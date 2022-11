Perugia 6 su 6, vincono Civitanova e Trento

ROMA - Continua a volare la Sir Safety Susa Perugia, al sesto successo di fila in sei giornate di campionato . Vittima di giornata l’Allianz Milano. Risponde la Cucine Lube Civitanova che va sotto di un set ma poi doma la WithU Verona. Nel posticipo serale l’Itas Trentino va a prendersi di forza i tre punti sul campo della Vero Volley Monza. Nel pomeriggio la Valsa Modena ha fatto la grande superando nettamente una Top Volley Cisterna in calo rispetto alle prime giornate. Nell’anticipo del sabato la Gas Sales Bluenergy Piacenza ha vinto in trasferta sul campo della Prisma Gioiella Taranto.

TUTTE LE SFIDE-

CUCINE LUBE CIVITANOVA - WITHU VERONA-

Rigenerati dalle prestazioni in Supercoppa, i campioni d’Italia giocano a briglia sciolta anche in SuperLega Credem Banca, dopo un rischiosissimo giro a vuoto nel primo set, e mettono in cassaforte tre punti tanto difficili da raccogliere quanto preziosi per la classifica. Nel 6° turno di andata della Regular Season, la Cucine Lube Civitanova centra una vittoria in rimonta all’Eurosuole Forum sulla WithU Verona per 3-1 (16-25, 26-24, 25-21, 26-24).

Risolutivi i 26 punti di Garcia Fernandez (59% con 5 ace e 2 muri), MVP e top scorer della partita, così come tengono a galla la squadra la potenza di Nikolov (21 punti con il 60%, 1 ace e 2 muri) e le intuizioni di De Cecco. Sul fronte opposto si confermano un osso duro Shapozhkov (24 punti con il 59%, 3 ace e 1 muro), insidiosissimi Mozic (15 punti con il 50% e 2 muri) e Keita (14 con il 60% e 2 ace).

A fine riscaldamento omaggio floreale del Club nell’ultima fila della tribuna H per ricordare Francesco, abbonato storico che si è spento nel mese di ottobre.

Lube in campo con De Cecco al palleggio per l’opposto Garcia, Nikolov e Bottolo in banda, Anzani e Chinenyeze al centro, con Balaso libero. Verona risponde con la diagonale composta da Spirito e Shapozhkov, Mozic e Keita in banda, Grozdanov e Mosca al centro, Gaggini libero.

Il buon avvio della Lube e di Bottolo (8-5) viene vanificato da un passaggio a vuoto dei biancorossi (9-10). Verona ne approfitta (10-12) e allunga con Shapozhkov, protagonista a muro, e Keita, autore di due ace (12-18). Gli scaligeri aumentano il divario su un’infrazione e un attacco out (13-21) per poi portarsi sul +9 (14-23). Il primo set sfila via come il servizio di Garcia (16-25). Veneti più costanti in attacco (55% contro 41%) e nel muro difesa (6 a 1).

Al rientro Civitanova parte con 2 ace di De Cecco e il diagonale di Garcia (9-5). Nikolov in attacco e il portoricano in battuta tengono a distanza gli ospiti (13-9). Sulla serie al servizio di Shapozhkov la WithU trova il pari con un ace (15-15) e il sorpasso con l’attacco di Mozic (15-16). Lo sloveno, autore di 8 punti nel set, è letale anche in pipe (16-18). Blengini inserisce Yant per Bottolo. Dopo la prodezza di Anzani (18-19) e l’ingresso di Diamantini, Shapozhkov spara fuori (19-19). L’ace di De Cecco vale il 24-23. Verona annulla, ma l’errore di Mozic al servizio e il muro di Garcia (7 punti con 71% e 1 block) chiudono un parziale (26-24) interpretato meglio dai marchigiani al servizio (5 a 3) e in attacco (61% a 59%).

