Nella serata dei tie break vincono Civitanova, Padova, Verona e Trento

ROMA- Sir Safety Susa Perugia a parte, che sta facendo un campionato a sè centrando con la Top Volley Cisterna la 20a vittoria in Regular Season e portando a 20 i punti di vantaggio sulla seconda, la Valsa Modena, stasera il campionato di Superlega ha ribadito che il livello è alto e che non c’è mai nulla di scontato. Nelle altre quattro partite domenicali infatti tanto equilibrio e altrettante conclusioni al tie break. La squadra di Giani è andata a farsi battere al quinto sul campo della WithU Verona e sente il fiato sul collo dell’Itas Trentino che comunque ha lasciato un punto sul campo dell’Allianz Milano, coronando però una straordinaria rimonta. Vittoria al quinto per la Cucine Lube Civitanova nel big match contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, ribaltando lo 0-2 iniziale. Padova è andata a prendersi due punti d’oro sul campo della Vero Volley Monza grazie a due set finali giocati a pieni giri.

TUTTE LE SFIDE-

VERO VOLLEY MONZA - PALLAVOLO PADOVA-

Padova conquista 2 punti di platino all’Arena di Monza contro la Vero Volley e sale così a 18 punti, a +3 su Siena e +2 su Taranto (i toscani hanno giocato una gara in meno). Sotto 2 set a 1, la squadra di Cuttini sfodera gli artigli, rimette la gara in parità e conquista anche quel tie break che non aveva sorriso domenica scorsa. Il capitano bianconero Marco Volpato eletto MVP della gara (ben 6 muri per lui), mentre il top scorer è stato Takahashi con 21 punti (4 ace, 1 muro e 57% di efficacia).

Avvio convinto di Padova che, dopo 2 ace di Takahashi e un muro costringe Eccheli al time out (1-4). I bianconeri arrivano fino al +5, poi Monza trova più certezze affidandosi a Grozer e Davyskiba (-2). Takahashi continua a incidere in battura, dà nuovo ossigeno ai suoi e rimette alle corde i padroni di casa (14-18). Galassi e compagni reagiscono e impattano a quota 22 e, nel finale punto a punto, la spunta Padova ai vantaggi (24-26).

Nel secondo set Monza vuole mettere la gara sui propri binari e preme fin da subito. Una buona varietà in attacco e un servizio più insidioso spingono i brianzoli sul 10-6. Cuttini ferma il gioco. Con il passare dei minuti i lombardi incrementano il vantaggio e non lasciano scampo ai bianconeri, fino ad arrivare all’attacco out di Volpato che vale il 25-17 finale.

Il terzo set si gioca sul filo dell’equilibrio. Nessuna delle due squadre riesce ad allungare nel punteggio in modo deciso, tanto che il primo time out viene chiamato da Padova sul 17-14. A questo punto, però, la squadra di Eccheli accelera con una serie di battute velenose mette alle strette gli ospiti, che non riescono rompere il muro monzese. E’ lo strappo decisivo e Monza incassa così il primo punto della giornata (25-17).

In avvio di quarto set la Vero Volley scava subito un margine importante (12-8) con una Padova che fatica a trovare le giuste contromisure. Nuovamente Takahashi suona la carica e riporta i suoi a -1 e questa volta a Eccheli a fermare il gioco (15-14). Al rientro Padova ritrova incisività in attacco e solidità a muro e scavalca i padroni di casa (18-21). Monza non rientra più, la squadra di Cuttini fa suo il quarto set e rimanda ogni discorso al tie break.

L’ultima frazione è tiratissima con le squadre che si danno battaglia ad ogni punto. Si cambia campo sull’8-7 patavino e si prosegue in totale equilibrio fino a quando il muro dell’MVP Volpato regala la vittoria ai bianconeri (15-13).

I PROTAGONISTI-

Marco Volpato (Pallavolo Padova)- « Sono due punti pesantissimi. Non era facile dopo un quarto set in cui abbiamo dato veramente tutto. Siamo stra felici perché venire qui a vincere non era facile, ma è da una settimana che ci prepariamo per questo. Siamo vivi e carichi per andarci a prendere la salvezza e stasera, ancora una volta, lo abbiamo dimostrato ».

