Arthur Szwarc sarà un giocatore di Monza

MONZA– Arthur Szwarc sarà un giocatore della Vero Volley Monza per la stagione 2022-2023. Potente in battuta e in attacco, forte a muro, avendo ricoperto per anni il ruolo di centrale, il giocatore canadese completa il reparto degli opposti della prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley, insieme a Georg Grozer, per la prossima SuperLega Credem Banca.

LA CARRIERA-

Szwarc nasce a Toronto, in Canada, da genitori polacchi (per questo ha anche il passaporto polacco). Cresciuto nella formazione universitaria dei Lions di York nel ruolo di centrale, nella stagione 2017-2018 viene acquistato dal club francese di Ligue 1 dell’Arago de Sete. Dal 2019 è un giocatore della Top Volley Cisterna, disputando due ottime stagioni e mezzo, alternandosi nel ruolo di centrale ed opposto (ruolo già ricoperto in passato ma non con continuità). Le sue fiammate offensive contribuiscono ad un ottimo avvio di stagione dei laziali, ma il nuovo giocatore di Monza a fine novembre 2021, nel match contro Milano in Lombardia, si rompe il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Dopo un lungo recupero, ecco ora l’occasione per Szwarc di tornare in campo a schiacciare come sa.

LA NAZIONALE-

Fa parte della selezione seniores canadese dal 2017, anno del Bronzo alla World League. Due anni dopo centra il terzo posto nella NORCECA Championship, venendo inoltre convocato per rappresentare il suo paese all’Olimpiade di Tokyo 2020.

LE PAROLE DI ARTHUR SZWARC-

« Sono molto entusiasta di entrare a far parte del Vero Volley. E’ una avventura che si prospetta ricca di emozioni per i nuovi compagni, il pubblico, lo staff. Cosa conosco di Monza? La città che è bellissima, lo staff che è preparato e disponibile, i tifosi che sono molto appassionati e affettuosi e l’Arena che è tra i miei palazzetti preferiti in assoluto. C’è un grande coinvolgimento sportivo, una struttura solida: caratteristiche che sono determinanti per aiutare la squadra ad arrivare agli obiettivi. Ho scelto il Vero Volley per come potrò integrarmi al gruppo, per come potrò supportarlo, e poi per crescere, migliorare e provare a raggiungere il massimo. I miei obiettivi sono aiutare la squadra ed i compagni a crescere e farmi aiutare da loro a fare lo stesso, perché tutti dovremo aiutarci reciprocamente cercando di essere la migliore versione di noi stessi. Spero di giocare per provare a conquistare dei trofei e non vedo l’ora di entrare a far parte della squadra e vedere come andrà la stagione ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO CLAUDIO BONATI-

« Szwarc è certamente un atleta di grande prospettiva. Rientrando da un infortunio avrà bisogno di tempo per riprendere la sua forma migliore, ma siamo certi che lavorando con costanza ed entusiasmo, qualità che gli appartengono, sarà in grado di ritornare ai suoi ottimi livelli di performance. Ha grandi potenzialità e potrà crescere ancora molto come opposto, considerato che è un ruolo che ricopre da poco tempo dopo aver giocato come centrale. Puntiamo molto su di lui ».

