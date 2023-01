Milano-Perugia, sabato sarà spettacolo al Forum di Assago

ROMA- Nella settimana delle coppe europee, con la Sir Safety Susa Perugia già sul trono della Regular Season a sei turni dal termine, si respira aria di Play Off in SuperLega Credem Banca. Con i Block Devils a punteggio pieno, alla vigilia della 6a giornata di ritorno, dalla 2a posizione in giù la massima serie è un rebus da decifrare.

Passerella d’eccezione al Forum di Assago per l’anticipo tra Allianz Milano e Sir Safety Susa Perugia, in programma alle 16.00 di sabato 28 gennaio con diretta RAI Sport. Il sestetto meneghino, settimo con meno della metà dei punti accumulati finora dai Block Devils, viene dal passo falso a Verona e vuole contenere l’onda d’urto dei rivali. I perugini sono primi a punteggio pieno e già con la corona della Regular Season in testa a gennaio per non aver sbagliato nemmeno un colpo reagendo anche ai pochi momenti di difficoltà, come il primo set sfuggito di mano domenica scorsa al PalaPanini di Modena prima di una prepotente rimonta. La formazione di Andrea Anastasi mercoledì ha completato l’opera anche nella fase a gironi con l’en plein nella Pool E certificato dal 3-1 casalingo in rimonta sui tedeschi del Dueren nell’ultimo turno. Alla vigilia della sfida n.21, con la Sir avanti 17 a 3 nei precedenti, l’unico ex della partita è Alessandro Piccinelli. Simone Giannelli a caccia del block n. 400 in carriera. Nell’insolita cornice del Mediolanum Forum, l’Allianz Milano punta ad una grande presenza di pubblico, in quanto il Forum risveglia negli appassionati di volley il ricordo dei 12493 spettatori della gara contro Modena: quella del 13 gennaio 2019 è tutt’ora la gara di Regular Season con più pubblico della storia della Serie A, la terza comprendendo Play Off ed eventi.

Nell’anticipo domenicale delle 14.30 al PalaBancaSport, la Gas Sales Bluenergy Piacenza intende tornare al successo davanti ai propri tifosi contro la Gioiella Prisma Taranto, che a sua volta deve riscattare il giro a vuoto a Padova nel tentativo di approfittarsi dello scontro diretto di giornata nella parte bassa del tabellone tra senesi e patavini. La formazione di casa, che si è qualificata per i Quarti di CEV Cup ai danni dell’Arcada Galati, deve ancora svuotare l’infermeria, anche se nell’ultima gara europea si è rivisto in campo Leal. In campionato, il team di Massimo Botti ha perso le ultime due gare, è quinto e sogna di superare la Lube, ma deve guardarsi le spalle da Monza, Milano e Cisterna, a portata di sorpasso, e da Verona, a portata di aggancio. Gli ospiti, che si sono rinforzati con l’opposto francese Ibrahim Lawani, ex Paris Volley, sono penultimi con un vantaggio minimo sulla coda della classifica, occupata dall’Emma Villas. I pugliesi non possono permettersi a questo punto della stagione di subire un sorpasso, ma vogliono annullare il gap di 1 punto su Padova, decima. Negli scontri diretti la Gas Sales è avanti per 3-1 grazie alla vittoria nel match di andata al PalaMazzola.

Alle 15.30 di domenica va in scena anche l’anticipo tra Emma Villas Aubay Siena e Pallavolo Padova, uno scontro diretto che avrà il suo peso nella permanenza in SuperLega. Proprio ora che iniziava a ingranare, ovvero dopo il successo esterno per 3-1 a Piacenza e il bis concesso in casa con Cisterna, Siena deve fare i conti con l’infortunio di Giulio Pinali, che ha riportato una lussazione della caviglia sinistra associata a frattura ossea e rimarrà fuori per il resto della stagione. In posto due, oltre all’argentino Pereyra, i toscani potranno contare su un nuovo innesto, il polacco Zbigniew Bartman: l’ex Modena, Taranto e Verona sarà a disposizione proprio a partire dalla sfida con i patavini, sempre vincenti nelle tre gare finora disputate contro i senesi e decimi con due lunghezze di vantaggio sull’Emma Villas grazie al netto successo casalingo contro Taranto centrato domenica scorsa. Nonostante i due successi consecutivi, i toscani occupano ancora l’ultima piazza, ma ha notevolmente accorciato il gap con le concorrenti (-1 da Taranto, -2 dall’avversaria di giornata). Daniele Mazzone è a 16 attacchi vincenti dai 1500. Da una parte Nemanja Petric è alla presenza n. 200 nelle Regular Season, dall’altra Asparuh Asparuhov è alla presenza n.100 in Italia.

