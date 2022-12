Successi per Modena, Piacenza e Verona

ROMA- Tra i risultati dei tre match giocati stasera per la 10a giornata di andata di Superlega quello indubbiamente di maggior peso è stato quello centrato dalla Valsa Modena sul campo della Vero Volley Monza. Con i tre punti i gialloblu conquistano matematicamente un posto in Coppa Italia. Brillante prestazione e vittoria piena che vale il sorpasso in classifica sui pontini della Gas Sales Bluenergy Piacenza sulla Top Volley Cisterna. Successo in rimonta della WithU Verona nel match interno contro la Emma Villas Aubay Siena che resta ultima con soli tre punti . Allianz Milano e Cucine Lube Civitanova domai alle 19.30 chiuderà il turno.

TUTTE LE SFIDE-

VERO VOLLEY MONZA – VALSA GROUP MODENA-

La Vero Volley Monza esce dal campo tra gli applausi ma senza punti. La Valsa Group Modena espugna 3-1 l’Arena di Monza in rimonta e si assicura un posto nei Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia. Assente del match Stephen Maar: nonostante il parere favorevole dei medici per il suo impiego e dopo aver fatto in settimana tutti gli esami clinici e strumentali del caso, che non hanno evidenziato alcuna problematica in seguito a una pallonata fortuita ricevuta nella scorsa partita a Padova, il giocatore ha comunque comunicato la sua decisione di non prendere parte alla gara se non per un eventuale impiego in seconda linea. Preso atto della posizione dell’atleta, la società ha scelto di non inserirlo nel roster del match con Modena, dando spazio dal primo minuto all’esordiente Marttila. Il finlandese è stato tra i protagonisti dei suoi in un primo set ricco di emozioni e grandi giocate. Affidandosi ad un servizio da favola e alle difese di un super Federici (tra i migliori in campo dei suoi), la Vero Volley mette pressione agli emiliani. Grozer passa con continuità, Davyskiba fa lo stesso ed è 1-0. Ngapeth ed i suoi compagni iniziano a salire di intensità in fase offensiva però nel secondo gioco, con i monzesi che sciupano qualcosa di troppo e lasciano il passo agli ospiti, orchestrati da un preciso Bruno e tempestivi anche a muro con Stankovic e Sanguinetti. Lo sliding door della sfida è però tutto nel terzo set: Modena è avanti 8-5 e poi 16-13, ma Monza risale con le giocate centrali di Galassi e Beretta (6 muri personali) fino al vantaggio, 21-19. Nel momento clou, però, i lombardi sciupano la palla del set e accusano virtualmente il colpo. Gli emiliani infatti approcciano il quarto con la stessa lucidità e, nonostante un bel break lombardo subito nel finale, non mettono mai in dubbio il gioco e la piena posta. Per i blu ora c’è la trasferta a Siena che chiude il girone di andata, mentre i modenesi, avendo già anticipato, pensano già alla prima giornata di ritorno.

Eccheli schiera Zimmermann in diagonale con Grozer, Galassi e Beretta centrali, Davyskiba e Marttila bande e Federici libero. Giani risponde con Bruno-Lagumdzija, Sanguinetti e Stankovic al centro, Ngapeth e Rinaldi schiacciatori e Rossini libero. Break Modena con Sanguinetti e Rinaldi, 2-0, Marttila, Beretta e Galassi (due ace) firmano subito il controsorpasso Vero Volley, 5-3. I monzesi consolidano il break con l’ace di Grozer, 7-4, ma Modena accorcia con due errori dei lombardi (7-6). Ngapeth risponde a Davyskiba (8-7) e Sanguinetti mura Beretta per la parità (8-8), aprendo una fase di punto a punto fino al 10-10. Muro di Grozer su Rinaldi, slash di Galassi sul turno dai nove metri di Davyskiba: 12-10 e time-out Modena. La Vero Volley prova a scappare, ma gli emiliani accorciano le distanze con Rinaldi e, approfittando di due errori monzesi di fila, passano in vantaggio, 14-13, costringendo Eccheli al time-out. Muro di Stankovic su Marttila, invasione di Zimmermann ed è più due Valsa Group (16-14), capace di mantenere due lunghezze di distanza con il lungolinea vincente di Lagumdzija, 17-15. L’ace di Szwarc dopo la pipe ok di Davyskiba (17-17) apre una fase intensa di punto a punto fino al 21-21. L’ace di Grozer regala il nuovo vantaggio ai blu e Giani chiama time-out. Alla ripresa del gioco grandi difese di Monza, con uno scatenato Marttila su Ngapeth, poi lampo di Davyskiba, muro di Beretta Rinaldi ed invasione di Ngapeth a regalare il parziale ai monzesi, 25-22.

