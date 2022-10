Cisterna raggiunge Perugia al comando

ROMA- La terza giornata di Superlega vede una strana coppia in testa: la Sir Safety Perugia che ieri ha vinto l’anticipo contro la WithU Verona, che sta facendo fede al suo ruolo di favorita, e la sempre più sorprendente Top Volley Cisterna, che oggi ha battuto Padova, inanellando il terso successo pieno in tre gare. Alle spalle delle capolista la Cucine Lube Civitanova che ha riscattato la sconfitta della settimana strapazzando davanti al pubblico amico un’ opaca Valsa Modena. Sale in classifica l’Allianz Milano che ha battuto davanti al pubblico amico una Emma Villas Aubay Siena ancora ferma a zero punti. Primo cin cin per la Gioiella Prisma Taranto che ha acuito i problemi di una Vero Volley Monza in piena crisi di identità. Risorge la Gas Sales Piacenza che supera in quattro set un’ Itas Trentino che parte forte ma poi si arrende sotto i colpi dei fuoriclasse di Bernardi.

TUTTE LE SFIDE-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – VALSA GROUP MODENA-

L’Eurosuole Forum di Civitanova Marche torna a far sentire la propria voce come nelle grandi occasioni (oltre quota 2 mila il numero degli spettatori sugli spalti) per questa 3ª giornata di Regular Season della SuperLega Credem Banca, che metteva la quotata Valsa Group Modena di Andrea Giani sulla strada dei campioni d’Italia. Dopo la battuta d’arresto di domenica scorsa con Padova (2-3), la Cucine Lube è riuscita a scatenare l’entusiasmo dei suoi tifosi con un convincente 3-0 (25-21, 25-13, 25-19) che risulta fondamentale sia per la classifica che per il morale, visto il blasone dell’avversario e il bagaglio pieno di pazienza sì, ma anche di tanta fiducia, con cui la squadra di Blengini ha iniziato il suo viaggio in questa nuova stagione agonistica, dopo l’ampio ringiovanimento della rosa effettuato in estate.

Novità nella metà campo Lube a inizio partita, con Blengini che torna a disporre di Marlon Yant in posto 4 schierandolo in diagonale con Bottolo, con Ivan Zaytsev che torna nel ruolo per lui consueto di opposto.

Il primo parziale è un monologo dei campioni d’Italia, che schiacciano con il 68% di efficacia e trovano il break di vantaggio che si rileverà già decisivo (10-6, poi 14-9 e 21-15) capitalizzando al massimo il gran lavoro del muro-difesa, con De Cecco e in un paio di occasioni persino il trascinatore Zaytsev (6 punti col 75% in attacco per lui) bravissimi ad alzare in banda (Yant 5 punti col 67%) i palloni dei contrattacchi. Finisce 25-21 con attacco vincente di Bottolo, al cospetto di una Modena che sfodera un buon Lagumdzija (6 punti, 71% in attacco e 1 muro) ma regala ai marchigiani ben 9 errori punto.

Stessa musica nel secondo set, quando un De Cecco in giornata di grazia manda in tilt la ricezione modenese dai nove metri, scavando il momentaneo 13-8 che galvanizza ulteriormente la Cucine Lube, a tratti davvero straordinaria in difesa, con il solito Balaso a farla da padrone, e davvero solida in attacco (65% di efficacia contro il 38% di Modena) continuando a privilegiare le bande, Dal 17-10 firmato da Yant in poi (per il cubano altri 6 punti, col 75% di positività sulle schiacciate) per i campioni d’Italia la strada è tutta in discesa, anche se per mettere la palla a terra devono fare i conti con un Earvin Ngapeth che riesce a mantenere vivi palloni su palloni in seconda linea. Il set si chiude dopo un ace del neo entrato Nikolov con un pesante 25-13 che non concede alibi alla squadra di Andrea Giani, sofferente nel cambio palla (percentuale d’attacco positività per il solo Lagumdzija, autore di 5 punti col 62% di efficacia) e a tratti inerme dinanzi al gioco dei cucinieri.

I biancorossi continuano a martellare anche nel terzo set, dominato (anche questo) con la stessa determinazione e la stessa sfrontatezza di quelli precedenti. Esplode il palasport di Civitanova Marche quando un monumentale Zaytsev (16 punti col 68% in attacco, uno in più di Yant che festeggia il rientro con un ottimo 65% di efficacia sulle schiacciate e 2 muri) mette a terra il pallone del momentaneo 14-9, un +5 che la Valsa Group riuscirà solo ad accorciare, ma mai a ricucire (25-19).

