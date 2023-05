Finale Scudetto: Civitanova fa la voce grossa e riapre i giochi

L’orgoglio di Civitanova e la voglia degli uomini di Blengini di non mollare la corsa allo scudetto si concretizza nel primo set in virtù di un gioco più concreto e in attacco ed incisivo in battuta. Il 25-18 premia i Campioni d’Italia uscenti che vedono riaccendersi le speranze (1-0).

Più equilibrato il secondo parziale. Ad un inizio favorevole Trento a fa seguito la reazione dei cucinieri che prendono un leggero vantaggio ma la squadra di Lorenzetti stavolta è più reattiva ed opera il sorpasso (9-11 poi 10-13). Kazijski da grande capitano prende per mano i suoi, sostenuto da Michieletto e Lavia, Trento mantiene un margine di sicurezza (15-18 poi 16-20) grazie anche a qualche sbavatura difensiva dei padroni di casa. Civitanova lotta, supera il momento difficile, si riporta sotto e opera il sorpasso (23-22). Lorenzetti chiama time out per scuotere i suoi. Trento vede i fantasmi ma resta in partita. Si va ai vantaggi (24-24). Podrascanin da centro la spara fuori, inutile la chiamata di Lorenzetti. 27-25 e Civitanova in Paradiso. 2-0 Ma è ancora lunga.

Trento parte forte nel terzo pendendo un minimo margine (7-9). La squadra di Blengini, trascinata dal pubblico non molla di un centimetro e raggiunge la parità (11-11). Trento riparte e si porta di nuovo avanti con una bella serie di Michieletto al servizio (11-15). E’ il break decisivo del terzo set. La formazione ospite prende il largo (21-16), poi gestisce. 20-25, 2-1 e partita riaperta.

Civitanova non si demoralizza e riparte come se nulla fosse successo nel quarto parziale. (6-2) è il primo vantaggio dei cucinieri che attaccano forte dalle bande. Prosegue il monologo biancorosso (9-4) poi (11-5). Lorenzetti dalla panchina tenta di spezzare il ritmo interrompendo il gioco. La squadra dolomitica risponde a sprazzi alle sollecitazioni della panchina. Si va sul 14-7 poi 19-11. Trento sull’orlo del baratro sembra già con la testa a Gara 5. Civitanova ha azzannato la preda e non molla più. Finisce 25-16 per il meritato 3-1 finale. Lo scudetto si assegnerà, in Gara unica, in casa di Trento. Il libro di questo campionato non vede ancora scritta la parola fine.

IL TABELLINO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ITAS TRENTINO 3-1 (25-18, 27-25, 20-25, 25-16)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 0, Yant Herrera 24, Anzani 8, Nikolov 7, Bottolo 11, Chinenyeze 9, Gottardo 0, Balaso (L), D’Amico (L), Diamantini 0, Garcia Fernandez 14. N.E. Ambrose, Sottile. All. Blengini.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 5, Lavia 10, D’Heer 3, Kaziyski 16, Michieletto 12, Podrascanin 8, Nelli 0, Laurenzano (L), Dzavoronok 3. N.E. Pace, Berger, Depalma, Cavuto, Bernardis. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Cesare, Lot.

NOTE – durata set: 25′, 33′, 27′, 22′; tot: 107′.