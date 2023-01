Modena-Civitanova si giocano il secondo posto

ROMA -Il 2022 si è chiuso con lo spettacolo della Del Monte® Coppa Italia SuperLega: i Quarti di Finale del trofeo che assegna la coccarda tricolore hanno regalato sfide molto accese e ben tre successi esterni. Si torna ora in campo per la terza giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca , la prima del 2023, in programma sabato 7 e domenica 8 gennaio, che si preannuncia a dir poco scoppiettante.

Accomunate dai punti nella classifica parziale di SuperLega Credem Banca e dai passi falsi nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia come nella passata stagione, la Valsa Group Modena e la Cucine Lube Civitanova, prime inseguitrici di Perugia, si sfidano nell’anticipo di sabato, alle 18.00, davanti alle telecamere di Rai Sport. Mercoledì scorso i padroni di casa hanno perso tra le mura amiche con Trento dopo un vantaggio iniziale e sono stati estromessi dalla Coppa in 4 set. Sorte analoga e modalità identiche per i cucinieri il giorno dopo all’Eurosuole Forum con Milano. Basta questo incipit per comprendere l’importanza della prima sfida del 2023, che va al di là dei 3 punti. All’andata i Campioni d’Italia si imposero sugli emiliani per 3-0. Da quel match in poi, nonostante i rispettivi alti e bassi, le due squadre sono cresciute. Tanti ex in campo sui due fronti, tra cui il centrale Dragan Stankovic, ex bandiera biancorossa.

Messi in archivio i Quarti di finale della Del Monte® Coppa Italia con l’approdo alla Final Four di Roma in programma il 25 e 26 febbraio, Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza, faccia a faccia domenica nell’anticipo delle 15.30, hanno chiuso il 2022 in modo diametralmente opposto. I vice Campioni del Mondo, quarti in classifica, hanno brindato al 2023 dimostrando ancora una volta di poter competere in tutte le manifestazioni, mentre gli emiliani, nonostante il passaggio del turno in Coppa con impresa a Verona, hanno vissuto un Capodanno caratterizzato dall’esonero di Lorenzo Bernardi, con promozione del secondo allenatore Massimo Botti, tornato alla guida della squadra dopo averla già condotta dalla A2 alla SuperLega nel 2018/19. Il vice sarà Matteo De Cecco. Subito un match dall’alto grado di difficoltà, anche se all’andata i piacentini vinsero 3-1 in casa. Un ex per parte. In dubbio la presenza n. 100 in Regular Season per Yoandy Leal, reduce da un infortunio alla spalla e alle prese con il lavoro differenziato. In compenso è tornato a disposizione Roamy Alonso, mentre Ricardo Lucarelli, seppur indisponibile, ha avuto ottimi responsi dopo l’intervento al dito.

Il 2023 della Emma Villas Siena si è aperto con il discorso del suo presidente Gianmarco Bisogno, per spronare il team in vista dei prossimi match a partire dall’impegno casalingo delle 18.00 di domenica con l’Allianz Milano. La formazione lombarda, grazie all’impresa in rimonta nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia SuperLega a Civitanova, la seconda in due stagioni nelle Marche con i Campioni d’Italia, si è garantita il pass per la F4 di coppa al Palazzo dello Sport di Roma e ha riscattato un periodo non particolarmente brillante in campionato. Nella sfida del PalaEstra da una parte della rete a tenere banco sarà la fame della matricola che chiude la classifica con 6 punti all’attivo, mentre dall’altra parte del campo l’ottava forza della massima serie sfrutterà l’euforia del momento per bissare la vittoria dell’andata e conquistare un successo in campionato che nel girone di ritorno non è ancora arrivato. Un ex per parte nei roster.

Al PalaOlimpia l’anno solare si è chiuso con l’eliminazione dei padroni di casa della WithU Verona per mano di Piacenza, in grado di ripetersi dopo il blitz vincente in campionato. Il 2023 inizia con un altro incontro molto difficile per gli scaligeri, visto che all’ombra dell’Arena, davanti alle telecamere di Rai Sport, arriva la capolista Sir Safety Susa Perugia, formazione Campione del Mondo, vincitrice dell’ultima Supercoppa e detentrice del titolo d’inverno in Regular Season a punteggio pieno. Nel girone di andata i Block Devils si imposero con il massimo scarto nel proprio quartier generale contro il sestetto veneto, che alle 18.00 di domenica dovrà giocare un match di qualità e quantità di fronte ai propri tifosi facendo affidamento su una possibile flessione dei rivali, a +13 dalle prime inseguitrici e reduci da una prima parte di stagione perfetta sotto tutti i punti di vista. Nella Sir militano tre ex scaligeri: Colaci, Mengozzi e Solè.