Nel terzo set Diamantini e Yant sono in campo dall’inizio. Il gioco biancorosso sorprende gli scaligeri, colpiti da Anzani e Nikolov (10-6). Gli ospiti si affidano alle battute di Shapozhkov (11-10). Civitanova risponde a muro e Verona perde precisione (14-10). I campioni d’Italia allungano con il primo tempo di Anzani e la stoccata di Nikolov (21-15), ma con Shapozhkov al servizio (9 punti nel set) la WithU si avvicina (21-19) fino all’attacco di Nikolov (22-19), autore di 7 punti con il 60% e 1 muro. Il guizzo per il 24-20 è di Garcia. Il portoricano chiude il set (25-21) con l’ottavo punto personale (70% e 1 ace).

Decisivo il servizio in un tiratissimo quarto set (8-7). Verona resta francobollata e trova il doppio vantaggio sulla giocata di Keita (10-12), ma Civitanova impatta subito (12-12) e mette il naso avanti con il muro di Nikolov (16-15). Si arriva alla volata finale sul 23-23. Raphael entra al servizio per Verona e al termine di un’azione concitata la WithU ha una palla set (23-24), ma Nikolov impatta (24-24). Garcia pesca il doppio jolly in battuta (26-24).

I PROTAGONISTI-

Luciano De Cecco (Cucine Lube Civitanova)- « Devo fare i complimenti alla squadra per il cambio di mentalità. Dobbiamo essere più cauti nella valutazione di queste partite, con squadre che non regalano nulla, ma abbiamo compiuto un passo in più per la mentalità del gruppo. Ci manca la difesa, l’attenzione ai dettagli, ma abbiamo dei margini di miglioramento importanti. Dobbiamo solo fare un ulteriore salto di qualità perché abbiamo bisogno di tutti e non possiamo permetterci lacune. Ora proviamo a riposare un po’ e domani si torna in palestra per preparare al meglio l’esordio in Champions di mercoledì ».

Dragostin Stoytchev (Allenatore WithU Verona)- « Abbiamo perso una partita contro i campioni d’Italia, finendo due set su quattro ai vantaggi. Se avessimo vinto il secondo la partita sarebbe cambiata. Abbiamo avuto fretta di chiudere e questo dipende dall’inesperienza. Abbiamo avuto percentuali altissime in attacco, pur non gestendo al meglio alcune situazioni. Questo é il percorso che dobbiamo fare e soprattutto resistere ai momenti più complicati. Sono contento dell’ingresso in campo di Bonisoli, ma sono fiero dell’approccio di tutti. Dobbiamo crescere, ma fin qui abbiamo sempre venduto cara la pelle ».

IL TABELLINO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – WITHU VERONA 3-1 (16-25, 26-24, 25-21, 26-24)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 6, Bottolo 2, Anzani 7, Garcia Fernandez 26, Nikolov 21, Chinenyeze 2, Yant Herrera 8, D’Amico (L), Balaso (L), Zaytsev 0, Gottardo 0, Diamantini 1. N.E. Ambrose, Sottile. All. Blengini.

WITHU VERONA: Spirito 6, Keita 14, Grozdanov 4, Sapozhkov 24, Mozic 15, Mosca 9, Perrin 0, Gaggini (L), Vieira De Oliveira 0. N.E. Bonisoli, Zanotti, Cortesia, Jensen, Magalini. All. Stoytchev.

ARBITRI: Simbari, Brancati.

NOTE – durata set: 23′, 30′, 29′, 34′; tot: 116′.