Gabriele Di Martino (Vero Volley Monza)-« Stasera è stata una partita un po' strana. Siamo partiti scarichi, prendendo un filotto di ace importante. Poi ci siamo ripresi, tornando a giocare il nostro gioco, ma alla fine siamo mancati nel momento più importante. Abbiamo sicuramente sprecato una occasione per scalare la classifica in chiave Play Off, ma ora dobbiamo rialzarci subito. Dopo questa sconfitta si riparte con grande determinazione e lavorando in palestra, consapevoli che ci aspettano due gare fondamentali: contro Modena in Emilia e Siena in casa ».

IL TABELLINO-

VERO VOLLEY MONZA – PALLAVOLO PADOVA 2-3 (24-26, 25-17, 25-17, 20-25, 13-15)

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 2, Davyskiba 13, Di Martino 7, Szwarc 2, Maar 20, Galassi 13, Grozer 14, Federici (L), Hernandez 0. N.E. Pirazzoli, Visic, Beretta, Magliano, Marttila. All. Eccheli.

PALLAVOLO PADOVA: Saitta 2, Gardini 15, Crosato 5, Petkovic 16, Takahashi 21, Volpato 9, Zenger (L), Guzzo 1, Zoppellari 0, Canella 0, Desmet 0, Asparuhov 1. N.E. Lelli, Cengia. All. Cuttini.

ARBITRI: Brancati, Vagni.

NOTE – durata set: 30′, 25′, 25′, 27′, 17′; tot: 124′.

MVP: Marco Volpato (Pallavolo Padova)

Spettatori : 1.234

CUCINE LUBE CIVITANOVA - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

La Cucine Lube Civitanova vince in rimonta e fortifica il quarto posto in classifica dimostrando la forza mentale del gruppo capace di rimontare due set alla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e di vincere al tie break. Avanti di due set la formazione di Bottiha perso sul filo di lana il terzo e quarto set e nel tie break, sotto per 8-5 e 11-6 ha avuto la forza di recuperare e mettere paura ai padroni di casa. Il muro di Caneschi ha portato ad una lunghezza i suoi (14-13) che hanno poi alzato bandiera bianca sulla battuta in rete di Recine in campo per Leal che sul 20-19 del quarto set è stato costretto ad uscire per un problema alla caviglia destra. Bene la battuta piacentina, bravi a muro ma non è bastato per espugnare l’Eurosuole Forum. Adesso testa alla Final Four di Coppa Italia con l’apprensione per le condizioni di Leal.

In avvio di gara la Cucine Lube Civitanova schiera con De Cecco e Zaytsev in diagonale, Anzani e Chinenyeze al centro, Nikolov e Yant alla banda, Balaso è il libero. Coach Massimo Botti manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Simon e Caneschi al centro, Lucarelli e Leal alla banda, Scanferla è il libero.

Parte subito forte Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (0-3) con Lucarelli mattatore: punto in attacco e due ace consecutivi. L’ace di Zaytsev riporta sotto i suoi (2-3) ma faticano i cucinieri a trovare misura e colpi, Piacenza riparte di slancio (4-9) con Blengini a chiamare time out. Si vede buona pallavolo in campo con scambi anche lunghi, Lucarelli mette a terra il 6-11, due primi tempi consecutivi di Simon valgono il più 7: 7-14 con Blengini a chiamare il secondo time out a disposizione. Lube all’angolo e fatica a trovare il bandolo della matassa, mano alla panchina da parte di Blengini, l’ace di Romanò vale il 9-19, il diagonale nei tre metri dell’opposto biancorosso il 11-22. In casa Lube in campo ora c’è Bottolo per Yant e fa vedere subito buone cose, Piacenza controlla, Simon porta il primo di tantissimi set point (15-24), la Lube ne annulla tre, chiude Leal.

Battuta assoluta protagonista, due ace consecutivi di Romanò dicono 4-5, due ace consecutivi di Nikolov portano avanti i suo di tre lunghezze (8-5) con Botti a chiamare tempo. Muro biancorosso e subito dopo punto di Romanò (9-7), quando Simon mette palla a terra si è sul 12-11. I padroni di casa allungano di nuovo (14-11, 15-12 e 16-13), il diagonale di Lucarelli riporta ad una lunghezza i suoi (16-15), la parità è cosa fatta a quota 17 con Blengini a chiamare tempo. Il muro di Leal riporta le due squadre in parità a quota 20, grande difesa di Lucarelli chiude Leal ed è 21-22, l’ace di Romanò porta il primo di due set point (22-24), chiude subito la pratica il mancino opposto con un altro ace.