Capitan De Cecco è l’MVP eletto dai giornalisti presenti. Per Modena si tratta della seconda sconfitta in tre gare di campionato.

I PROTAGONISTI-

Chicco Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « La nostra è una squadra in costruzione. Il percorso che è stato complicato dall’assenza di alcuni giocatori. Il rapporto tra palleggiatore attaccanti si rafforza col tempo. Poi c’è un tema che riguarda il sestetto, questa squadra sta iniziando a lavorare ora perché nelle prime due partite non avevamo molte alternative. Quindi sto iniziando su questo argomento a curare ora questo aspetto, riportando i giocatori nei propri ruoli e trovando degli aggiustamenti. Ivan, che nei match precedenti giocava da ricevitore grazie alle sue qualità, adesso è schierato nel ruolo di opposto ma continua a darci una mano in ricezione. Chiaramente fare cambiamenti durante il campionato è ulteriormente difficile. Non bisogna né esaltarsi dopo le vittorie, né avvilirsi dopo eventuali passi falsi. La ricerca del sestetto e dell’eventuale alternativa è una virtù, ma bisogna fare attenzione che non diventi un pasticcio perché le squadre hanno bisogno di una stabilità su cui lavorare, sbagliare e insistere. Stiamo cercando di farlo per gradi ».

Dragan Stankovic (Valsa Group Modena)- « Abbiamo sicuramente faticato molto di più rispetto alle prime due gare di Superlega! dobbiamo entrare nel match e fare qualcosa di meglio, essere più pazienti e trovare il modo di ovviare ai fondamentali che non funzionano, come successo oggi con il servizio ».

IL TABELLINO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – VALSA GROUP MODENA 3-0 (25-21, 25-13, 25-19)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 2, Bottolo 9, Anzani 3, Zaytsev 16, Yant Herrera 15, Chinenyeze 7, Nikolov 1, D’Amico (L), Balaso (L), Gottardo 0. N.E. Ambrose, Sottile, Diamantini, Garcia Fernandez. All. Blengini.

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 1, Ngapeth 9, Stankovic 4, Lagumdzija 13, Rinaldi 7, Krick 4, Gollini (L), Sala 0, Pope 0, Marechal 0, Sanguinetti 0, Salsi 0. N.E. Rossini, Bossi. All. Giani.

ARBITRI: Puecher, Vagni.

NOTE – durata set: 26′, 21′, 26′; tot: 73

MVP: Luciano De Cecco (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 2.135

GIOIELLA PRISMA TARANTO – VERO VOLLEY MONZA-

Primo, importantissimo successo per la Gioiella Prisma Taranto che tra le mura amiche supera la Vero Volley e conquista i primi tre punti stagionali. Stefani: un successo che fa bene a morale e classifica”.

La Gioiella Prisma Taranto conquista una splendida vittoria per 3-0 (25-23, 25-16, 25-19) battendo la Vero Volley Monza tra le mura del PalaMazzola, dimostrando una bella reazione e una prova di carattere. Trascinata da Stefani e da Loeppky (16 punti a testa), la Gioiella Prisma mette in campo una prestazione corale, condita da difese e da attacchi senza esclusione di colpi, annichilendo le bocche di fuoco brianzole: non sono bastati, infatti, i colpi magistrali di Grozer (anche dai 9 metri, con 3 ace) e di Davyskiba a intimorire i rossoblù. Primi tre preziosissimi punti in cassaforte per gli ionici.

Di Pinto schiera la diagonale Falaschi-Stefani, in posto 4 Loeppky-Antonov, al centro Alletti-Larizza, libero Rizzo, mister Eccheli risponde con la diagonale Visic-Grozer, in posto 4 Davyskiba-Maar, al centro Beretta e Galassi, libero Federici.