Dopo aver mancato la qualificazione alla Del Monte® Coppa Italia SuperLega e aver chiuso il 2022 con la sconfitta alla Kioene Arena contro Civitanova, la Pallavolo Padova si ritrova al penultimo posto della classifica con una lunghezza di ritardo da Taranto e 3 punti di vantaggio su Siena. I patavini, però, hanno avuto più tempo per preparare la sfida del 3° turno di ritorno contro la Top Volley Cisterna. Il sestetto pontino, sesto in classifica ma inerme nel Quarto di Coppa al PalaBarton di Perugia, fatta eccezione per il finale del terzo set, non può permettersi di sottovalutare la trasferta nella città del Santo se vuole bissare il ciclo di tre vittorie consecutive centrato nel girone di andata e chiuso con il successo per 3-1 su Padova. Nei roster si sfidano due ex incrociati: Davide Saitta da una parte, Andrea Mattei dall’altra. Patavini avanti con 19 affermazioni a 16 alla vigilia del faccia a faccia n. 36.

La 3a giornata di ritorno si chiude con il posticipo domenicale delle 20.30 in Brianza tra i padroni di casa della Vero Volley Monza e la formazione pugliese della Gioiella Prisma Taranto, entrambe reduci da una tabella esemplare di allenamenti vista anche la mancata qualificazione ai Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia SuperLega. Si tratta di uno scontro diretto molto importante per l’economia della classifica perché la formazione lombarda è attualmente nona con 15 punti all’attivo, mentre il collettivo tarantino, decimo a quota 10, deve limare un gap di 5 lunghezze sui rivali di giornata. Una vittoria monzese potrebbe essere impattante visto che il divario si amplierebbe, mentre un exploit esterno della Gioiella metterebbe nei guai Padova e Siena, penultima a 9 punti e ultima a quota 6, rilanciando così le ambizioni di una salvezza tranquilla degli uomini di Vincenzo Di Pinto. Un ex per parte nei roster.

VALSA GROUP MODENA – CUCINE LUBE CIVITANOVA-

PRECEDENTI: 105 (44 successi Valsa Group Modena, 61 successi Cucine Lube Civitanova)

EX: Bruno Mossa De Rezende a Civitanova nel 2018/2019, 2019/2020; Dragan Stankovic a Civitanova nel 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Simone Anzani a Modena nel 2018/2019; Ivan Zaytsev a Modena nel 2018/2019, 2019/2020 – Allenatori: Gianlorenzo Blengini a Modena nel 2004/2005, 2005/2006.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Earvin Ngapeth – 5 punti ai 200 (Valsa Group Modena); Gabi Garcia Fernandez – 10 punti ai 100, Marlon Yant Herrera – 27 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Adis Lagumdzija – 32 punti ai 300 (Valsa Group Modena); Gabi Garcia Fernandez – 10 punti ai 100, Marlon Yant Herrera – 24 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova).

In Regular Season: Elia Bossi – 7 attacchi vincenti ai 500 (Valsa Group Modena).

In carriera: Adis Lagumdzija – 10 punti ai 1300 (Valsa Group Modena); Mattia Bottolo – 16 punti ai 900 (Cucine Lube Civitanova).

Salvatore Rossini (Valsa Group Modena)- « C’è ancora un po’ di amarezza per la gara di Del Monte® Coppa Italia con Trento perché potevamo farcela, adesso ripartiamo contro Civitanova contro una squadra che ha i nostri stessi punti in classifica. Noi cerchiamo di fare del servizio una delle nostre armi, loro invece puntano di più sul gioco e sulla difesa. Sono una squadra esperta e abituata a vincere, perciò sabato sarà una gara complicata ».

Ivan Zaytsev (Cucine Lube Civitanova)- « Non abbiamo digerito la sconfitta in Del Monte® Coppa Italia contro Milano, un passo falso che ha interrotto una striscia positiva. Alla ripresa dell’attività ho letto tanto dispiacere negli occhi dei ragazzi e voglia di rivalsa immediata. La pausa per il Capodanno ci ha impedito di tornare subito in campo e l’attesa si sta prolungando fino alla gara del PalaPanini. Modena è in fase di ripresa, anche loro saranno arrabbiati dopo l’eliminazione. Sarà una sfida delicata e spettacolare tra squadre deluse e ferite. Le motivazioni potrebbero fare la differenza, conterà la fame di vittoria. I ragazzi sono focalizzati e vogliono imporsi ».

