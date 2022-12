Quattro partite in Superlega: apre Cisterna-Verona

ROMA- Mentre Perugia e Trento rappresentano l’Italia al Mondiale per Club in Brasile, la Regular Season di SuperLega Credem Banca scende in campo nel weekend per l’11a e ultima giornata di andata, anche se il tabellone della prima metà di Regular Season sarà completo solo dopo il recupero della sfida tra Civitanova e Siena , match valido per l’8a giornata di andata e programmato per il 21 dicembre. Invece, le sfide Civitanova – Perugia e Modena – Trento sono già stata disputate a ottobre.

Nell’anticipo di sabato alle 17.00, con diretta RAI Sport, si misurano due rivelazioni. La Top Volley Cisterna, quarta a 17 punti in coabitazione con Civitanova, ospita la WithU Verona, ottava con 14 punti all’attivo come Milano che è settima per il maggior numero di vittorie. Si tratta della sfida n. 40, gli scaligeri sono avanti sui pontini nei precedenti con 28 successi a 11. I padroni di casa vengono dalla debacle a Piacenza, gli ospiti hanno capitalizzato il turno casalingo in 4 set con Siena. Per avere la certezza di qualificarsi ai Quarti di Del Monte® Coppa Italia, il team di Fabio Soli deve imporsi, ma il pass può arrivare anche con una sconfitta al tie break, purché Monza (12 punti) non vinca da 3 punti o Milano perda 3-0 o 3-1, o con uno stop netto purché Monza perda per 3-0 o 3-1. Sul fronte veneto, agli uomini di Radostin Stoytchev basta una vittoria da 2 punti per l’accesso da testa di serie alla Coppa Italia, ma con 3 punti sarebbero certi del secondo posto al giro di boa. Dario Simoni, secondo allenatore di Verona, in passato ha ricoperto i compiti di 2° e, per un periodo, di head coach a Latina. Michele Baranowicz e Aidan Zingel vantano trascorsi nella città dell’Arena.

Caduto anche nel recupero della 6a giornata, mercoledì a Padova, l’Emma Villas Aubay Siena, senza l’esonerato Montagnani, torna in campo alle 15.30 di domenica tra le mura amiche per affrontare un’avversaria ostica e ancora in lizza per un posto nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia, ovvero la Vero Volley Monza, determinata a rifarsi fuori dal proprio quartier generale dopo lo scivolone interno in quattro set contro Modena, una sconfitta maturata nonostante la grande prova a muro con 17 block, 6 personali di Thomas Beretta. Negli unici due precedenti in sono stati i brianzoli ad avere la meglio, nel 2018/19. Al nono posto con 12 punti, a due lunghezze da Cisterna e Milano, per entrare nella griglia di coppa Vero Volley deve vincere da 3 punti in Toscana confidando nella simultanea sconfitta di pontini e meneghini, ma può anche vincere al tie break purché la Top Volley perda 3-0 o 3-1 con Verona o l’Allianz cada in tre set a Taranto. Tra le mura amiche Fabio Ricci insegue il suo millesimo punto in carriera.

Riuscita a rialzarsi in tre set nel recupero casalingo della 6a giornata contro Siena, la Pallavolo Padova ha agganciato Taranto a 9 punti mettendo il naso avanti grazie al maggior numero di vittorie. Domenica, alle 18.00, a distanza di pochi giorni, la Kioene Arena riaccende ancora una volta i riflettori per il match dell’ultimo turno di andata contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che ha avuto la forza di assorbire la sconfitta in casa al tie break con Civitanova prendendosi il bottino massimo al PalaBancaSport contro Cisterna. Mentre i giganti veneti non hanno più chance di disputare la Coppa Italia, il sestetto emiliano è già tra le prime 8 formazioni del girone di andata grazie alla provvisoria sesta piazza con 16 punti. Sono numerose le possibili combinazioni, ma gli uomini di Lorenzo Bernardi (coach a Padova nel 2009/10) sanno bene che per cercare il colpo di coda e andare ai Quarti di Coppa da testa di serie deve vincere e sperare nei risultati favorevoli dagli altri campi. Per la certezza di mantenere il sesto posto, invece, basta 1 solo punto. Finora la storia degli scontri diretti vede avanti la Gas Sales per 7 a 2. Un ex per parte in campo: Andrea Canella e Leonardo Scanferla. Nicolò Hoffer è a 1 presenza dalle 100 nelle stagioni regolari.