Primo tempo di Caneschi, muro dello stesso centrale (2-3), la Lube reagisce (6-4), in battuta entrambe le squadre spingono tantissimo e qualche errore arriva, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ne sbaglia tre consecutive (12-9) con Botti a chiamare time out. E al rientro in campo due bombe di Lucarelli riportano sotto i suoi (12-11), il muro ad uno di Simon vale la parità a quota 13. Ancora un muro di Simon e Piacenza mette la freccia (13-14) con Blengini a chiamare tempo, al rientro in campo altro muro biancorosso (13-15) e sempre il muro è protagonista questa volta è della Lube su Romanò ed è parità a quota 15. Due errori in attacco di Simon e Lucarelli spingono i cucinieri (17-15), accorcia Lucarelli (17-16), lunga azione chiusa da Leal fuori di pochissimo (19-17), il muro su Lucarelli porta tre set point ai cucinieri (24-21), battuta sbagliata dei padroni di casa, muro di Simon ed è 24-23, chiude Nikolov con un mani fuori.

Tre punti consecutivi di Romanò conditi da un ace dicono 3-4, il muro su Leal vale il doppio vantaggio per i padroni di casa (6-4), parità a quota 6 con Lucarelli, grande azione con chiusura di Nikolov dopo tante difese da una parte e dall’altra (8-6), ottimo spettacolo. Lucarelli, Romanò e muro biancorosso (8-9), si gioca punto a punto. Perfetto diagonale di Romanò e subito dopo ace dell’opposto (13-15), Blengini chiama time out, al rientro in campo la Lube accorcia (14-15) e subito dopo pareggia con l’ace di Yant. Allunga la Lube (19-17), Botti stoppa tutto e parla ai suoi, sul 20-19 infortunio per Leal alla caviglia destra, dentro Recine. Parità a quota 20 con Simon, Piacenza avanti con Romanò dopo un lungo scambio, parità a quota 21, a quota 22 con un gran muro di Recine e a 23 con Caneschi. Il set point è della Lube (24-23) con il muro di Anzani su Recine, si va al tie break con il muro di Zaytsev su Romanò.

La partenza è tutta dei padroni di casa (4-0) con due errori in attacco dei biancorossi e una invasione a rete del muro. Botti chiama time out, il set precedente e l’infortunio a Leal hanno lasciato il segno, la Lube vola (6-1), al cambio campo i cucinieri sono avanti 8-3. Simon, errore di Zaytsev, sono ora tre i punti da recuperare (9-6), il muro ad uno di Anzani sul primo tempo di Simon riporta a cinque il vantaggio dei suoi (11-6), Basic appena entrato mette palla a terra, muro di Simon e primo tempo del cubano (11-9), Nikolov a segno (12-9), Simon pure (12-10), il primo di tre match ball è per la Lube con Chinenyeze, due vengono annullati si chiude con la battuta in rete di Recine.

I PROTAGONISTI-

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Una vittoria ottenuta con il contributo di tutta la squadra, che oggi ha messo sul campo tutte le sue risorse mentali, fisiche e di roster. Ci siamo arrangiati nel miglior modo possibile contro una formazione che ha iniziato fortissimo in battuta, tanto che nel primo set abbiamo fatto una fatica bestiale a trovare il cambio palla. Poi anche dopo aver perso il secondo al rush finale siamo rimasti in partita, ce la siam giocata da battaglia e alla fine siamo molto contenti del risultato finale. Determinante per noi anche la spinta del pubblico, un fattore di cui abbiamo tantissimo bisogno ».

Ricardo Lucarelli (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)- « Volevamo vincere ad ogni costo questa partita, abbiamo giocato molto bene nei primi due set battendo davvero bene poi siamo un po’ calati in questo fondamentale e la Lube ha iniziato da parte sua a ricevere bene. C’è molto rammarico per aver perso al tie break anche perché stavamo giocando una buona pallavolo ma perso il terzo set qualcosa è cambiato nel trend della gara. Leal? La sua assenza certamente si è fatta sentire, lui è un giocatore di palla alta molto importante per noi, speriamo non si sia fatto nulla di grave. Io? Stasera sono stanco, sono stati cinque set molto tirati ».