Nuovo set e stessi interpreti da entrambe le parti. Equilibrio iniziale fino al 4-4, poi mani e fuori di Marttila per il vantaggio monzese, 5-4. Si prosegue con belle giocate sia per Monza, con Grozer e Marttila in evidenza, che per Modena, spinta da Ngapeth e Lagumdzija (11-11). Il Mani e fuori di Grozer coincide con il sorpasso monzese, 14-13, ma Ngapeth pareggia prontamente i conti (14-14). Fase fallosa del confronto soprattutto dai nove metri, poi mani e fuori di Marttila ma muro di Sala sul finlandese a certificare l’equilibrio 17-17. Nel momento più caldo del parziale, Ngapeth sale di intensità e trascina i suoi all’allungo, 22-19, ma i monzesi non perdono contatto, approfittando del servizio out di Sanguinetti. Il muro di Stankovic su Galassi porta gli emiliani sul 24-21, ma il successivo muro di Galassi su Ngapeth tiene viva Monza e Giani ferma il gioco (24-22). Ngapeth regala il set ai suoi, 25-22.

Stessi dodici in campo nel terzo parziale, con Modena che approccia con la stessa determinazione del set appena concluso. Ngapeth e Lagumdzija spingono i loro sul 5-2 ed Eccheli chiama time-out. Il muro di Beretta su Sanguinetti ed il diagonale vincente di Davyskiba accompagnano la Vero Volley al meno due, 7-5, anche se i monzesi appaiono meno determinati e precisi del primo set. Rinaldi va a bersaglio con due bei mani e fuori, Davyskiba fa fallo e la Valsa Group incrementa 11-6, costringendo Eccheli al nuovo time-out. I monzesi si accendono e, con le difese di Federici e le accelerazioni offensive di Davyskiba e Marttila, oltre al solito Grozer, acciuffa gli ospiti e passa avanti 23-22 (Davyskiba). Due errori di Monza, intervallati dal diagonale vincente di Lagumdzija, vanificano la splendida rimonta della squadra di Eccheli e regalano il gioco alla Valsa Group, 25-23.

Nel quarto set Bossi per Sanguinetti unica novità rispetto ad inizio gara. Break Modena con Lagumdzija, 3-1, ma Monza ricuce con Galassi e Davyskiba (ace), 3-3. Nuova fuga emiliana con il muro di Stankovic su Marttila, bravo ad andare a segno dal centro successivamente, ed Eccheli è costretto a chiamare time-out per cercare di scuotere i suoi (9-4). Bruno gioca bene di seconda intenzione, Beretta mura Ngapeth ma sulla successiva azione arriva l’errore di Grozer ed il lungolinea vincente di Lagumdzija a coincidere con il 13-7 Modena. Dentro Szwarc per Grozer: l’opposto della Vero Volley commette invasione e poi si prende un muro da Ngapeth, 15-7 Valsa Group. Prosegue il momento sì degli ospiti, con un super Rinaldi, e quello no dei padroni di casa, incapaci di trovare la brillantezza dei set precedenti e accendersi nel modo giusto. Zimmermann piazza l’ace del meno otto, 18-10, ma Stankovic trova il modo di andare a segno dal centro per il 22-13. Marttila accende per un attimo l’entusiasmo dell’Arena di Monza, firmando due ottime giocate (22-16) e Giani chiama time-out. Ancora Marttila, poi Szwarc e un errore di Ngapeth a tenere viva la Vero Volley, 22-19 e Giani ferma nuovamente il gioco. Szwarc risponde a due punti di fila di Lagumdzija, 24-20, poi spara out, regalando set, 25-20 e gara 3-1 a Modena.