La seconda diretta RAI Sport dell’ultima giornata di andata è alle 18.00 di domenica al PalaMazzola per il match tra Gioiella Prisma Taranto e Allianz Milano. I padroni di casa, decimi a 9 punti e tagliati fuori dalla corsa per i Quarti di Coppa Italia, sabato hanno lottato con generosità a Perugia per poi cedere 3-1 e ora cercano la prima vittoria con Milano al quarto tentativo. Il sestetto pugliese deve fare i conti con la fame dei meneghini, settimi a 14 punti e desiderosi di riscattare lo stop con Civitanova per scongiurare l’uscita dalla griglia di Coppa e, anzi, per cercare di migliorare la posizione in classifica. Da evitare per gli ambrosiani l’ottavo posto che vorrebbe dire il Quarto di Finale in gara secca al PalaBarton con l’imbattuta Perugia. I tarantini scendono in campo forti delle note positive come la capacità di lottare per tratti alla pari con i Block Devils nella 10a giornata, mentre i milanesi, che ritrovano da rivali Aimone Alletti e Marco Rizzo, lunedì a Monza hanno applaudito il fugace ritorno in campo di Matteo Piano. Marco Vitelli è a 1 block dai 200 nelle Regular Season.

TUTTE LE SFIDE-

TOP VOLLEY CISTERNA – WITHU VERONA-

PRECEDENTI: 39 (11 successi Top Volley Cisterna, 28 successi WithU Verona)

EX: Michele Baranowicz a Verona nel 2015/2016, 2016/2017; Aidan Zingel a Verona nel 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2020/2021 – Allenatori: Dario Simoni a Cisterna nel 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2013/2014.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Petar Dirlic – 17 punti ai 200 (Top Volley Cisterna).

In Regular Season: Lorenzo Cortesia – 2 muri vincenti ai 200 (WithU Verona).

In carriera: Petar Dirlic – 13 punti ai 700 (Top Volley Cisterna); John Gordon Perrin – 6 punti ai 400, Rok Mozic – 23 punti ai 700 (WithU Verona).

Damiano Catania (Top Volley Cisterna)- « La partita di sabato sarà un bel test per noi perché vogliamo rifarci della prestazione non fantastica con Piacenza. Ci giochiamo un posto per la Del Monte® Coppa Italia, loro hanno tre punti più di noi, sarà un incontro cruciale. Stiamo preparando al meglio la partita, studiando l’avversario e lavorando sempre sui nostri focus che sono mancati nella partita contro Piacenza. C’è tanta voglia di rifarci, ci rivediamo sabato al palazzetto, invito tutti i tifosi a venire, per sostenerci, ci farebbe molto piacere la loro spinta, il loro calore che sono fondamentali quando giochiamo in casa, un’arma a nostro vantaggio che dobbiamo sfruttare ».



Radostin Stoytchev (WithU Verona)- « Siamo certamente contenti di partecipare alla Del Monte® Coppa Italia, ma non pensiamo a quella di Cisterna come una partita che determina se giocheremo in casa o fuori. Dobbiamo cercare di vincere tutto quello che possiamo: un punto, un set, una gara in più. Ci aspetta un impegno contro una squadra che sa giocare molto bene, per cui non sarà per nulla semplice. I buoni risultati che abbiamo ottenuto fin qui non ci devono montare la testa. Lavoriamo tutti i giorni per compiere sempre un passo in avanti ».

EMMA VILLAS AUBAY SIENA – VERO VOLLEY MONZA-

PRECEDENTI: 2 (2 successi Vero Volley Monza)

EX: nessuno

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Nemanja Petric – 15 punti ai 100 (Emma Villas Aubay Siena); Georg Grozer – 14 punti ai 200 (Vero Volley Monza).

