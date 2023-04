Sirci annuncia: " Anastasi non sarà il tecnico di Perugia nel 2023/24"

LE PAROLE DEL PRESIDENTE GINO SIRCI-

« Andrea Anastasi non sarà il nostro allenatore per il prossimo anno, ruolo per il quale stiamo valutando altre opzioni. Desideriamo ringraziare Anastasi per il prezioso lavoro svolto, per la collaborazione prestata e per il contributo dato in questa stagione che ci ha visto conquistare la Supercoppa Italiana ed il Mondiale per Club, due nostri importanti obiettivi. Resta la stima di tutti noi, società e staff, nei suoi confronti ed auguriamo ad Andrea le migliori fortune umane e professionali ».