Perugia al Mondiale per Club: spostati tre match di campionato

PERUGIA-La Lega Pallavolo Serie A informa che in previsione alla partecipazione al Mondiale per Club della Sir Safety Susa Perugia, altre tre gare del club sono state spostate in calendario.



La gara tra Sir Safety Susa Perugia e Valsa Group Modena, valida per la 5a giornata di andata di SuperLega Credem Banca, già posticipata all’8 dicembre 2022, sarà posticipata a giovedi 24 novembre alle ore 20.30.



La gara tra Sir Safety Susa Perugia e Gioiella Prisma Taranto, valida per la 10a giornata di andata di SuperLega Credem Banca, in programma il 4 dicembre 2022, sarà anticipata a sabato 3 dicembre alle ore 20.30.



Come già precedentemente annunciato, la gara tra Cucine Lube Civitanova e Sir Safety Susa Perugia, valida per l’11a giornata di SuperLega Credem Banca, in programma domenica 11 dicembre 2022, sarà anticipata a giovedì 27 ottobre alle ore 20.30.