In Regular Season: Vlad Davyskiba – 12 punti ai 500 (Vero Volley Monza)

In carriera: Nemanja Petric – 1 ace ai 200, Fabio Ricci – 1 punto ai 1000, Maarten Van Garderen – 2 ace ai 100 (Emma Villas Aubay Siena); Arthur Szwarc – 5 muri vincenti ai 100, Vlad Davyskiba – 11 attacchi vincenti ai 500 (Vero Volley Monza).

Giammarco Bisogno (Presidente Emma Villas Aubay Siena)- « La Emma Villas nella sua storia ha più volte cambiato il tecnico e non è mai una cosa piacevole e gradevole. Non lo è neanche questa volta. Tuttavia, purtroppo, la situazione è veramente complicata: veniamo da nove partite con una sola vittoria e tutte sconfitte, con le ultime tre veramente difficili da commentare, mi riferisco a Taranto, Verona e soprattutto Padova. La squadra deve reagire, evitare le scuse, perché è ora di tirare fuori gli artigli. A conduzione della prima squadra ci sarà Omar Pelillo, da tanti anni con noi. Ritengo che abbia tutta l’esperienza e la tecnica per poter tentare questa impresa. Ha massima fiducia da parte mia. Valuteremo il suo lavoro, le sue capacità, il suo approccio a questa esperienza. Pelillo sarà coadiuvato da Simone Cruciani che ha avuto già esperienza di vice allenatore con noi l’anno della promozione, anche lui uomo Emma Villas ».



Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « A Siena sarà una trasferta importantissima perché coincide con l’ultima chance per entrare nel tabellone della Del Monte® Coppa Italia. Siamo costretti a vincere per sperare e allo stesso tempo focalizzati sul cercare di giocare la migliore gara possibile compatibilmente con le situazioni che dobbiamo sistemare. Sono convinto che i ragazzi non molleranno e anzi, potranno replicare lo stesso atteggiamento visto contro Modena. Siena sta facendo della lotta estrema il suo punto di forza e noi dovremo dare il massimo. È un po’ come una Finale sia per noi che per loro, anche se la situazione dei toscani, al momento, è più complicata della nostra ».

PALLAVOLO PADOVA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

PRECEDENTI: 9 (2 successi Pallavolo Padova, 7 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Andrea Canella a Piacenza nel 2018/2019; Leonardo Scanferla a Padova nel 2017/2018 – Allenatori: Lorenzo Bernardi a Padova nel 2009/2010 .

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Dusan Petkovic – 18 punti ai 200 (Pallavolo Padova); Ricardo Lucarelli Santos De Souza – 1 punto ai 100, Robertlandy Simon – 15 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In Regular Season: Davide Saitta – 4 ace ai 100 (Pallavolo Padova); Nicolò Hoffer – 1 gara alle 100 giocate, Ricardo Lucarelli Santos De Souza – 17 attacchi vincenti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

In carriera: Edoardo Caneschi – 5 punti ai 1000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Jacopo Cuttini (Allenatore Pallavolo Padova)- « La partita di Siena ci ha dato ossigeno, ma il campionato è ancora lungo. Con Piacenza dovremo alzare ulteriormente il livello per provare a metterli in difficoltà. Sulla carta sono superiori, ma sappiamo che se manteniamo il giusto atteggiamento per tutta la gara possiamo dare fastidio anche ad una squadra forte come la loro ».



Enrico Cester (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Il nostro unico obiettivo è quello di migliorare l’attuale classifica e la posizione nella griglia della Coppa Italia e perché ciò avvenga a Padova dobbiamo solo vincere. Sappiamo che Padova non è un campo facile, affronteremo una squadra che in settimana ha giocato un recupero molto importante, noi faremo di tutto per centrare la vittoria piena. Vogliamo dare continuità agli ultimi due risultati positivi che abbiamo ottenuto in CEV Cup e in campionato con Cisterna, a Padova non sarà una gara facile come del resto non è facile nessuna gara della SuperLega Credem Banca ».

