Basic e Cavaccini, altri due titolari per Kantor

Per la difesa invece è stato ingaggiato Domenico Cavaccini, ex libero della Tonno Callipo Vibo Valentia. Per lui la scelta è stata semplice: fare il salto in SuperLega e rimanere in una società del Sud da uomo del Sud.

LE PAROLE DI LUKA BASIC-

« E’ una grande opportunità. La SuperLega l’avevo conquistata in campo con i miei compagni, e sono pronto ad affrontarla davvero. Arrivo a Catania bello carico e sono sicuro di potere offrire tanto insieme ai miei compagni. Sapere di ritrovarne alcuni mi fa dire con certezza che sono sicuro che in campo si vedrà quello che tutti si aspettano, coesione e voglia di fare. Non ho mai giocato in Sicilia, ma credo che al Sud il fascino del volley abbia tutto un altro sapore. Credo molto nel lavoro quotidiano e nel fatto che solo con tanto impegno si possono costruire tante cose. Adesso sono pronto a mettermi in gioco e sono curioso di scoprire questa Società che ha dato un segnale forte a noi giocatori e a tutto il movimento pallavolistico. Il supporto dei tifosi sarà fondamentale e avere la gente sugli spalti farà la differenza ».

LE PAROLE DI DOMENICO CAVACCINI-

« Quella che mi attende è una sfida stimolante e di questo ne sono davvero contento. Della pallavolo catanese so che vive del grande amore dei siciliani verso questo sport e questo non può che essere per me un’ulteriore spinta per accettare e vivere al meglio questa sfida. Inoltre sarà la mia prima volta in Sicilia e vorrò conoscerne le sue caratteristiche. Darò sempre il cento per cento, lotterò fino alla fine e, in ogni sfida, agonistica e umana, cercherò di mettere in campo sempre la mia positività. Quello che sta accadendo a Catania, con questo progetto di SuperLega è qualcosa di davvero ambizioso che dimostra che a lavoro c’è una Società che vuole fare grandi cose per la pallavolo di una regione intera. Non è solo importante, è proprio bello ».