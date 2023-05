Filippo Federici è il nuovo libero di Modena

MODENA- Filippo Federici è un nuovo giocatore di Modena Volley. Il libero classe 2000 farà parte del roster per la stagione 2023/2024. Federici arriva a vestire la maglia gialloblù dopo quattro stagioni nella Vero Volley Monza in cui si è affermato fra i migliori interpreti del suo ruolo nel panorama nazionale conquistando anche una coppa CEV da protagonista. La carriera del giovane libero è cominciata nelle giovanili del Club Italia, per poi proseguire nelle ultime stagioni in Superlega, attualmente è impegnato con la nazionale di Coach De Giorgi.