IL TABELLINO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-2 (18-25, 22-25, 25-23, 25-23, 15-13)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 1, Yant Herrera 14, Anzani 6, Zaytsev 20, Nikolov 15, Chinenyeze 11, Balaso (L), Bottolo 2, D’Amico (L), Garcia Fernandez 2, Gottardo 0, Diamantini 1. N.E. Ambrose, Sottile. All. Blengini.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 2, Santos De Souza 18, Simon 15, Romanò 22, Leal 12, Caneschi 6, Scanferla (L), Recine 3, Basic 1, Gironi 0. N.E. Hoffer, Alonso, De Weijer, Cester. All. Botti.

ARBITRI: Zanussi, Carcione.

NOTE – durata set: 26′, 30′, 31′, 38′, 20′; tot: 145′.

MVP : Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori : 2.786

WITHU VERONA - VALSA GROUP MODENA-

Voluta, cercata e alla fine pienamente meritata. È Verona che si occupa di conquistare la quinta vittoria consecutiva, in un palazzetto gremito di gente e di passione, superando la Valsa Group Modena al tie-break, e pure con in tasca il biglietto per i play off. La squadra di coach Stoytchev si prende due punti giganteschi contro i secondi in classifica, salendo a quota 31 punti, con due turni da giocare per arrivare alla fine della regular season. Da applausi il ritorno da titolare di Sapozhkov, best scorer del match con 29 punti, 2 ace e 3 muri. Bottino da 19 a testa, invece, per Keita e Mozic, con Spirito perfetto in cabina di regia, prestazione che gli è valsa il premio di MVP.

La gara comincia con un tocco morbido da parte di Rinaldi, che sorprende la difesa locale. Gli ospiti trovano subito un break grazie all’ace di Lagumdzija e alla pipe vincente di Ngapeth (0-4). La reazione di Verona arriva con un pallonetto intelligente di Keita, seguito da un punto da secondo linea di Mozic. Sapozhkov riduce il gap, trovando due volte il varco giusto da posto 2 (6-8). Il muro di Bruno permette agli emiliani di crearsi un margine di vantaggio di quattro lunghezze (8-12), ma i padroni di casa restano in scia ancora grazie a Keita. Il pari arriva grazie al muro di Sapozhkov su Ngapeth (14-14). Il sorpasso arriva dopo un’invasione aerea di Bruno, con Mozic che mette la firma dai nove metri per il 20 a 17. Verona scava il solco con il muro di Spirito, prima di chiudere il primo parziale con Mozic.

Modena sblocca il secondo set, ma i muri di Grozdanov e Sapozhkov invertono il trend, portando gli scaligeri sul 3 a 1, prima di incrementare il vantaggio. Gli ospiti accusano il colpo, poi rispondono con una buona serie al servizio di Ngapeth che permette a Lagumdzija di timbrare il 6-6. Sapozhkov rimanda i suoi avanti di due punti con un ace che si insacca sulla linea di fondo campo. Il primo tempo di Stankovic vale il sorpasso, poi Mozic chiude un’azione prolungata per il 9-9. Rinaldi tira forte in battuta, infilando l’11-12. Sanguinetti sigla il +3 per vie centrali, prima che Mozic rimetta il parziale in parità con un grande monster block (16-16). Col goniometro Grozdanov disegna una traiettoria imprendibile dai nove metri per il 18-16. Verona tenta la fuga, ma gli emiliani rimangono alle calcagna. Sapozhkov spara forte in diagonale, poi Rinaldi ridà vita ai suoi al servizio mandando la sfida ai vantaggi. Il russo prima trova un altro varco vincente, poi Mozic mette fine alla frazione sul 28 a 26.

Al rientro in campo, una volee di Keita vale il primo punto. Le due squadre abbassano un po’ il ritmo, con gli ospiti che provano l’allungo, ma l’ace di Sapozhkov vale il pareggio per la compagine locale (6-6). Il match si mantiene sui binari dell’equilibrio, con Spirito che permette ai suoi di rimettere la faccia avanti con un ace calibrato al millimetro (11-10). Modena si porta sul 12-14, ma Mozic riequilibra le sorti dell’incontro con un diagonale lascia immobile la retroguardia avversaria. Ngapeth poi non passa da seconda linea, impattando sulla diga eretta da Spirito (17-17). Rinaldi è ancora incisivo in battuta, spedendo la sua squadra sul 17-20. Mozic trasforma in oro un pallone da seconda linea e prova a riaprire il parziale, ma i due muri di Sanguinetti chiudono i conti sul 19-25.

