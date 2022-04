Civitanova espugna Trento e pareggia i conti

TRENTO- La storia della Cucine Lube Civitanova si arricchisce di un’impresa che i numerosi tifosi giunti alla BLM Group Arena ricorderanno a lungo. La serie di Semifinale con l’Itas Trentino è di nuovo in parità (2-2) grazie al successo in quattro set 1-3 (19-25, 29-27, 22-25, 22-25) dei biancorossi in Gara 4. Sotto di due match dopo le prime due partite, gli uomini di Chicco Blengini sono riusciti a rialzarsi con due exploit di fila riportando a proprio favore il fattore campo. La qualificazione alla Finale Scudetto, infatti, sarà decisa alla bella nelle Marche, mercoledì 27 aprile (ore 20.30), all’Eurosuole Forum.

Quello biancorosso è un trionfo corale grazie allo spirito del gruppo, alla capacità di saper soffrire, alle scelte dello staff e al contributo determinante della panchina, con Kovar e Garcia in grado di ridare smalto alla squadra in una fase difficile. Se il top scorer del match è sul fronte opposto, Kaziyski (29 punti col 63%), l’MVP è biancorosso, Simon (20 punti con 5 muri e 2 ace), leader nelle fasi cruciali. Lube più efficace in attacco (50% contro il 47%), al servizio (6 ace a 2), a muro (11 a 9) e in ricezione con unica sbandata nel finale del secondo set. Zaytsev si leva la soddisfazione di abbattere i 5000 punti in Italia, De Cecco manda in doppia cifra quattro compagni.

Lorenzetti conferma lo starting six sceso in campo sempre nelle precedenti tre partite della serie: Sbertoli in regia, Lavia, Kaziyski e Michieletto su palla alta, Lisinac e Podrascanin al centro e Zenger libero. Blengini, con Juantorena ancora out, fa lo stesso e schiera De Cecco al palleggio, Zaytsev opposto, Yant e Lucarelli schiacciatori, Simon e Anzani centrali e Balaso libero.

Nel primo set Trento si aggrappa a Kaziyski (7 punti con il 67%), Civitanova gioca di squadra attaccando col 53% contro il 42%, sbaglia meno e mura meglio (4 a 2 i vincenti). Con il punto n. 5000 di Zaytsev in carriera tra SuperLega e Coppa Italia la Lube mette il naso avanti (9-10) e, dopo una prodezza di Simon (10-12), trova il break su attacco out di Michieletto (11-14) per poi allungare grazie all’infrazione gialloblù e al block di Lucarelli (11-16). Simon fa buona guardia a muro e i biancorossi tengono a distanza Trento (17-22). Pregevole la palombella di Lucarelli, sul fronte opposto l’attacco di Pinali, entrato in corsa è out (18-24). Alla seconda palla set chiude Yant (19-25).

Nel secondo set, dopo una serie di sorpassi e controsorpassi, le giocate di Simon valgono un break (13-16). I rivali pareggiano con Kaziyski (9 punti nel set) e tornano avanti sull’attacco out dello Zar (17-16). Kovar entra per Yant. Un errore gialloblù e il buon lavoro a rete riportano avanti la Lube che trova il break con Garcia, entrato pochi scambi prima, e il muro di Anzani (19-22). Tra i trentini entra Cavuto. Si torna in parità dopo il muro di casa (22-22). Avanti 23-24 con Anzani, la Lube spreca tre palle set (con invasione aerea rilevata dal video Check) e annulla un set ball prima di cadere sul muro trentino (29-27).

Lube più concreta in tutti i fondamentali nel terzo set. Sugli scudi Simon (7 punti), ma anche di Garcia (5 col 75%), entrato in corsa. In apertura reazione rabbiosa della Lube (3-8). Trento prende le misure e, nonostante l’intermezzo di Simon (8-12), si riavvicina con Kaziyski e arriva al 13-13. Yant e Zaytsev escono per Kovar e Garcia. Quest’ultimo firma il break in attacco e a muro (13-16). In una fase delicata sale in cattedra Anzani con un primo tempo e un ace (16-19). L’Itas annulla il gap (19-19). Un muro di importanza capitale targato Simon riporta avanti Civitanova, l’ace di Garcia fa il resto (19-21). Kovar e Simon rispondono alle giocate di Trento (21-23), Garcia passa con un mani out (21-24). La Lube vince il set sull’errore al servizio di Kaziyski (22-25).

Il quarto set si apre sui binari dell’equilibrio. In campo ci sono Kovar e Garcia che regalano perle in attacco e a muro (9-11). L’Itas pareggia al servizio (12-12), il braccio di ferro va avanti fino al mani out di Garcia e all’attacco sballato di Michieletto (17-19). Gli attacchi di Kovar e Simon portano la Lube sul +3 (18-21). L’Itas si riavvicina, ma Lisinac stecca al servizio (20-22). Simon gela la BLM Group Arena (21-23), stesso effetto lo provocano il primo tempo di Anzani e l’attacco out di Michieletto (22-25).

I PROTAGONISTI-

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « I ragazzi sono stati eccellenti a saper chiudere il ‘capitolo secondo set’ perché quelle circostanze, fuori casa, rischiano di condizionare l’intera partita. I set successivi si sono giocati sul filo, e un cambio di mentalità da parte nostra avrebbe sicuramente portato a un risultato diverso. Quindi bravi tutti i ragazzi, sono stati veramente stupendi perché vi assicuro che ho percepito un atteggiamento straordinario, un qualcosa che esula dalla normalità. In questo la squadra ha dimostrato una grandissima voglia a restare attaccata al match e quindi anche ai Play Off ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO-CUCINE LUBE CIVITANOVA 1-3 (19-25, 29-27, 22-25, 22-25)

ITAS TRENTINO: Michieletto 11, Lisinac 11, Lavia 7, Kaziyski 29, Podrascanin 6, Sbertoli 2, Zenger (L); Pinali, Cavuto. N.e. D’Heer, Albergati, Sperotto, De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 9, Zaytsev 10, Yant 10, Simon 20, De Cecco 2, Lucarelli 13, Balaso (L); Diamantini, Garcia 9, Kovar 5, Sottile. N.e. Marchisio, Juantorena, Jeroncic. All. Gianlorenzo Blengini.

ARBITRI: Boris, Braico

NOTE: Durata: 25’, 37’, 28’, 27’; tot 117’.

MVP: Robertlandy Simon (Cucine Lube Civitanova)