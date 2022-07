Matteo Lelli completa la batteria dei liberi di Padova

PADOVA - Matteo Lelli, a ventisette anni, avrà l'opportunità di dare una svolta alla sua carriera. Dopo tanta gavetta nelle serie inferiori è stato chiamato dal tecnico Cuttini a ricoprire il ruolo di secondo libero della Kioene Padova . Il giocatore padovano classe ’95 farà il suo esordio assoluto in SuperLega. Reduce dall’ottima stagione in Serie B con TMB Monselice culminata con la promozione in A3, ha maturato diverse esperienze in altrettante categorie (A2, A3, B, B1, B2, D) con le maglie di Valsugana Padova, Tinet Gori Prata di Pordenone e proprio TMB Monselice.

LE PAROLE DI MATTEO LELLI-

Incontenibile la sua gioia al momento della chiamata della società bianconera:

« E’ stato un fulmine a ciel sereno. I primi segnali sono arrivati durante gli ultimi Playoff, ma non volevo crederci. Per me è un sogno che si avvera, un treno che non potevo perdere ».

Matteo ritroverà coach Cuttini, già conosciuto in una precedente avventura:

« Abbiamo lavorato insieme in A3 a Prata di Pordenone, è bello e stimolante allenarsi ancora con lui. Sono molto curioso anche di conoscere il resto dello staff e gli altri ragazzi. Obiettivo personale? Sono consapevole di avere davanti un libero di livello internazionale, ci sarà una sana competizione. Mi metto a disposizione con la volontà di crescere sotto tutti i punti di vista e farò il massimo per ritagliarmi un po’ di spazio. L’anno scorso, quando non avevo idea che sarei arrivato qui, ho vissuto tante partite in curva alla Kioene Arena. Con i “Men in Black” quella la più esaltante e decisiva con Vibo. Se in quel momento mi avessero detto che avrei giocato in SuperLega non ci avrei creduto, mi viene ancora la pelle d’oca se ripenso a tutto questo. Mi mancano gli ultimi esami, sono a buon punto. Poi verrà il bello: gestire la vita sportiva e quella legata allo studio, so che non sarà semplice ma non mi spaventa: più che mai sono convinto di voler ottenere il massimo da tutto ciò che sta prendendo forma nella mia vita ».