Crocevia importante per entrambe le squadre impegnate domenica (ore 18.00) al Pala AGSM AIM. Faccia a faccia n. 43 in Serie A tra WithU Verona e Cucine Lube Civitanova. I Campioni d’Italia, che si sono imposti 38 volte (match di andata compreso), hanno perso in 4 occasioni. I veneti, noni a un punto dalla zona Play Off, hanno accusato un calo vistoso dopo il giro di boa, ma nell’ultima giornata sono tornati al successo vincendo la loro prima gara del girone di ritorno in casa contro Milano. Coach Radostin Stoytchev vuole il bis nel secondo match consecutivo tra le mura amiche. La Lube, reduce da tre stop negli ultimi incontri di Regular Season, ha ripreso fiducia con la sesta vittoria in altrettante gare di CEV Champions League, ottenuta mercoledì al tie break con il Roeselare. Quarto in classifica, il sestetto di Gianlorenzo Blengini non può permettersi un altro giro a vuoto in campionato.

Alle 18.00 di domenica il calendario propone un altro match da vivere tutto di un fiato, Itas Trentino – Vero Volley Monza. Tornati al successo in Regular Season dopo due passi falsi e reduci dal tie break vincente in CEV Champions League contro lo Zaksa, forti del pass per i Quarti già in mano, i vice campioni del mondo sono secondi con 29 punti in coabitazione con Modena. La formazione brianzola, invece, è senza dubbio la rivelazione del torneo dopo il giro di boa con 12 punti e un en plein di vittorie negli ultimi quattro match per una rimonta che ha portato i monzesi in sesta posizione. Il Club lombardo ha superato Trento solo 2 volte in 23 incontri e all’andata ha perso con il massimo scarto pur lottando fino alla fine nel primo e nel terzo set. A questo punto del torneo, nonostante l’infortunio del bomber Georg Grozer, con l’impossibilità quindi di utilizzare la diagonale disegnata a inizio stagione anche per l’infortunio di Fernando Kreling, il gruppo di Massimo Eccheli ha trovato un suo equilibrio. Record in vista per due atleti trentini: Srecko Lisinac è a 9 punti dai 1000 in Regular Season, presenza n. 200 in Italia per Donovan Dzavoronok.

Il posticipo della 6a giornata di ritorno è in programma tra Top Volley Cisterna e Valsa Group Modena alle 20.45 di domenica con diretta RAI Sport. Si tratta dello scontro diretto numero 46 in Serie A. Il bilancio è favorevole agli emiliani con 34 successi, compreso il 3-0 dell’andata, contro le 11 affermazioni della compagine laziale. I padroni di casa hanno vanificato il successo casalingo al tie break contro Trento perdendo a Siena in quattro set. Il collettivo pontino è ancora in zona Play Off grazie all’ottava piazza con 23 punti in coabitazione con Milano, che però è settima per via di una vittoria in più. La formazione di Andrea Giani, approdata ai Quarti di CEV Cup ribaltando in quattro set il risultato dell’andata con il Luneburg, in SuperLega è stata agganciata a 29 punti da Trento dopo la seconda sconfitta di fila, patita in casa contro Perugia, ma è momentaneamente terza per via del quoziente set inferiore a quello dei gialloblù. Da una parte del campo da segnalare la presenza n. 200 di Denys Kaliberda in Italia, dall’altra sono in odore di record personale nei tornei di Regular Season Dragan Stankovic (18 punti ai 2000) ed Elia Bossi (3 attacchi vincenti ai 500).

