Superlega: su il sipario !

Il 79° torneo della massima serie si apre domenica 22 ottobre 2023 con tutte le 12 squadre in campo. Massima visibilità per il vernissage delle 15.45, con diretta Rai 2, tra Modena e Milano. Taranto e Verona anticipano alle 16.00. Orario canonico delle 18.00 per i vice campioni d’Italia di Civitanova contro Monza, per Piacenza nel faccia a faccia con Padova e per la sfida tra la nuova Cisterna Volley e i Campioni in carica dell’ Itas Trento. La prima giornata abbassa la saracinesca alle 20.00 con il posticipo tra Perugia e Catania. Le società di casa sono pronte a celebrare gli atleti premiati dalla Lega Pallavolo Serie A con alcuni dei Premi di Lega della stagione 2022/23.

TUTTE LE SFIDE-

VALSA GROUP MODENA - ALLIANZ MILANO-

Passerella televisiva su Rai 2 per il PalaPanini di Modena e per la sua tifoseria fresca vincitrice del Premio Jimmy George, destinato al pubblico più corretto della SuperLega Credem Banca. Domenica, alle 15.45, a tenere a battesimo la Regular Season 2023/24 è la sfida tra la Valsa Group Modena, che inizia la stagione tra le mura amiche con il campione d’Italia Francesco Petrella alle redini e new entry di spessore tra cui svettano Osmany Juantorena (3 ace ai 400 nelle stagioni regolari) e Maksim Sapozhkov, e l’Allianz Milano del confermatissimo Roberto Piazza (a Modena nel 2016/17), che si è rinforzata con gli arrivi del bomber Petar Dirlic e dell’evergreen Matey Kaziyski, ma che sta facendo i conti con l’infortunio del proprio palleggiatore Paolo Porro (miglior U23 della passata stagione), ex modenese come Matteo Piano e Yuki Ishikawa. Avanti gli emiliani nei precedenti, ma la sfida è aperta. Tra i meneghini Marco Vitelli cerca il suo attacco vincente n. 500 in Regular Season e i 2 punti che lo separano dai 100 in carriera.

PRECEDENTI: 27 (7 successi Allianz Milano, 20 successi Valsa Group Modena)

EX: Yuki Ishikawa a Modena nel 2014/15; Matteo Piano a Modena nel 2014/15, 2015/16, 2016/17; Paolo Porro a Modena nel 2020/21 - Allenatori: Roberto Piazza a Modena nel 2016/17

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Marco Vitelli - 1 attacchi vincenti ai 500 (Allianz Milano); Osmany Juantorena - 3 battute vincenti ai 400 (Valsa Group Modena); Matteo Piano - 9 attacchi vincenti ai 1000, 3 battute vincenti ai 100 (Allianz Milano).

In carriera tutte le competizioni: Petar Dirlic - 1 attacchi vincenti ai 800, 3 muri vincenti ai 100 (Allianz Milano); Mattia Boninfante - 1 battute vincenti ai 100 (Valsa Group Modena); Giulio Pinali - 1 punti ai 900 (Valsa Group Modena); Matteo Piano - 12 punti ai 2200 (Allianz Milano); Andrea Innocenzi - 12 punti ai 400 (Allianz Milano); Tommaso Rinaldi - 14 attacchi vincenti ai 600 (Valsa Group Modena); Agustin Loser - 17 punti ai 300, 10 attacchi vincenti ai 200 (Allianz Milano); Nicholas Sighinolfi - 2 muri vincenti ai 300 (Valsa Group Modena); Marco Vitelli - 2 punti ai 1000 (Allianz Milano); Osmany Juantorena - 21 punti ai 4800 (Valsa Group Modena); Roberto Pinali - 35 punti ai 1300 (Valsa Group Modena); Dragan Stankovic - 4 punti ai 2900 (Valsa Group Modena); Yuki Ishikawa - 9 punti ai 2300 (Allianz Milano).



Osmany Juantorena (Valsa Group Modena)- « Questo è il campionato più bello e difficile d'Italia, ci sarà da lottare in ogni partita e affronteremo squadre molto attrezzate. Sarà una bellissima gara e una grande emozione sfidare un campione come Kaziyski. Il gruppo è giovane, sappiamo le difficoltà del campionato ma noi non ci poniamo nessun limite e vogliamo essere protagonisti fin dalla prima giornata ».



Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Si tratta di una partita da preparare anche a livello emotivo ed emozionale. Modena ha un palazzo particolare, una squadra ricca di esperienza con Bruno, Stankovic e Juantorena, giocatori che hanno già dimostrato tutto, ma sono ancora lì in campo, insieme con alcuni giovani interessanti come Sanguinetti, Rinaldi, Daviskiba e il russo Sapozhkov che l’anno scorso ha fatto molto bene con Verona. Ci aspettiamo di trovare una squadra piena di entusiasmo spinta dal PalaPanini, settimo uomo in campo. Ma noi dovremo guardare soprattutto nel nostro campo, per cercare anche a livello emotivo la connessione di tutti i nostri giocatori e poter uscire dalla partita con un buon risultato ».



GIOIELLA PRISMA TARANTO - RANA VERONA-

Fischio d’inizio alle 16.00 di domenica al PalaMazzola per il secondo anticipo. Forte della salvezza centrata nel 2022/23, la Gioiella Prisma Taranto muove i primi passi stagionali davanti al pubblico amico e si affida a coach Vincenzo Mastrangelo, tornato nella pallavolo tarantina a distanza di parecchi anni dopo le esperienze da secondo e assistente nella città ionica. In entrata svettano i nomi di Filippo Lanza e i due americani, Jeffrey Jendryk e Kyle Russell. In Puglia arriva la Rana Verona di Radostin Stoytchev, che è avanti 9-6 nel bilancio dei precedenti e che nell’ultimo weekend ha mostrato uno stato di forma invidiabile alla Jesi Volley Cup centrando il secondo posto, con l’iraniano Amin Esmaeilnezhad e il libero Francesco D’Amico subito sul pezzo. In carriera da una parte Aimone Alletti insegue il muro n. 600 e gli 11 punti che lo separano dai 2500, dall’altra a Rok Mozic bastano 9 punti per toccare quota 1000.



PRECEDENTI: 15 (6 successi Gioiella Prisma Taranto, 9 successi Rana Verona)

EX: Aimone Alletti a Verona nel 2018/19

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Leandro Mosca - 10 punti ai 500 (Rana Verona); Aimone Alletti - 4 muri vincenti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera tutte le competizioni: Aimone Alletti - 11 punti ai 2500, 10 attacchi vincenti ai 1700, 1 muri vincenti ai 600 (Gioiella Prisma Taranto); Giacomo Raffaelli - 12 attacchi vincenti ai 700 (Gioiella Prisma Taranto); Filippo Lanza - 17 attacchi vincenti ai 2800 (Gioiella Prisma Taranto); Josè Miguel Gutierrez - 20 attacchi vincenti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Hampus Ekstrand - 31 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Rok Mozic - 9 punti ai 1000, 5 muri vincenti ai 100 (Rana Verona).



Aimone Alletti (Gioiella Prisma Taranto)- « Finalmente è arrivata la settimana dell’esordio e ci stiamo preparando per affrontare il primo match casalingo contro Verona, una squadra che si è rinnovata e rinforzata investendo molto; sono arrivati giocatori di livello internazionale come l’opposto iraniano Amin e Dzavoronok su tutti. Già l’anno scorso aveva fatto molto bene e quest’anno si è ulteriormente rafforzata quindi ci prepariamo ad affrontare una vera battaglia perché ci sarà sicuramente tanta tensione sia da una parte che dall'altra. Le partite d'esordio sono sempre particolari dove chi riesce a trasformare la tensione in energie positiva per primo di solito riesce a partire meglio, quindi sarà fondamentale riuscire a mantenere una lucidità nonostante la grande voglia di far bene che avremo. Arriveremo pronti, questa settimana a ranghi completi quindi ci stiamo allenando con tutta la rosa a disposizione. Daremo tutto questa settimana sicuramente domenica per fare bella figura nella prima partita davanti ai nostri tifosi ».



Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Siamo tutti molto entusiasti di iniziare. La prima gara è sempre importante, anche se chiaramente non abbiamo ancora il ritmo partita. Taranto è una squadra che ha cambiato tanto, ha fatto acquisti importanti ed è una società che cerca di migliorare l’aspetto tecnico-sportivo. Ci aspetta una gara molto complicata. In questo periodo abbiamo tanti atleti che sono tornati dalle Nazionali e che non sono in ottime condizioni a causa dell’intensità delle competizioni ravvicinate lontane dall’Europa. Adesso stiamo lavorando per riportarli nella forma ideale e farli recuperare dalle tante fatiche accumulate. Abbiamo creato alcuni meccanismi e stabilito un sistema di gioco, ma per metterlo in pratica come vogliamo abbiamo bisogno di tante ripetizioni ».



CISTERNA VOLLEY - ITAS TRENTINO-

C’è attesa al Palasport di Cisterna di Latina per l’esordio del team di casa, che se la deve vedere con i campioni d’Italia alle 18.00 di domenica. Cisterna Volley, al via con una nuova società e allenata da Guillermo Falasca, ha modificato il roster anche con l’arrivo di talentuosi stranieri come Jordi Ramon, Michael Czerwinski, Aleksandar Nedeljkovic, e Pavle Peric. A rendere la prima giornata da copertina sono l’arrivo dei campioni d’Italia dell’Itas Trentino, reduci dalla passerella al Festival dello Sport 2023, e il ritorno da rivale del tecnico Fabio Soli, che fino allo scorso anno era la guida della pallavolo pontina. Seppur privati dal mercato di un top player come Kaziyski, i gialloblù hanno sfruttato le trattative per ingaggiare una bocca da fuoco importante come Kamil Rychlicki e garantirsi innesti interessanti: lo sloveno Jan Kozamernik, l’emergente Giulio Magalini, già in A3 con UniTrento nel 2019/20, e il secondo palleggiatore Alessandro Acquarone. Si tratta del primo confronto tra il nuovo sodalizio e la formazione trentina, che ritrova da avversario il centrale Daniele Mazzone. Per Oreste Cavuto 4 punti ai 1000 in Regular Season.



PRECEDENTI: Nessuno

EX: Daniele Mazzone a Trento nel 2015/16, 2016/17

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Davide Saitta - 3 battute vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Kamil Rychlicki - 37 punti ai 1500, 2 battute vincenti ai 100, 1 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Oreste Cavuto - 4 punti ai 1000 (Itas Trentino); Daniele Mazzone - 5 muri vincenti ai 500 (Cisterna Volley).

In carriera tutte le competizioni: Oreste Cavuto - 1 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Gabriele Nelli - 18 attacchi vincenti ai 1000, 4 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Giulio Magalini - 23 punti ai 500 (Itas Trentino); Daniele Mazzone - 25 punti ai 2300 (Cisterna Volley); Davide Saitta - 4 muri vincenti ai 300 (Cisterna Volley); Andrea Rossi - 5 battute vincenti ai 100 (Cisterna Volley).



Davide Saitta (Cisterna Volley): « È sempre bello tornare a provare l’ebbrezza della prima di campionato, abbiamo lavorato molto per farci trovare pronti e speriamo di esserlo, ma questo potrà dircelo solo in campo. Si tratta di un test importante, contro i campioni d’Italia, conosciamo tutto il loro valore e il nostro obiettivo sarà quello di dare battaglia e, se ci sarà uno spiraglio, realisticamente provare a vincere un set o due set dando comunque il tutto per tutto in questa Superlega che è il campionato più bello del mondo. Proprio come noi anche i nostri avversari hanno svolto la preparazione a ranghi ridotti e questo potrà portare entrambe le squadre a commettere qualche imprecisione nel corso delle prime partite".

Alessandro Michieletto (Itas Trentino): « Sarà un debutto tosto, perchè affrontare subito una trasferta come quella di Cisterna ci farà calare immediatamente nel clima di un campionato difficilissimo. È un match dai tanti significati, ma sicuramente il fatto che il nostro nuovo allenatore inizi la sua esperienza con noi proprio nel palazzetto dove ha allenato per due stagioni è sicuramente l'elemento più particolare ed interessante » .