All’errore di Spirito al servizio apre il quarto set. Rimedia subito Keita, che gestisce al meglio una palla sporca (1-1). Il maliano si rende protagonista anche con una grande pipe, che anticipa la frustata di Mozic (4-4). Break di Modena con il muro di Lagumdzija, che timbra il 6-8. Keita lascia impietriti i ricevitori avversari con un ace preciso, poi gli ospiti tornano avanti nel punteggio, andando sul 9-12 e allungando con il punto diretto dai nove metri dell’opposto turco. Keita indossa ancora le vesti di risolutore, timbrando il 12-15 in precario equilibrio. Poi è un muro a due a riportare i ragazzi di Stoytchev a ridosso degli avversari. Sanguinetti ristabilisce le distanze con un primo tempo vincente (13-17). Sapozhkov piazza tre lungolinea di pregevole fattura, che valgono il -1 (17-18), poi ci pensa Bruno al servizio a ridare quattro lunghezze di vantaggio ai canarini (17-21). Mozic annulla la prima set ball, ma gli ospiti chiudono il set sul 20-25.

Nel tie break Sapozhkov risponde al mani-out degli ospiti, trovando in Keita un valido alleato dai nove metri, prima di riprendersi la scena da posto 2 (3-1). L’aquila del Mali rimane in volo con un altro ace micidiale, seguito da due punti ancora dell’opposto russo, che portano il parziale sul 6 a 2. Il muro di Rinaldi riduce il gap, ma Verona mantiene tre lunghezze di vantaggio e con Sapozhkov sale sull’11-8. Mosca alza la voce a muro per il 12-9. Cortesia non è da meno e con l’errore di Sanguinetti, Verona si regala il match point. Alla fine è Mozic a mettere il sigillo sulla sfida, che Verona porta a casa con tenacia.

I PROTAGONISTI-

Dario Simoni (Vice Allenatore WithU Verona)- « Sono arrivati i due punti e siamo ovviamente molto felici. Si tratta della quinta vittoria di fila e dobbiamo festeggiare. Caliamo ancora dal terzo set in poi, ma credo sia un passaggio che squadre giovani come la nostra devono imparare a fare; è un calo solo mentale, ma stiamo lavorando tutti bene: per fare un esempio Keita sta dimostrando di avere sempre più dimestichezza con la ricezione. C’è tantissima soddisfazione. Quella di oggi ha ricordato la gara con Piacenza dove arrivavamo da una buona serie. A differenza di quella volta, l’abbiamo portata a casa con merito ».

Andrea Giani (Allenatore Valsa Group Modena)- « Nella difficoltà questa è una squadra che dà risposte straordinarie. Dobbiamo stare attenti sulle questioni tecniche, in particolare, oggi, sulla ricezione. Loro sono una buona squadra, molto aggressiva, ne usciamo con maggiore consapevolezza ».

IL TABELLINO-

WITHU VERONA – VALSA GROUP MODENA 3-2 (25-19, 28-26, 19-25, 20-25, 15-10)

WITHU VERONA: Spirito 2, Keita 19, Grozdanov 3, Sapozhkov 29, Mozic 19, Cortesia 4, Bonisoli (L), Gaggini (L), Mosca 2, Magalini 0. N.E. Vieira De Oliveira, Zanotti, Massafeli Iasi Pedroso, Jensen. All. Stoytchev.

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 3, Ngapeth 11, Sanguinetti 11, Lagumdzija 21, Rinaldi 15, Stankovic 13, Sala 1, Salsi 0, Rossini (L), Rousseaux 0. N.E. Gollini, Bossi, Krick, Marechal. All. Giani.

ARBITRI: Curto, Lot.

NOTE – durata set: 25′, 31′, 28′, 26′, 18′; tot: 128′.