TUTTE LE SFIDE-

ALLIANZ MILANO – SIR SAFETY SUSA PERUGIA-

PRECEDENTI: 20 (3 successi Allianz Milano, 17 successi Sir Safety Susa Perugia)

EX: Alessandro Piccinelli a Milano nel 2017/2018.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Yuki Ishikawa – 16 punti ai 200, Agustin Loser – 1 punto ai 100 (Allianz Milano); Jesus Herrera Jaime – 32 punti ai 100, Wilfredo Leon Venero – 7 punti ai 200, Kamil Rychlicki – 4 punti ai 200, Sebastian Solé – 13 punti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez – 21 punti ai 200 (Allianz Milano); Flavio Resende Gualberto – 23 punti ai 100, Roberto Russo – 9 punti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia).

In Regular Season: Matteo Piano – 18 attacchi vincenti ai 1000, 3 ace ai 100 (Allianz Milano); Kamil Rychlicki – 2 ace ai 100, – 2 muri vincenti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia).

In carriera: Jean Patry – 28 punti ai 1500, – 3 ace ai 100 (Allianz Milano); Simone Giannelli – 1 muro vincente ai 400 (Sir Safety Susa Perugia).

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « La gara con Perugia sarà sicuramente una partita nella partita. Sarà particolare perché giocheremo contro i primi della classe quindi abbiamo la possibilità di confrontarci con quelli che, in questo momento, stanno dominando il campionato italiano e non solo, anche a livello europeo e mondiale. È una partita da giocare a viso aperto, con il sorriso sulle labbra e divertendosi, cercando di dare sempre il meglio come proviamo a fare in tutte le gare. È una settimana che stiamo parlando di giocare al Forum, un palazzetto grande, quindi un grande pubblico, che è sempre stato meraviglioso anche all’Allianz Cloud, e che sarà fantastico anche al Mediolanum Forum, penso che i ragazzi siano caricati da tutto questo ».



Massimo Colaci (Sir Safety Susa Perugia)- « Arriva un match che magari per la nostra classifica conta poco, avendo già la certezza del primo posto, ma per loro conta molto per entrare nei Play Off. Milano è una buona squadra, all’andata ci mise in difficoltà ed anche la qualificazione alla Final Four di Del Monte® Coppa Italia dimostra che ha qualità importanti. Una squadra con caratteristiche ben precise, molto brava in battuta ed in attacco. Servirà aver pazienza, saper soffrire e soprattutto tenere alto il nostro livello di gioco e di concentrazione. Giocare al Forum davanti a tanto pubblico sarà fantastico. Ho avuto la fortuna di giocarci in passato sia con il club che con la nazionale, quando è pieno si respira un’atmosfera particolare. Sicuramente loro avranno una motivazione in più, ma anche per noi sarà molto stimolante. Giocare davanti a tanta gente è sempre un piacere ».

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – GIOIELLA PRISMA TARANTO-

PRECEDENTI: 4 (3 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 1 successo Gioiella Prisma Taranto)

EX: Fabrizio Gironi a Taranto nel 2020/2021, 2021/2022; Nicolò Hoffer a Taranto nel 2020/2021; Oleg Antonov a Piacenza nel 2020/2021, 2021/2022.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Yoandy Leal – 16 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Aimone Alletti – 10 punti ai 100, Antonov – 15 punti ai 200, Jacopo Larizza – 19 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Luka Basic – 11 punti ai 100, Francesco Recine – 33 punti ai 100, Yuri Romanò – 24 punti ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In Regular Season: Aimone Alletti – 9 punti ai 2000, Oleg Antonov – 26 punti ai 1500 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera: Aimone Alletti – 3 ace ai 200, Oleg Antonov – 15 attacchi vincenti ai 1500 (Gioiella Prisma Taranto).

