L'8 dicembre si recupera Padova-Siena

PADOVA-Nel giorno dell’Immacolata, giovedì 8 dicembre, c’è spazio per la SuperLega Credem Banca grazie al recupero del 6° turno di andata tra Pallavolo Padova ed Emma Villas Aubay Siena, formazioni che si incrociano per la terza volta. Gli unici due precedenti sono stati vinti dai patavini nella Regular Season 2018/19 grazie al 3-1 casalingo nel girone di andata e all’impresa al fotofinish nel match esterno di ritorno. I padroni di casa, reduci da quattro sconfitte, sono penultimi in classifica con 6 punti all’attivo dopo 9 partite giocate, a +3 dal fanalino di coda Siena, reduce dal KO patito a Verona in quattro set e in fondo alla graduatoria con 3 punti dopo 8 incontri disputati. Entrambe le squadre hanno perso il treno per i Quarti di del Monte® Coppa Italia, e hanno estremo bisogno di punti per migliorare le rispettive posizioni. L’unico ex del match non sarà in campo ma in panchina: si tratta del tecnico Paolo Montagnani, alla guida di Padova tra il 2009/10 e il 2011/12. In odore di record in carriera i giocatori del sestetto toscano: per Nemanja Petric 1 ace dai 200, Fabio Ricci 4 ace ai 1000, mentre Marteen Van Garderen è a 1 punto dai 1700 e a 2 ace dai 100.