Sant'Elia batte il Club Italia e vede il traguardo salvezza

SANT’ELIA FIUMERAPIDO (FROSINONE)- L’ Assitec Sant'Elia vince 3-0 (25-19 26-24 25-22) contro il Club Italia Crai e agguanta il secondo posto, l’ultimo disponibile per la salvezza, sopravanzando proprio la squadra federale. Tre punti di straordinaria importanza quelli conquistati che permetteranno alle gazzelle care alla presidente Silvia Parente di essere artefici del proprio destino nell’ultima giornata del pool salvezza. Una vittoria a Vicenza potrebbe sancire, infatti, la permanenza del team frusinate in serie A2.

Coach Emiliano Giandomenico manda in campo la diagonale Saccani- Fiore, centrali Montechiarini e Vanni, schiacciatrici Costagli e Lotti, Lorenzini nel ruolo di libero. Coach Marco Mencarelli schiera, invece, Passaro-Adelusi, Acciarri-Marconato, Ituma- Despaigne, libero Ribechi.

Parte con il piede sull’acceleratore l’Assitec, pronti, via ed è subito 4-0. Poi 7-3. Sant’Elia continua a spingere e un gran diagonale di Fiore fissa il punteggio sul 17-13. Poi è capitan Lotti a ricacciare indietro il Club Italia, 19-15. Fast vincente di Montechiarini e massimo vantaggio per le “gazzelle”, 21-16. Time out per Mencarelli. Le padrone di casa però insistono e si portano sul 23-18. Nuovo discrezionale per le ospiti, ma al rientro sul taraflex del PalaIaquaniello la musica non cambia, l’Assitec porta a casa il primo set 25-19.

Nel secondo set è la squadra ospite a partire bene, 1-4. L’Assitec, però, riesce subito a recuperare e grazie a due attacchi consecutivi messi a terra da Capitan Lotti si porta sul 10-8. Successivamente 15-12 e Mencarelli chiama il primo discrezionale del secondo parziale. Club Italia reagisce e non solo riagguanta il team frusinate, 15-16. Time out per Giandomenico che poco dopo chiede il suo secondo discrezionale con le ospiti sempre avanti di un punto 19-20. Passano pochi minuti ed è Mencarelli a fermare il gioco dopo sul 22-21 per le padrone di casa. E’ lotta su ogni pallone ma Sant’Elia riesce a chiudere il set 26-24.

Nel terzo parziale le squadre camminano appaiate fino all’11-11. Poi l’Assitec torna a spingere e complice qualche errore di troppo del Club si porta sul 16-11. Mencarelli chiama il discrezionale per riordinare le idee. Sant’Elia continua a giocare ed un errore in battuta di Esposito per il Club Italia fissa il punteggio sul 20-16. Poi 23-18. E poi chiude la partita sul 25-22.

Emiliano Giandomenico (Allenatore Assitec Sant’Elia)- « E’ stata una vittoria frutto della concentrazione e della determinazione. Abbiamo fatto un’ottima prestazione a servizio abbiamo sbagliato soltanto due battute in tre set ed abbiamo difeso molto bene, è mancata, però, qualche cosina a muro. Siamo soddisfatti, adesso dobbiamo recuperare e poi tornare a lavorare duramente con la consueta umiltà, ma con la consapevolezza che impegnandoci al massimo possiamo toglierci delle soddisfazioni ».

Marco Mencarelli (Allenatore Club Italia Crai)- « Le ragazze hanno sofferto un’eccessiva tensione in questa gara come è capitato spesso nelle ultime prestazioni. Paure ingiustificate che all’interno di una gara rischiano di compromettere il rendimento del collettivo ».

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA – CLUB ITALIA CRAI 3-0 (25-19 26-24 25-22)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Saccani 3, Costagli 3, Vanni 4, Fiore 18, Lotti 19, Montechiarini 5, Lorenzini (L). Non entrate: Tellaroli, Nenni, Cecchi, Muzi. All. Giandomenico.

CLUB ITALIA CRAI: Adelusi 6, Despaigne 10, Acciarri 8, Passaro 4, Ituma 8, Marconato 5, Ribechi (L), Esposito 13, Micheletti, Pelloia. Non entrate: Nwokoye, Giuliani, Barbero (L), Vighetto. All. Mencarelli.

ARBITRI: Somansino, Oranelli.

NOTE – Durata set: 24′, 31′, 27′; Tot: 82′.

Sigel Marsala Volley 45 (16 – 10); Assitec Volleyball Sant’Elia 29 (10 – 17); Club Italia Crai 28 (10 – 17); Seap Dalli Cardillo Aragona 27 (8 – 19); Anthea Vicenza 27 (8 – 19); Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 26 (9 – 18); Egea Pvt Modica 14 (5 – 21); Tenaglia Altino Volley 8 (2 – 25).

Egea Pvt Modica – Sigel Marsala Volley, 04/05/2022 Ore 17.00, 3a Giornata

Club Italia Crai – Sigel Marsala Volley, 07/05/2022 Ore 16.00, 4a Giornata

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Tenaglia Altino Volley, 07/05/2022 Ore 16.00, 4a Giornata

Anthea Vicenza – Assitec Volleyball Sant’Elia, 07/05/2022 Ore 16.00, 4a Giornata

Seap Dalli Cardillo Aragona – Egea Pvt Modica, 07/05/2022 Ore 16.00, 4a Giornata