MVP: Gabriel Garcia Fernandez (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 1.702.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA - ALLIANZ MILANO-

La Sir Safety Susa Perugia prosegue la sua marcia incontrastata in vetta alla Superlega Credem Banca. I ragazzi di Anastasi superano al PalaBarton in tre set l’Allianz Milano e festeggiano a dovere la Del Monte® Supercoppa Italiana conquistata lo scorso martedì nella Final Four di Cagliari e stasera ospite d’eccezione al palazzetto. Match per larghi tratti molto equilibrato quello contro i meneghini, con le due fasi break che lavorano con qualità a muro e in difesa e tengono su basse percentuali le opposte fasi offensive. Perugia, con Leon a riposo, la vince con un servizio più ficcante (7 ace contro 2) e alla fine attaccando meglio dei propri avversari (47% contro 40%). MVP di serata è l’opposto lussemburghese di Perugia Kamil Rychlicki, che ne mette a terra 17 con 1 ace ed1 muro. Doppia cifra in casa bianconera anche per Semeniuk (11 punti) e per Flavio, che ne sigla 10 col 64% sotto rete. Sono 9 con 3 ace i punti di Plotnytskyi. Nelle file dell’Allianz menzione di merito per Patry (11 colpi a bersaglio) e per il centrale Vitelli, 10 punti e ottime giocate in primo tempo.

I PROTAGONISTI-

Sebastian Solè (Sir Safety Susa Perugia)- « Eravamo consapevoli, dopo la vittoria della Supercoppa, del possibile rischio di un calo di attenzione. Sapevamo che l’approccio sarebbe stato importante contro una bella squadra in cerca di punti come Milano. Siamo stati bravi, siamo stati lì con la testa. Per me abbiamo conquistato una vittoria di squadra. Giocare contro Loser? È stato un piacere, è un amico, un gran giocatore e una bella persona. Tra l’altro era la prima volta da avversari per noi ».

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « È stata una partita giocata bene, in modo aggressivo da parte della squadra, abbiamo commesso delle imprecisioni che contro questo tipo di rivali non ti puoi permettere, infatti ce le hanno fatte pagare a carissimo prezzo sia nel primo che nel secondo set. Sul 16-14 del terzo set, purtroppo, un errore grave di Vitelli che tocca la rete in fase di finta su una palla messa a terra Ishikawa, ha falsato un set. Siamo in crescita, ma non basta, dobbiamo continuare a pestare e a lavorare come abbiamo fatto finora ».

IL TABELLINO-

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – ALLIANZ MILANO 3-0 (26-24, 25-22, 25-18)

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 3, Semeniuk 11, Solé 4, Rychlicki 17, Plotnytskyi 9, Resende Gualberto 10, Ropret 0, Colaci (L), Russo 0, Cardenas Morales 0. N.E. Piccinelli, Mengozzi, Leon Venero, Herrera Jaime. All. Anastasi.

ALLIANZ MILANO: Porro 1, Ishikawa 7, Loser 4, Patry 11, Ebadipour 7, Vitelli 10, Piano 2, Bonacchi 0, Pesaresi (L), Lawrence 0, Mergarejo Hernandez 0. N.E. Colombo. All. Piazza.

ARBITRI: Zavater, Mattei.

NOTE – durata set: 34′, 30′, 29′; tot: 93′.

MVP : Kamil Rychlicki (Sir Safety Susa Perugia)

Spettatori : 2.581

VERO VOLLEY MONZA - ITAS TRENTINO-

Festa Itas Trentino all’Arena di Monza, dove i padroni di casa della Vero Volley lottano con cuore e grinta, ma cedono 3-0 di fronte alla compagine ospite nel posticipo della 6a giornata di andata della SuperLega Credem Banca. Per la 21esima volta su 23 precedenti, sono i trentini a fare festa contro i brianzoli, partiti spenti e un po’ impacciati, ma gradualmente risaliti a gara in corso. Trento approfitta dei turni in battuta di Lisinac, Podrascanin e Kaziyski (MVP della sfida, non solo per i 19 punti fatti segnare a referto ma anche per l’incisività nei momenti caldi) per sfoggiare tutta la sua qualità e solidità a muro. Federici difende bene la seconda linea di Monza, Grozer è come sempre devastante in fase offensiva e al servizio (19 punti totali), ma l’Itas non sbaglia quando la palla scotta e va avanti 2-0. Nel terzo è fuga ospite nel prologo (8-5), poi i blu si accendono per poi trovare, con le fiammate di Maar e Davyskiba, l’entusiasmo di agganciare e sorpassare gli avversari. Qualche sbavatura nel finale, con quattro palle set annullate ai brianzoli, rianima la squadra di Lorenzetti che, incisiva anche con l’ex Dzavoronok e le difese di Laurenzano, si affida agli attacchi e ai muri di Michieletto per spuntarla nel finale.

