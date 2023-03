Play Off 5° posto: Taranto-Padova terzo atto

TARANTO- In avvicinamento il 3° turno di andata del Preliminare Play Off 5° Posto Credem Banca . Domenica pomeriggio, alle 15.30, l’appuntamento è al PalaMazzola per la sfida tra i padroni di casa della Gioiella Prisma Taranto e la Pallavolo Padova. Umori opposti nei due spogliatoi. Il team pugliese, con coach Vincenzo Di Pinto in partenza e intenzionato a dare spazio a chi ha giocato meno, un po’ per opportunità e un po’ per esigenze, sta sperimentando. Nel giro a vuoto al debutto sul campo di Cisterna, la formazione ionica è stata costretta a schierare Alletti ed Ekstrand fuori ruolo e, inevitabilmente, ha pagato in tre set la fase di rodaggio. Alla vigilia della seconda trasferta consecutiva, invece, c’è euforia tra i patavini, che si sono imposti in territorio pontino con un’ottima prestazione nel primo match dei Preliminari e adesso guidano la Pool con 3 punti all’attivo come la Top Volley. Un successo esterno del collettivo veneto domenica metterebbe una seria ipoteca sull’accesso ai Play Off 5° Posto visto che nel girone di ritorno Padova giocherà i suoi due match tra le mura amiche.

GIOIELLA PRISMA TARANTO - PALLAVOLO PADOVA-

PRECEDENTI: 16 (10 successi Pallavolo Padova, 6 successi Gioiella Prisma Taranto).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 in Regular Season (2 successi Padova).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: nessuno.

EX: Francesco Cottarelli a Padova nel 2018/2019, 2019/2020; Eric Loeppky a Padova nel 2021/2022

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Eric Loeppky - 18 punti ai 300 (Gioiella Prisma Taranto); Davide Gardini - 17 punti ai 100 (Pallavolo Padova).

In carriera Play Off 5° posto: Oleg Antonov - 19 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Marco Volpato - 26 punti ai 100 (Pallavolo Padova).

In carriera: Aimone Alletti - 23 punti ai 2500, - 2 muri vincenti ai 600, Giovanni Maria Gargiulo - 11 attacchi vincenti ai 500, - 5 muri vincenti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Davide Saitta - 4 muri vincenti ai 300 (Pallavolo Padova).



Francesco Cottarelli (Gioiella Prisma Taranto)- « Domenica sarà una festa al PalaMazzola dove ritroveremo il nostro pubblico con cui festeggiare una salvezza, sul campo ci attende la sfida con Padova che ha vinto nettamente contro Cisterna quindi sarà un'altra partita dura dove riproporremo le cose fatte oggi, possibilmente migliorandole. Abbiamo venerdì per riposare e rientrare, e sabato ci alleneremo per far funzionare cosa non è andato con Cisterna e cercare di affinare queste dinamiche ».

Matteo Lelli (Pallavolo Padova)- « Ci stiamo allenando con la stessa serietà che abbiamo avuto durante la Regular Season, l'unica differenza che c'è adesso è che non c'è la pressione di doverci salvare a tutti i costi. A Cisterna abbiamo fatto una buona gara e vogliamo ripetere la stessa prestazione anche contro Taranto. Per loro è la prima gara in casa dopo essersi salvati e vorranno fare bella figura davanti al loro pubblico, noi andremo in Puglia con la mente sgombra e proveremo a portare a casa il risultato ».

Domenica 26 marzo 2023, ore 15.30

Gioiella Prisma Taranto - Pallavolo Padova Arbitri: Salvati, Zavater

Riposa: Top Volley Cisterna



LA CLASSIFICA-

Pallavolo Padova 3, Top Volley Cisterna 3, Gioiella Prisma Taranto 0.



1 incontro in più: Top Volley Cisterna.