Cisterna-Monza apre l'8a di ritorno

ROMA- La Regular Season si avvia verso il rush finale, che amplificherà lo spettacolo della SuperLega Credem Banca . Perugia ha già in testa la corona della prima fase, ma non allenta la presa e mira a chiudere la stagione regolare senza nemmeno una sconfitta. Alle sue spalle continuano a sgomitare Trento e Modena con l’obiettivo del secondo posto finale, mentre nell’ultimo turno Civitanova è tornata al successo, ricavandosi un monolocale nella quarta piazza. La Lube questo weekend non scenderà in campo, a causa il rinvio della gara con l’Emma Villas: il Comune di Siena ha infatti disposto in via precauzionale la chiusura degli impianti sportivi comunali fino a domenica compresa, dati i recenti eventi sismici nella zona. Resta piuttosto serrata la lotta tra le restanti squadre in orbita Play Off Scudetto e corsa alla salvezza.

L’anticipo delle 18.00 di sabato 11 febbraio tra Top Volley Cisterna e Vero Volley Monza è uno scontro diretto (ottava contro nona) che può dire molto in chiave classifica, con le due formazioni distanziate di una sola lunghezza, e i padroni di casa al momento fuori dalla zona Play Off Scudetto. Trasferta laziale davanti alle telecamere di RAI Sport per gli ospiti, intenzionati a difendere le chance di accedere ai Quarti di Finale dei Play Off. Seppur delusi dallo stop in quattro set a Civitanova e con Michele Baranowicz uscito dal campo con il ghiaccio su una mano, i pontini hanno dalla loro il fattore campo nel confronto n. 23 con i brianzoli, avanti però nei precedenti con 14 vittorie e stimolati dal reinserimento graduale di Fernando Kreling e Grozer, ma a secco da due giornate e alle prese con l’infortunio di Vlad Davyskiba, che ha riportato una distorsione senza fratture durante il match perso in casa con Verona. Tra i quattro ex del match spiccano coach Fabio Soli, che ha trascorso un triennio sulla panchina monzese, e Arthur Szwarc, che per tre stagioni ha indossato la maglia del club laziale.

Derby veneto n. 33 tra Pallavolo Padova e WithU Verona, con gli scaligeri all’attivo grazie a 19 successi e 13 sconfitte. Dopo la sconfitta per 3-1 a Milano, la strada verso i Play Off si è fatta più tortuosa per il team patavino, decimo a -9 dall’ottavo posto e obbligato a difendersi dal possibile ritorno di Taranto e Siena, che chiudono la classifica con un solo punto di ritardo. Il bomber Dusan Petkovic mette nel mirino il suo centesimo ace in Italia. Umore alto sul fronte veronese grazie alle tre vittorie consecutive, l’ultima confezionata da tre punti sul campo dell’Arena di Monza, e con Noumory Keita che si è confermato un jolly fondamentale nelle mani di Radostin Stoytchev. Quinta in classifica con 27 punti a braccetto con Piacenza, la WithU è tallonata da Milano, ma dista solo tre punti da Civitanova e vuole giocare il tutto per tutto nelle ultime giornate, magari approfittando anche dello scontro diretto tra Lube e Gas Sales della 9a giornata di ritorno. Asparuh Asparuhov ritrova Verona da rivale.

Riflettori accesi alle 15.30 di domenica anche al PalaBancaSport per la nona sfida diretta tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Allianz Milano, con gli emiliani che vantano un bilancio favorevole di 5 vittorie a 3 nei faccia a faccia, ma sono reduci dallo scivolone in Francia con il Montpellier nell’andata dei Quarti di CEV Cup. Dopo un inizio spavaldo nella tana perugina, sabato scorso la formazione di Massimo Botti si è piegata in quattro set alla legge della capolista, scivolando a -3 dal quarto posto e ritrovandosi con gli stessi punti di Verona. I meneghini nel terzo turno sono tornati al successo tra le mura amiche buttandosi alle spalle il passo falso interno con Perugia grazie al 3-1 firmato contro Padova. Risultato che ha consentito al team allenato da Roberto Piazza di arrivare a quattro giornate dal termine in settima posizione con un solo punto di distanza da quinto posto. Tra i padroni di casa Yuri Romanò è a 17 attacchi vincenti dai 1500 in Regular Season, mentre Robertlandy Simon è a 17 punti dai 1500 nelle stagioni regolari e a 11 attacchi vincenti dai 1500 in Italia. Sul fronte opposto Jean Patry è a 19 punti dai 1500 nelle competizioni della Lega Volley.

