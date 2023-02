La sfida salvezza Taranto-Siena apre la 9a di ritorno

ROMA- Turno cruciale in SuperLega Credem Banca . La 9a giornata di ritorno della Regular Season rappresenta la curva a gomito prima del lungo rettilineo finale, sia per la lotta al quarto posto sia per la corsa salvezza, con le telecamere di RAI Sport pronte per raccontare i confronti più significativi, sia nella parte bassa che in quella alta del tabellone. Il torneo osserverà poi una sosta in occasione della Final Four di Del Monte ® Coppa Italia, in programma il 25 e 26 febbraio. L’anticipo di sabato 18 febbraio, con prima battuta alle 18.00, può essere decisivo per la permanenza nella massima serie. Al PalaMazzola si scontrano la Gioiella Prisma Taranto e l’Emma Villas Aubay Siena, appaiate a 14 punti in fondo alla classifica, ma con i toscani penultimi grazie a una vittoria in più e con la gara casalinga contro Civitanova da recuperare. Nella sfida di andata, il sestetto pugliese profanò in quattro set il PalaEstra, ma la differenza tra i due team ora si è livellata, mentre nei tre precedenti è avanti Taranto con altrettanti successi. Sono tre anche gli ex: Marco Falaschi nel 2019/20 palleggiava a Siena, Filippo Pochini lo scorso anno militava nel Club pugliese, sodalizio che nel 2009/10 schierava Zbigniew Bartman. Nell’ultimo turno il gruppo di Vincenzo Di Pinto è caduto in quattro set a Modena, Siena non è potuta scendere in campo per l’indisponibilità del palasport su ordinanza del Sindaco dopo gli eventi sismici, ma recupererà la sfida con la Lube alle 20.00 di sabato 25 febbraio. I campioni del mondo della Sir Safety Susa Perugia sono imbattuti e hanno già vinto con largo anticipo la Regular Season, ma continuano a prolungare la striscia stagionale di vittorie e non hanno mollato nemmeno alla BLM Group Arena di Trento al tie break contro l’Itas. Si preannuncia complicata la trasferta per la Top Volley Cisterna, in programma domenica al PalaBarton con fischio di inizio alle 15.30. Su 24 incroci con i Block Devils, la formazione pontina ne ha vinto solo uno, il primo giocato, all’esordio nella Regular Season 2012/13. Impressionante il divario in classifica, con la Sir mattatrice a 56 punti, ben 33 in più della squadra laziale, che occupa la nona posizione, dista tre lunghezze dalla zona Play Off e vanta nell’roster l’ex Block Devils Denys Kaliberda. Nell’anticipo di sabato scorso la Top Volley, avanti di un set su Monza, è caduta in quattro parziali per la rimonta brianzola. Domenica, alle 18.00, è in calendario la sfida n. 25 tra Vero Volley Monza e Pallavolo Padova per rompere l’equilibrio tra le due squadre negli scontri diretti. Ben 12 vittorie a testa nei precedenti incroci. L’ultimo faccia a faccia, andato in scena a novembre sul campo della Kioene Arena, ha visto trionfare i brianzoli in tre set. Anche l’attuale divario in classifica è netto, con la formazione lombarda stabilmente in zona Play Off a 27 punti e un buon settimo posto dopo il successo corsaro a Cisterna nonostante l’impossibilità di impiegare Vlad Davyskiba, non al meglio, mentre la formazione patavina è decima, aritmeticamente tagliata fuori dai Play Off con i suoi 16 punti all’attivo a tre turni dal termine. Per Jacopo Cuttini il bicchiere mezzo pieno non può che essere la reazione d’orgoglio del suo team in casa contro Verona, scossa che ha fruttato un punto utile in chiave salvezza contro gli ex Stephen Maar e Jan Zimmermann. Alle 18.00 di domenica va in scena Cucine Lube Civitanova - Gas Sales Bluenergy Piacenza all’Eurosuole Forum, con diretta RAI Sport e in palio il quarto posto solitario. Alla vigilia dell’ottavo scontro diretto la tradizione è favorevole per il sestetto marchigiano (6-1), che ha vinto al fotofinish la gara di andata. A tenere banco, oltre alla coabitazione a 30 punti, c’è il suggestivo ritorno a Civitanova di quattro ex stelle biancorosse: Enrico Cester, Yoandy Leal, Ricardo Lucarelli e Robertlandy Simon. Sul fronte marchigiano figura Luciano De Cecco, che in settima ha firmato un rinnovo triennale e che tra il 2012 e il 2014 giocava a Piacenza, seppur in un altro club. I padroni di casa sono reduci da un weekend ai box per il rinvio della trasferta a Siena, che sarà recuperata il 25 febbraio alle 20.00, mentre gli ospiti, svuotata l’infermeria, hanno piegato Milano 3-1 per poi eliminare il Montpellier nei Quarti di CEV Cup. Sempre alle 18.00, tutt’altro che scontato è il confronto in Veneto tra WithU Verona, sesta a 29 punti, e Valsa Group Modena, seconda a quota 38. Si tratta dell’incrocio n. 42 tra le due squadre, con gli scaligeri che hanno avuto la meglio solo 7 volte. La formazione di casa, reduce dal successo corsaro al tie break nella tana di Padova, ha una lunghezza di ritardo nei confronti di Civitanova e Piacenza, ma vuole racimolare punti preziosi per sfruttare lo scontro diretto tra cucinieri ed emiliani. Sul fronte opposto, il sestetto di Andrea Giani è esaltato dalla concretezza con cui ha centrato la seconda piazza della classifica grazie al 3-1 su Taranto e l’accesso alle Semifinali di CEV Cup con il doppio successo su Lubiana. Nella città dell’Arena si fronteggiano degli ex, ma non in campo: Radostin Stoytchev e il suo vice Dario Simoni erano a Modena nel 2017/18, Andrea Giani ha guidato i veronesi per quattro anni. Per una combinazione del destino e del calendario, nel posticipo in programma alle 20.30 di domenica all’Allianz Cloud, i padroni di casa dell’Allianz Milano e i vice Campioni del Mondo dell’Itas Trentino sono chiamati alle prove generali della Semifinale di Coppa Italia che si giocherà in gara secca sabato 25 febbraio a Roma. I gialloblù hanno avuto la meglio in 17 dei 20 precedenti, ma nel girone di andata della Regular Season i meneghini sono stati capaci di espugnare la BLM Group Arena in quattro set. La classifica vede il collettivo di Angelo Lorenzetti al terzo posto con 36 punti dopo la sconfitta casalinga al tie break contro Perugia, mentre gli ambrosiani vengono dallo stop a Piacenza e occupano l’ultima posizione disponibile per l’accesso ai Play Off con 3 lunghezze di vantaggio su Cisterna. Da ex bandiera del Club lombardo, Riccardo Sbertoli è ora il motore della macchina trentina. Record significativi alla portata per Jean Patry da una parte e Srecko Lisinac dall’altra.