I PROTAGONISTI-

Gabriele Di Martino (Vero Volley Monza)- « Per noi è una sconfitta pesante, se guardiamo i primi due set. Se si analizza il terzo parziale, invece, si è vista la Monza che conosciamo. Di questa gara dobbiamo prendere il meglio, ovvero il gioco che abbiamo espresso nel atto. L’umore dopo uno stop non può essere dei migliori, ma da martedì torneremo in palestra per lavorare sulle cose che non hanno funzionato oggi e provare a ripartire subito nella prossima sfida ».

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « Volevamo assolutamente far punti e nel momento in cui, nel terzo set, abbiamo rischiato di vedere la sfida riaprirsi la squadra è stata bravissima a stringere i denti portando a casa un 3-0 importantissimo. Nelle situazioni concitate del match, dove solitamente non riuscivamo a esprimerci bene, stavolta siamo stati in grado di fare la differenza. Questa è una prova di maturità, ma in un campionato così le prestazioni importanti servono tutte le domeniche. Il livello è altissimo e bisogna essere pronti a lottare in qualsiasi situazione di punteggio. L’atteggiamento è quello giusto e il gruppo c’è ».

IL TABELLINO-

VERO VOLLEY MONZA – ITAS TRENTINO 0-3 (22-25, 20-25, 28-30)

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 0, Davyskiba 12, Beretta 3, Grozer 19, Maar 13, Galassi 0, Szwarc 0, Pirazzoli (L), Di Martino 1, Federici (L). N.E. Morazzini, Marttila, Visic, Magliano. All. Eccheli.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 1, Michieletto 11, Lisinac 10, Kaziyski 19, Lavia 0, Podrascanin 6, Nelli 0, Dzavoronok 10, Laurenzano (L). N.E. Pace, Cavuto, Berger, Depalma, D’Heer. All. Lorenzetti. ARBITRI: Boris, Cappello.

NOTE – durata set: 29′, 26′, 38′; tot: 93′

MVP: Matey Kaziyski (Itas Trentino)

Spettatori: 2.097

I RISULTATI-

Gioiella Prisma Taranto – Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (16-25, 19-25, 23-25) Giocata ieri

Valsa Group Modena – Top Volley Cisterna 3-0 (25-15, 25-19, 25-20)

Cucine Lube Civitanova – WithU Verona 3-1 (16-25, 26-24, 25-21, 26-24)

Sir Safety Susa Perugia – Allianz Milano 3-0 (26-24, 25-22, 25-18)

Vero Volley Monza – Itas Trentino 0-3 (16-25; 19-25; 28-30)

Padova- Emma Villas Aubay Siena Si gioca l’8 dicembre 2022

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 18, Cucine Lube Civitanova 12, Gas Sales Bluenergy Piacenza 10, Top Volley Cisterna 10, Itas Trentino 10, WithU Verona 8, Valsa Group Modena 8, Allianz Milano 7, Vero Volley Monza 7, Pallavolo Padova 6, Gioiella Prisma Taranto 6, Emma Villas Aubay Siena 3.

1 incontro in meno: Pallavolo Padova, Emma Villas Aubay Siena.

1 Incontro in più: Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino.

IL PROSSIMO TURNO-13/11/2022 Ore: 18.00-

Itas Trentino-Gioiella Prisma Taranto;

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Sir Safety Susa Perugia Si gioca il 12/11/2022 ore 18:00;

Top Volley Cisterna-Cucine Lube Civitanova;

WithU Verona-Vero Volley Monza Ore 20.30;

Pallavolo Padova-Allianz Milano Ore 15:30;

Emma Villas Aubay Siena-Valsa Group Modena