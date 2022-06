Leandro Mosca firma per Verona

VERONA-Ventidue anni per 209 cm, tanta classe ma anche tanta voglia di crescere: Leandro Mosca è ufficialmente un giocatore gialloblù.

Il giovane centrale, originario di Recanati, porta in dote le esperienze importanti maturate fra il Club Italia e le ultime due stagioni all’Allianz Milano. Nell’ultimo campionato di SuperLega ha collezionato 24 presenze. In questo momento, il nuovo centrale gialloblù è aggregato alla Nazionale azzurra, che sta disputando la VNL nelle Filippine.

La società ha raggiunto con Leandro Mosca un accordo fino al 2024.