TUTTE LE SFIDE-

GIOIELLA PRISMA TARANTO - EMMA VILLAS AUBAY SIENA-

PRECEDENTI: 3 (2 successi Gioiella Prisma Taranto, 1 successo Emma Villas Aubay Siena)

EX: Marco Falaschi a Siena nel 2019/2020; Zbigniew Bartman a Taranto nel 2009/2010; Filippo Pochini a Taranto nel 2021/2022

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Jacopo Larizza - 7 punti ai 100, Ibrahim Lawani - 27 punti ai 100, Eric Loeppky - 24 punti ai 300 (Gioiella Prisma Taranto); Maarten Van Garderen - 28 punti ai 200 (Emma Villas Aubay Siena).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Jacopo Larizza - 7 punti ai 100, Ibrahim Lawani - 27 punti ai 100, Eric Loeppky - 24 punti ai 300 (Gioiella Prisma Taranto); Maarten Van Garderen - 28 punti ai 200 (Emma Villas Aubay Siena).

In Regular Season: Omar Biglino - 18 punti ai 1000, Juan Ignacio Finoli - 3 ace ai 100 (Emma Villas Aubay Siena).

In carriera: Aimone Alletti - 1 ace ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Daniele Mazzone - 4 attacchi vincenti ai 1500 (Emma Villas Aubay Siena).



Vincenzo Di Pinto (Gioiella Prisma Taranto): “L’iniziativa #Unitisipuò permetterà a tanta gente di avvicinarsi alla gara grazie anche all’incentivo del prezzo ridotto nella settimana più importante dell'anno. La società ha avuto un'idea eccellente con prezzi simbolici per una giornata speciale in favore della nostra squadra. Cari tarantini e pugliesi nonché tutti quelli che amano questa squadra, ci serve aiuto e vi aspettiamo tutti sabato a lottare e a giocare insieme per una partita da cardiopalma. Noi stiamo provando a fare l'impossibile in allenamento tutti i ragazzi sono concentrati e determinati, e stiamo valutando tutte le possibilità per arrivare al meglio in questa partita importante per la salvezza”.