Fabrizio Gironi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Sono sempre emozionato e contento di giocare contro Taranto, la mia ex squadra, dobbiamo cercare assolutamente di vincere per riprendere il cammino anche in campionato, e vogliamo sfatare questo tabù che ci vede in difficoltà nelle gare casalinghe. Una vittoria ci serve per riprendere la nostra marcia. Mi aspetto una partita tosta, loro sono in un momento di difficoltà, vengono da una brutta sconfitta contro Padova, uno scontro diretto e adesso cercheranno di fare punti ovunque. Noi dobbiamo essere bravi a riprenderci dopo due sconfitte in campionato ».

Vito Primavera (Direttore Generale Gioiella Prisma Taranto)- « Padova domenica scorsa ci ha messo in difficoltà con l’ottimo servizio, di conseguenza non siamo riusciti a giocare come nelle gare precedenti. Malgrado tutto abbiamo combattuto ma abbiamo ceduto nel finale dei set, perdendo l’incontro. Piacenza, anche se è in apparente difficoltà, ha un roster di campioni di livello internazionale e pertanto prevedo una gara davvero difficile. Dobbiamo provarci e lo faremo con tutte le nostre forze e i mezzi, e sono certo che il nuovo acquisto Lawani porterà fiducia, nuove energie e una ventata di grinta e determinazione dopo la delusione di Padova ».

EMMA VILLAS AUBAY SIENA – PALLAVOLO PADOVA-

PRECEDENTI: 3 (3 successi Pallavolo Padova)

EX: nessuno

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Daniele Mazzone – 5 punti ai 100, Nemanja Petric – 23 punti ai 200 (Emma Villas Aubay Siena); Federico Crosato – 13 punti ai 100, Dusan Petkovic – 39 punti ai 300, Ran Takahashi – 3 punti ai 200 (Pallavolo Padova).

In Regular Season: Omar Biglino – 18 punti ai 1000, Juan Ignacio Finoli – 5 ace ai 100, Nemanja Petric – 1 gara alle 200 giocate, Maarten Van Garderen – 40 punti ai 1500 (Emma Villas Aubay Siena); Dusan Petkovic – 5 ace ai 100, Davide Saitta – 4 ace ai 100 (Pallavolo Padova).

In carriera: Daniele Mazzone – 16 attacchi vincenti ai 1500 (Emma Villas Aubay Siena); Asparuh Asparuhov – 1 gara alle 100 giocate, Dusan Petkovic – 3 ace ai 100 (Pallavolo Padova).

Fabio Mechini (Vicepresidente Emma Villas Aubay Siena)- « Facciamo tutti un grosso in bocca al lupo a Giulio per l’intervento che effettuerà e per una sua pronta guarigione. Mi auguro che i ragazzi possano fare ancora buone cose in campo. La squadra sta seguendo quelle che sono le indicazioni dello staff tecnico e sta facendo un buon lavoro. Saltano all’occhio una buonissima percentuale in attacco, che abbiamo registrato nelle ultime sfide, e un numero in netta diminuzione per quel che riguarda gli errori. Ringrazio il pubblico che ci ha supportati alla grande nel match casalingo contro Cisterna. Hanno fornito un importante sostegno alla squadra. Abbiamo bisogno di un grande tifo anche domenica contro Padova. Come già avvenuto nella sfida di domenica scorsa ci impegneremo anche per mantenere l’ambiente il più caldo possibile. Invito quindi i tifosi e gli appassionati a venire al PalaEstra domenica a sostenerci ».

Marco Volpato (Pallavolo Padova)- «Conosciamo il peso della partita, non so se sarà decisiva, ma di sicuro indirizzerà il campionato. Ci aspettiamo una gara molto diversa dall’andata, loro sono reduci da due vittorie da 3 punti consecutive e devono vincere contro di noi per allontanarsi dall’ultimo posto. Noi daremo tutto per dare continuità alla bella gara fatta contro Taranto e allungare in classifica, ma in ogni caso dovremo giocare altre 5 gare e finora abbiamo visto come non ci sia nulla di scontato in questa SuperLega ».