Tradizione favorevole per gli emiliani nella sfida delle 18.00 al PalaPanini tra i padroni di casa della Valsa Group Modena e una Gioiella Prisma Taranto affamata di punti. I gialli, reduci dal successo per 3-1 firmato a Lubiana nell’andata dei Quarti di finale in CEV Cup, hanno vinto 13 dei 17 precedenti con il team pugliese, ma alla vigilia di una sfida del genere guardare indietro conta poco perché entrambe le squadre hanno motivazioni forti e questi tre punti potrebbero cambiare la stagione dei protagonisti. Il gruppo di Andrea Giani è terzo in classifica con lo stesso bottino di Trento in cassaforte e un’eventuale vittoria casalinga nell’8° turno di ritorno sarebbe un successo chiave, soprattutto in caso di passo falso dell’Itas nel proprio quartier generale con Perugia. Altrettanto impattante una possibile affermazione dei tarantini, ultimi in classifica con gli stessi punti di Siena, ma con una vittoria in meno.

Chiusura in bellezza per il turno di campionato con il big match che mette di fronte le prime due squadre della classifica. Alle 18.30, con diretta RAI Sport, l’Itas Trentino ospita in una BLM Group Arena sold out la capolista Sir Safety Susa Perugia. In questo remake della Finale del Mondiale per Club i punti pesano solo per i padroni di casa nella sfida a distanza con Modena, appaiata ai gialloblù a quota 35. La formazione ospite, invece, ancora imbattuta dall’inizio della stagione, ha già blindato la vittoria della Regular Season, ma non ha accennato minimamente ad abbassare il livello di gioco, come dimostrano i risultati. La 18a vittoria della stagione regolare su altrettante partite giocate in campionato è arrivata in rimonta sul proprio campo per 3-1 contro Piacenza. Domenica scorsa una dimostrazione di forza notevole l’ha data anche la formazione di Angelo Lorenzetti, che ha saputo espugnare in tre set complicati il PalaMazzola di Taranto. Tra i record in vista si avvicinano i 1000 punti nelle stagioni regolari di Srecko Lisinac e i 1000 attacchi vincenti di Alessandro Michieletto tra campionato e Coppa Italia. Marko Podrascanin ha giocato per quattro anni a Perugia, mentre Massimo Colaci, Sebastian Solé e Simone Giannelli tornano a Trento da ex.

TOP VOLLEY CISTERNA – VERO VOLLEY MONZA-

PRECEDENTI: 22 (8 successi Top Volley Cisterna, 14 successi Vero Volley Monza)

EX: Marko Sedlacek a Monza nel 2019/2020, 2020/2021; Stephen Maar a Cisterna nel 2021/2022; Arthur Szwarc a Cisterna nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 – Allenatori: Fabio Soli a Monza nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Josè Miguel Gutierrez – 19 punti ai 100, Denys Kaliberda – 15 punti ai 100 (Top Volley Cisterna).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Josè Miguel Gutierrez – 18 punti ai 100, Denys Kaliberda – 9 punti ai 100 (Top Volley Cisterna).

In Regular Season: Michele Baranowicz – 3 muri vincenti ai 200 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Andrea Mattei – 1 gara alle 300 giocate, Andrea Rossi – 2 muri vincenti ai 500 (Top Volley Cisterna).

