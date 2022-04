Piacenza-Monza match clou dei Play Off 5° posto

ROMA-Mercoledì 27 aprile, alle 20.30, è in calendario la 3a giornata del Girone Play Off 5° posto. I punti diventano più pesanti, la classifica ha assunto una chiara fisionomia. Piacenza e Monza sono in vetta a punteggio pieno, seguite da Verona e Cisterna a 3 punti, Milano e Taranto sono a secco. Dopo il 5° e ultimo turno le prime quattro classificate disputeranno le Semifinali in gara unica.



All’AGSM Forum Verona Volley riceve la visita dell’Allianz Milano. Gli scaligeri vogliono sfruttare il fattore campo come trampolino per recuperare terreno dopo lo scivolone a Monza, i meneghini cercano i primi punti dopo le sconfitte casalinghe con Monza e Cisterna. In caso di sconfitta l’Allianz vedrebbe diminuire le possibilità di accesso alle Semifinali. L’unico precedente nel Girone dei Play Off 5° Posto si giocò lo scorso anno e premiò Verona, ma nella successiva Semifinale ravvicinata a spuntarla fu Milano, che poi cadde in casa nella Finalissima con Modena perdendo la chance europea.



Scontro al vertice tra le due formazioni a 6 punti. Entrambe a punteggio pieno, Gas Sales Bluenergy Piacenza e Vero Volley Monza sono pronte a sfidarsi nello scontro diretto di mercoledì con la certezza che la vincitrice del confronto chiuderà la serata in vetta solitaria. Gli emiliani, che vengono dalle vittorie nette con Cisterna in casa e con Taranto in Puglia, non hanno ancora ceduto nemmeno un set, mentre il sestetto brianzolo ha espugnato per 3-1 Milano e si è imposto con lo stesso risultato in casa contro Cisterna finendo così in seconda posizione solo per il quoziente set. Equilibrio assoluto nei precedenti 6 incontri, compresi i due faccia a faccia della Regular Season 2021/22.



Forte dei 3 punti accumulati nella trasferta a Milano dopo una primo blitz fallito a Piacenza nel turno precedente, al Palasport di Cisterna la Top Volley Cisterna vuole confermarsi contro la Gioiella Prisma Taranto, formazione che non è riuscita ancora a muovere la classifica, ma ha rimediato due KO con il massimo scarto, il primo all’esordio contro Verona, il secondo nell’ultimo turno tra le mura amiche contro la capolista Piacenza. Le due formazioni, che si affrontano per la prima volta nei Play Off 5° Posto, in stagione hanno raccolto una vittoria a testa negli scontri diretti, mentre nei precedenti globali i tarantini sono avanti per 9 affermazioni a 7 sul Club pontino.



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA3a GIORNATA PLAY OFF 5° POSTO-