I PROTAGONISTI-

Thomas Beretta (Vero Volley Monza)- « C’è chiaramente del rammarico per come abbiamo gestito certi momenti di questo match. Potevamo accenderci un po’ prima e dare maggiore continuità in alcune fasi, perché secondo me stiamo giocando una buona pallavolo e stasera potevamo ambire a qualcosa di più. Modena è tra le prime della classifica non a caso e anche oggi ha dimostrato che non molla mai ed è sempre sul pezzo. Nonostante il risultato usciamo dal campo con diverse note positive. Dobbiamo continuare a giocare con questa intensità e ad allenarci con questa qualità. Ora testa alla prossima settimana perché è ancora tutto aperto e ci aspetta una delicata trasferta a Siena ».

Earvin Ngapeth (Valsa Group Modena)- « Questa è stata una partita molto combattuta. Per noi la vittoria era fondamentale al fine di giocare i quarti di Coppa Italia in casa. Stasera abbiamo vinto di squadra, abbiamo ancora molto da lavorare per crescere, ma quello che contava oggi era fare tre punti ».

IL TABELLINO-

VERO VOLLEY MONZA - VALSA GROUP MODENA 1-3 (25-22, 22-25, 23-25, 20-25)

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 2, Davyskiba 16, Galassi 11, Grozer 16, Marttila 12, Beretta 8, Szwarc 4, Federici (L), Pirazzoli (L), Visic 0. N.E. Pisoni, Magliano, Rossi. All. Eccheli.

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 3, Ngapeth 16, Sanguinetti 4, Lagumdzija 20, Rinaldi 10, Stankovic 8, Gollini (L), Sala 2, Salsi 0, Rossini (L), Bossi 1. N.E. Marechal, Malavasi, Krick. All. Giani. ARBITRI: Goitre, Braico.

NOTE - durata set: 34', 33', 32', 30'; tot: 129'.

MVP: Earvin Ngapeth (Valsa Group Modena)

Spettatori: 1.549.

WITHU VERONA – EMMA VILLAS AUBAY SIENA BORIS-

In attesa del posticipo di domani, lunedì alle 19.30, all’Arena di Monza tra Allianz Milano e Cucine Lube Civitanova, la sfida tra WithU Verona ed Emma Villas Siena ha chiuso la domenica di SuperLega con la vittoria per 3-1 in rimonta degli scaligeri. Nella prima parte di gara i padroni di casa manifestano alcune difficoltà, mentre i toscani giocano con disinvoltura, aggiudicandosi il parziale. La risposta di Mozic e compagni è immediata, con l'attacco che ingrana e non lascia scampo agli ospiti. Sapozhkov si scatena sotto rete, Keita offre il suo grande contributo al servizio e per la squadra di Stoytchev la gara si mette in discesa. Nei set successivi è dominio da parte degli veneti, che tornano così alla vittoria. Altro passo falso, invece, per Siena. L'opposto russo chiude l'incontro con 25 punti e il premio di MVP, mentre complessivamente la formazione locale registra il 61% di positività in attacco.

I PROTAGONISTI-

Radostin Stoytchev (Allenatore WithU Verona)- « Innanzitutto sono felicissimo per il ritorno in campo di Mads, che è stato fenomenale nel recupero. Oggi la partenza è stata fiacca, con qualche errore di troppo. Poi abbiamo spinto e ci siamo guadagnati un ottimo vantaggio. Hanno funzionato muro e attacco e, di conseguenza, gli altri fondamentali ».



Paolo Montagnani (Allenatore Emma Villas Aubay Siena)- « Abbiamo avuto l'approccio giusto alla partita, incidendo bene col servizio, poi ci siamo persi nei set successivi, anche perché Verona ha alzato il livello del proprio gioco ».