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Ogni partita per noi in questo momento è fondamentale. Più punti riusciamo a raccogliere e meglio potremo collocarci nella griglia dei Play Off. Siamo in una situazione in cui non possiamo sbagliare troppo anche se sappiamo che a Cisterna ci aspetta una gara tosta, su un campo che ha fatto vittime illustri. Gli infortuni purtroppo continuano a condizionare il percorso: Davyskiba sarà out, con Fernando Kreling e Grozer che sono ancora in ripresa. Questa stagione va così e noi dobbiamo essere bravi a trovare opportunità all’interno di queste condizioni non facili. L’obiettivo sarà essere continui al servizio, sfruttando le occasioni che ci capiteranno nella fase break. Non sciupare quelle nel cambio palla, cosa che ultimamente ci sta accadendo spesso, sarà inoltre fondamentale ».

Matteo Staforini (Top Volley Cisterna)- « La partita di sabato sarà una partita molto importante sia per noi che per loro. Siamo in lotta per un posto ai Play Off e sicuramente sarà molto combattuta. Giochiamo in casa e questo vuol dire solo una cosa: abbiamo bisogno dei nostri tifosi che fino ad ora sono stati fantastici dalla prima all’ultima gara. Vi aspettiamo numerosi e calorosi ».

PALLAVOLO PADOVA – WITHU VERONA-

PRECEDENTI: 32 (13 successi Pallavolo Padova, 19 successi WithU Verona)

EX: Asparuh Asparuhov a Verona nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Federico Crosato – 3 punti ai 100, Dusan Petkovic – 2 punti ai 300 (Pallavolo Padova); Noumory Keita – 32 punti ai 300 Maksim Sapozhkov – 14 punti ai 300 (WithU Verona).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Federico Crosato – 3 punti ai 100, Dusan Petkovic – 2 punti ai 300 (Pallavolo Padova); Noumory Keita – 21 punti ai 300, Rok Mozic – 27 punti ai 300 (WithU Verona).

In Regular Season: Asparuh Asparuhov – 2 attacchi vincenti ai 500, Dusan Petkovic – 2 ace ai 100, Davide Saitta – 4 ace ai 100 (Pallavolo Padova); Aleks Grozdanov – 8 punti ai 500, Mads Kyed Jensen – 35 punti ai 500 (WithU Verona).

In carriera: Davide Gardini – 1 punto ai 600 (Pallavolo Padova).

Julian Zenger (Pallavolo Padova)- « Quello che ci manca è azzannare le partite quando ne abbiamo la possibilità. Questa è una caratteristica che ci è mancata in alcune partite e che dobbiamo migliorare se vogliamo raggiungere l’obiettivo. Verona è forte, completa, aggressiva in battuta e molto forte a muro. Non sarà facile, ma ormai mancano 4 partite e non possiamo soffermarci troppo sull’avversario, dobbiamo pensare a noi stessi e stare concentrati ad ogni punto di ogni gara ».

Dario Simoni (Vice Allenatore WithU Verona)- « Domenica affronteremo una squadra che in casa gioca bene e fa della battuta la sua arma principale. Ci ricordiamo l’anno scorso cosa è successo da loro, hanno battuto a tutto fuoco. Credo che la partita si determinerà sulla nostra capacità di tenere la ricezione, quella sarà la chiave. Servirà una Verona che tenga la ricezione, poi la palla alta sappiamo gestirla. Dobbiamo subire meno ace possibili. Mancano poche partite alla fine della Regular Season e loro si trovano in una zona pericolosa, quindi avranno grandi motivazioni. Non dobbiamo cadere nell’errore fatto a Taranto. Basta poco per calare di rendimento, quindi guai sottovalutare l’avversario ».

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – ALLIANZ MILANO-

PRECEDENTI: 8 (5 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 3 successi Allianz Milano)

EX: Luka Basic a Milano nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/2019, 2019/2020; Nicolò Hoffer a Milano nel 2018/2019, 2019/2020; Yuri Romanò a Milano nel 2021/2022 – Allenatori: Matteo De Cecco a Milano nel 2017/2018, 2018/2019.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Francesco Recine – 19 punti ai 100, Robertlandy Simon – 19 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuki Ishikawa – 11 punti ai 200 (Allianz Milano); Edoardo Caneschi – 23 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Luka Basic – 10 punti ai 100, Francesco Recine – 13 punti ai 100, Yuri Romanò – 7 punti ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez – 14 punti ai 200 (Allianz Milano).