WITHU VERONA – CUCINE LUBE CIVITANOVA-

PRECEDENTI: 42 (4 successi WithU Verona, 38 successi Cucine Lube Civitanova)

EX: Simone Anzani a Verona nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; Daniele Sottile a Verona nel 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Maksim Sapozhkov – 14 punti ai 300 (WithU Verona); Alex Nikolov – 28 punti ai 200, Ivan Zaytsev – 29 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Ivan Zaytsev – 15 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera Regular Season: Mads Kyed Jensen – 35 punti ai 500 (WithU Verona).

In carriera tutte le competizioni: Mattia Bottolo – 3 ace ai 100, Marlon Yant Herrera – 13 punti ai 500 (Cucine Lube Civitanova).



Dario Simoni (Vice Allenatore WithU Verona)- « Ci attende una gara molto difficile. La Lube viene da un periodo particolare e ha necessità di fare tre punti. È una squadra formata da giocatori molto giovani e anche da una serie di giocatori esperti di assoluto livello internazionale, come Zaytsev e Chinenyeze. Come loro, anche noi abbiamo qualche problema in ricezione, quindi la gara si giocherà su battuta-ricezione e punto a punto. Emergerà la squadra che riuscirà a costruire meglio. La serie negativa che abbiamo maturato ci ha insegnato come gestire meglio alcune situazioni. Sappiamo cosa dobbiamo fare ».

Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova)- « Non veniamo da un buon periodo in campionato e dobbiamo cercare di sbloccarci per centrare il primo successo in Regular Season del 2023, risultato che tarda ad arrivare. Vincere a Verona non è mai facile. Il pubblico è caloroso e la WithU si esalta con le big. Dobbiamo presentarci in Veneto molto determinati perché mancano solo sei match al termine della prima fase ed è essenziale prendere punti utili ».

ITAS TRENTINO – VERO VOLLEY MONZA-

PRECEDENTI: 23 (21 successi Itas Trentino, 2 successi Vero Volley Monza)

EX: Donovan Dzavoronok a Monza nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Gianluca Galassi a Trento nel 2014/2015.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Matey Kaziyski – 35 punti ai 300 (Itas Trentino); Arthur Szwarc – 7 punti ai 100 (Vero Volley Monza).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Matey Kaziyski – 13 punti ai 300 (Itas Trentino).

In Regular Season: Oreste Cavuto – 8 punti ai 1000, Srecko Lisinac – 9 punti ai 1000, Riccardo Sbertoli – 1 ace ai 100 (Itas Trentino).

In carriera: Oreste Cavuto – 2 muri vincenti ai 100, Donovan Dzavoronok – 1 gara alle 200 giocate, Alessandro Michieletto – 15 attacchi vincenti ai 1000 (Itas Trentino); Arthur Szwarc – 2 muri vincenti ai 100 (Vero Volley Monza).

Alessandro Michieletto (Itas Trentino)- « Con la partita con Monza concludiamo una settimana intensa, in cui abbiamo giocato anche sul campo dei Campioni d’Europa del Kedzierzyn-Kozle. Credo che quella vittoria in rimonta ci possa dare molto anche dal punto di vista mentale per raccogliere le energie necessarie per giocare subito un’altra grande partita. Oltretutto torneremo a disputare un match davanti al nostro pubblico dopo due settimane di incontri solo in trasferta e quindi saremo particolarmente motivati per ottenere la vittoria ».

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Contro Trento sarà una partita difficile, visto che loro hanno un grande profilo tecnico, giocatori vincenti ed esperti. Puntiamo ad essere competitivi in ogni punto, al di là del risultato. Per noi sarà importante giocare una partita da protagonisti ed offrire una prova di qualità, visto che nelle ultime stagioni abbiamo fatto fatica sul loro campo. Dovremo partire dalle cose che possiamo controllare: gestire al massimo le situazioni che dipendono da noi ed essere bravi ad attuare eventuali accorgimenti a gara in corso qualora ce ne fosse bisogno ».

