PERUGIA- Kamil Rychlicki, l'opposto lussemburghese giunto in Italia nel 2018, è a tutti gli effetti un giocatore italiano. Lunedì in Prefettura alla presenza del prefetto Armando Gradone e stamattina in Comune con il sindaco Andrea Romizi e l'assessore Edi Cicchi il giocatore ha completato l'iter per prendere la cittadinanza del nostro paese. La pratica era partita l'8 luglio 2022, quando, su richiesta del Coni, Il Consiglio dei Ministri ha deliberato il conferimento della cittadinanza italiana.