Un inizio scoppiettante per i rossoblù nel primo parziale, con Loeppky che infila subito una serie di attacchi potenti e un ace, Monza risponde bene con Davyskiba, efficace anche da seconda linea. Un break di Monza permette l’allungo degli ospiti a 6-8, che mantiene con un primo tempo di Galassi. Grozer fa ace per il 7-10. Grozer passa ancora in mezzo al muro e firma l’8-11. Loeppky con un pallonetto si riporta vicino mettendo a terra l’11-12. Larizza in primo tempo tiene la Gioiella a -1, 12-13. L’ace di Falaschi permette l’aggancio sul 13 pari, poi ancora Loeppky per il 14-13. Eccheli inserisce Di Martino su Beretta. Maar riporta sopra 16-17. L’ace di Grozer firma un altro break 16-18, poi Antonov viene murato e Monza allunga 16-19. Davyskiba attacca una pipe in rete e la Gioiella aggancia ancora 19-19, poi Grozer attacca out. Davyskiba sbaglia il servizio per il 21-20. Ace di Galassi per il 21-22 poi Stefani in parallela firma il 23-22. Loeppky guadagna il 24-23 con un pallonetto. Un errore di Monza decreta il 25-23 per i rossoblù tra gli applausi dei quasi 600 del PalaMazzola.

Nel secondo set Taranto inizia con il piglio giusto anche il secondo set, con un super Stefani ed un Antonov incisivo in battuta porta prima sul 6-3 e poi sul 7-4. Loeepki porta i rossoblu sul + 4 con un pallonetto piazzato, poi un mani out consegna agli ionici il massimo parziale di 9-4. Una diagonale di Grozer permette a Monza di recuperare un punto, 9-5, poi Loeppky allunga ancora e Stefani mura Grozer. Larizza mura Grozer per il 12-7. Ancora Larizza trasforma un servizio insidioso di Loeppky nel 13-7. Davyskiba spara out e Taranto allunga 14-7. Con Alletti la Gioiella allunga 17-9. Ci pensa anche Antonov che firma il 18-9. Davyskiba firma un mani out e guadagna un punticino ma il gap è ampio: 19-11. Anche Falaschi mette a terra un attacco vincente per il 20-11. Scambio infinito con difese spettacolari di Rizzo e da parte di Monza, chiuso da Davyskiba per il 22-14. Antonov fa mani out e guadagna il set point 24-15. Si chiude il set 25-16.

Nel terzo parziale la Gioiella parte ancora avanti con un ottimo Stefani e Loeppky sugli scudi 9-7. Muro su Antonov e un ace permettono a Monza di agganciare e superare 9-10. Loeppky mani out e mantiene la parità 11-11. Ancora Loeppky e Taranto sorpassa 12-11. Errore di Grozer e la Gioiella fa break 13-11. Galassi in primo tempo tiene viva Monza 16-14. Primo tempo di Beretta out per l’allungo 19-15. Antonov 2-17, poi Stefani a terra il 21-17. Loeppky – premiato come MVP del match – avanti per il 22-17. Grozer attacca out 23-17. Stefani guadagna il match point: errore di Maar che pesta la linea di battuta e consegna il match ai padroni di casa: 25-19 e grande festa al PalaMazzola..

I PROTAGONISTI-

Tommaso Stefani (Gioiella Prisma Taranto)- « Una vittoria frutto di un lavoro importante svolto in settimana. Un successo che fa bene al morale e alla classifica. Sono molto soddisfatto della mia prestazione ma soprattutto di quella della squadra. Siamo stati bravissimi a restare uniti dopo l’ultima sconfitta a Cisterna ed a continuare a lavorare come gruppo durante la settimana ».

Gianluca Galassi (Vero Volley Monza)- « Nel nostro campo eravamo spenti, non avevamo tanta energia. A tratti sembrava non avessimo voglia di stare in campo, cosa chiaramente non reale. E' un momento difficile, un inizio di stagione difficile. Sappiamo che non sarà semplice recuperare e che davanti a noi, nonostante il campionato sia ancora lungo, non c'è molto tempo. Dobbiamo lavorare sulle cose che possiamo fare meglio per fare in modo che non accadano più prestazioni del genere. Rimpianti nel primo set? Ce ne sono anche nel secondo e nel terzo. Non siamo riusciti a fare cose che sappiamo fare, lasciando il pallino del gioco a Taranto, che è stata brava a capitalizzare le occasioni ».

IL TABELLINO-

GIOIELLA PRISMA TARANTO – VERO VOLLEY MONZA 3-0 (25-23, 25-16, 25-19)

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Falaschi 2, Loeppky 16, Larizza 8, Stefani 16, Antonov 8, Alletti 3, Rizzo (L), Cottarelli 0, Gargiulo 0, Andreopoulos 0. N.E. Pierri, Ekstrand, Lucconi. All. Di Pinto.

VERO VOLLEY MONZA: Visic 2, Davyskiba 9, Beretta 2, Grozer 16, Maar 7, Galassi 7, Szwarc 0, Di Martino 0, Federici (L), Marttila 0. N.E. Pisoni, Pirazzoli, Mariani, Magliano. All. Eccheli.

