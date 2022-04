Perugia vince al Pala Panini, si va a Gara 5

MODENA- La Sir Safety Conad Perugia non trema in un PalaPanini sold out, tira fuori carattere, grinta e determinazione, sbanca ancora una volta il palasport emiliano in Gara 4 della Semifinale dei play off scudetto , supera al tie break i padroni di casa della Leo Shoes Perkinelmer Modena e rimanda il verdetto della semifinale alla decisiva gara 5 in programma mercoledì sera alle ore 20:30 al PalaBarton. Match di intensità incredibile e di grande spettacolo con i bianconeri che vanno prima sotto di un set, poi avanti 1-2 e che, nel tie break, trovano ancora una volta le energie per lottare e giocare una pallavolo concreta ed efficace. A decidere, dopo due ore abbondanti di gioco, un turno al servizio dell’Mvp Leon che, sul punteggio di 11-12, trova due ace consecutivi che lanciano Perugia. È il muro il fondamentale decisivo nella metà campo bianconera. 20 i punti nel fondamentale (5 di Solè, 4 a testa per Ricci e Giannelli) che tengono bene i fenomenali attaccanti di palla alta avversari. Equilibrio negli altri fondamentali, in battuta meglio Perugia che trova 8 ace (contro i 4 di Modena) contenendo il numero degli errori diretti. Doppia cifra in casa Sir per Leon (20 punti con 5 ace), Anderson (17 con il 54% in attacco) e Ruìychlicki (11), ottima prova dei due centrali (9 punti a testa per Solè e Ricci), Colaci tiene in seconda linea, Giannelli gestisce bene l’attacco dei suoi. Si va dunque alla “bella”. Appuntamento mercoledì sera al PalaBarton!

Modena parte con la diagonale Bruno-Abdel Aziz, in banda ci sono Earvin Ngapeth e Leal, al centro Stankovic-Sanguinetti, il libero è Salvatore Rossini. Perugia inizia il match con Rychlicki opposto in diagonale a Giannelli, le bande sono Leon e Anderson, al centro Mengozzi e Solè, Colaci è il libero.

Avvio equilibrato (3-3). Ace di Giannelli (3-5). Ngapeth pareggia (5-5). Out Rychlicki (6-5). Ngapeth a segno (8-6). Leon pareggia (8-8). Ancora Leon (8-9). Maniout di Leal, poi ace di Nimir (13-11). Ngapeth trova due punti in fila e Modena scappa (16-12). Fuori Rychlicki (17-12). Entra Ter Horst e gioca il maniout (17-14). Tre ace in fila di Sala (21-14). Muro di Leon (21-16). Fuori Nimir, poi muro di Solè (22-19). Leal porta Modena al set point (24-19). Torna Rychlicki. Muro di Giannelli (24-21). In rete il servizio di Rychlicki, primo set ai padroni di casa (25-21).

4-2 Modena in avvio con Nimir. Il muro di Solè impatta (4-4). Maniout di Leon, poi altro muro di Solè (4-6). Muro vincente di Anderson (6-9). Rychlicki in parallela, poi muro di Ricci (7-11). Muro di Rychlicki, poi smash di Solè (9-14). Modena accorcia (11-14), Perugia riparte con contrattacco ed ace di Rychlicki (11-17). Ace di Leon, poi smash di Anderson (12-20). Altro ace di Leon e subito dopo maniout di Anderson (12-22). Sull’angolino l’attacco di Anderson (13-23). Il muro di Ricci porta al set point (14-24). Modena ne mette tre in fila (17-24). Il muro di Rychlicki pareggia i conti (17-25).

Vantaggio Modena con Leal (4-3). Muro vincente di Anderson, poi muro vincente di Giannelli (4-6). Contrattacco di Rychlicki, poi primo tempo di Ricci (5-9). Pipe di Anderson (7-11). Contrattacco di Rychlicki (8-13). Ancora il lussemburghese, poi muro di Anderson (9-16). Ace di Leon (9-17). Anderson mantiene le distanze (12-20). Rychlicki a segno (14-22). Maniout di Anderson, set point Perugia (15-24). Ancora Anderson, Perugia avanti (16-25).

4-4 dopo l’attacco di Rychlicki. +3 Modena con gli attacchi di Nimir e Van Garderen (8-5). Ace di Anderson (8-7). Ngapeth in pipe (10-7). Il muro di Stankovic mantiene le distanze (12-9). Contrattacco di Ngapeth (13-9). Muro di Mazzone, Modena scappa via (16-11). Fuori l’attacco di Leon (20-14). Muro di Giannelli (20-16). Muro bianconero (21-18). Muro anche di Ngapeth (23-18). Muro di Mazzone, set point Modena (24-18). Fuori il servizio di Solè, si va al tie break (25-19).

2-4 Perugia dopo l’errore di Van Garderen. Fuori Rychlicki (3-4). Dentro Ter Horst. Ngapeth buca il muro (5-5). Muro vincente di Ricci (5-7). Sul 7-9 torna Rychlicki. Nimir chiude dalla seconda linea (9-9). Fuori Nimir (9-10). Si riscatta subito l’olandese (10-10). Invasione del muro modenese (10.11). Ace di Leon (11-13). Altro ace di Leon, match point Perugia (11-14). Ngapeth con il maniout (12-14). Fuori il servizio di Bruno, Perugia sbanca ancora il PalaPanini (12-15).

I PROTAGONISTI-

Maarten Van Garderen (Leo Shoes Modena)- « Nel secondo e terzo set abbiamo avuto un calo importante, siamo nei playoff e non ce lo possiamo permettere. Nel quinto set sono stati più bravi loro di noi, abbiamo provato a spingere, ma è andata male. Leon gli ace li fa, lo sappiamo. Testa alta e avanti verso la finale ».

Massimo Colaci (Sir Safety Conad Perugia)- « Gioco a pallavolo da tanti anni ma non ho mai assistito ad una serie così strana, abbiamo sempre vinto qui e sempre perso a Perugia, anche in campionato. Siamo due squadre forti che meriterebbero entrambe la finale. Oggi abbiamo fatto una grande gara, abbiamo avuto pazienza, nei momenti in cui loro ci hanno messo sotto. Credo che la gente stasera si sia divertita. Ovviamente spero che finalmente riusciremo a vincerne una in casa ».

IL TABELLINO-

LEO SHOES PERKINELMER MODENA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA 2-3 (25-21, 17-25, 16-25, 25-19, 12-15)



LEO SHOES PERKINELMER MODENA: Bruno 1, Nimir 19, Stankovic 9, Sanguinetti, Ngapeth E. 15, Leal 6, Rossini (L), Sala 3, Van Garderen 9, Mazzone 4, Gollini (libero). N,e.: Ngapeth S., Salsi. All. Giani, vice all. Carotti.



SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 5, Rychlicki 11, Ricci 9, Solè 9, Leon 20, Anderson 17, Colaci (L.), Ter Horst 1, Plotnytskyi, Travica. N.e.: Mengozzi, Piccinelli (libero), Russo, Dardzans. All. Grbic, vice all Valentini.



ARBITRI: Zavater, Zanussi

NOTE: durata set: 31', 28', 30', 29', 20'; tot: 138'.

MVP: Wilfredo Leon (Sir Safety Conad Perugia)

Spettatori: 5000