Pochini torna a Siena

SIENA – Filippo Pochini nella stagione 2022-2023 sarà a disposizione del gruppo che verrà allenato ancora da coach Paolo Montagnani per il campionato di Superlega. Il “Pok” è nei fatti un nuovo acquisto, ma è in realtà un pallavolista che già conosce assai bene Siena e tutto il mondo Emma Villas .

Nato a Perugia il 13 novembre 1989, Pochini ha nel suo curriculum tre stagioni in Superlega e quattro in Serie A2. Dopo le giovanili e le prime esperienze in prima squadra alla Rpa Luibacchi.it Perugia, nel 2010 andò a giocare nel Volley Catania in B1. Poi Orvieto, di nuovo Perugia (stavolta Sir Safety) e nel 2013 il suo primo approdo alla Emma Villas, che all’epoca giocava le sue gare casalinghe a Chiusi e militava in Serie B2. Indossò questa maglia per due stagioni, che furono ricche di successi: e visse e conquistò due promozioni consecutive.

Nel 2015 il trasferimento a Santa Croce sull’Arno, che giocava in B1, e l’anno seguente a Gioia del Colle, ancora in B1. Nel 2017 il ritorno alla Emma Villas, in questo caso a Siena e di nuovo per una stagione piena di trionfi che culminò con la promozione in Superlega dopo la vittoria nella finale playoff contro Spoleto.

Nel 2018 Pochini passa a Livorno, in Serie A2, poi due anni a Mondovì mentre nella scorsa stagione ha giocato a Taranto, in Superlega. Ora arriva il suo terzo ritorno alla Emma Villas.

«Provo grande felicità nel sapere che tornerò a giocare nella Emma Villas Aubay Siena – le parole del libero. – Appena ho saputo dell’interessamento della società senese nei miei confronti mi sono immediatamente focalizzato su questa possibilità. Per me si tratta dell’ennesimo ritorno con questa maglia, sono contentissimo. Conosco ambiente e società, conosco coach Paolo Montagnani con il quale ho un ottimo rapporto umano e professionale. Pretende tanto dai suoi giocatori, sa gestire una squadra, conosce benissimo il mondo della pallavolo. So che a Siena ci sono sempre grandi obiettivi e questo mi carica di entusiasmo in vista della prossima stagione. Il Presidente Giammarco Bisogno è un grande motivatore e ritengo che insieme alla dirigenza di Siena stia costruendo una buona squadra. Ci saranno intenzioni sicuramente molto buone. Quando ho vestito la casacca della Emma Villas le cose sono sempre andate alla grande, in tre anni sono arrivate tre promozioni. Per me questa è una primissima scelta, c’è un ambiente sano e sicuro dove un giocatore può dare il meglio di sé».