ITAS TRENTINO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

PRECEDENTI: 12 (10 successi Itas Trentino, 2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Gabriele Nelli a Piacenza nel 2019/2020; Ricardo Lucarelli Santos De Souza a Trento nel 2020/2021.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Daniele Lavia – 23 punti ai 200, Alessandro Michieletto – 14 punti ai 200, Marko Podrascanin – 12 punti ai 100 (Itas Trentino); Yoandy Leal – 16 punti ai 200, Robertlandy Simon – 5 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Daniele Lavia – 10 punti ai 200, Alessandro Michieletto – 2 punti ai 200, Marko Podrascanin – 2 punti ai 100 (Itas Trentino); Yoandy Leal – 16 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In Regular Season: Oreste Cavuto – 8 punti ai 1000, Matey Kaziyski – 11 attacchi vincenti ai 3000, – 2 ace ai 400, Alessandro Michieletto – 29 punti ai 1000 (Itas Trentino); Yoandy Leal – 1 gara alle 100 giocate (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Oreste Cavuto – 2 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Ricardo Lucarelli Santos De Souza – 11 punti ai 900 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).



Matey Kaziyski (Itas Trentino)- « Non so spiegare il motivo, ma la mia esperienza mi dice che qualsiasi squadra che cambia allenatore gioca le prime partite successive meglio e con addosso maggiore carica agonistica. Immagino potrà essere così anche domenica per Piacenza alla BLM Group Arena. Indipendentemente da chi scenderà in campo, sono convinto che gli ospiti disputeranno una gara combattiva e noi dovremo essere pronti ad una sfida di questo tipo ».

Massimo Botti (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « La parola d’ordine deve essere entusiasmo, ho la fortuna di conoscere molto bene l’ambiente, sono cresciuto passo dopo passo con lui. A Trento sarà una partita molto difficile, affrontiamo una squadra che in questo momento, dopo Perugia, è la più in forma del campionato. Stiamo sfruttando al meglio questi giorni di allenamento, con l’occhio anche sempre rivolto agli infortunati: il loro recupero sarà molto importante per noi ma indipendentemente da tutto a Trento vogliamo fare una grande partita. Stiamo lavorando molto sulla ricezione, perchè se riusciremo a mantenerci soldi in quel fondamentale, con l’attacco di cui disponiamo, non potremo che trarne dei benefici ».

EMMA VILLAS AUBAY SIENA – ALLIANZ MILANO-

PRECEDENTI: 3 (1 successo Emma Villas Aubay Siena, 2 successi Allianz Milano)

EX: Nemanja Petric a Milano nel 2019/2020; Yuki Ishikawa a Siena nel 2018/2019.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Daniele Mazzone – 16 punti ai 100, Maarten Van Garderen – 19 punti ai 100 (Emma Villas Aubay Siena), Marco Vitelli – 4 punti ai 100 (Allianz Milano).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Daniele Mazzone – 16 punti ai 100, Maarten Van Garderen – 19 punti ai 100 (Emma Villas Aubay Siena); Marco Vitelli – 3 punti ai 100 (Allianz Milano).

In Regular Season: Juan Ignacio Finoli – 5 ace ai 100, Nemanja Petric – 21 attacchi vincenti ai 2000 (Emma Villas Aubay Siena); Matteo Piano – 4 ace ai 100 (Allianz Milano).

In carriera: Daniele Mazzone – 22 attacchi vincenti ai 1500, Maarten Van Garderen – 22 attacchi vincenti ai 1500, – 2 ace ai 100 (Emma Villas Aubay Siena); Yuki Ishikawa – 39 punti ai 2000, Jean Patry – 4 ace ai 100 (Allianz Milano).

Nemanja Petric (Emma Villas Aubay Siena)- « Milano sta vivendo certamente un bel momento. Non c’è una chiave particolare per arrivare al match o un fondamentale sul quale dovremo concentrarci. Dovremo cercare di fare un po’ tutto nella maniera migliore. Per noi, d’altronde, ogni gara è adesso fondamentale, dovremo mettere sul taraflex la massima concentrazione. Dovremo anche essere pronti ad adottare sistemi diversi, loro sono infatti un team duttile. Questi giorni di allenamento senza match ufficiali possono essere utili per noi. Abbiamo tante gare del girone di ritorno davanti a noi e dovremo giocarle nel modo migliore possibile ».