IL TABELLINO-

WITHU VERONA – EMMA VILLAS AUBAY SIENA 3-1 (20-25, 25-13, 25-20, 25-11)

WITHU VERONA: Spirito 3, Keita 20, Grozdanov 5, Sapozhkov 25, Mozic 10, Mosca 4, Gaggini (L), Magalini 0, Cortesia 1, Jensen 2, Perrin 0. N.E. Bonisoli, Zanotti, Vieira De Oliveira. All. Stoytchev.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Finoli 0, Petric 8, Ricci 4, Pinali 18, Van Garderen 6, Mazzone 5, Pochini (L), Pereyra 0, Bonami (L), Biglino 1, Raffaelli 2, Ngapeth 1, Pinelli 0. All. Montagnani.

ARBITRI: Saltalippi, Boris.

NOTE – durata set: 28′, 25′, 28′, 23′; tot: 104′

MVP: Maksim Sapozhkov (WithU Verona)

Spettatori: 2.326

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – TOP VOLLEY-

Una vittoria netta per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con Cisterna che oltre ai tre punti in classifica porta anche la certezza alla formazione biancorossa di essere tra le otto protagoniste della Del Monte Coppa Italia SuperLega. Neppure un’ora e mezza di gioco e i biancorossi hanno chiuso la pratica ottenendo la seconda vittoria casalinga in campionato. Una vittoria di fatto mai messa in discussione se non nel terzo parziale quando Cisterna ha giocato alla pari dei padroni di casa e sul finire del parziale era avanti anche di due lunghezze. Aggressiva dalla linea dei nove metri Gas Sales Blunergy Volley Piacenza ha lavorato bene nella correlazione muro difesa e in attacco i tre giocatori di palla alta sono andati tutti in doppia cifra. Domenica Padova si gioca per trovare la migliore posizione nella griglia della Coppa Italia.

In avvio di gara coach Bernardi manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Cester e Alonso al centro, Lucarelli e Leal alla banda, Scanferla è il libero. Dall’altra parte della rete Cisterna risponde con Baranowicz e Dirlic in diagonale, Rossi e Zingel al centro, Kaliberda e Sedlacek alla banda, Catania è il libero.

Il muro secco di Alonso vale il primo minibreak della partita (5-3), un paio di punti di vantaggio che i padroni di casa incrementano strada facendo grazie ad un Romanò mattatore (12-8) e quindi 16-12 con l’ace di Brizard ma nel momento in cui l’impressione è che il set sia in discesa ecco il blackout in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che porta i pontini a pareggiare i conti a quota 16. Primo tempo di Alonso e subito dopo muro dello stesso cubano (19-16), Cisterna tiene nel mirino i biancorossi ma il primo di tre set point per Brizard e compagni con Lucarelli a schiacciare di sinistro, si chiude sull’invasione a rete dei pontini.

Parte forte Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, il muro ad uno di Romanò su Gutierrez da poco in campo per Kaliberda vale il 9-4 con coach Soli a chiamare il suo secondo time out. Sul 10-5 break di Cisterna che fa sentire il fiato sul collo ai biancorossi (10-8) bravi a non perdere la calma nonostante una serie di battute sbagliate, il pallonetto di Romanò vale il più tre (17-14) e subito dopo l’ace dell’opposto porta i suoi avanti di quattro lunghezze. È l’allungo decisivo, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza controlla, una grande difesa viene chiusa da Lucarelli per il 23-16, Cisterna capitalizza un paio di errori dei padroni di casa, piazza un ace (23-19), il primo di cinque set point arriva sulla battuta lunga pontina, al cambio campo si va sull’attacco lungo di Dirlic.

Caneschi è in campo per Cester, partenza sprint per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: 6-2 con Soli costretto ad utilizzare già un time out. Cisterna lavora bene a muro, ne piazza due nel giro di pochi scambi e pareggia i conti a quota 10. E ancora con un muro trova la parità a quota 12, si viaggia punto a punto, Cisterna trova il suo primo vantaggio della serata (15-16), Piacenza resta lì aggrappato al set, non si scompone quando gli avversari hanno due lunghezze di vantaggio (19-21), trovano la parità a quota 22 con Romanò e quindi il vantaggio con l’ace di Lucarelli (23-22). Il primo match ball (24-22) arriva con Alonso che approfitta della ricezione lunga ospite, chiude Leal.