MVP : Luca Spirito (WithU Verona)

Spettatori : 4.446

ALLIANZ MILANO - ITAS TRENTINO-

Nel nono turno di ritorno di SuperLega Credem banca l’Itas Trentino impone il 3-2 esterno in rimonta al team di casa dell’Allianz Milano, lo stesso avversario che ritroverà il 25 febbraio per la Semifinale di Del Monte Coppa Italia. Alla formazione locale non bastano il supporto di un palazzetto gremito (5011 spettatori) e la grande forza di volontà (quella utile per andare avanti 2-0) per scalfire le certezze dei dolomitici. Arriva così un assaggio di quella che si preannuncia una grande battaglia sabato prossimo a Roma. La raccontano i numeri la partita dell’equilibrio, a partire dai parziali: 25-22, 26-24, 23-25, 24-26, 8-15. In equilibrio anche i fondamentali: 10 muri a testa e 6 ace a testa. Non bastano un Patry sugli scudi (23 punti) e il terminale offensivo Ishikawa (18 punti) a fermare Sbertoli e compagni, con Lorenzetti che trova il successo e si gode la grande prova di Michieletto (MVP del match) e i 21 punti di Kaziyski.

L’Allianz Milano parte con Porro in regia, Patry opposto, Mergarejo e Ishikawa in banda, Vitelli e Loser centrali, Pesaresi libero. L’Itas Trentino recupera Lisinac (di nuovo a referto dopo l’assenza nelle ultime tre partite). che però Lorenzetti prudenzialmente non rischia, ripartendo dai sette titolari visti in campo nell’ultimo mese: l’ex Sbertoli al palleggio, Kaziyski opposto, Lavia e Michieletto schiacciatori, Podrascanin e D’Heer al centro, Laurenzano libero. La partenza dei gialloblù è sparata: Kaziyski ha subito il braccio caldo (5-3) e D’Heer serve con ottimo profitto, trovando anche l’ace vale il 9-5 e che costringe i locali rifugiarsi subito in un time out. Alla ripresa è ancora Matey a fare la differenza (15-10), prima di un passaggio a vuoto dei trentini che vengono riavvicinati da Ishikawa e dal neoentrato Piano (15-13). Lorenzetti interrompe il gioco, ma alla ripresa è ancora Milano a fare la voce grossa con Patry, acciuffando gli avversari a quota 18. Il punto del sorpasso è un errore di Kaziyski da posto 4 (20-21), poi ci pensano Ishikawa ed Ebadipour (appena entrato per Mergarejo) ad offrire un ulteriore strappo (21-24), che l’errore di D’Heer al servizio cristallizza sul 22-25.

Dopo il cambio di campo, le squadre tornano a darsi subito battaglia; Trento prova a ripartire con Kaziyski e Michieletto (5-3 e 14-12), ma l’Allianz anche in questo caso non demorde e con Porro ispiratissimo riprende gli avversari e poi mette la freccia sul 15-16 (attacco di Patry) ed allunga grazie all’ingresso di Piano (muro su Kaziyski che vale il 17-19). Nel finale i locali si portano sul 24-21 con Loser, ma l’Itas Trentino ha la forza con Lavia di annullare tre palle set (24-24), prima di cadere sulla quarta per mano dello stesso argentino (24-26).

Trento ci riprova nel terzo set spingendo forte con battuta e muro (5-3), Milano la riprende in fretta (10-10) e passa a condurre sul 14-15. Kaziyski non ci sta e con un ottimo turno al servizio condito anche da un ace spinge i gialloblù di nuovo avanti (19-15). L’Allianz risale sino al 20-19, prima di accusare un nuovo passaggio a vuoto che porta la firma di Michieletto (23-21). Si lotta sino al 24-23, poi ci pensa ancora Matey a sigillare il 25-23 che porta la contesa al quarto set.

La lotta punto su punto continua anche nel quarto periodo, che l’Itas Trentino prende in mano sul 13-11, dopo che le due formazioni si erano alternate al comando. E’ solo però un attimo, perché il time out richiesto da Piazza schiarisce le idee ai suoi che con Ishikawa siglano un parziale di 0-3 e tornano avanti 13-14. Successivamente è ancora il giapponese a fare il diavolo a quattro ed ad ispirare un ulteriore allungo (17-20); sembra lo spunto che indirizza definitivamente il match ma non è così. Sul 21-24 i gialloblù piazzano un parziale di 5-0 (26-24) nel segno delle battute di Michieletto e dei break point di Lavia (muro e contrattacco) che manda il match al tie break.

Il quinto set è equilibrato sino all’8-7, poi Kaziyski va in battuta e quasi da solo crea il divario incolmabile (14-7); chiude Michieletto sul 15-8.