Filippo Pochini (Emma Villas Aubay Siena)- « Sabato sarà una partita fondamentale sia per noi che per loro, sappiamo bene quanto sarà rilevante questo match e noi stiamo cercando di prepararlo al meglio anche dal punto di vista tattico. Troveremo un palazzetto caldo e una squadra che in casa dà il meglio di sé. Non sarà una sfida semplice, anche se noi abbiamo un buono stato di forma. Non credo che non aver giocato domenica possa crearci dei problemi, sabato sarà una battaglia sportiva e chi giocherà meglio e chi saprà soffrire di più conquisterà la vittoria. Rispetto a un paio di mesi fa siamo in un buon momento, abbiamo vinto gare importanti e abbiamo conquistato punti pesanti. Il lavoro quotidiano che abbiamo fatto ha dato dei frutti. La lotta per la salvezza è ancora apertissima, credo che tutto si potrà decidere all’ultima giornata il 12 marzo ».

SIR SAFETY SUSA PERUGIA - TOP VOLLEY CISTERNA-

PRECEDENTI: 24 (23 successi Sir Safety Susa Perugia, 1 successo Top Volley Cisterna)

EX: Denys Viktorovic Kaliberda a Perugia nel 2015/2016

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Sebastian Solé - 2 punti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia); Petar Dirlic - 32 punti ai 400; Marko Josè Miguel Gutierrez - 14 punti ai 100, Denys Kaliberda - 7 punti ai 100 (Top Volley Cisterna).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Flavio Resende Gualberto - 2 punti ai 100, Sebastian Solé - 2 punti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia); Petar Dirlic - 25 punti ai 400, Josè Miguel Gutierrez - 13 punti ai 100, Denys Kaliberda - 1 punti ai 100 (Top Volley Cisterna)

In Regular Season: Kamil Rychlicki - 2 ace ai 100, - 1 muro vincenti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia); Michele Baranowicz - 2 muri vincenti ai 200 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Andrea Rossi - 1 muri vincenti ai 500 (Top Volley Cisterna).



Stefano Mengozzi (Sir Safety Susa Perugia)- « Cisterna è una squadra con ottimi giocatori, esperti, abituati alla SuperLega ed a questo tipo di partite. Penso ad esempio a Baranowicz o a Zingel, i due giocatori certamente più esperti e rappresentativi. Dovremo prestare massima attenzione al loro opposto Dirlic che è sempre molto servito e finora autore di molte gare importanti. Stiamo lavorando bene, stiamo caricando in palestra per arrivare pronti a Roma perché sicuramente l’attenzione è un po’ già rivolta alla Final Four di Del Monte® Coppa Italia. Però sappiamo che bisogna sempre pensare ad una gara alla volta e prima c’è Cisterna domenica ».

Damiano Catania (Top Volley Cisterna)- « Perugia è la squadra in questo momento più forte al mondo e lo ha dimostrato con i risultati. Noi proveremo in casa loro a mettere tutto quello che abbiamo e provare ad impensierirli, provando a giocare la nostra miglior pallavolo nonostante le difficoltà che stiamo incontrando ».

VERO VOLLEY MONZA - PALLAVOLO PADOVA-

PRECEDENTI: 24 (12 successi Vero Volley Monza, 12 successi Pallavolo Padova)

EX: Stephen Maar a Padova nel 2016/2017; Jan Zimmermann a Padova nel 2021/2022

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Stephen Maar - 30 punti ai 300 (Vero Volley Monza).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Stephen Maar - 30 punti ai 300 (Vero Volley Monza).

In Regular Season: Vlad Davyskiba - 18 attacchi vincenti ai 500 (Vero Volley Monza); Davide Gardini - 15 attacchi vincenti ai 500, Davide Saitta - 3 ace ai 100 (Pallavolo Padova).

In carriera: Stephen Maar - 3 muri vincenti ai 200 (Vero Volley Monza);Davide Gardini - 15 attacchi vincenti ai 500 (Pallavolo Padova).



Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Sarà una gara fondamentale per la nostra classifica. Non possiamo sbagliare approccio, scendendo in campo convinti delle nostre possibilità e dei nostri mezzi; loro arriveranno con il coltello tra i denti perché hanno un obiettivo altrettanto importante, però noi dovremo essere molto determinati. Personalmente non sto facendo calcoli con la classifica, bensì cercando di spingere affinché ogni gara diventi una opportunità per fare punti. Alla fine della stagione regolare, in base a quanto saremo stati bravi o non bravi, ripartiremo dalla posizione che raggiungeremo. La squadra ha raggiunto un buon livello di consapevolezza perché composta da ragazzi che hanno voglia di crescere e sono determinati. Abbiamo ancora problemi con le assenze, ma stiamo cercando di affrontarli e superarli ».

Tommaso Guzzo (Pallavolo Padova)- « Affrontiamo questa gara come abbiamo fatto le ultime volte. Ormai mancano poche gare, e l'unica cosa che dobbiamo fare è raccogliere punti, questa volta sarà ancora più importante visto che sicuramente almeno una tra Taranto e Siena muoverà la classifica. Il punto ottenuto contro Verona dimostra che siamo più vivi che mai e che anzi, potevamo pure farne uno in più. Abbiamo il destino nelle nostre mani, consapevoli che sarà una gara dura contro Monza ».

CUCINE LUBE CIVITANOVA - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

PRECEDENTI: 7 (6 successi Cucine Lube Civitanova, 1 successo Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Enrico Cester a Lube nel 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Yoandy Leal a Lube nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Ricardo Lucarelli Santos De Souza a Lube nel 2021/2022; Robertlandy Simon a Lube nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Alex Nikolov - 4 punti ai 200, Ivan Zaytsev - 10 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Yuri Romanò - 11 punti ai 300, Robertlandy Simon - 8 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Luka Basic - 7 punti ai 100, Edoardo Caneschi - 15 punti ai 100, Francesco Recine - 13 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

In Regular Season: Ivan Zaytsev - 33 punti ai 4000 (Cucine Lube Civitanova); Yoandy Leal - 37 punti ai 1500, Yuri Romanò - 1 attacco vincente ai 1500, Robertlandy Simon - 6 punti ai 1500, - 14 attacchi vincenti ai 1000, - 2 muri vincenti ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Mattia Bottolo - 2 ace ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 1 punto ai 900, Robertlandy Simon - 5 attacchi vincenti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).



Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova)- « La gara peserà molto sulla classifica. Da qualche match stiamo cercando di avere continuità con il nostro cambio palla partendo dalla ricezione. Domenica sarà un banco di prova importante contro battitori fortissimi. Dovremo limitare gli errori diretti e mettere De Cecco nelle condizioni migliori per smarcare gli attaccanti. Il rinnovo triennale di Luciano è un’ottima notizia per la squadra e dà certezze all’ambiente anche in vista del match. Sono felice, credo che la qualità e l’esperienza del nostro palleggiatore siano fondamentali per il gruppo ».

Massimo Botti (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « I periodi di fuoco da adesso in avanti non finiscono più, sappiamo bene che un appuntamento è più importante dell’altro, siamo reduci da due buone prestazioni che ci hanno rimesso un pochino sullo slancio positivo di un trend che vogliamo mantenere e proseguire, ma sappiamo altrettanto bene che da qui alla fine ogni gara sarà una finale. Con Civitanova è una sfida molto impegnativa, quello di domenica sarà un vero e proprio scontro diretto. L’ago della bilancia? Tante situazioni e dettagli, la battuta e ricezione la faranno da padrone, si affrontano due squadre molto fisiche e la battuta è un’arma importantissima, chi la saprà usare meglio molto probabilmente prevarrà sull’altro ».

WITHU VERONA - VALSA GROUP MODENA-

PRECEDENTI: 41 (7 successi WithU Verona, 34 successi Valsa Group Modena)

EX: - Secondo allenatore Dario Simoni a Modena nel 2017/2018, coach Radostin Stoytchev a Modena nel 2017/2018; coach Andrea Giani a Verona nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Noumory Keita - 10 punti ai 300, Rok Mozic - 28 punti ai 300, Maksim Sapozhkov - 4 punti ai 300 (WithU Verona); Earvin Ngapeth - 32 punti ai 300 (Valsa Group Modena).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Rok Mozic - 7 punti ai 300 (WithU Verona); Adis Lagumdzija - 33 punti ai 400, Earvin Ngapeth - 14 punti ai 300 (Valsa Group Modena)

In Regular Season: Aleks Grozdanov - 4 punti ai 500 (WithU Verona); Elia Bossi - 3 attacchi vincenti ai 500 (Valsa Group Modena).

In carriera: Luca Spirito - 7 punti ai 500 (WithU Verona); Adis Lagumdzija - 5 ace ai 100, Bruno Mossa De Rezende – 1ace ai 200 (Valsa Group Modena).