TOP VOLLEY CISTERNA – VALSA GROUP MODENA-

PRECEDENTI: 45 (11 successi Top Volley Cisterna, 34 successi Valsa Group Modena)

EX: Michele Baranowicz a Modena nel 2012/2013; Denys Viktorovic Kaliberda a Modena nel 2018/2019, 2019/2020; Michael Zanni a Modena nel 2016/2017; Elia Bossi a Cisterna nel 2021/2022; Tobias Krick a Cisterna nel 2020/2021, 2021/2022; Tommaso Rinaldi a Cisterna nel 2021/2022; Salvatore Rossini a Cisterna nel 2012/2013, 2013/2014 – Allenatori: Fabio Soli a Modena nel 2010/2011, 2011/2012 .

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Denys Viktorovic Kaliberda – 18 punti ai 100, Andrea Rossi – 6 punti ai 100, Aidan Zingel – 4 punti ai 100 (Top Volley Cisterna); Adis Lagumdzija – 12 punti ai 300, Dragan Stankovic – 8 punti ai 100 (Valsa Group Modena).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Denys Viktorovic Kaliberda – 12 punti ai 100, Andrea Rossi – 2 punti ai 100 (Top Volley Cisterna); Dragan Stankovic – 2 punti ai 100 (Valsa Group Modena).

In Regular Season: Elia Bossi – 3 attacchi vincenti ai 500, Dragan Stankovic – 18 punti ai 2000 (Valsa Group Modena); Michele Baranowicz – 4 muri vincenti ai 200 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Denys Viktorovic Kaliberda – 1 gara alle 200 giocate, Andrea Rossi – 5 muri vincenti ai 500 (Top Volley Cisterna); Bruno Mossa De Rezende – 3 ace ai 200 (Valsa Group Modena).

Damiano Catania (Top Volley Cisterna)- « Una partita che non ha bisogno di presentazioni, noi giochiamo in casa e al Palasport di Cisterna abbiamo fatto vedere tante belle cose. Modena è una formazione molto attrezzata, forte e in questo momento sta viaggiando in un momento abbastanza positivo. Noi dalla nostra, vogliamo rifarci della brutta prestazione con Siena. In trasferta non stiamo ingranando la giusta marcia, domenica sarebbe stato importante vincere. Ora abbiamo un’altra possibilità con Modena, una sfida molto difficile, ma stiamo bene, lavoriamo e cercheremo di metterli in difficoltà e se ci lasciano qualche spazio, saremo pronti a sfruttarlo ».

Salvatore Rossini (Valsa Group Modena)- « Sarà una partita molto difficile, Cisterna soprattutto in casa ha fatto più di qualche sgambetto alle big, non ultima la gara che ha disputato con Trento, sappiamo che sarà uno scontro di alta quota, un avversario molto ostico che tra le mura amiche non ha nulla di meno rispetto a squadre anche più blasonate, ci prepariamo per un grande match. Mai come adesso siamo in tante squadre raggruppate in classifica, noi abbiamo già affrontato Piacenza, Civitanova e Perugia in questa prima parte del girone di ritorno, adesso abbiamo scontri con le squadre che sono dietro di noi in classifica, ma abbiamo visto che in questo campionato davvero nulla è scontato: bisogna affrontare ogni squadra con massima concentrazione e umiltà ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6a GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 28 gennaio 2023, ore 16.00

Allianz Milano – Sir Safety Susa Perugia Arbitri: Cerra Alessandro, Boris

Domenica 29 gennaio 2023, ore 15.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Armandola, Lot Dominga

Emma Villas Aubay Siena – Pallavolo Padova Arbitri: Cesare Stefano, Saltalippi

Domenica 29 gennaio 2023, ore 18.00-

WithU Verona – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Zavater, Goitre

Itas Trentino – Vero Volley Monza Arbitri: Curto, Brunelli

Domenica 29 gennaio 2023, ore 20.45-

Top Volley Cisterna – Valsa Group Modena Arbitri: Braico, Puecher

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 48, Itas Trentino 29, Valsa Group Modena 29, Cucine Lube Civitanova 26, Gas Sales Bluenergy Piacenza 25, Vero Volley Monza 24, Allianz Milano 23, Top Volley Cisterna 23, WithU Verona 22, Pallavolo Padova 14, Gioiella Prisma Taranto 13, Emma Villas Aubay Siena 12.