Osniel Mergarejo (Allianz Milano)- « La partita di domenica sarà molto importante, non sarà facile ovviamente, tutte le squadre lottano per vincere. Ci stiamo allenando intensamente in vista del match, e cosa più importante stiamo dando il massimo. Ci sentiamo molto bene, la squadra è contenta della vittoria contro la Lube nei quarti di finale di Del Monte® Coppa Italia, penso che le sensazioni che la squadra sta provando in questo momento siano importanti per vincere questa domenica. L’importante per la gara sarà rimanere uniti, replicare il lavoro che svolgiamo in palestra, ascoltare l’allenatore, e cominciare la partita tatticamente alla perfezione ».

WITHU VERONA – SIR SAFETY SUSA PERUGIA-

PRECEDENTI: 33 (6 successi WithU Verona, 27 successi Sir Safety Susa Perugia)

EX: Massimo Colaci a Verona nel 2008/2009, 2009/2010; Stefano Mengozzi a Verona nel 2016/2017, 2017/2018; Sebastian Solé a Verona nel 2018/2019, 2019/2020.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Noumory Keita – 17 punti ai 200, Rok Mozic – 12 punti ai 200 (WithU Verona); Kamil Rychlicki – 16 punti ai 200 (Sir Safety Susa Perugia).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Noumory Keita – 6 punti ai 200, Maksim Sapozhkov – 19 punti ai 300 (WithU Verona); Kamil Rychlicki – 6 punti ai 200 (Sir Safety Susa Perugia).

In Regular Season: Kamil Rychlicki – 4 ace ai 100, – 2 muri vincenti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia).

In carriera: John Gordon Perrin – 1 punto ai 400 (WithU Verona); Roberto Russo – 3 muri vincenti ai 300, Simone Giannelli – 2 muri vincenti ai 400, Oleh Plotnytskyi – 2 muri vincenti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia).

Radostin Stoytchev (Allenatore WithU Verona)- « Abbiamo la possibilità di affrontare la squadra che sta dominando il campionato e che non ha ancora perso una partita. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi ed essere pronti nella gestione dei tempi di gara. Dobbiamo anche essere convinti che tra le due squadre quella che ha molto da perdere è Perugia, e per avvicinarci al loro livello, dobbiamo superare noi stessi e sfruttare le poche opportunità che ti concede una squadra così. Ringrazio i tifosi, che capiscono che è questa è una squadra giovane, sostenendola sempre. Per il futuro questa è una cosa molto importante. Abbiamo sempre bisogno di tutto il pubblico ».



Andrea Anastasi (Allenatore Sir Safety Susa Perugia)- « Domenica andremo a Verona in casa di una squadra molto agguerrita, fisicamente straordinaria e che ha fatto una prima parte di stagione alla grande. Frutto della bontà della rosa, del fatto di averla avuta subito in preparazione per larga parte e naturalmente frutto della mano di un tecnico come Stoytchev. Ovviamente come tutte le squadre hanno anche i loro problemi ed i loro aspetti da migliorare, ma sappiamo che ci attende una partita tosta. È nostra intenzione dare importanza ad ogni gara e giocarla sempre per cercare di vincere, anche perché, se si vogliono raggiungere determinati obiettivi, la squadra deve essere abituata a scendere in campo con questa mentalità ».

PALLAVOLO PADOVA – TOP VOLLEY CISTERNA-

PRECEDENTI: 35 (19 successi Pallavolo Padova, 16 successi Top Volley Cisterna)

EX: Davide Saitta a Cisterna nel 2003/2004, 2009/2010; Andrea Mattei a Padova nel 2013/2014, 2014/2015.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Asparuh Asparuhov – 31 punti ai 100, Mathijs Desmet – 1 punto ai 100 (Pallavolo Padova); Efe Bayram – 19 punti ai 100, Marko Sedlacek – 25 punti ai 200, Aidan Zingel – 20 punti ai 100 (Top Volley Cisterna).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Asparuh Asparuhov – 31 punti ai 100, Mathijs Desmet – 1 punto ai 100 (Pallavolo Padova); Efe Bayram – 13 punti ai 100, Andrea Rossi – 23 punti ai 100, Marko Sedlacek – 23 punti ai 200, Denys Kaliberda – 27 punti ai 100, Aidan Zingel – 10 punti ai 100 (Top Volley Cisterna).

In Regular Season: Davide Saitta – 4 ace ai 100 (Pallavolo Padova).