In Regular Season: Yuri Romanò – 17 attacchi vincenti ai 1500, Robertlandy Simon – 17 punti ai 1500, – 20 attacchi vincenti ai 1000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Matteo Piano – 18 attacchi vincenti ai 1000, – 3 ace ai 100 (Allianz Milano).

In carriera: Robertlandy Simon – 11 attacchi vincenti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Jean Patry – 19 punti ai 1500, – 3 ace ai 100 (Allianz Milano).

Santos De Souza Ricardo Lucarelli (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Sono contento di aver ritrovato una settimana fa a Perugia il campo dopo 50 giorni, non vedevo l’ora di tornare, e quando ho fatto la prima battuta mi sembrava che fosse una vita che non scendevo in campo. Spero di poter essere maggiormente utile anche in prima linea già dalla gara con Milano, stiamo alzando il livello dell’allenamento e provando anche a muro con una fasciatura alla mano. Con Milano non sarà una partita facile, sappiamo la qualità di Milano, lo abbiamo ben capito anche nella gara di andata, dobbiamo scendere in campo con la giusta mentalità sapendo che sarà una battaglia. I tifosi fanno la differenza, con Milano speriamo siano in tanti sugli spalti a tifare, noi dobbiamo dare dal campo lo stimolo ai nostri tifosi per caricarsi ed incitarci, e se loro sono carichi, noi lo saremo ancora di più ».

Nicola Pesaresi (Allianz Milano)- « Con Piacenza sarà una partita importante, come tutte da qui alla fine della Regular Season, contro un avversario forte che ha nell’attacco e nella battuta due armi importante. Quindi sarà fondamentale il nostro approccio: avere la giusta pazienza ma anche la determinazione per combattere ogni punto in ogni nostra azione di gioco. Ci prepareremo ad una battaglia, sappiamo che sarà così, una partita con scambi lunghi. All’andata è stata una partita strana perché dovevamo affrontarla con una formazione diversa, ma siamo stati bravi a rimanere nella gara, poi sappiamo com’è finita. Domenica dobbiamo pensare a questo momento e a fare bene le nostre cose, a cercare di mettere loro in difficoltà ».

VALSA GROUP MODENA – GIOIELLA PRISMA TARANTO-

PRECEDENTI: 17 (13 successi Valsa Group Modena, 4 successi Gioiella Prisma Taranto)

EX: nessuno

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Tommaso Rinaldi – 9 punti ai 200 (Valsa Group Modena); Aimone Alletti – 4 punti ai 100, Oleg Antonov – 4 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Earvin Ngapeth – 29 punti ai 300 (Valsa Group Modena); Aimone Alletti – 4 punti ai 100, Oleg Antonov – 4 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto).

In Regular Season: Elia Bossi – 3 attacchi vincenti ai 500 (Valsa Group Modena); Aimone Alletti – 3 punti ai 2000, Oleg Antonov – 15 punti ai 1500 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera: Adis Lagumdzija – 5 ace ai 100, Bruno Mossa De Rezende – 2 ace ai 200 (Valsa Group Modena); Aimone Alletti – 2 ace ai 200, Oleg Antonov – 5 attacchi vincenti ai 1500 (Gioiella Prisma Taranto).

Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena)- « In SuperLega non ci sono più partite facili, ogni squadra ha vinto contro avversari sulla carta più forti, perciò non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo giocare al meglio. Contro Taranto dovremo partire aggressivi fin da subito, soprattutto con la battuta perché se riusciamo a staccare la palla il nostro lavoro di muro e difesa diventa più semplice ».



