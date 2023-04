Play Off 5° posto: Padova contro Taranto cerca il punto qualificazione

PADOVA-Si chiude la Pool a tre squadre: mercoledì 12 aprile, alle 20.30, la Kioene Arena ospita l’ultimo match dei Preliminari Play Off 5° Posto Credem Banca. La Pallavolo Padova si misura con la Gioiella Prisma Taranto nel faccia a faccia numero 18. Il bilancio vede avanti per 10 vittorie a 7 i patavini, che si sono imposti anche nei due match della Regular Season 2022/23, ma hanno ceduto in tre set al PalaMazzola di Taranto nella seconda giornata dei Preliminari. Ai padroni di casa, primi a quota 6 a braccetto con Cisterna, già eliminata per il quoziente set, basta un punto contro il sestetto pugliese per qualificarsi al Girone del Play Off 5° Posto Credem Banca e raggiungere Modena, Monza, Perugia e Verona. In caso di vittoria con il massimo scarto degli ionici mercoledì in Veneto, sarebbe la Gioiella Prisma a staccare il pass per il Girone agganciando gli avversari a 6 punti e superandoli per il miglior quoziente set, mentre con un 3-1 corsaro di Taranto si andrebbe al quoziente punti.



La squadra vincente il Preliminare approderà dunque al Girone del Play Off 5° Posto, raggiungendo le quattro formazioni eliminate ai Quarti di Finale dei Play Off Scudetto. Il calendario ufficiale verrà reso noto nei prossimi giorni, mentre i giorni previsti di gara sono 16, 19, 22, 25 e 30 aprile 2023.



6a GIORNATA PRELIMINARI PLAY OFF 5 POSTO-



Mercoledì 12 aprile 2023, ore 20.30-