Play Off 5° posto: Monza-Padova e Perugia-Verona le sfide

ROMA- Perugia e Verona guidano la classifica del Girone Play Off 5° Posto nonostante abbiano giocato un solo incontro in questa fase della SuperLega Credem Banca, che sabato vive la sua terza giornata di gioco. Modena ha invece annunciato che Andrea Giani non sarà più l’head coach nella prossima stagione, è ferma ai box per scontare il proprio turno di riposo.

Reduce dalla sconfitta casalinga inflitta dai Block Devils in tre set e, quindi, ferma a 2 punti in classifica grazie al successo corsaro al tie break con Modena, sabato alle 19.30 la Vero Volley Monza disputa la seconda partita di fila tra le mura amiche. Sul taraflex dell’Arena, nel terzo turno, è attesa la Pallavolo Padova, che dopo la scena muta esterna nel derby veneto al debutto nel Girone 5° Posto l’ha spuntata al tie break sul campo amico della Kioene Arena contro la linea verde di Modena. Si tratta di un primo spareggio in classifica tra la settima forza al termine della Regular Season e la squadra vincitrice della Pool Preliminare per l’accesso ai Play Off 5° Posto. Il team brianzolo, nonostante la serata positiva di Arthur Szwarc (top scorer con 18 punti, il 56% di efficacia, un ace e tre muri), mercoledì non ha mai creato problemi rilevanti alla Sir nei primi due parziali, mentre nel settimo si è vista superare nella fase clou. Buone le indicazioni per i padovani nella vittoria con Modena, grazie alla forma di Mathijs Desmet, MVP del match con 19 punti, e Davide Gardini, autore di 20 sigilli.

Dopo aver impattato il Girone Play Off 5° Posto Credem Banca nel miglior modo possibile, ovvero con un 3-0 esterno su un campo non facile come Monza, la Sir Safety Susa Perugia debutta tra le mura amiche sabato alle 19.30 contro la WithU Verona per quella che sarebbe potuta anche essere una Semifinale Scudetto se umbri e veneti avessero vinto Gara 5 dei Quarti, rispettivamente con Milano e Civitanova. Fatto sta che al momento il confronto tra Sir e WithU va inteso come un incrocio di vertice. I due sodalizi comandano il Girone Play Off 5° Posto grazie ai successi raccolti. Gli umbri hanno celebrato l’ingresso nel Girone alla seconda giornata con una vittoria in salsa cubana a Monza, grazie all’incisività di Wilfredo Leon e Jesus Herrera. Gli scaligeri, invece, si sono tuffati nella nuova avventura infliggendo un 3-0 da sogno a Padova nel derby regionale per poi osservare il turno di riposo nella 2a giornata. Su 34 precedenti, Perugia si è imposta 28 volte contro Verona, compresi i due faccia a faccia stagionali nella prima fase, ma la formazione di Radostin Stoytchev è cresciuta.

VERO VOLLEY MONZA – PALLAVOLO PADOVA-

PRECEDENTI: 25 (12 successi Vero Volley Monza, 13 successi Pallavolo Padova)

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 precedenti in Regular Season (1 successo Padova, 1 successo Monza).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: 1 precedente nella Finale 2017/18 (1 successo Padova).

EX: Stephen Maar a Padova nel 2016/2017; Jan Zimmermann a Padova nel 2021/2022

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Play Off 5° posto: Mathijs Desmet – 33 punti ai 100, Davide Gardini – 17 punti ai 100, Tommaso Guzzo – 29 punti ai 100 (Pallavolo Padova).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Thomas Beretta – 17 punti ai 100, Vlad Davyskiba – 24 punti ai 400, Gabriele Di Martino – 28 punti ai 100, Arthur Szwarc – 17 punti ai 200 (Vero Volley Monza); Asparuh Asparuhov – 15 punti ai 200, Andrea Canella – 20 punti ai 100, Mathijs Desmet – 21 punti ai 200 (Pallavolo Padova).

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « È un Play Off molto aperto: sembra quasi un proseguimento della stagione regolare, dove la classifica è stata molto corta. Padova è una squadra molto ben allenata, giovane e affamata che può creare problemi a chiunque. Della partita contro Perugia salvo la fase side-out e le prestazioni individuali di alcuni giocatori, come Marttila per esempio, capaci di tenere il campo contro la squadra più forte della nostra Regular Season. Alla fine sono contento di come i ragazzi hanno giocato mercoledì: con un pizzico di determinazione in più avremmo potuto fare una gara ancora migliore ».

Asparuh Asparuhov (Pallavolo Padova)- « Il livello si è alzato, è un vantaggio sia per noi che per i tifosi. Con Modena abbiamo reagito bene dopo la sconfitta contro Verona e ci tenevamo a fare una buona partita davanti al nostro pubblico. Ora incontriamo Monza che abbiamo battuto anche in Regular Season ed è quello che proveremo a fare anche domani. Solo dopo penseremo a Perugia per chiudere nel migliore dei modi questa stagione ».

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – WITHU VERONA-

PRECEDENTI: 34 (28 successi Sir Safety Susa Perugia, 6 successi WithU Verona)

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 precedenti in Regular Season (2 successi Perugia)

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: nessuno.

EX: Massimo Colaci a Verona nel 2008/2009, 2009/2010; Stefano Mengozzi a Verona nel 2016/2017, 2017/2018; Sebastian Solé a Verona nel 2018/2019, 2019/2020

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Kamil Rychlicki – 27 punti ai 300 (Sir Safety Susa Perugia); Leandro Mosca – 4 punti ai 100 (WithU Verona).

Andrea Anastasi (Allenatore Sir Safety Susa Perugia)- « Il posto in CEV Challenge Cup bisognerà sudarselo, e non avevo dubbi in proposito. La vittoria di Monza ci mette già in buona posizione perché si qualificano in quattro su cinque alle semifinali. Davanti a noi abbiamo adesso due partite toste in casa. Dobbiamo restare concentrati e vedere come stanno i ragazzi perché giochiamo già sabato contro Verona e poi martedì contro Modena e non avremo molto tempo per lavorare né per recuperare ».



Radostin Stoytchev (Allenatore WithU Verona)- « È un onore incontrare Perugia in questo fine settimana. Un mese fa questa squadra ha vinto la Regular Season senza neanche una sconfitta. Hanno giocatori eccellenti e sono davvero molto forti in tutto. Noi dobbiamo lavorare sodo per avvicinarci al loro livello di gioco e cercheremo di farlo al meglio. Per noi tutte le partite sono difficili, però ovviamente la sfida di sabato è di un altro livello. Abbiamo lavorato tanto per cambiare alcune cose nel nostro gioco, e speriamo di riuscire ad applicarle durante la partita. Dobbiamo lavorare sulla battuta e sulla ricezione e lo stiamo facendo ogni giorno. Non possiamo aspettarci dei miracoli, ma abbiamo puntato su alcuni aspetti del nostro cambio palla, dove dobbiamo avere un approccio diverso ».

3a GIORNATA PLAY OFF 5° POSTO CREDEM BANCA-



Sabato 22 aprile 2023, ore 19.30



Vero Volley Monza – Pallavolo Padova Arbitri: Cavalieri, Rolla

Sir Safety Susa Perugia – WithU Verona Arbitri: Brunelli, Turtù

Riposa: Valsa Group Modena

LA CLASSIFICA-

WithU Verona 3, Sir Safety Susa Perugia 3, Vero Volley Monza 2, Pallavolo Padova 2, Valsa Group Modena 2.

1 incontro in meno: WithU Verona e Sir Safety Susa Perugia.