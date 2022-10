Trento vince sul campo di Modena

MODENA - Un'Itas Trentino robusta e concreta si impone, nell'anticipo dell'11a giornata per 1-3 (21-25, 21-25, 27-25, 20-25) fruttando la bella serata di Kaziyski e Michieletto, che hanno realizzato rispettivamente 23 e 22 punti, ma anche l'incostante rendimento della formazione di Giani apparsa anche oggi un gruppo che deve ancora trovare le giuste dinamiche di gioco e di affiatamento. Tre punti importanti per la squadra di Lorenzetti per la classifica e prestazione che è davvero ben augurante in vista della Final Four di Supercoppa.

Angelo Lorenzetti conferma la sua Itas Trentino con lo stesso starting six schierato contro Cisterna tre giorni prima: Sbertoli in regia, schierato in diagonale a Kaziyski, con Lavia e Michieletto in banda, Podrascanin e Lisinac al centro, Laurenzano libero. La Valsa Group Modena risponde con Bruno al palleggio, Lagumdzija opposto, Ngapeth e Rinaldi schiacciatori, Bossi e Krick centrali, Rossini libero. La partenza degli ospiti è determinatissima; Michieletto con attacco e battuta guida i suoi subito sul 5-1; Giani chiama time out ed ottiene la risposta desiderata, tant’è vero che la parità arriva già a quota 6. L’Itas Trentino non ci sta e riparte coi muri di Lisinac e con i contrattacchi di Michieletto spicca di nuovo il volo (15-9); i locali provano a reagire, ma lo fanno fino al 22-20 con Bruno protagonista, prima che ci pensino Kaziyski e ancora Michieletto a togliere le castagne dal fuoco (21-25).

Modena prova a riscattarsi in avvio di secondo parziale, scattando benissimo dai blocchi (3-5), ma Trento col solito Michieletto replica e mette anche il naso avanti (9-7, muro di Kaziyski). Ngapeth non ci sta e quasi da solo ribalta la situazione di punteggio, mettendoci dentro un paio di attacchi ed anche un ace (12-13). La squadra di Lorenzetti cambia di nuovo marcia e torna avanti (17-15), piazzando un parziale di 5-2 nel segno di Podrascanin e Michieletto. Non è però lo spunto risolutore perché gli emiliani si portano avanti sino al 17-18 prima di subire un altro contro break (22-20). Kaziyski si esalta e guida i suoi al nuovo 21-25, sigillato dal primo tempo di Lisinac.

Modena ci riprova nel terzo set con Ngapeth e Lagumdzija (3-6 e 6-9); Trento risponde con le sue armi di serata (Podrascanin, Michieletto e Kaziyski) e giunge alla parità solo a quota 21 dopo aver tenuto però benissimo botta in fase di cambiopalla sino a lì (15-16, 18-19). Allo sprint in questo caso sono però gli emiliani ad avere la meglio sul 20-25, dopo che l’Itas Trentino aveva annullato due set ball agli avversari. Il punto che manda le due squadre al quarto parziale è firmato da Ngapeth (muro su Lavia).

Gli ospiti fiutano il pericolo e tornano in campo con la grinta dei momenti migliori, volando subito sul 5-3 e poi 8-4, sospinti da un grande Kaziyski. Modena soffre ma, sotto 12-7, ricomincia a mettere pressione col servizio di Bruno risalendo sino al 12-10. Lorenzetti spende un time out ed ottiene la risposta desiderata dai suoi che ripartono di slancio (15-10) con Matey sugli scudi e che viaggiano sempre più convinti verso il 3-1 finale (16-21 e 20-25).

I PROTAGONISTI-

Elia Bossi (Valsa Group Modena)- « Qualche episodio ha compromesso l’inerzia di tutta la gara. Dovevamo essere più lucidi, ma abbiamo lottato e siamo stati nel match. Sappiamo che Trento è una grande squadra, ora testa alla Supercoppa, lavorando con serenità e determinazione ».

Angelo Lorenzetti (allenatore Itas Trentino)- « Il match ha avuto un andamento a strappi. Noi siamo stati bravi ad avere una buona continuità in attacco e a toccare tanti palloni a muro. Siamo stati più altalenanti in fase di muro e al servizio, però il risultato ottenuto è molto importante, soprattutto per la nostra classifica. Per avere un gioco più completo, invece, servirà ancora tempo ».

IL TABELLINO-

VALSA GROUP MODENA – ITAS TRENTINO 1-3 (21-25, 21-25, 27-25, 20-25)

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 4, Ngapeth 19, Bossi 9, Lagumdzija 19, Rinaldi 3, Krick 3, Rossini (L), Sala 0, Pope 0, Marechal 3, Stankovic 6. N.E. Gollini, Salsi, Sanguinetti. All. Giani.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 1, Michieletto 22, Lisinac 12, Kaziyski 23, Lavia 8, Podrascanin 7, Nelli 0, Laurenzano (L), D’Heer 0, Dzavoronok 0. N.E. Pace, Berger, Cavuto, Depalma. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Zavater, Canessa.

NOTE – durata set: 31′, 29′, 32′, 30′; tot: 122′.

MVP: Matej Kaziyski (Itas Trentino)

Spettatori: 3.023