CUCINE LUBE CIVITANOVA - MINT VERO VOLLEY MONZA-

Fischio d’inizio alle 16.00 di domenica al PalaMazzola per il secondo anticipo. Forte della salvezza centrata nel 2022/23, la Gioiella Prisma Taranto muove i primi passi stagionali davanti al pubblico amico e si affida a coach Vincenzo Mastrangelo, tornato nella pallavolo tarantina a distanza di parecchi anni dopo le esperienze da secondo e assistente nella città ionica. In entrata svettano i nomi di Filippo Lanza e i due americani, Jeffrey Jendryk e Kyle Russell. In Puglia arriva la Rana Verona di Radostin Stoytchev, che è avanti 9-6 nel bilancio dei precedenti e che nell’ultimo weekend ha mostrato uno stato di forma invidiabile alla Jesi Volley Cup centrando il secondo posto, con l’iraniano Amin Esmaeilnezhad e il libero Francesco D’Amico subito sul pezzo. In carriera da una parte Aimone Alletti insegue il muro n. 600 e gli 11 punti che lo separano dai 2500, dall’altra a Rok Mozic bastano 9 punti per toccare quota 1000.



PRECEDENTI: 22 (19 successi Cucine Lube Civitanova, 3 successi Mint Vero Volley Monza)

EX: Adis Lagumdzija a Monza nel 2020/21

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Arthur Szwarc - 22 attacchi vincenti ai 500 (Vero Volley Monza).

In carriera tutte le competizioni: Eric Loeppky - 12 punti ai 900, 24 attacchi vincenti ai 800 (Vero Volley Monza); Ivan Zaytsev - 14 punti ai 5500 (Cucine Lube Civitanova); Gianluca Galassi - 15 attacchi vincenti ai 1000 (Vero Volley Monza); Simone Anzani - 15 attacchi vincenti ai 1600 (Cucine Lube Civitanova); Aleksandar Nikolov - 22 punti ai 500, 4 attacchi vincenti ai 400 (Cucine Lube Civitanova); Mattia Bottolo - 3 punti ai 1000, 1 attacchi vincenti ai 800 (Cucine Lube Civitanova); Marlon Yant Herrera - 33 punti ai 800 (Cucine Lube Civitanova); Ran Takahashi - 4 attacchi vincenti ai 300 (Vero Volley Monza); Francesco Comparoni - 6 attacchi vincenti ai 200 (Vero Volley Monza); Gabriele Di Martino - 7 punti ai 1100 (Vero Volley Monza); Arthur Szwarc - 9 punti ai 800, 8 attacchi vincenti ai 600 (Vero Volley Monza).



Adis Lagumdzija (Cucine Lube Civitanova)- « Giocare contro Monza è sempre stimolante, si tratta di una squadra di valore. Il solo modo di vincere è mettere in campo la migliore pallavolo possibile. Ho schiacciato in maglia Vero Volley nel 2020/21 ed è rimasto il solo Beretta di quel gruppo. Anche se con la Lube ho disputato pochi allenamenti, vedo un'intesa già in crescita. I tifosi ci hanno sostenuto in massa al PalaTriccoli per la Jesi Volley Cup, all'Eurosuole Forum in campionato sarà ancora più emozionante » .

Massimo Eccheli (Mint Vero Volley Monza)- « Da un lato siamo molto contenti di iniziare il campionato, ma avremmo voluto ancora un po' di tempo per lavorare a ranghi completi. Penso che questo valga per tante squadre, e non solo per noi, ma questa cosa un po' l'avvertiamo. Possiamo stare in gara fin da subito con squadre di altissimo livello, affidandoci alle individualità, alla capacità di essere combattivi e di essere determinati sul campo assieme. Queste qualità non devono mancare, soprattutto in un momento in cui non siamo ancora al 100% » .



GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - PALLAVOLO PADOVA-

Riflettori accesi alle 18.00 di domenica anche al PalaBanca per la prima fatica di campionato della Gas Sales Bluenergy Piacenza, squadra che quest’anno competerà anche in CEV Champions League a testimonianza di una scalata nelle gerarchie della SuperLega in queste ultime stagioni. Con l’approdo alla guida del team emiliano di Andrea Anastasi e con la conferma di tutti i pezzi da novanta in un roster puntellato grazie agli ingaggi dell’esperto Fabio Ricci al centro e del portoghese Bruno Dias ad affiancare Antoine Brizard in regia, c’è la voglia di lottare ancora per le posizioni di vertice. Sul fronte opposto della rete al debutto c’è la Pallavolo Padova di Jacopo Cuttini, che ha terminato la passata stagione con un piazzamento nei Play Off per il 5° Posto. Tradizione nipponica rinnovata all’ombra di Sant’Antonio con l’innesto del libero Wataru Taniguchi. Accanto a giovani new entry e all’arrivo di un esperto palleggiatore come Marco Falaschi, spiccano gli innesti dalle big di Gabi Garcia e Julio Cesar Cardenas Morales, atleti che possono portare un buon contributo in termini di punti. I precedenti sono favorevoli alla Gas Sales (9-2) che attende i 2500 punti in Robertlandy Simon, al momento distanti 22 sigilli. L’unico ex è Leonardo Scanferla, nel 2017/18 a Padova.



PRECEDENTI: 11 (2 successi Pallavolo Padova, 9 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Leonardo Scanferla a Padova nel 2017/18

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Luca Porro - 11 attacchi vincenti ai 500 (Pallavolo Padova).

In carriera tutte le competizioni: Yoandy Leal - 1 punti ai 2200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Roamy Alonso - 11 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Gabi Garcia Fernandez - 17 punti ai 400 (Pallavolo Padova); Fabio Ricci - 2 muri vincenti ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Fabrizio Gironi - 2 punti ai 600, 23 attacchi vincenti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Francesco Fusaro - 20 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Robertlandy Simon - 22 punti ai 2500, 8 attacchi vincenti ai 1600 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Francesco Recine - 24 attacchi vincenti ai 1400 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Mathijs Desmet - 26 attacchi vincenti ai 200 (Pallavolo Padova); Davide Gardini - 36 punti ai 800, 4 attacchi vincenti ai 600 (Pallavolo Padova); Marco Falaschi - 6 punti ai 600 (Pallavolo Padova).



Andrea Anastasi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « La prima considerazione da fare è che c’è una grande emozione per iniziare una nuova sfida qui a Piacenza in un campionato che si preannuncia molto complicato per tutte le squadre perché c’è grandissimo equilibrio e le squadre sono state costruite con grandissima attenzione. Sarà complicato entrare nei Play Off per tante squadre, dobbiamo essere preparati a combattere partita dopo partita con tanta umiltà perché sono sicuro che ci sarà tanto filo da torcere e non sarà facile. Ovviamente abbiamo le nostre aspirazioni, cercheremo di arrivare preparati al meglio nei momenti cruciali della stagione anche perchè è quasi impossibile pensare, con tutte le partite che abbiamo, di avere un rendimento costante e questo è un dato di fatto. E in più dopo la stagione delle nazionali raccogliamo atleti un po' esauriti e stanchi fisicamente e mentalmente, dovremo ricostruirli partita dopo partita, allenamento dopo allenamento ma sono convinto che anche il fatto di essere a casa possa aiutare questi ragazzi. Tanta positività, la squadra è forte e siamo pronti a dare battaglia su tutti fronti ».

Giancarlo Bettio (Presidente Pallavolo Padova)- « Quando mi chiedono cosa mi aspetto da questa stagione la risposta è chiara. Prima di tutto, puntiamo a ottenere la salvezza prima della fine del campionato; è un obiettivo fondamentale. Ma se voglio essere sincero, c’è un desiderio che nutriamo da tempo, un sogno per cui stiamo lavorando instancabilmente: puntare ai playoff. Questo sarebbe un traguardo incredibile per noi, perché è un obiettivo a cui ci siamo dedicati con impegno e dedizione. Ci stiamo battendo per risalire la china. So che ci vorrà un po’ di fortuna e tanto duro lavoro, ma sono certo che i risultati arriveranno. Siamo determinati a dimostrare il nostro valore in campo ».



