Due anticipi aprono il 48° campionato di Superlega

ROMA -Al termine di un’estate ricca di titoli per le selezioni azzurre seniores e juniores, tra cui lo storico oro iridato dell’Italvolley maschile in Polonia dopo ben 24 anni di attesa, nel weekend si aprirà la nuova stagione del campionato più bello del mondo. RAI Sport e Volleyball World seguiranno le gare della SuperLega Credem Banca .

Scoglio proibitivo per la Gioiella Prisma Taranto, che vuole dimostrare quanto di buono fatto da matricola e sabato 1 ottobre alle 19.00 inizia la stagione al PalaMazzola con diretta RAI Sport, ma sfida subito i campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova. La formazione pugliese, reduce dal secondo posto al torneo “Spirito di squadra”, deve fare i conti con il problema al piede del palleggiatore Marco Falaschi, ex del match come il centrale Jacopo Larizza e coach Vincenzo Di Pinto. Già in forma campionato la Lube, che dopo aver vinto il torneo di Biella “Sotto il Mucrone”, battendo Monza e Trento, ha regalato ai tifosi una presentazione in grande stile a teatro. Ancora non al meglio Yant.

Sabato alle 20.30 la Pallavolo Padova accoglie la Valsa Group Modena. Si tratta di due quadre che hanno steccato il debutto nella passata stagione. Memori della falsa partenza contro la Lube nel 2021/22, i patavini sognano ben altro approccio alla Regular Season, proprio come gli emiliani, che vogliono cancellare in fretta i fantasmi dello scivolone in Brianza al primo ciak dell’ultima annata. Il sestetto veneto ha chiuso la preseason con un secondo posto al “Trofeo Astori” di Montichiari dopo lo stop in Finale con Verona, mentre i canarini si sono dovuti accontentare del quarto posto al torneo piemontese “Volley Sotto il Mucrone” dopo i passi falsi nel weekend con Trento e Monza.

Ad aprire le danze domenica è la sfida delle 15.30 al PalaBarton, quartier generale della Sir Safety Susa Perugia, team che si è ulteriormente rinforzato e arriva ai nastri di partenza con un sestetto di campioni, seguito da una panchina di alto profilo. Nella preseason sono arrivate prove di forza convincenti come nel test a Civitanova e nell’amichevole disputata al PalaEstra di Siena. In Umbria arriva la Vero Volley Monza, rivale da prendere con le pinze, data la buona stagione disputata l’anno passato conclusa con la vittoria della CEV Cup 2022. Alla rosa brianzola si è aggregato il finlandese Luka Marttila, top scorer degli Europei U20. Tre ex in campo. In casa Sir non è ancora al 100% Wilfredo Leon (in preallarme Oleh Plotnytskyi), che ha nel mirino i 2000 attacchi vincenti, distanti 8 prodezze.

Con diretta RAI Sport alle 18.00, i vice campioni d’Europa dell’Itas Trentino, nel giorno della gara n. 200 di Daniele Lavia, fanno gli onori di casa della SuperLega Credem Banca alla matricola Emma Villas Aubay Siena, tornata nella massima serie grazie all’acquisto del titolo sportivo di Reggio Emilia. I toscani vengono da un triennio in A2 con un’ultima stagione tormentata, chiusa al 9° posto. Quella che si appresta a iniziare la stagione potrebbe essere la solita Itas di Angelo Lorenzetti, aggressiva a muro, capace di difendere ogni pallone e con un feeling a prova di bomba grazie a un’ossatura immutata. Gli ospiti, reduci dalla rifondazione del gruppo, sono in fase di rodaggio, ma il recente primo posto finale al torneo “Spirito di Squadra” fa ben sperare in termini di intesa.

Sempre alle 18.00 la sfida tra Allianz Milano e Top Volley Cisterna. I meneghini mirano a un ulteriore scatto in avanti dopo i progressi mostrati in questi anni e competono per sgomitare con le formazioni più accreditate della SuperLega. Il modo migliore di iniziare la marcia è sfruttare il fattore campo, ma in terra lombarda arriva un’avversaria da non sottovalutare. Cisterna si presenta a Milano con vigore dopo l’approdo ai Play Off Scudetto della passata stagione e, soprattutto, dopo l’ultimo colpo di mercato che ha suscitato una ventata di entusiasmo, ovvero l’approdo in maglia pontina di uno schiacciatore esperto e dalla grande tecnica come il tedesco Denis Kaliberda.

