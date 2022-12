Civitanova-Siena decide i Quarti di Coppa Italia

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA) -In campo domani, mercoledì 21 dicembre, all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, i padroni di casa della Cucine Lube Civitanova e la Emma Villas Aubay Siena per il recupero del match valido per l’8° turno di Regular Season in SuperLega Credem Banca. Le due squadre si ritrovano per la terza volta nella storia faccia a faccia sotto rete in una partita ufficiale. I marchigiani si sono aggiudicati in quattro set entrambi i precedenti nella stagione regolare 2018/19.

Quella che poteva essere una sfida ordinaria, tra i Campioni d’Italia e la matricola della massima serie, sta catalizzando tutte le attenzioni perché si tratta dell’ultima partita del girone di andata. Il risultato finale e, di conseguenza, il ranking delle prime otto condizioneranno tre abbinamenti su quattro nel primo turno della Del Monte® Coppa Italia in programma il 29 dicembre 2022. L’unico accoppiamento già definito nei Quarti in gara secca è Perugia – Cisterna, mentre la Valsa Group Modena, certa di un posto tra le prime quattro e dunque di disputare la gara dei Quarti in casa, giocherà il 28 dicembre.

In caso di vittoria di Civitanova da 3 punti, i biancorossi chiuderebbero l’andata al secondo posto e il tabellone di Coppa sarebbe il seguente:

Perugia – Cisterna, Civitanova – Milano, Modena – Trento, Verona – Piacenza

In caso di vittoria di Civitanova da 2 punti il quadro cambierebbe, con gli uomini di Chicco Blengini quarti in graduatoria:

Perugia – Cisterna, Modena – Milano, Verona – Trento, Civitanova – Piacenza

In caso di vittoria di Siena a Civitanova con qualsiasi risultato, gli accoppiamenti cambierebbero ancora:

Perugia – Cisterna, Modena – Milano, Verona – Civitanova, Piacenza – Trento.

Luciano De Cecco e compagni attraversano un buon momento di forma, come testimoniano le sei vittorie consecutive tra CEV Champions League e SuperLega Credem Banca. Nel 1° turno di ritorno è arrivato il 3-0 casalingo contro Taranto al termine di una gara ben giocata dalle due squadre e una tiratissima chiusura.

Dopo la fine dei rapporti con il tecnico Paolo Montagnani, sostituito da Omar Fabian Pelillo, il suo assistente promosso su campo, il Club toscano ha ottenuto un’importante vittoria contro Monza per poi rescindere anche con Swan Ngapeth. Le mosse del nuovo head coach non hanno invece sortito gli effetti voluti contro i vicecampioni del mondo trentini.

Serata speciale per Federico Bonami, libero dell’Emma Villas Aubay, alla sua 300sima presenza in Serie A. Gara amarcord invece per Fabio Ricci, centrale dei senesi, con un passaggio in maglia biancorossa nel 2012/13. Parentesi speciale infine per Romano Giannini, attuale secondo allenatore biancorosso che guidò Siena dalla B2 alla A2 tra 2013/14 al 2015/16.

CUCINE LUBE CIVITANOVA – EMMA VILLAS AUBAY SIENA-

PRECEDENTI: 2 (2 successi Cucine Lube Civitanova)

EX: Fabio Ricci alla Lube nel 2012/2013 – Allenatori: Romano Giannini a Siena nel 2015/2016.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Mattia Bottolo – 14 punti ai 100, Barthelemy Chinenyeze – 4 punti ai 100, Gabi Garcia Fernandez – 13 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Maarten Van Garderen – 25 punti ai 100 (Emma Villas Aubay Siena).

In Regular Season: 1 ace ai 400 (Cucine Lube Civitanova); Omar Biglino – 18 punti ai 1000 (Emma Villas Aubay Siena).

In carriera: Simone Anzani – 1 muro vincenti ai 700 (Cucine Lube Civitanova); Federico Bonami – 1 gara alle 300 giocate, Maarten Van Garderen – 2 ace ai 100 (Emma Villas Aubay Siena).

Romano Giannini (Vice Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « I punti in palio sono fondamentali, tanto per Siena che vuole risalire, quanto per noi della Lube che vogliamo fare un balzo in seconda posizione. Sarebbe vitale un bel successo per giocare i Quarti di Del Monte® Coppa Italia a Civitanova. Vogliamo la vittoria e i ragazzi daranno tutto, ma in questo momento le partite con squadre assetate di punti, che lottano alla morte su ogni pallone per risollevarsi, sono le più difficili. Per me sarà una sfida speciale: sono passati tanti anni da quando approdai in A2 da allenatore di Siena, ora il sodalizio toscano è abituato alla Serie A e io sono nello staff cuciniero. Dopo il primo pallone a terra, ogni ricordo e ogni altra emozione lasceranno il posto alla voglia di vincere ».

Omar Pelillo (Allenatore Emma Villas Aubay Siena)- « La Lube ha un ottimo roster, ha il miglior palleggiatore al mondo e ha un grande allenatore. Parliamo di una grandissima società, una delle più importanti al mondo. Con questa consapevolezza andiamo ad affrontare la sfida. Siamo carichi e siamo nelle condizioni di giocarci un’altra battaglia sportiva. Per noi tutte le partite che mancano alla fine della Regular Season sono tutte finali. Noi abbiamo un obiettivo, l’unica maniera per raggiungerlo è pensare di fare il meglio una partita alla volta. Siamo sempre concentrati sul prossimo avversario, ora pensiamo a giocarci la nostra gara su un campo difficilissimo e contro la formazione Campione d’Italia in carica. Prima del match contro Trento avevamo fatto una grande settimana di lavoro, avevamo preparato bene la gara e come tutte le sconfitte il risultato finale ci fa male ».

RECUPERO 8A GIORNATA DI ANDATA DI REGULAR SEASON-

Mercoledì 21 dicembre 2022, ore 20.30-

Cucine Lube Civitanova – Emma Villas Aubay Siena Arbitri: Zavater, Cavalieri

LA CLASSIFICA SUPERLEGA CREDEM BANCA (DOPO LA 1A GIORNATA DI RITORNO)-

Sir Safety Susa Perugia 36, Valsa Group Modena 23, Itas Trentino 22, Gas Sales Bluenergy Piacenza 22, Cucine Lube Civitanova 20, WithU Verona 19, Top Volley Cisterna 18, Allianz Milano 17, Vero Volley Monza 12, Pallavolo Padova 9, Gioiella Prisma Taranto 9, Emma Villas Aubay Siena 6.

1 incontro in meno: Cucine Lube Civitanova ed Emma Villas Aubay Siena