SIR SUSA VIM PERUGIA - FARMITALIA CATANIA-

Nel posticipo di domenica, alle 20.00 al PalaBarton, va in scena il confronto tra la formazione che ha dominato le ultime Regular Season e la matricola che lo scorso anno ha vinto i Play Off di A3 per poi firmare all’istante il doppio salto grazie all’acquisto del titolo sportivo di Vibo Valentia. Esordio casalingo per la Sir Susa Vim Perugia, che si è assicurata le prestazioni del tecnico campione d’Italia Angelo Lorenzetti, pronto a ricevere prima del match il Premio di Lega come miglior allenatore. Nella campagna estiva per rinforzare il roster sono arrivati l’opposto tunisino Wassim Ben Tara, l’esperto Davide Candellaro e altri profili affidabili come Tim Held e Alessandro Toscani. Da scoprire la Farmitalia Catania, che a preseason ormai avanzata ha già attirato l’attenzione per un cambio alla guida: in uscita Waldo Kantor, tecnico della promozione, in entrata il successore Cezar Douglas. Con Enrico Zappoli Guarienti e Cristian Frumuselu unici reduci del gruppo 2022/23, la società etnea ha ricostruito il roster adatto affidandosi alle mani di Santiago Orduna, al libero Domenico Cavaccini, alla vena offensiva dell’iraniano Mohammadjavad Manavinezhad e ad altri elementi validi come Luigi Randazzo e l’austriaco Paul Buchegger. Intanto è arrivato un trionfo che fa morale al torneo amichevole internazionale Bogdanka Volley Cup. Record in vista per il bianconero Oleh Plotnytskyi (17 punti ai 1500 in Italia), e per il centrale ospite Elia Bossi (2 attacchi punto ai 500 in Regular Season).



PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Elia Bossi - 2 attacchi vincenti ai 500 (Farmitalia Catania); Paul Buchegger - 31 punti ai 1500 (Farmitalia Catania); Wilfredo Leon Venero - 4 battute vincenti ai 300 (Sir Susa Vim Perugia); Cristian Frumuselu - 7 punti ai 500 (Farmitalia Catania).

In carriera tutte le competizioni: Wilfredo Leon Venero - 16 attacchi vincenti ai 2300 (Sir Susa Vim Perugia); Oleh Plotnytskyi - 17 punti ai 1500 (Sir Susa Vim Perugia); Luigi Randazzo - 24 attacchi vincenti ai 1900 (Farmitalia Catania); Paul Buchegger - 30 punti ai 1900, 13 attacchi vincenti ai 1600 (Farmitalia Catania); Jesus Herrera Jaime - 5 attacchi vincenti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia); Sebastian Solé - 5 punti ai 2400 (Sir Susa Vim Perugia).



Massimo Colaci (Sir Susa Vim Perugia)- « È sempre un’emozione iniziare una nuova stagione. Ci sono tante squadre costruite per vincere e noi daremo il massimo per cercare di competere con loro. Domenica arriva una neo promossa che giocherà sicuramente con tutto l’entusiasmo del debutto in SuperLega. Noi siamo consapevoli della nostra forza e cercheremo di iniziare la stagione con il piede giusto ».

Cezar Douglas Silva (Allenatore Farmitalia Catania)- « Dobbiamo affrontare il nostro avversario scendendo in campo con la voglia di fare bene, non sarà semplice giocare contro una delle migliori squadre della pallavolo italiana, ma noi sappiamo di dover rimanere concentrati per esprimere la nostra migliore pallavolo, affinando il tutto man mano che il match andrà avanti per metterci nelle condizioni di poter giocare punto su punto ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA-

Domenica 22 ottobre 2023, ore 15.45



Valsa Group Modena – Allianz Milano Arbitri: Lot, Curto

Domenica 22 ottobre 2023, ore 16.00



Gioiella Prisma Taranto – Rana Verona Arbitri: Zavater, Canessa

Domenica 22 ottobre 2023, ore 18.00



Cisterna Volley – Itas Trentino Arbitri: Simbari, Carcione

Domenica 22 ottobre 2023, ore 18.00



Cucine Lube Civitanova – Mint Vero Volley Monza Arbitri: Zanussi, Brancati

Domenica 22 ottobre 2023, ore 18.00



Gas Sales Bluenergy Piacenza – Pallavolo Padova Arbitri: Pozzato, Boris

Domenica 22 ottobre 2023, ore 20.00



Sir Susa Vim Perugia – Farmitalia Catania Arbitri: Giardini, Cerra