Il primo posticipo stagionale va in scena alle 20.30 di domenica sul campo del PalaBanca. La chiusura tra le mura amiche spetta alla Gas Sales Bluenergy Piacenza, che dopo l’approdo alla Final Four della Del Monte® Coppa Italia 2022 si è messa in luce come regina del mercato estivo con arrivi illustri, su tutti il ritorno di Robertlandy Simon, e una presentazione in grado di infiammare i tifosi. Sul fronte opposto c’è la WithU Verona, che riparte dall’esperienza del tecnico riconfermato Radostin Stoytchev e ha sancito un’alleanza con uno sponsor di caratura internazionale al secondo anno della nuova società. Umile e ambiziosa, la società scaligera vuole crescere nel panorama pallavolistico di alto livello. I veneti affrontano da ex Enrico Cester ed Edoardo Caneschi. Quest’ultimo ha nel mirino la gara n. 200 in carriera.

TUTTE LE SFIDE-

GIOIELLA PRISMA TARANTO – CUCINE LUBE CIVITANOVA-

PRECEDENTI: 16 (13 successi Cucine Lube Civitanova, 3 successi Gioiella Prisma Taranto)

EX: Marco Falaschi a Civitanova nel 2020/21, Jacopo Larizza a Civitanova nel 2016/17 e 2020/21.

A CACCIA DI RECORD:

Regular Season: Eric Loeppky – 17 attacchi vincenti ai 500, Manuele Lucconi – 15 punti ai 1000 (Gioiella Prisma Taranto); Mattia Bottolo – 8 attacchi vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova).

Carriera: Giovanni Maria Gargiulo – 5 punti ai 700, Tommaso Stefani – 6 punti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto); Barthelemy Chinenyeze – 2 punti agli 800 (Cucine Lube Civitanova).

Aimone Alletti (Gioiella Prisma Taranto)- « Finalmente si inizia. C’è grande entusiasmo nel gruppo e grande voglia di mettersi alla prova. Esordiamo coi Campioni d’Italia che non hanno di certo bisogno di presentazioni, da Anzani, Balaso e Bottolo freschi Campioni del Mondo con la nazionale, passando da De Cecco a Zaytsev. Sappiamo sarà un match complicato ma dovremo essere bravi a pensare alle nostre cose, cercando di esprimere il nostro gioco e il nostro ritmo, mettendo in campo quella cattiveria agonistica degna di un esordio davanti al proprio pubblico contro i campioni in carica ».

Ivan Zaytsev (Cucine Lube Civitanova)- « Siamo reduci dal torneo di Biella, uno step importante per noi vista la caratura delle squadre affrontate. Ci ha permesso di acquisire maggiori sicurezze a pochi giorni dall’inizio della SuperLega, anche se dobbiamo ancora crescere. La lunga trasferta a Taranto va presa con le pinze perché affrontiamo una rivale che vive di entusiasmo per la salvezza dello scorso anno e cerca un buon avvio tra le mura amiche. Non dovremo pensare agli avversari, ma ad alzare il livello nella nostra metà campo ».

PALLAVOLO PADOVA – VALSA GROUP MODENA-

PRECEDENTI: 103 (85 successi Valsa Group Modena, 18 successi Pallavolo Padova)

EX: nessuno.

A CACCIA DI RECORD:

Regular Season: Dusan Petkovic – 14 attacchi vincenti ai 1000 (Pallavolo Padova); Earvin Ngapeth – 3 muri vincenti ai 200 (Valsa Group Modena).

Carriera: Asparuh Asparuhov – 6 punti ai 600, 14 attacchi vincenti ai 500 (Pallavolo Padova); Earvin Ngapeth – 1 punto ai 3600, – 18 attacchi vincenti ai 3000 (Valsa Group Modena)

Jacopo Cuttini (Allenatore Pallavolo Padova)- « Siamo una squadra molto rinnovata e abbiamo un calendario che ci propone subito diversi match con squadre con altri obiettivi rispetto ai nostri. Siamo solo all’inizio, ma vogliamo e dobbiamo mettere in difficoltà ogni squadra, sapendo che ogni settimana dovremo dare il 100% per ottenere un risultato positivo. Non siamo chiaramente favoriti ma di certo non staremo a guardare cosa farà Modena ».

Dragan Stankovic (Valsa Group Modena)- « Nelle ultime stagioni non ci sono mai state squadre facili da affrontare, specie in trasferta, quindi sarà dura. Anche loro nel weekend hanno giocato un torneo amichevole e hanno dimostrato di essere in buone condizioni, non dobbiamo sottovalutarli e sarà importante concentrarci sul nostro gioco senza mai mollare ».

