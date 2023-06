Orduna e Buchegger, primi colpi per Catania

SANTIAGO ORDUNA-

Dopo quattro stagioni in SuperLega alla regia di Vero Volley Monza, ha guidato la Tonno Callipo Volley alla vittoria che ne ha determinato la promozione sul campo. Il regista è pronto a vestire la maglia di Farmitalia Saturnia e a mettersi in gioco per il prossimo campionato.

LE PAROLE DI SANTIAGO ORDUNA-

« Quando mi è stato chiesto di essere parte di questo progetto ho sentito fin da subito tutto l’entusiasmo di una società che ha raggiunto con fatica e lavoro il primo obiettivo di conquistare l’A2 sul campo, per poi lanciarsi nell’ambizioso progetto della SuperLega. A tutti loro vanno i miei complimenti, per i risultati sportivi e per la grande forza e lo spirito imprenditoriale di saper pianificare una stagione così impegnativa come la prossima. Grazie a Catania, avrò la possibilità con tutti i compagni che vestiranno la maglia biancoblù di lottare in una categoria che ho conquistato sul campo, ma nella quale non avrei forse proseguito il mio percorso. Inoltre sono contento di tornare a Catania, quindici anni fa arrivavo qui dall’Argentina senza mai avere giocato in altri luoghi in giro per il mondo prima di allora. Torno con l’entusiasmo di chi questa città l’ha conosciuta sia da sportivo che da cittadino, conosco l’entusiasmo del PalaCatania e non vedo l’ora di sentirlo dal vivo. Con la Saturnia ci siamo incrociati la scorsa stagione in fase di allenamento e conosco sia alcuni dei dirigenti che membri dello staff tecnico. Il mister poi, che ho incontrato spesso in veste si avversario, è uno di quei giocatori che hanno fatto crescere quelli della mia generazione nel suo mito di grande palleggiatore. So di potere dare un grande contributo in campo e fuori dallo spogliatoio. Arriverò presto in Sicilia, affamato di volley e di successi ».

PAUL BUCHEGGER -

Come Orduna proviene dalla Tonno Callipo Vibo Valentia,. L’opposto si è rivelato il braccio armato della squadra calabrese, mettendo a segno punto su punto e rendendo impossibile la vita della difesa delle squadre avversarie.

LE PAROLE DI PAUL BUCHEGGER -

« Devo essere sincero, non pensavo di cambiare squadra quest’anno, soprattutto dopo la promozione. Poi tutto è cambiato rapidamente, ma Catania ci ha dato la possibilità di continuare a sognare e giocare con un obiettivo super ambizioso. La mia felicità è grande e devo dire grazie a questa società, che ha fatto benissimo in campo e che ha fatto un percorso simile al nostro e che ora scommette su di noi. Per noi giocatori sarà una bellissima opportunità e sapere di poterla vivere con alcuni dei miei compagni, parlo di Santi Orduna, rende tutto ancora migliore. So già che l’atmosfera sarà unica e che in Sicilia porteremo insieme un rapporto già consolidato negli anni. Intanto sono già diventato uno dei supporter della Saturnia e, da quando ho saputo di essere parte di questa famiglia, non mi perdo post e news, per rimanere aggiornato su quello che succede. Non vedo l’ora di conoscere mister Kantor, mi affascina il suo passato da giocatore e il suo presente da allenatore, di lui ho sentito so solo ottime cose ».