ARBITRI: Frapiccini, Luciani.

NOTE – durata set: 32′, 28′, 28′; tot: 88′.

MVP : Eric Loeppky (Gioiella Prisma Taranto)

SPETTATORI : 550

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – ITAS TRENTINO-

Prima vittoria per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. L’Itas Trentino lotta fino all’ultimo pallone ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Una vittoria che arriva in un PalabancaSport gremito in ogni ordine di posto e che per tutta la partita ha spinto la formazione biancorossa. Assenze importanti da entrambe le parti, in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza mancavano Leal e Alonso, in casa Trento Sbertoli. Debutto stagionale in biancorosso per Ricardo Lucarelli che ha ritrovato il campo dopo oltre un mese di assenza causa l’infortunio patito con il Brasile ai Mondiali.

Perso il primo set la formazione biancorossa si è ripresa e nonostante una Itas Trentino mai doma e qualche errore ed imprecisione ha chiuso a suo favore gli altri tre set incamerando tre preziosi punti per la classifica.

In avvio di gara coach Bernardi manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Caneschi e Simon al centro, Lucarelli e Basic alla banda, Scanferla è il libero. Leal e Alonso, infortunati, non sono neppure in panchina. Trento, orfana di Sbertoli bloccato da un problema muscolare, risponde con Depalma e Kaziyski in diagonale, Podrascanin e Lisinac al centro, Lavia e Michieletto alla banda, Laurenzano è il libero.

Il primo allungo è targato Trento e arriva con Podrascanin in battuta (4-9), dentro Recine per Basic ma è il turno in battuta di Brizard che crea problemi in casa trentina e la parità arriva a quota 11 con due punti consecutivi di Lucarelli. Il vantaggio di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza arriva poco dopo con il muro di Caneschi (16-15). Altro punto di Lucarelli e il vantaggio dei biancorossi è ora di due lunghezze ma Trento non demorde, l’errore in attacco del brasiliano regala il vantaggio ai trentini (17-18), equilibrio che si rompe a quota 20 con gli ospiti che si portano sul 20-22. Il set point è trentino (22-24) annullato da Caneschi, la battuta in rete di Recine chiude il parziale.

Due muri consecutivi Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza valgono il 6-2, Trento fatica ma resta lì aggrappato al set e piano piano rosicchia punti capitalizzando anche un paio di passaggi a vuoto in attacco dei biancorossi (12-10). L’ace di Brizard e quello poco dopo di Lucarelli valgono cinque lunghezze di vantaggio (16-11) per Piacenza, due muri consecutivi di Trento portano gli ospiti a due lunghezze (18-16), due block in di Caneschi ridanno fiato ai padroni di casa (20-16), il set point arriva ancora a muro questa volta di Simon (24-17), chiude Basic da poco in campo per Lucarelli.

Basic rimane in campo per Lucarelli, sul 7 pari Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza trova l’allungo (10-7) ma a quota 14 è nuovamente parità. Le due squadre non si risparmiano, qualche errore arriva da una parte e dall’altra, c’è intensità di gioco in campo. Sul 17 pari una lunga serie in battuta di Simon, condita da un ace, permette ai suoi di giocare facile in attacco e allungare (22-17), l’ace di Kaziyski riporta sotto i suoi (23-21), il primo tempo di Caneschi porta tre set point (24-21), si va al cambio campo sulla battuta in rete di Dzavoronok appena entrato in campo.

Trento cerca subito l’allungo in avvio di quarto set (6-10) con Bernardi che ha già chiamato il suo primo time out a disposizione. La parità arriva a quota 12 sul fallo di rotazione fischiato a Trento e il sorpasso biancorosso è opera di Simon con un ace che costringe Lorenzetti a chiamare tempo. Trento difende ma nulla può sul promo tempo di Caneschi che subito dopo mette a segno un muro (17-14), Basic fa allungare ancora i suoi. Trento c’è, recupera grazie all’ace di Kaziyski e al muro, a quota 21 è parità, Basic in pipe riporta avanti i suoi (22-21). Romanò in battuta porta due match point, chiude lo stesso opposto con un ace. E il PalabancaSport con oltre 3300 spettatori esplode.

