Trento-Milano in anticipo, Siena-Taranto sfida salvezza

ROMA- Con i Block Devils già campioni d’inverno e dominanti anche nel recupero di giovedì con Modena, la Regular Season di SuperLega Credem Banca si avvicina al termine del girone di andata, quando mancano tre turni al giro di boa. Otto squadre in sette punti certificano una graduatoria ancora tutta da scrivere, con in palio la qualificazione ed il piazzamento ai Quarti di Del Monte® Coppa Italia: Verona, Cisterna e Modena sono appaiate alle spalle di Perugia e della prima inseguitrice Trento, Civitanova e Piacenza momentaneamente al settimo posto, seguono Milano e Monza. Il 9° turno si apre con Itas Trentino - Allianz Milano, in diretta su RAI Play 2. Un successo dei padroni di casa potrebbe regalare una volata serena in ottica Del Monte® Coppa Italia ad Angelo Lorenzetti, mentre un colpo esterno dei meneghini, vittoriosi 2 volte su 19 con l’Itas, rilancerebbe la truppa di Roberto Piazza ai piani alti. I trentini hanno visto interrompersi la striscia positiva al PalaBarton dopo essere passati in vantaggio, ma almeno per tre set hanno giocato allo stesso livello degli umbri, mentre il sestetto ambrosiano, nel posticipo di lunedì in casa con Piacenza, ha dovuto ridisegnare la formazione accarezzando più volte il colpo del KO, ma proprio nel finale ha ceduto il passo al tie break. Riflettori accesi su Riccardo Sbertoli, ex dei milanesi. In Regular Season sul fronte trentino Daniele Lavia è a 6 punti dai 1500, sul fronte opposto Nicola Paresi è a 1 gara dalle 300 disputate. Domenica, alle 18.00, la Top Volley Cisterna prova a portare a termine un’impresa che finora ha visto fallire tutti, ovvero fermare la Sir Safety Susa Perugia, leader imbattuta della classifica e protagonista di 21 vittorie su 22 precedenti con il team laziale. I Block Devils, matematicamente campioni d’inverno già da domenica scorsa, giovedì hanno piegato anche Modena 3-0 nel match di recupero della 5a giornata incrementando ulteriormente il proprio bottino. I pontini, invece, dopo il brillante successo casalingo con il massimo scarto contro Civitanova, hanno portato via un punto prezioso all’Arena di Monza rimanendo in lizza per qualificarsi alla Coppa Italia da testa di serie. Nel roster di casa figura un ex bianconero, lo schiacciatore Denys Kaliberda. Petar Dirlic insegue il punto n. 500 in Regular Season. Alle 18.00 è in calendario anche il match tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Cucine Lube Civitanova, appaiate in classifica a quota 12 e pronte a giocarsi 3 punti pesanti per la griglia di Coppa Italia. Dopo essere approdati agli Ottavi di CEV Cup, nel posticipo di SuperLega a Milano gli emiliani hanno acciuffato una vittoria chiave dimostrando solidità mentale. Reduci dall’impresa di spessore a Tours nella Pool C di Cev Champions League, i cucinieri sono rimasti ai box per il rinvio del match con Siena e sono tornati al completo per preparare una sfida molto sentita anche dai tifosi vista la presenza di ex biancorossi illustri: Enrico Cester (6 attacchi vincenti ai 1500 in carriera), Yoandy Leal, Ricardo Lucarelli e Robertlandy Simon. Quest’ultimo è in dubbio per i postumi di una contusione in allenamento. Tra gli ospiti, Ivan Zaytsev è vicino ai 400 ace. Al centro Simone Anzani cerca l’attacco vincente n. 1500 e 2 block per raggiungere i 700 muri. Reduce dalla sconfitta a Perugia nel recupero della 5a giornata, ma carica per la qualificazione agli Ottavi di CEV Cup centrata la settimana scorsa, la Valsa Group Modena torna tra le mura amiche per sfidare alle 18.00 la WithU Verona. Si tratta di uno scontro diretto per la classifica, visto che emiliani e scaligeri coabitano il terzo posto con Cisterna a quota 14 punti, alle spalle di Perugia e Trento. I giganti veneti vengono dalle vittorie casalinghe ottenute con il massimo scarto nella sfida delicata con Monza e nel derby regionale con Padova, ma non hanno una tradizione favorevole al cospetto dei gialli, sconfitti solo 7 volte in 40 confronti. Earvin Ngapeth punta a raggiungere i 2500 punti nelle stagioni regolari, traguardo che ora dista 4 sigilli. Con il rinvio dell’incontro a Civitanova, sono salite a due le gare da recuperare per l’Emma Villas Aubay Siena, momentaneamente fanalino di coda in SuperLega Credem Banca con 3 punti ma solo sei gare giocate. Nel posticipo delle 20.30 con diretta RAI Sport, i toscani vogliono far valere il fattore campo con la Gioiella Prisma Taranto per agganciare i pugliesi, penultimi con 3 punti in più. Sono 2 i precedenti con una vittoria a testa. Gli ospiti vengono da un match amaro, iniziato con un buon primo parziale al PalaMazzola contro Modena, poi proseguito con un set perso al fotofinish e la progressiva crescita dei rivali. Tre ex nei roster: Filippo Pochini lo scorso anno militava nel Club pugliese, Marco Falaschi e Manuele Lucconi nel 2019/20 giocavano a Siena. Il centrale Omar Biglino è alla presenza n. 200 in carriera, il compagno di reparto Fabio Ricci è a 3 attacchi vincenti dai 500 in Regular Season e a -11 dai 1000 punti in carriera. Nell’altro posticipo, sempre alle 20.30, la Pallavolo Padova, decima forza del tabellone con una gara da recuperare, ospita alla Kioene Arena una Vero Volley Monza orfana del centrale Gabriele Di Martino, infortunatosi nel match di sabato con Cisterna e costretto ad almeno un mese di stop per una lesione del muscolo adduttore destro di grado intermedio. La Vero Volley si è subito tutelata re-ingaggiando da Cantù il classe 2003 Gianluca Rossi, e potrà contare su due ex patavini, Stephen Maar in banda e Jan Zimmermann in cabina di regia. Si tratta del confronto n. 24 tra i due team, nei precedenti sono i padovani ad avere il naso avanti con 12 vittorie a 11. Tanta voglia di riscatto nel sestetto di casa dopo la sconfitta netta a Verona di lunedì sera, euforia sul fronte opposto per il 3-2 acciuffato sabato all’Arena di Monza contro Cisterna, risultato valso 2 punti per Grozer e compagni, noni a quota 9.