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – VERO VOLLEY MONZA-

PRECEDENTI: 26 (6 successi Vero Volley Monza, 20 successi Sir Safety Susa Perugia)

EX: Oleh Plotnytskyi a Monza Vero Volley nel biennio 2017/18-2018/19; Thomas Beretta a Perugia nel 2014/15 e Gianluca Galassi a Perugia nel 2018/2019.

A CACCIA DI RECORD:

Regular Season: Stephen Timothy Maar – 1 ace ai 100, Arthur Szwarc – 1 punto ai 500 (Vero Volley Monza)

Carriera: Wilfredo Leon Venero – 8 attacchi vincenti ai 2000 (Sir Safety Susa Perugia); Vlad Davyskiba – 1 punto ai 500, Gabriele Di Martino – 3 muri vincenti ai 300 (Vero Volley Monza)

Sebastian Solè (Sir Safety Susa Perugia)- « Finalmente si parte! È arrivato il momento che tutti volevamo, noi giocatori, la società ed anche la città. In queste ultime settimane abbiamo fatto un po’ di test match che ci sono stati utili per provare alcune cose, stiamo bene anche fisicamente, siamo pronti, carichi e non vediamo l’ora di cominciare. Esordiremo in casa davanti al nostro pubblico ed a gente che, come abbiamo visto anche nelle amichevoli, ha voglia di pallavolo e noi dovremo mettere in campo la stessa voglia, cercando di giocare bene e di divertirci. Affronteremo Monza, una squadra contro cui abbiamo sempre fatto sempre fatica. Non avranno Cachopa che ha avuto un brutto infortunio, ma dispongono lo stesso di tanti grandi campioni e quando in campo ci sono giocatori del genere è sempre difficile ».

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Siamo molto felici di poter iniziare a giocare ma molto tristi di non poterlo fare con Fernando in campo, anche se Visic nel quadrangolare di Biella ha espresso una performance più che dignitosa. Cercheremo di dare massimo per rendere difficile la vita a Perugia, con l’obiettivo di fare una gara arrembante e vogliosa. In allenamento stiamo lavorando bene: vedo i ragazzi pimpanti e questo ci permette di lavorare in allenamento mettendo obiettivi sempre più alti. Perugia è una squadra fortissima, sulla carta la più forte del campionato insieme a Piacenza: hanno praticamente due squadre titolari in una. Faremo di tutto per fare una prestazione al massimo delle possibilità ».

ITAS TRENTINO – EMMA VILLAS AUBAY SIENA-

PRECEDENTI: 2 (2 successi Itas Trentino)

EX: Daniele Mazzone a Trento nel biennio 2015/16-2016/17, Giulio Pinali a Trento nel 2021/22, Maarten Van Garderen a Trento nel 2018/19.

A CACCIA DI RECORD:

Regular Season: Oreste Cavuto – 13 punti ai 1000, Donovan Dzavoronok – 12 attacchi vincenti ai 1500 (Itas Trentino).

Carriera: Oreste Cavuto – 3 muri vincenti ai 100, Daniele Lavia – 1 gara giocata alle 200, Marko Podrascanin – 9 attacchi vincenti ai 2500, – 2 ace ai 300 (Itas Trentino); Juan Ignacio Finoli – 1 ace ai 100, Giacomo Raffaelli – 2 muri vincenti ai 100 (Emma Villas Aubay Siena).

Angelo Lorenzetti (Itas Trentino)- « Dopo quasi due interi mesi di preparazione, svolti con un gruppo sempre crescente di giocatori, siamo felici di poter tornare a disputare una partita e di iniziare a mettere in campo con noi il nostro pubblico. Siamo ovviamente ambiziosi ma consci che anche in questa stagione troveremo avversarie ancora più strutturate ed un livello medio del campionato ulteriormente migliorato rispetto al recente passato. Nel turno d’esordio affronteremo Siena, una società che è stata bravissima in estate ad allestire, nonostante avesse a disposizione poche settimane, una rosa competitiva e con buone individualità come ad esempio quelle di Petric, Finoli e Pinali, che ritroviamo con piacere dopo l’annata vissuta insieme, in cui ha sempre saputo ritagliarsi un ruolo importante per centrare i nostri obiettivi ».

Giulio Pinali (Emma Villas Aubay Siena)- « È la prima partita del nostro campionato, un match importante di inizio stagione. Sono un team molto forte, sono più o meno gli stessi della scorsa stagione e anzi a mio avviso si sono anche rinforzati. Sarà una gara dura, si tratta di una squadra che ha alte qualità praticamente in tutti i fondamentali. Dovremo spingere e cercare di tenere il loro ritmo, in casa loro. Lì giocavo lo scorso anno, mi auguro che potremo disputare una buona partita ».

