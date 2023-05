Francesco Petrella è il nuovo allenatore di Modena

LE PAROLE DI FRANCESCO PETRELLA-

« Ho vissuto sette anni al fianco di Angelo Lorenzetti, mi ha trasmesso tanto del suo modo di pensare la pallavolo e di lavorare, è un allenatore di valore tecnico e umano indiscutibile. Ho iniziato ad allenare molto giovane, sono arrivato presto nel settore giovanile di Modena Volley e sono poi arrivato a far parte dello staff della prima squadra, prima qui poi a Trento. La squadra della prossima stagione sarà giovane e piena di energia, i giocatori più esperti avranno il compito di guidarli e trasmettergli tanto. Essere il primo allenatore di Modena Volley è un grande privilegio e un’opportunità unica, sono pronto a dare il massimo ».

LE PAROLE DELLA PRESIDENTE GIULIA GABANA-

« La stagione conclusa è stata bella e importante grazie a un grande lavoro di squadra abbiamo portato a casa la Coppa CEV coronando un percorso fantastico. Oggi sono entusiasta di presentare il nostro nuovo allenatore Francesco Petrella, che siederà sulla panchina di Modena Volley per i prossimi tre anni. Quando l’ho incontrato ho subito capito di avere davanti la persona giusta. Non vedo l’ora di cominciare la nuova stagione, la squadra sarà molto competitiva e farà un grande campionato ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO ALBERTO CASADEI-

« Sono molto felice di presentare questo progetto che parte da lontano quando un anno fa ho ricevuto l’incarico di Direttore Sportivo abbiamo immediatamente tracciato la linea del nuovo progetto tecnico basato sulla sostenibilità, sul futuro e quindi sui giovani. Francesco Petrella arriva, così come alcuni dei giocatori più importanti del roster, dal nostro settore giovanile. Tutti i nuovi giocatori hanno dei contratti pluriennali proprio in nome di questo progetto che punta al futuro. A loro abbiamo affiancato dei pilastri, uomini d’esperienza che possano sostenere e guidare i giovani nella loro crescita. Nello staff tecnico saranno confermati Roberto Ciamarra, Nicolò Zanni e Oscar Berti, mentre Sebastian Carotti ha ricevuto un’opportunità importante e non sarà con noi. Entrerà poi una nuova scout che annunceremo a breve ».