I PROTAGONISTI-

Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Una vittoria importante, il migliore regalo per il mio compleanno – sottolinea il libero biancorosso Leonardo Scanferla – adesso dobbiamo solo cercare di vincere a Padova per avere la migliore posizione in griglia della Coppa Italia. Volevano giocare su ottimi livelli tutti i set e contro un Cisterna bravo e rivelazione di questo campionato ci siamo riusciti. Anche nel terzo set quando eravamo sotto di un paio di punti non ci siamo scoraggiati e reagito nel migliore dei modi ».

Damiano Catania (Top Volley Cisterna)- « Dispiace perché non è stata una bella partita, almeno da parte nostra. Non siamo riusciti a mantenere il livello di muro difesa e abbiamo sofferto molto in ricezione. Sento molta responsabilità essendo il libero, ma per il resto Piacenza è una grande squadra e va dato merito a loro per il risultato. Gli avversari sono stati concreti in attacco, dove noi abbiamo faticato un po’. Loro sono stati incisivi, noi abbiamo fatto una difesa in meno nel momento clou e quella è stata la chiave fondamentale. Non siamo riusciti a metterli in difficoltà come volevamo ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – TOP VOLLEY CISTERNA 3-0 (25-22, 25-19, 25-23)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 5, Santos De Souza 10, Alonso 9, Romanò 14, Leal 13, Cester 3, Scanferla (L), De Weijer 0, Gironi 0, Caneschi 0, Recine 0. N.E. Hoffer, Basic. All. Bernardi.

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 1, Kaliberda 9, Zingel 5, Dirlic 10, Sedlacek 4, Rossi 2, Gutierrez 2, Bayram 5, Catania (L), Zanni 0, Mattei 1. N.E. Staforini, Martinez. All. Soli.

ARBITRI: Puecher, Pozzato.

NOTE – durata set: 27′, 29′, 32′; tot: 88′.

MVP: Ricardo Lucarelli (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori: 1.687

I RISULTATI-

Sir Safety Susa Perugia-Gioiella Prisma Taranto 3-1 (25-17, 25-19, 23-25, 25-23) Giocata ieri;

Itas Trentino-Pallavolo Padova 3-0 (25-15, 25-16, 25-21) Giocata ieri;

Allianz Milano-Cucine Lube Civitanova – Si gioca il 05/12/2022 ore 19.30;

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Top Volley Cisterna 3-0 (25-22, 25-19, 25-23);

Vero Volley Monza-Valsa Group Modena 1-3 (25-22, 22-25, 23-25, 20-25);

WithU Verona-Emma Villas Aubay Siena 3-1 (20-25, 25-13, 25-20, 25-11)

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 33, Valsa Group Modena 20, Itas Trentino 19, WithU Verona 17, Gas Sales Bluenergy Piacenza 16, Cucine Lube Civitanova 14, Allianz Milano 14, Top Volley Cisterna 14, Vero Volley Monza 12, Gioiella Prisma Taranto 9, Pallavolo Padova 6, Emma Villas Aubay Siena 3.

Note: 1 Incontro in più: Sir Safety Susa Perugia, Valsa Group Modena, Itas Trentino; 1 Incontro in meno: Cucine Lube Civitanova, Allianz Milano, Pallavolo Padova; 2 Incontri in meno: Emma Villas Aubay Siena;

IL PROSSIMO TURNO- 11/12/2022 Ore: 18.00-

Cucine Lube Civitanova-Sir Safety Susa Perugia 1-3;

Valsa Group Modena-Itas Trentino 1-3;

Top Volley Cisterna-WithU Verona Si gioca il 10/12/2022 ore 17:00;

Gioiella Prisma Taranto-Allianz Milano;

Pallavolo Padova-Gas Sales Bluenergy Piacenza;

Emma Villas Aubay Siena-Vero Volley Monza Ore 15.30