Aimone Alletti (Gioiella Prisma Taranto)- « Siamo entrati nel momento clou della stagione. Siamo consapevoli che ogni domenica sarà una battaglia, una finale. Ci stiamo allenando cercando di portare in palestra quella cattiveria e determinazione che poi servirà la domenica durante la partita. Modena è un top club, ovviamente per riuscire a metterla in difficoltà servirà dare più del 100%, partendo dalla nostra battuta, ma servirà una prestazione a 360 gradi ».

ITAS TRENTINO – SIR SAFETY SUSA PERUGIA-

PRECEDENTI: 50 (23 successi Itas Trentino, 27 successi Sir Safety Susa Perugia)

EX: Marko Podrascanin a Perugia nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; Massimo Colaci a Trento nel 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; Simone Giannelli a Trento nel 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Sebastian Solé a Trento nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Matey Kaziyski – 24 punti ai 300 (Itas Trentino); Jesus Herrera Jaime – 17 punti ai 100, Flavio Resende Gualberto – 22 punti ai 100, Roberto Russo – 8 punti ai 100, Sebastian Solé – 2 punti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Matey Kaziyski – 2 punti ai 300, Srecko Lisinac – 36 punti ai 200, Alessandro Michieletto – 33 punti ai 300 (Itas Trentino); Jesus Herrera Jaime – 17 punti ai 100, Flavio Resende Gualberto – 15 punti ai 100, Roberto Russo – 1 punto ai 100, Sebastian Solé – 2 punti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia).).

In carriera Regular Season: Oreste Cavuto – 8 punti ai 1000, Srecko Lisinac – 9 punti ai 1000 (Itas Trentino); Kamil Rychlicki – 2 ace ai 100, 1 muro vincente ai 100 (Sir Safety Susa Perugia).

In carriera tutte le competizioni: Oreste Cavuto – 2 muri vincenti ai 100, Alessandro Michieletto – 5 attacchi vincenti ai 1000, – 5 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino).

Daniele Lavia (Itas Trentino)- « Perugia è la squadra da battere di questo campionato. Ci siamo allenati molto in questo ultimo periodo per provare ad ostacolare la loro corsa e per confermare quanto di buono abbiamo fatto nell’ultimo periodo in Regular Season. È difficile giocare contro una corazzata del genere, ma avremo l’opportunità di farlo di fronte al nostro pubblico e ce la metteremo tutto per provare a portare a casa un risultato positivo ».

Massimo Colaci (Sir Safety Susa Perugia)- « Sarà una partita molto complicata e questo ci può solo far bene in vista di quello che è il nostro obiettivo attuale, cioè la Final Four di Del Monte® Coppa Italia. Trento ci ha sempre messo in difficoltà quest’anno e lo ha fatto perché è un’ottima squadra. Nei tre precedenti stagionali l’abbiamo spuntata, ma abbiamo dovuto sudare sempre parecchio perché loro hanno grande talento nei giocatori e sono una squadra molto fisica ed allo stesso tempo molto tecnica. Ci metteranno certamente in difficoltà anche domenica, io li ho sempre considerati una delle formazioni più forti, e si stanno confermando tali ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 8a GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 11 febbraio 2023, ore 18.00-

Top Volley Cisterna – Vero Volley Monza Arbitri: Caretti, Zavater

Domenica 12 febbraio 2023, ore 15.30

Pallavolo Padova – WithU Verona Arbitri: Boris, Piana

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano Arbitri: Vagni, Brancati

Domenica 12 febbraio 2023, ore 18.00

Valsa Group Modena – Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Pozzato, Rossi

Domenica 12 febbraio 2023, ore 18.30

Itas Trentino – Sir Safety Susa Perugia Arbitri: Cappello, Zanussi

Emma Villas Aubay Siena – Cucine Lube Civitanova Rinviata a data destinarsi

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 54, Itas Trentino 35, Valsa Group Modena 35, Cucine Lube Civitanova 30, WithU Verona 27, Gas Sales Bluenergy Piacenza 27, Allianz Milano 26, Vero Volley Monza 24, Top Volley Cisterna 23, Pallavolo Padova 15, Emma Villas Aubay Siena 14, Gioiella Prisma Taranto 14.