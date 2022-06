A Milano dall'Argentina arriva Agustin Loser

MILANO- Trasferimento Top per l’ Allianz Powervolley Milano : la società meneghina ha perfezionato infatti l’acquisizione dei diritti sportivi per un biennio del centrale argentino Agustin Loser, che sarà quindi nel roster a disposizione di Roberto Piazza. Dopo la scorsa stagione vissuta con la maglia di Tourcoing nella Ligue A francese, l’argentino classe 1997 ha sposato il progetto di Milano per ritagliarsi una stagione da protagonista con la maglia biancoblu, elevando ancora di più il livello tecnico della squadra.

L’ottimo lavoro della dirigenza di Powervolley, guidata dal presidente Lucio Fusaro, ha permesso l’arrivo, sotto la Madonnina, del venticinquenne argentino, superando la concorrenza di altri top teams italiani e esteri e quindi la stagione prossima stagione farà il suo esordio nel campionato italiano di Superlega. Nonostante la giovane età, il centrale sudamericano vanta tuttavia già una notevole esperienza, e tra gli svariati successi con la sua nazionale spicca la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, competizione in cui si aggiudica il titolo di Best Blocker del torneo a cinque cerchi. Grande promessa del volley argentino, Loser colleziona successi e medaglie con le nazionali giovanili, a livello di club approda per la prima volta in Europa nella stagione 2020/21 tra le fila del Tourcoing nel campionato francese di massima serie.

Molto dotato dal punto di vista fisico, Loser sa esprimere al meglio il suo potenziale a muro e in battuta, con un servizio capace di mettere in forte difficoltà la ricezione avversaria, senza dimenticare le ottime prestazioni fornite nell’attacco di primo tempo. E sotto la guida di un tecnico come Roberto Piazza, Loser saprà certamente migliorare quanto già dimostrato confermando l’opinione degli addetti ai lavori secondo cui, in pochi anni, diventerà un giocatore fra i più forti nel suo ruolo.

LE PAROLE DI AGUSTIN LOSER-

« Mi hanno parlato molto bene della squadra e la prima cosa che ho pensato è che sono molto felice ed emozionato di giocare per questo club così importante ».

Quali sono le tue caratteristiche tecniche e fisiche che i tifosi di Milano potranno apprezzare?

« Sono veloce e credo che sia diventata la mia caratteristica principale. Dato che gli altri giocatori nel mio ruolo sono tutti molto alti, ho lavorato molto per essere bravo in tutti i fondamentali per sopperire alla mia mancanza di altezza in un altro modo ».

Gli obiettivi di Milano per questa stagione sono ambiziosi, il tuo ingaggio rappresenta un passo importante per la società. Penso che la tua motivazione sia molto alta, quali sono i tuoi obiettivi come singolo giocatore e quali quelle a livello di squadra?

« A livello individuale cercherò di dare il meglio, di giocare bene per me ma anche per il club, cercando di dare tutto ciò che ho. Per quel che riguarda la squadra, Milano ha terminato l’ultimo campionato ai quarti di finale scudetto, quindi credo che arrivare alle semifinali sia il nostro obiettivo. La Superlega è un campionato molto difficile, ma ci proveremo ».

25 anni da compiere e hai già raggiunto traguardi importanti, se penso con la tua nazionale l’anno scorso alle olimpiadi la medaglia di bronzo, ma anche a livello individuale sei considerato tra i migliori giocatori emergenti nel panorama internazionale. Da tempo Milano ti aveva messo nel mirino, senti la responsabilità del tuo ingaggio o è uno stimolo?

« Sento sia la responsabilità che comporta il mio ingaggio ma come ho già detto sono molto entusiasta di giocare per Milano ed in Superlega. Adesso sono in ritiro con la nazionale ed il pensiero è sulla VNL e sul mondiale, ma sono molto motivato per la prossima stagione. Mi hanno detto tutti tante belle cose su Milano e non vedo l’ora di scoprirle anche io: i tifosi, il club e tutto il resto ».

Cosa ti aspetti di diverso dalla Superlega rispetto al campionato francese, che ricordiamo hai trascorso con il Tourcoing?

« Secondo me il campionato italiano è il migliore al mondo, per questo credo che il livello della Superlega sia più alto rispetto a quello del campionato francese. In Francia le squadre sono quasi tutte allo stesso livello, mentre in Italia ci sono le prime quattro che sono un po’ più forti delle altre. Credo che questa sia una sfida molto stimolante per la mia carriera e per la mia esperienza. So che sarà difficile, ma mi piace la competizione e mi piace giocare a pallavolo «.

La prossima stagione giocherai nel palazzetto più bello d’Italia e in una delle città più importanti del nostro paese, vuoi dire qualcosa ai nostri tifosi?

« Sono molto felice ed entusiasta di giocare a Milano e non vedo l’ora di incontrare tutti i nostri tifosi al palazzetto. Ho molti amici che vivono a Milano e mi hanno detto che è una bellissima città, forse la più bella, e sarò molto contento di rivedere anche loro ».

LE PAROLE DEL TECNICO ROBERTO PIAZZA-

«Sono felicissimo di poter allenare un’altra medaglia olimpica, siamo scesi di gradino perché è una medaglia di bronzo, ma è stato un giocatore determinante per la nazionale argentina e sono felicissimo di poterlo avere nella nostra squadra visto e considerato che già lo scorso anno l’avevamo notato in un torneo pre-campionato e volevamo a tutti i costi portarlo a Milano per le sue caratteristiche di “giocatore per la squadra”, caratteristiche che si sposano alla perfezione con i nuovi arrivi di Milano. Quindi grande gioia nell’averlo e grande sicurezza anche che sarà una dei giocatori più importanti del prossimo campionato italiano».