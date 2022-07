Linea verde a Cisterna con Matteo Staforini

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- La Top Volley Cisterna ha decisamente sposato la “linea verde” e lo ha fatto con cognizione di causa, dando seguito alla stagione passata dove il gran lavoro del tecnico Fabio Soli, ha dato i frutti sperati, anche e soprattutto sui giovani che lui ha saputo plasmare a sua immagine e somiglianza. Sarà così anche per il giovane libero Matteo Staforini, bergamasco doc, di proprietà dell’Allianz Milano, un anno in prestito alla Top Volley Cisterna. Arriverà in terra pontina forte della vittoria nella Junior League 2022, della convocazione con la Nazionale Under 20 (in questo momento è in raduno a Zocca in provincia di Modena) e di qualche esperienza nella passata stagione tra Coppa Italia e Superlega.

LE PAROLE DI MATTEO STAFORINI-

« E’ la prima volta che vado così lontano da casaNon vedo l’ora di iniziare, di conoscere l’ambiente e i miei nuovi compagni di squadra. Sono davvero galvanizzato, pronto a mettermi in gioco e, soprattutto, a carpire i segreti di chi ne sa più di me. Cisterna, ne sono certo, sarà una tappa importante della mia crescita come uomo e come atleta. Non ho avuto mai il piacere di lavorare con Fabio Soli, ma non vedo l’ora di farlo. Me ne hanno parlato benissimo, chi lo ha avuto come tecnico a Milano, ancora ne parla in maniera entusiastica. Questo è stato uno dei motivi che mi hanno portato ad accettare questa soluzione di Cisterna. L’altro è riconducibile alla serietà di una società che non lascia nulla al caso e che, numeri alla mano, rappresenta una delle eccellenze della nostra pallavolo ».

Con Damiano Catania si giocherà il posto da titolare:

« Sarà bello confrontarsi ogni giorno con lui. Siamo tutti e due giovani, abbiamo molto da imparare. Possiamo crescere entrambi, prendere l’uno dall’altro e chissà che insieme non si possa fare le fortune di una società, la Top Volley Cisterna, con la quale vogliamo far bene e vincere. Ripeto, la voglia di far bene è tanta, come lo è quella di crescere unitamente al resto del gruppo. La nostra è una squadra giovane, ma con giocatori esperti che possono farla crescere in fretta. Non vedo l’ora di stare lì, anche se inizialmente sarò impegnato con la Nazionale ».