In carriera: Davide Gardini – 5 punti ai 600 (Pallavolo Padova); Michele Baranowicz – 8 punti agli 800 (Top Volley Cisterna).

Jacopo Cuttini (Allenatore Pallavolo Padova)- « Conosciamo bene le difficoltà della gara e dobbiamo far tesoro di ciò che è accaduto all’andata. Non possiamo sbagliare nulla, avremo bisogno di battere bene e di staccare la palla perché dobbiamo mettere in difficoltà un ottimo palleggiatore come Baranowicz e, allo stesso tempo, far entrare in gioco il nostro sistema muro difesa ».

Fabio Soli (Allenatore Top Volley Cisterna)- « La partita contro Padova sarà fondamentale per noi se vogliamo ambire a qualcosa di diverso rispetto alla salvezza. Andremo a giocare a casa loro, un campo ostico e difficile, con una grande squadra che ha una gran fame di punti. Credo che l’esperienza molto vicina a noi vissuta a Taranto ci debba restare ben segnata in mente perché siamo arrivati in quella partita un po’ scarichi e gli avversari ci hanno messo subito sotto. Molto bravi i ragazzi a reagire e a portare a casa una vittoria meritata, sudata e molto combattuta perché tutti i set li abbiamo vinti ai vantaggi. A Padova ci aspetti una prova molto simile e dobbiamo essere bravi a cambiare l’approccio iniziale rispetto all’ultimo turno giocato ed essere aggressivi fin dal primo minuto ».

VERO VOLLEY MONZA – GIOIELLA PRISMA TARANTO-

PRECEDENTI: 4 (3 successi Vero Volley Monza, 1 successo Gioiella Prisma Taranto)

EX: Gabriele Di Martino a Taranto nel 2020/2021, 2021/2022; Marco Rizzo a Monza nel 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Gianluca Galassi – 3 punti ai 100, Vlad Davyskiba – 19 punti ai 200 (Vero Volley Monza).

In Regular Season: Jacopo Larizza – 6 attacchi vincenti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera: Vlad Davyskiba – 20 punti ai 700, Stephen Maar – 23 punti ai 2000, Arthur Szwarc – 4 muri vincenti ai 100 (Vero Volley Monza); Oleg Antonov – 28 punti ai 1800 (Gioiella Prisma Taranto).

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Il nostro obiettivo è quello di riuscire a generare una striscia di successi e siamo per questo motivati a dare il massimo contro Taranto. Fino al 30 dicembre abbiamo lavorato tanto tra sala pesi e campo, focalizzandoci poi sulla tecnica in questi ultimi giorni e seguendo dal 2 in poi il classico planning di avvicinamento alla gara. All’andata subimmo una sconfitta pesante, con Taranto che giocò molto bene e noi che non arrivammo nelle migliori condizioni. Anche in questo caso non siamo al top, ma siamo reduci da una bella vittoria contro Milano e consapevoli che per ottenere il miglior risultato possibile dobbiamo dare il meglio ».

Aimone Alletti (Gioiella Prisma Taranto)- « Arriviamo a Monza con la consapevolezza di avere espresso un buon gioco per cinque set contro Cisterna nell’ultimo match dell’anno. Dobbiamo ripartire da lì cercando di essere più freddi e determinati nei momenti decisivi dei set. In terra lombarda mi aspetto una partita combattuta contro una squadra con un grande potenziale. Dovremo essere bravi a contenere le loro battute e la loro grande fisicità in attacco ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3a GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 7 gennaio 2023, ore 18.00



Valsa Group Modena – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Goitre, Pozzato

Domenica 8 gennaio 2023, ore 15.30



Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Zavater, Brancati

Emma Villas Aubay Siena – Allianz Milano Arbitri: Puecher, Verrascina

Domenica 8 gennaio 2023, ore 18.00



WithU Verona – Sir Safety Susa Perugia Arbitri: Piana, Zanussi

Pallavolo Padova – Top Volley Cisterna Arbitri: Curto, Cappello

Domenica 8 gennaio 2023, ore 20.30



Vero Volley Monza – Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Florian, Braico

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 39, Cucine Lube Civitanova 26, Valsa Group Modena 26, Itas Trentino 25, Gas Sales Bluenergy Piacenza 22, Top Volley Cisterna 20, WithU Verona 19, Allianz Milano 17, Vero Volley Monza 15, Gioiella Prisma Taranto 10, Pallavolo Padova 9, Emma Villas Aubay Siena 6.