Andrea Giani (Allenatore Valsa Group Modena)- « A Verona sarà una sfida complicata, giochiamo contro una squadra competitiva e molto fisica, con una qualità di gioco importante soprattutto in casa. Affronteremo questo impegno come abbiamo affrontato tutte le altre partite in stagione, sappiamo di dover fare sempre qualcosa in più e ci alleniamo anche per questo. È un altro banco di prova per noi, stiamo prendendo queste partite come fossero delle finali e dobbiamo fare bene fin da subito ».

ALLIANZ MILANO - ITAS TRENTINO-

PRECEDENTI: 20 (3 successi Allianz Milano, 17 successi Itas Trentino)

EX: Riccardo Sbertoli a Milano nel 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Alessandro Michieletto - 14 punti ai 300 (Itas Trentino); Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 22 punti ai 200, Jean Patry - 16 punti ai 300 (Allianz Milano).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Daniele Lavia - 28 punti ai 300, Alessandro Michieletto - 2 punti ai 300 (Itas Trentino); Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 4 punti ai 200, Jean Patry - 1 punto ai 300 (Allianz Milano).

In Regular Season: Oreste Cavuto - 8 punti ai 1000, Srecko Lisinac - 9 punti ai 1000 (Itas Trentino); Jean Patry - 16 attacchi vincenti ai 1000, - 4 muri vincenti ai 100, Matteo Piano - 3 ace ai 100, Marco Vitelli - 11 attacchi vincenti ai 500 (Allianz Milano)

In carriera: Oreste Cavuto - 2 muri vincenti ai 100, Matey Kaziyski - 30 attacchi vincenti ai 4500 (Itas Trentino).

Yuki Ishikawa (Allianz Milano)- «Sappiamo che sarà una partita difficile, Trento è lo stesso avversario contro cui giocheremo anche la prossima settimana, ma procediamo una gara alla volta e adesso pensiamo a quella di domenica perché sarà una partita molto importante per il nostro campionato. Ci dobbiamo preparare per iniziare l’incontro con la giusta mentalità giocando la nostra pallavolo. All’andata siamo stati molto bravi, però si trattava di una partita diversa, l’importante per questa sfida sarà scendere in campo fin da subito con aggressività e pazienza perché Trento in difesa sta facendo molto bene, quindi dovremo essere pronti a sostenere scambi lunghi ».

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- « Domenica sera giocheremo la prima delle due sfide che caratterizzeranno le nostre prossime settimane. Sia quella da disputare in Lombardia sia quella a Roma in Del Monte® Coppa Italia saranno partite difficilissime, perché Milano gioca una bella pallavolo; Piazza è un allenatore che prepara bene gli appuntamenti, lo conosco perché ho lavorato assieme a lui per diverse stagioni e so che non lascia nulla al caso. Procediamo con ordine, in ogni caso, e concentriamoci solo sull’impegno di questo weekend. Avendo perso la gara d’andata sono sicuro che arriveremo all’appuntamento molto carichi ma anche concentrati. Se l’Itas Trentino negli ultimi mesi è diventata ancora più gruppo lo deve anche al modo in cui ha saputo reagire alle sconfitte come quella patita con Milano a fine novembre ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9a GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 18 febbraio 2023, ore 18.00



Gioiella Prisma Taranto - Emma Villas Aubay Siena Arbitri: Zavater, Simbari



Domenica 19 febbraio 2023, ore 15.30



Sir Safety Susa Perugia - Top Volley Cisterna Arbitri: Goitre, Salvati



Domenica 19 febbraio 2023, ore 18.00



Vero Volley Monza - Pallavolo Padova Arbitri: Brancati, Vagni

Cucine Lube Civitanova - Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Zanussi, Carcione

WithU Verona - Valsa Group Modena Arbitri: Curto, Lot

Domenica 19 febbraio 2023, ore 20.30



Allianz Milano - Itas Trentino Arbitri: Florian, Giardini

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 56, Valsa Group Modena 38, Itas Trentino 36, Cucine Lube Civitanova 30, Gas Sales Bluenergy Piacenza 30, WithU Verona 29, Vero Volley Monza 27, Allianz Milano 26, Top Volley Cisterna 23, Pallavolo Padova 16, Emma Villas Aubay Siena 14, Gioiella Prisma Taranto 14.



1 incontro in meno: Cucine Lube Civitanova ed Emma Villas Aubay Siena.