I PROAGONISTI-

Ricardo Lucarelli (Gas Sales Bluenergy Piacenza)-« Sono felice di essere tornato in campo dopo oltre un mese di stop. Si, sono un po’ stanco ma è anche normale dopo non aver giocato per tanto tempo, la settimana prossima andrà ancora meglio. Sono davvero contento della vittoria della squadra, la volevamo a tutti i costi, abbiamo sofferto e vinto da squadra. Siamo un gruppo forte, abbiamo solo bisogno di lavorare, certo vincere aiuta ».

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « Abbiamo combattuto e ci abbiamo provato sino alla fine pur non potendo schierare una squadra con grandi meccanismi acquisiti di gioco. A maggior ragione, il fatto di avere del rammarico per quello che non siamo riusciti a sfruttare nei finali di terzo e quarto set deve renderci orgogliosi. Anche se in quel momento dal punto di vista tecnico ci è mancato qualcosa in difesa. Siamo stati piuttosto leggibili nel nostro gioco, ma era nell’ordine delle cose che potesse andare così e non ho nulla da imputare alla squadra che anzi ha giocato al massimo delle sue possibilità ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – ITAS TRENTINO 3-1 (23-25, 25-18, 25-22, 25-22)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 2, Santos De Souza 10, Simon 10, Romanò 16, Basic 9, Caneschi 13, Cester 0, Scanferla (L), Recine 6, Gironi 0. N.E. Hoffer, De Weijer. All. Bernardi.

ITAS TRENTINO: Depalma 0, Michieletto 10, Podrascanin 5, Kaziyski 17, Lavia 18, Lisinac 8, Nelli 0, Laurenzano (L), Cavuto 1, Dzavoronok 0, D’Heer 0. N.E. Pace, Berger, Bernardis. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Lot, Zanussi.

NOTE – durata set: 29′, 31′, 30′, 30′; tot: 120′.

MVP: Yuri Romanò (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori: 3.233

TOP VOLLEY CISTERNA – PALLAVOLO PADOVA-

Continua a volare e a sognare la Top Volley Cisterna, al terzo successo da tre punti consecutivo, che mantiene la testa della classifica a punteggio pieno. Anche oggi Zingel e compagni hanno dato una grande prova di forza andando in vantaggio, cedendo ai vantaggi, dopo una infuocata battaglia in secondo parziale, e poi, senza accusare il colpo, ripartendo e dominando il terzo e quarto parziale. Una macchina perfetta quella pontina con un Baranowicz straordinario in regia, un Dirlic incontenibile ed una fase muro/difesa impressionante. Se saprà mantenere questo livello anche nel proseguo la formazione di Soli potrà togliersi qualche bella soddisfazione.

Coach Soli ricomincia da dove aveva lasciato, in campo capitan Baranowicz, Sedlaceck, Bayram, Zingel, Rossi, Dirlic e Catania. Padroni di casa subito avanti 4-0, muro vincente di Zingel su Takahashi, ace di Bayram e Cuttini è costretto a chiedere il primo time out. Cisterna continua il bel momento portandosi avanti con un attacco centrale di Zingel, 9-5. Dirlic ben servito da Baranowicz mette palla a terra, sull’azione successiva Zingel replica a muro su Takahashi, 16-9. Pipe di Sedlaceck, 21-16. Petkovic batte di nuovo a rete, 22-17. Cisterna mantiene per tutto il set il vantaggio guadagnato ad inizio set e si aggiudica il primo parziale 25-19. Partenza lampo secondo set, Cisterna fa male con il solito Dirlic, 5-3. Padova reagisce e trova prima il pareggio e poi con Petkovic si porta avanti di un punto, 6-7. Kaliberda trova il punto del pareggio, 10-10. Catania recupera una palla impazzita, Baranowicz in ginocchio serve Kaliberda che piega il muro avversario, è sorpasso, 13-12. Bayram sale in cielo dopo un recupero incredibile di Kaliberda, 17-15. Padova si riporta avanti con Petkovic che trova le mani del muro per il nuovo vantaggio degli ospiti, 19-20. Magia di Petar Dirlic che trova una diagonale imprendibile, 22-21. Saitta mura Gutierrez, è di nuovo pareggio, poi pallonetto di Dirlic, 24-23, set point Cisterna annullato dai veneti, si va ai vantaggi, 24-24. Set lunghissimo, Cisterna sempre avanti, ma alla fine la spunta Padova con un ace di Desmet, 31-33. I padroni di casa reagiscono subito portandosi avanti più cinque ad inizio terzo set, 8-3. I ragazzi di Soli non sbagliano più e trovano varchi nella difesa avversaria, 10-4. Padova in confusione e continua a sbagliare, Dirlic e Rossi ne approfittano rispettivamente da posto due e posto tre, 16-12. Soli ripropone Kaliberda al posto di Sedlacek e il tedesco va subito a segno, 20-15. Magia di Dirlic che mette a terra una palla sbagliata dagli ospiti, 23-17. Takahashi schiaccia sulla rete, 24-18 e regala sei set point ai bianco blu. Chiude Marko Sedlacek con una diagonale da posto quattro, 25-20. Quarto set ancora avanti la Top Volley, Rossi c’è, astuto nel trovare le mani del muro avversario, 8-5. Damiano Catania è il nuovo idolo del Palasport, recupera una palla incredibile sulla testa dello speaker, Dirlic mette a terra il punto del 16-9. Kaliberda da posto quattro non perdona ed è massimo vantaggio della partita, più otto, 18-10. Timida reazione degli ospiti con Volpato, poi sale in cattedra Sedlacek, 22-15. Ace di Matteo Staforini, 23-15. Palla vacante, Sedlacek la spinge sul muro avversario che la butta fuori, 25-15, bottino pieno per Cisterna, ancora prima in classifica a punteggio pieno.

