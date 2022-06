Il maliano Keita firma per Verona

LA CARRIERA-

Nato in Mali il 26 giugno 2001, ruolo schiacciatore, 207 cm di altezza, Keita ha mosso i suoi primi passi nel campionato serbo, prima con il Mladi Radnik Pozarevac e poi con l’OK Nis. Nell’ultima stagione in Corea del Sud, con la maglia del Kb Insurance Stars, è entrato nella storia per aver messo a terra 57 punti nella finale di campionato