ALLIANZ MILANO – TOP VOLLEY CISTERNA-

PRECEDENTI: 24 (14 successi Top Volley Cisterna, 10 successi Allianz Milano)

EX: Yuki Ishikawa a Cisterna (Latina) nel biennio 2016/17 e 2017/18; Jean Patry a Cisterna nel 2019/20; Matteo Staforini a Milano nel biennio 2020/21, 2021/22.

A CACCIA DI RECORD:

Regular Season: nessuno.

Carriera: Denys Viktorovic Kaliberda – 4 punti ai 1200 (Top Volley Cisterna).



Jean Patry (Allianz Milano)- « Sarà una partita difficile quella contro Cisterna, la prima del Campionato e sarà anche un po’ strana perché dobbiamo trovare il ritmo. Si tratta dell’inizio di una nuova avventura e iniziare bene è importante. In più giocheremo in casa nostra, all’Allianz Cloud, quindi avremo una maggiore pressione, anche per il pubblico che viene per vederci dovremo fare bene. Abbiamo un gruppo nuovo, qualche giocatore esordirà per la prima volta in SuperLega, sarà difficile per tutti questi motivi. Dobbiamo cercare di fare bene, di trovare il nostro gioco e di creare il nostro gioco ».

Fabio Soli (Allenatore Top Volley Cisterna)- « Andremo in campo esprimendo il massimo del livello di gioco, contro una squadra per me di gran valore e che ogni anno mette un mattoncino per salire di qualità. La Milano di quest’anno ha dimostrato di avere una squadra ancor più competitiva rispetto al passato. Non hanno rinforzato solo lo starting six, ma hanno dato dimostrazione che lavorano per aumentare il livello tecnico degli allenamenti per preparare l’incontro domenicale. In casa loro lo scorso anno è stata una bella battaglia, hanno un allenatore di grande livello, quindi ci troveremo di fronte una squadra che ci creerà grandi difficoltà ».

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – WITHU VERONA-

PRECEDENTI: 9 (7 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 2 successi WithU Verona)

EX: Edoardo Caneschi a Verona nel 2020/21 ed Enrico Cester a Verona nel 2019/20.

A CACCIA DI RECORD:

Regular Season: Yoandy Leal – 3 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Rok Mozic – 34 punti ai 500 (WithU Verona).

Carriera: Edoardo Caneschi – 1 gara giocata alle 200, Enrico Cester – 9 attacchi vincenti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Luca Spirito – 1 muro vincente ai 200 (WithU Verona).

Lorenzo Bernardi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Il debutto in campionato non sarà facile, lavoriamo da poco al completo, gli automatismi e il ritmo gara devono crescere, affrontiamo una squadra che da più tempo di noi lavora insieme, ha giocatori importanti e credo che possa rappresentare la grande sorpresa di questa stagione. In questo primo periodo dovremo sopperire a certe mancanze con le individualità, il carattere e la determinazione. L’entusiasmo non dovrà mai mancare, è il motore che muove ogni grande impresa, deve essere il nostro mantra ».

Radostin Stoytchev (Allenatore WithU Verona)- « Quella con Piacenza sarà una partita difficile, come lo sono tutte le gare. La nostra squadra si è preparata con attenzione e pur non avendo ancora raggiunto il 100% affronteremo la partita di domenica sera con estrema determinazione. Abbiamo certamente rinforzato il nostro roster, con giocatori di ottima prospettiva. Ovviamente c’è una differenza tra noi e Piacenza, dettata dall’esperienza di alcuni giocatori. Per questo dovremo giocare ogni partita come fosse una finale ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA-

Sabato 1 ottobre 2022, ore 19.00



Gioiella Prisma Taranto – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Boris, Canessa

Sabato 1 ottobre 2022, ore 20.30

Pallavolo Padova – Valsa Group Modena Arbitri: Brancati, Piperata

Domenica 2 ottobre 2022, ore 15.30

Sir Safety Susa Perugia – Vero Volley Monza Arbitri: Florian, Lot

Itas Trentino – Emma Villas Aubay Siena Arbitri: Pozzato, Papadopol

Domenica 2 ottobre 2022, ore 18.00

Allianz Milano – Top Volley Cisterna Arbitri: Vagni, Braico

Domenica 2 ottobre 2022, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – WithU Verona Arbitri: Piana, Goitre