rete di Anderson (8-5). Doppio ace di Bruno (10-5). Muro e poi attacco di Rychlicki (10-8). Altro punto in contrattacco di Rychlicki dopo una super difesa di Colaci (12-11). In rete Van Garderen e parità (12-12). Si resta in parità dopo il muro di Anderson (16-16). Fuori Ngapeth, vantaggio Perugia (17-18). Arriva il muro di Solè (18-20). Ancora il centrale argentino (20-22). Anderson porta i suoi al set point (22-24). In rete il servizio di Anderson (23-24). Si riscatta subito con la pipe l’americano e Perugia passa a condurre (23-25).

Parità in avvio di secondo set dopo il muro di Solè (3-3). Break Modena con Nimir (5-3). Ngapeth spinge i suoi (9-6). Solè accorcia (10-9). Ngapeth ristabilisce con l’ace del 12-9. Anderson riporta Perugia a contatto (15-14). Modena scappa via con Nimir (21-17). Ace di Leon, poi muro di Giannelli (21-20). Il muro di Ricci pareggia (22-22). Muro di Stankovic, set point Modena (24-22). Chiude Ngapeth (25-22).

1-3 Perugia all’inizio del terzo parziale con Leon. A segno Rychlicki, poi out Nimir (2-6). Muro vincente di Leon, poi Ricci, poi muro di Rychlicki (4-11). Modena ricuce (10-14). Nimir dopo un lungo scambio poi Swan Ngapeth (12-14). Earvin Ngapeth riporta i suoi a -1 (15-16). Perugia riparte con Leon (15-18). Modena di nuovo a contatto dopo l’invasione aerea di Giannelli (18-19). Ace di Eearvin Ngapeth e parità (19-19). Doppio rosso (20-20). Leon da posto quattro e dal servizio (20-22). Muro di Anderson (20-23). Altro muro, di Solè, e set point Perugia (20-24). Anderson trova le mani del muro e Perugia torna avanti (21-25).

Scappa Modena in avvio di quarta frazione (3-0). Doppia fischiata a Colaci (4-0). Invasione del muro modenese (4-2). Ace di Earvin Ngapeth (6-2). Leon sulla riga, poi a muro e poi in contrattacco (6-6). Ace di Leon (7-8). Earvin Ngapeth riporta avanti i suoi (11-10). Il muro di Ricci (11-12). Ace di Earvin Ngapeth (14-13). Muro di Solè, poi errore di Earvin Ngapeth (14-16). Nimir pareggia (16-16). Muro di Solè (16-18). Contrattacco di Rychlicki (17-20). Ace di Anderson (19-23). Fuori il servizio di Bruno, match point Perugia (20-24). Fuori anche Earvin Ngapeth, Perugia impatta la serie (21-25).

I PROTAGONISTI-

Bruno Rezende (Leo Shoes Perkinelmer Modena)- « Oggi non siamo stati perfetti, in partite come queste serve fare meglio. Il cartellino rosso del terzo set senza nessun avvertimento prima è un dettaglio che fa la differenza. Noi non molliamo nulla, pensiamo al prossimo match, siamo assolutamente concentrati ».

Massimo Colaci (Sir Safety Conad Perugia)- « Stasera la cosa più importante era vincere. Abbiamo giocato molto meglio di gara 1, ma i playoff sono questi, ogni gara fa storia a sé sia a livello di singoli che come squadra. Lo sappiamo, ne siamo consapevoli, dobbiamo avere continuità se vogliamo battere una squadra di campioni come Modena ».

IL TABELLINO-

LEO SHOES PERKINELMER MODENA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA 1-3 (23-25, 25-22, 21-25, 21-25)

LEO SHOES PERKINELMER MODENA: Mossa De Rezende 3, Ngapeth E. 23, Mazzone 7, Abdel-Aziz 19, Van Garderen 3, Stankovic 4, Sanguinetti 0, Rossini (L), Ngapeth S. 6, Sala 0. N.E. Salsi. All. Giani.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 4, Anderson 18, Ricci 8, Rychlicki 12, Leon Venero 15, Solé 11, Piccinelli (L), Colaci (L), Plotnytskyi 0, Ter Horst 0, Travica 0. N.E. Dardzans, Mengozzi, Russo. All. Grbic.

ARBITRI: Simbari, Cesare.

NOTE – durata set: 30′, 28′, 32′, 30′; tot: 120′.

MVP: Massimo Colaci (Sir Safety Conad Perugia)

Spettatori: 4.400