GIOIELLA PRISMA TARANTO – ALLIANZ MILANO-

PRECEDENTI: 3 (3 successi Allianz Milano)

EX: Aimone Alletti a Milano nel 2015/2016, 2019/2020; Marco Rizzo a Milano nel 2014/2015.

A CACCIA DI RECORD: .

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Tommaso Stefani – 20 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Yuki Ishikawa – 13 punti ai 100, Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez – 9 punti ai 100 (Allianz Milano).

In Regular Season: Manuele Lucconi – 14 punti ai 1000 (Gioiella Prisma Taranto); Matteo Piano – 4 ace ai 100, Marco Vitelli – 1 muro vincente ai 200 (Allianz Milano).

In carriera: Tommaso Stefani – 26 punti ai 700 (Gioiella Prisma Taranto); Matteo Piano – 34 punti ai 2100 (Allianz Milano); Yuki Ishikawa – 8 punti ai 1900 (Allianz Milano).

Giovanni Gargiulo (Gioiella Prisma Taranto)- « Sicuramente sarà una partita dura con una squadra che gioca bene, esprime una buona pallavolo e ha degli ottimi elementi. Il clima in squadra è sicuramente buono, resta un po’ di amaro in bocca perché magari contro la corazzata Perugia sarebbe stato bello essere gli unici a toglierle un punto però abbiamo fatto un’ottima partita e poi veniamo dalla bella uscita di Siena di cui abbiamo già abbondantemente parlato. Adesso la testa è alla prossima, stiamo lavorando bene, lo staff ci sta aiutando molto, il coach ci sta preparando al meglio per questo evento: speriamo di avere l’appoggio del pubblico che ci darà una mano per provare a fare qualcosa di concreto contro Milano domenica sera ».



Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Sarà una partita molto complicata, i motivi questa volta sono legati alla posizione in classifica: dovremo pensare a noi stessi senza guardare quello che accadrà sugli altri campi, sapendo che abbiamo gettato alle ortiche un’occasione d’oro contro Civitanova e che certi punti non tornano più indietro, quindi dovremo essere bravi a guadagnarceli nei prossimi incontri. Taranto ha dimostrato di giocare una buonissima pallavolo, dopo la vittoria a Verona, hanno strappato un set a Perugia nell’ultima partita portando poi la squadra di Anastasi ai vantaggi nell’ultimo parziale. È una squadra che gioca assolutamente senza avere nulla da perdere e di questo ne sono coscienti, inoltre hanno recuperato tutti i giocatori: mi aspetto una battaglia, come tutte le battaglie del campionato italiano ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 11a GIORNATA-

Sabato 10 dicembre 2022, ore 17.00



Top Volley Cisterna – WithU Verona Arbitri: Vagni Ilaria, Zavater

Domenica 11 dicembre 2022, ore 15.30



Emma Villas Aubay Siena – Vero Volley Monza Arbitri: Florian, Puecher

Domenica 11 dicembre 2022, ore 18.00



Pallavolo Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Boris, Cappello

Gioiella Prisma Taranto – Allianz Milano Arbitri: Cesare Stefano, Carcione



Valsa Group Modena – Itas Trentino 1-3 (21-25, 21-25, 27-25, 20-25) Giocata il 26/10/2022

Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Susa Perugia 1-3 (25-20, 25-27, 18-25, 19-25) Giocata il 27/10 2022

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 33, Valsa Group Modena 20, Itas Trentino 19, WithU Verona 17, Cucine Lube Civitanova 17, Gas Sales Bluenergy Piacenza 16, Allianz Milano 14, Top Volley Cisterna 14, Vero Volley Monza 12, Pallavolo Padova 9, Gioiella Prisma Taranto 9, Emma Villas Aubay Siena 3.

1 incontro in più: Sir Safety Susa Perugia, Valsa Group Modena e Itas Trentino.

1 incontro in meno: Emma Villas Aubay Siena.