I PROTAGONISTI-

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Queste sono le partite meravigliose del campionato italiano, dove non è mai finita, dove sia nel secondo che nel quarto set siamo stati recuperati quando eravamo avanti. Nel secondo set poi siamo stati bravi a chiudere, nel quarto lo siamo stati meno. Secondo me c’è molto merito dei rivali in battuta e qualche demerito nostro, nella fase di transizione soprattutto. La squadra avversaria ci ha creduto sempre, è un peccato aver gettato alle ortiche 2 punti. Guardo il bicchiere mezzo pieno, per come ci siamo arrivati è un bel risultato, che ci fa sperare in una Semifinale di Coppa Italia tirata. Speriamo anche di recuperare tutti i giocatori. Stasera è venuto a mancare Loser alla fine, non ne aveva proprio più. Andiamo a riposare un attimo, guarderemo la partita insieme e cercheremo, dove possiamo, di attaccarli un po’ meglio. In ogni caso è stata una grande partita ».

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « Dovevamo ottenere punti per la nostra classifica e abbiamo rischiato seriamente di non prenderli per meriti specifici di Milano. L’Allianz d’altronde è una squadra che ha grandi qualità tecniche e che ha saputo metterci in difficoltà; prima della rimonta il nostro unico rammarico era quello legato a un primo set impattato meglio di loro e poi sfuggito di mano per colpa del servizio, come non ci capitava da tempo. Nella rocambolesca vittoria del quarto set c’è stato anche un pizzico di fortuna, ma pure tanta bravura di Michieletto, che ha trovato una serie al servizio davvero molto importante. Ora dovremo essere bravi a resettare e a recuperare dopo aver giocato dieci set pesanti negli ultimi sette giorni ».

IL TABELLINO-

ALLIANZ MILANO – ITAS TRENTINO 2-3 (25-22, 26-24, 23-25, 24-26, 8-15)

ALLIANZ MILANO: Porro 2, Ishikawa 18, Loser 10, Patry 23, Mergarejo Hernandez 2, Vitelli 9, Piano 2, Pesaresi (L), Ebadipour 12, Fusaro 0. N.E. Colombo, Bonacchi, Lawrence. All. Piazza.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 4, Lavia 19, D’Heer 8, Kaziyski 21, Michieletto 20, Podrascanin 7, Nelli 0, Laurenzano (L), Cavuto 0, Dzavoronok 0. N.E. Pace, Berger, Lisinac, Depalma. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Florian, Giardini.

NOTE – durata set: 27′, 36′, 28′, 33′, 13′; tot: 137′.

MVP: Alessandro Michieletto (Itas Trentino)

Spettatori: 5.011

I RISULTATI-

Sir Safety Susa Perugia - Top Volley Cisterna 3-0 (25-23, 25-28, 25-22)



Vero Volley Monza - Pallavolo Padova 2-3 (24-26, 25-17, 25-17, 20-25, 13-15)



Cucine Lube Civitanova - Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (18-25, 22-25, 25-23, 25-23, 15-13)



WithU Verona - Valsa Group Modena 3-2 (25-19, 28-26, 19-25, 20-25, 15-10)



Allianz Milano - Itas Trentino 2-3 (25-22, 26-24, 23-25, 24-26, 8-15)



Gioiella Prisma Taranto - Emma Villas Aubay Siena 3-2 (25-15, 23-25, 25-22, 23-25, 15-10) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 59, Valsa Group Modena 39, Itas Trentino 38, Cucine Lube Civitanova 32, WithU Verona 31, Gas Sales Bluenergy Piacenza 31, Vero Volley Monza 28, Allianz Milano 27, Top Volley Cisterna 23, Pallavolo Padova 18, Gioiella Prisma Taranto 16, Emma Villas Aubay Siena 15.



1 incontro in meno: Cucine Lube Civitanova, Emma Villas Aubay Siena

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 4 marzo 2023, ore 18.00

Top Volley Cisterna - Gas Sales Bluenergy Piacenza



Cucine Lube Civitanova - Allianz Milano



Domenica 5 marzo 2023, ore 18.00

Valsa Group Modena - Vero Volley Monza



Pallavolo Padova - Itas Trentino



Gioiella Prisma Taranto - Sir Safety Susa Perugia



Domenica 5 marzo 2023, ore 20.30

Emma Villas Aubay Siena - WithU Verona