I PROTAGONISTI-

Andrea Rossi (Top Volley Cisterna)- « Ci fa piacere stare in testa alla classifica, è stato bello cominciare bene e siamo contenti, abbiamo messo in cascina punti importanti, quando la squadra gira bene arrivano i risultati. In questo momento stiamo lavorando bene in allenamento e facendo meglio in partita ».

Davide Gardini (Pallavolo Padova)- « Abbiamo affrontato una squadra in un grande momento, forse rispetto alle prime due partite ci siamo un po’ spenti nei momenti di difficoltà. Abbiamo fatto bene delle cose, ma in altre dobbiamo migliorare, come già sappiamo. Ci portiamo comunque a casa qualcosa di buono, purtroppo non punti. Da domani cominceremo a pensare a Perugia perché ci vogliamo provare anche con loro ».

IL TABELLINO-

TOP VOLLEY CISTERNA – PALLAVOLO PADOVA 3-1 (25-19, 31-33, 25-20, 25-15)

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 1, Bayram 13, Rossi 7, Dirlic 20, Sedlacek 16, Zingel 8, Staforini (L), Catania (L), Kaliberda 5, Gutierrez 0. N.E. Mattei, Zanni. All. Soli.

PALLAVOLO PADOVA: Saitta 3, Asparuhov 5, Canella 2, Petkovic 19, Takahashi 7, Crosato 9, Zenger (L), Desmet 12, Gardini 2, Zoppellari 0, Guzzo 2, Volpato 3. N.E. Lelli, Cengia. All. Cuttini.

ARBITRI: Cerra, Piana.

NOTE – durata set: 25′, 41′, 27′, 29′; tot: 122′.

MVP: Michele Baranowicz (Top Volley Cisterna)

Spettatori: 1029

I RISULTATI-

Sir Safety Susa Perugia-WithU Verona 3-0 (25-22, 25-14, 25-20) Giocata ieri;

Cucine Lube Civitanova-Valsa Group Modena 3-0 (25-21, 25-13, 25-19);

Allianz Milano-Emma Villas Aubay Siena 3-0 (25-18, 29-27, 25-17);

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino 3-1 (23-25, 25-18, 25-22, 25-22);

Top Volley Cisterna-Pallavolo Padova 3-1 (25-19, 31-33, 25-20, 25-15);

Gioiella Prisma Taranto-Vero Volley Monza 3-0 (25-23, 25-16, 25-19)

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 9, Top Volley Cisterna 9, Cucine Lube Civitanova 7, Allianz Milano 5, Pallavolo Padova 4, WithU Verona 4, Gas Sales Bluenergy Piacenza 4, Itas Trentino 4, Valsa Group Modena 4, Gioiella Prisma Taranto 3, Vero Volley Monza 1, Emma Villas Aubay Siena 0.

IL PROSSIMO TURNO- 23/10/2022 Ore: 18.00-

Itas Trentino-Top Volley Cisterna;

Valsa Group Modena-Allianz Milano Ore 15.30;

Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova;

WithU Verona-Gioiella Prisma Taranto Si gioca il 22/10/2022 ore 18.00;

Pallavolo Padova-Sir Safety Susa Perugia;

Emma Villas Aubay Siena-Gas Sales Bluenergy Piacenza Si gioca 22/10/2022 ore 20.30