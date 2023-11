Cisterna sfiora la rimonta ma al tie break vince Padova

PADOVA- Seconda vittoria per Pallavolo Padova in questa 79° stagione di SuperLega Credem Banca. La formazione di coach Cuttini ha affrontato oggi alla Kioene Arena, per la seconda sfida in casa, Cisterna Volley, giunta nel capoluogo patavino intenzionata a conseguire un buon risultato, per cercare di dare continuità dopo la vittoria della terza giornata con Allianz Milano. Dall’altro lato i bianconeri che, sull’onda positiva della vittoria con Gioiella Prisma Taranto, non hanno ceduto terreno alla squadra di coach Falasca, aggiudicandosi il match.

Il primo parziale vede i patavini dominare il campo (25-23). Durante il secondo parziale, dopo una fase in cui Cisterna a tratti si pone in vantaggio, i bianconeri, particolarmente in palla, portano a casa il set. Il terzo e quarto parziale sembrano bloccare il trend positivo dei patavini e vengono vinti da Cisterna Volley. Nel quinto ed emozionate set, dopo un andamento punto a punto, Padova trionfa e vince il secondo match del Campionato.

Per la sfida con Cisterna Volley, i bianconeri si sono presentati in campo con Gardini, Plak, Garcia Fernandez, Desmet, Crosato, Falaschi, Zenger (L). Garcia Fernandez il miglior realizzatore con 27 punti (63% attacco) per Padova, mentre per Cisterna Faure con 20 punti (53% attacco).



Inizio del primo set che sorride ai bianconeri con il pipe di Gardini e il break di Padova (2-0). Nel corso di questa fase del parziale, la squadra di coach Cuttini si attesta in vantaggio (7-5). Cisterna, però, riesce a raggiungere un punto di distacco, ma la parallela vincente di Gabi Garcia riporta il punteggio a più 2 per i patavini (8-6). Nella fase centrale del set, dopo un breve intervallo in cui la formazione di coach Falasca giunge al pareggio, Pallavolo Padova riesce nuovamente a portarsi avanti (12-9) e i due ace dell’opposto Gabi Garcia consentono ai bianconeri di ampliare il distacco (14-10). Al 17-16 Cisterna Volley riesce ad accorciare sui patavini, ma l’out al servizio di Peric porta Padova a più 2 (18-16). Dopo il primo tempo vincente di Plak (19-17), le due formazioni in campo tornano al pareggio (19-19), che è immediatamente seguito dal punto vincente di Gabi Garcia (20-19), seguito dal break bianconero (21-19). La fase finale del primo parziale vede, dopo una prima fase in cui la squadra di coach Cuttini riesce e mantenere il vantaggio acquisito (23-19), la formazione di Cisterna che accorcia su Padova (23-22). Il pallonetto vincente di Gabi Garcia fa si che il punteggio si sposti a 24-22. Il set si chiude 25-23 a favore dei padroni di casa.

Il secondo parziale inizia con il muro vincente di Plak (1-0), seguito da un andamento punto a punto tra le due formazioni in campo (3-3). L’ace dello schiacciatore belga Desmet consente tuttavia ai bianconeri il distacco su Cisterna (5-3). La fase immediatamente successiva vede Padova mantenersi in testa (11-9), con un’avversario che non demorde e riesce, a tratti, ad avvicinarsi ai patavini. Nella fase centrale del set la formazione di coach Cuttini, con Gabi Garcia particolarmente in palla, riesce a mantenere il distacco acquisito e la parallela dell’opposto statunitense consente a Padova di attestarsi a più 3 (17-13). Il muro bianconero (19-13) permette ai patavini di allargare ulteriormente il proprio vantaggio sull’avversario. Verso la fine del secondo parziale i padovani riescono a contenere la squadra di coach Falasca (23-19) e l’errore di Faure porta il punteggio a 24-19. Nella fase immediatamente seguente Cisterna riesce a mettere a segno alcuni punti e ad accorciare sui bianconeri. L’errore al servizio di Bayram, tuttavia, fa si che Padova porti a casa il set (25-21).