Donovan Džavoronok (Itas Trentino)- « Milano è una squadra che ha una rosa di valore e con un allenatore che è bravo a preparare appuntamenti del genere. Dobbiamo avvicinarsi a questo impegno nel miglior modo possibile, sapendo che non ci regalerà nulla. Il primo focus deve però essere sul nostro gioco, ancora prima che su quello degli avversari ».



Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Andiamo a giocare a Trento contro una squadra ricca di campioni, alcuni di loro hanno vinto il Mondiale, altri giocano in altre nazionali. Questa squadra non ha bisogno di presentazioni, semplicemente gioca molto bene a pallavolo ed è guidata da un grandissimo allenatore. Dal canto nostro, arriviamo da una partita molto strana, con un primo set particolare, infatti ci siamo dati come obiettivo quello di entrare in campo fin dall’inizio con la foga agonistica che abbiamo dimostrato dal secondo parziale in avanti con Piacenza, sapendo che affrontiamo una delle migliori squadre del campionato italiano ».

Damiano Catania (Top Volley Cisterna)- « La partita contro Perugia è sicuramente una di quelle che i tifosi aspettano tutto l’anno. Una corazzata del nostro campionato che punta a vincere tutto. Sarà una gara molto difficile per noi. Siamo rientrati subito in palestra per preparare l’incontro già lunedì, abbiamo iniziato i primi allenamenti per arrivare alla gara con la continuità che fino ad oggi ci ha permesso di ottenere dei buoni risultati. Lavorare duro soprattutto dopo la partita di Monza e riorganizzare il giusto equilibrio tra battuta, muro difesa, sono le nostre chiavi di gioco principali. Proveremo in ogni modo ad impensierirli, certo non sarà facile, vengono da otto vittorie di fila, non hanno perso nemmeno un punto, quindi sicuramente sono in gran forma, proveremo in tutti i modi possibili a metterli in difficoltà ».



Simone Giannelli (Sir Safety Susa Perugia)- « Di tempo in questo periodo non ce n’è, dobbiamo essere bravi ad allenarci anche con le partite ed a sfruttare ogni momento possibile. Domenica andiamo a Cisterna ad affrontare una squadra che quest’anno sta facendo molto bene. Baranowicz è un palleggiatore forte ed esperto che sa far girare le sue squadre, tutti gli anni lo dimostra ed i risultati di quest’anno lo dicono. Cisterna è una squadra ben allenata, con un bel side-out ed un bel sistema di muro-difesa. Sarà una partita difficile in un palazzetto difficile ».

Lorenzo Bernardi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)- «Con la Lube inizia per noi un trittico di partite tutte fondamentali e difficili. Le giocheremo tutte e tre in casa e il non viaggiare potrà essere l’unico vantaggio. Dobbiamo trovare maggiore continuità sia in ogni set e sia nella partita, ripartire da quanto di buono abbiamo fatto a Milano non solo con la rimonta nel quinto set ma nel corso di tutta la partita, perché di cose buone se ne sono viste. Crescere e dare continuità al nostro gioco senza guardare più di tanto la classifica deve essere il nostro obiettivo. Con la Lube sarà una partita difficile in cui a fare la differenza potranno essere pochi palloni, dobbiamo essere pronti ad una partita lunga ed essere bravi a superare tutti insieme le difficoltà che in gare di questo genere si presentano puntuali ».



Gabi Garcia Fernandez (Cucine Lube Civitanova)- « Ci sentiamo bene e siamo pronti a tornare in campo. Dopo così tante gare riavvicinate è arrivato il rinvio della sfida con Siena. Ci ha spezzato il ritmo, ma siamo riusciti a rifiatare e a recuperare le energie. Ora ci alleniamo con dedizione in vista di domenica. A livello di prestazioni siamo stati discontinui finora, mentre dovremo affrontare i rivali con l’idea soffrire in ogni gara. Le vittorie vanno costruite in campo. Questa Lube sta prendendo le misure, ma ha le potenzialità per togliersi grandi soddisfazioni. Sarà bello incrociare i miei ex compagni, li saluterò volentieri e parlerò con loro, ma a partita finita ».

Bruno Mossa de Rezende (Valsa Group Modena)- « Dobbiamo concentrarci sulla gara con Verona lasciando da parte la sconfitta di Perugia. Domenica sarà una partita molto importante, Verona è una squadra forte che sta giocando molto bene ».



Radostin Stoytchev (Allenatore WithU Verona)- « I risultati che abbiamo ottenuto fin qui non significano niente, sappiamo qual è il nostro livello e dove siamo arrivati ad oggi. Ogni domenica può cambiare la classifica e anche in questo weekend può succedere, quindi non possiamo in alcun modo abbassare la guardia. Se continuiamo ad affrontare gli impegni con questa consapevolezza possiamo giocarci le nostre chance con tutti. La gara contro Modena è molto importante per noi e la sconfitta di ieri non fa testo, perché Perugia si è dimostrata una squadra superiore a chiunque. Sono una squadra completa, per cui dovremo essere bravi a giocare come sappiamo per metterli in difficoltà ».



Filippo Pochini (Emma Villas Aubay Siena)- « Quella contro Taranto sarà una gara fondamentale in ottica salvezza. Possiamo giocarcela, dovremo far valere il fattore campo e avremo dalla nostra il calore dei tifosi. Non sarà un match semplice, ci sarà in entrambe le squadre anche un po’ di tensione per l’alta posta in gioco. Noi non abbiamo potuto disputare l’ultima partita di campionato in casa della Lube e sappiamo che giocare aiuta sempre, ancora di più se lo fai contro avversari di un certo livello contro i quali puoi andare a testare le tue qualità e il tuo livello di gioco. Taranto non arriva da un periodo felice, tuttavia in precedenza aveva sconfitto Monza ed era stata in grado di andare a vincere a Verona. Sia noi che loro vorremo fare bene in questa prossima partita ».

Marco Falaschi (Gioiella Prisma Taranto)- « È una partita importante, come lo sono tutte, ma stavolta è inutile nascondersi dietro a un dito, sarà uno scontro con una diretta concorrente in trasferta. Dobbiamo toglierci da questa situazione complicata che conosciamo tutti benissimo e prendere gli aspetti positivi che ci sono, lavorando su quelli negativi. Molto semplicemente dobbiamo affrontare Siena con il piglio e la determinazione che ci ha contraddistinto in alcune partite in particolare, ad esempio, a Verona e in alcuni set negli ultimi match. Dobbiamo tornare a riprendere in mano il nostro gioco con continuità e l’atteggiamento giusto per provare a fare risultato al Pala Estra ».

Davide Gardini (Pallavolo Padova)- « Monza è una squadra forte e dovremo fare molta attenzione. Non cambia una sconfitta in più o in meno, ma è chiaro che quando si perde ci si concentra maggiormente su quello che non ha funzionato. I nostri avversari hanno elementi di qualità, ma davanti al nostro pubblico faremo di tutto per portare a casa punti ».

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « A Padova ci aspetta l'ennesima gara delicata, paragonabile ad una Finale. Per noi è importante trovare continuità nei risultati, perché vogliamo aggiustare la classifica ed entrare nelle otto squadre che giocheranno la Del Monte® Coppa Italia. Contro Cisterna abbiamo rivisto una squadra dal grande cuore che ha mostrato ancora diversi problemi, sui quali stiamo lavorando in settimana. L'aspettativa è che si riesca a fare un ulteriore step di crescita contro Padova, squadra ben organizzata che esprime un ottimo servizio ed è ben allenata. Sarà una sfida delicata, ma noi siamo consapevoli che questa è una fase in cui i nostri obiettivi devono essere trovare sicurezze, autostima e stabilizzare la prestazione ».