Il terzo set inizia con un break di Cisterna (1-3), che sembra incominciare questo parziale con un ritmo diverso dai precedenti. I patavini riescono ben presto a raggiungere l’avversario (5-5), con pipe di Desmet. In questa prima parte del parziale, la formazione di coach Falasca, particolarmente in palla, distacca sui padroni di casa (5-9) e coach Cuttini chiama time out. I due punti di Cardenas Morales cercano di invertire l’andamento del match (9-13) e di accorciare su Cisterna. Cisterna Volley, particolarmente attiva nel corso di questo terzo parziale, si pone in vantaggio (10-16), ma la il punto di Gabi Garcia porta Padova a meno 5 (11-16). Entrano, nel mentre, Zoppellari e Guzzo al posto di Garcia Fernandez e Falaschi. Il muro vincente di Saitta sembra non dare tuttavia respiro ai padroni di casa (13-20), ma la pipe vincente di Cardenas Morales, il punto di Guzzo e l’ace di Porro tentano di invertire la tendenza vista fino a questo momento (16-20), permettendo ai patavini di accorciare. Verso la fine del terzo set Pallavolo Padova, nonostante una serie di errori al servizio, riesce a portare a segno alcuni punti (20-22) e l’ace di Zoppellari porta Padova a meno 1 (21-22). Il terzo parziale si chiude però 23-25 e Cisterna Volley porta a casa il primo set del match.

Il quarto parziale ha inizio con un break dei bianconeri, che ben presto vengono però raggiunti da Cisterna (3-3). In questa prima fase si assiste ad un breve andamento punto a punto, con i padroni di casa che sembrano ciononostante essere maggiormente in palla rispetto al precedente set. Il punto di Plak, seguito da quello di Gardini, portano il punteggio a più 3 per i bianconeri (7-4). Diagonale di Garcia Fernandez (8-6), che consegue il 21° punto nel corso di questo match. Il pipe di Ramon fa raggiungere il pareggio (11-11) e l’invasione di campo bianconera fa si che Cisterna passi in vantaggio (11-12). A seguito di una serie di errori al servizio si ripropone, nella fase centrale del set, un andamento punto a punto (13-14). Nei momenti immediatamente successiva, la squadra di coach Falasca riesce a distaccare sui padroni di casa (15-18). Verso la fine del set, la squadra di Cisterna sembra non dare tregua ai patavini, che cercano di rientrare nel set (19-22), e la diagonale vincente di Guzzo fa si che si attestino a meno 2 (20-22). A 22-24 il muro di Desmet che parrebbe invertire il proseguo delle ultime azioni del parziale, il quale si conclude tuttavia 23-25.

Il quinto e decisivo parziale inizia con Padova particolarmente carica e decisa a portarsi a casa il set. Si assiste, infatti, all’attacco vincente di Crosato (2-2), seguito dall’ace di Gabi Garcia (3-2), inserito all’interno di un andamento punto a punto tra le due formazioni. La pipe di Gardini (4-3) sembra iniziare a dare respiro ai bianconeri che si attestano in vantaggio. Ulteriore pareggio tra le due squadre al 6-6. Su punto di Gardini, i patavini conseguono un break (8-6). In questa fase del parziale la formazione di coach Cuttini riesce ad ottenere un piccolo vantaggio (diagonale di Gardini al 9-7), con la squadra di Cisterna che non da tregua. Dopo il pareggio (10-10), vi è il punto di Gabi Garcia su alzata di Falaschi (11-10). Padova in testa si porta a 13-12 e il punto di Guzzo (14-12) sembra permettere ai padroni di casa di chiudere il match positivamente. L’attacco di Cisterna va out e Pallavolo Padova vince il match.

I PROTAGONISTI-

Gabi Garcia Fernandez (Pallavolo Padova)- « Quella di oggi è stata una partita davvero molto importante, in quanto sapevamo fin dall’inizio che avremmo dovuto combattere per vincere questo match. Eravamo due a zero, poi la situazione si è invertita a favore di Cisterna, e infine il quinto set siamo riusciti a portarlo a casa. È proprio questo, del resto, il Campionato italiano, un campionato molto competitivo, in cui non molla mai nessuno e nemmeno noi possiamo mollare. È stata una partita molto emozionante e lunga, dove ciascun ragazzo della squadra ha tenuto testa fino alla fine e di questo ne sono molto fiero ».

Davide Saitta (Cisterna Volley)- « È stata una partita con molti errori, dove eravamo un po’ contratti, in particolare all’inizio, e non siamo scesi in campo con il piglio giusto. Siamo comunque stati bravi a crederci, nonostante i primi due set, a rientrare in campo e a portare a casa un punto. Oggi certamente c’è un po’ di rammarico per alcune situazioni, ma per noi comunque è stato un inizio di Campionato che ci fa ben sperare ».

IL TABELLINO-

PALLAVOLO PADOVA – CISTERNA VOLLEY: 3-2 (25-23, 25-21, 23-25, 23-25, 15-12)

PALLAVOLO PADOVA: Gardini 14, Plak 7, Garcia Fernandez 27, Desmet 8, Crosato 6, Falaschi, Zenger (L); Guzzo 5, Cardenas Morales 3, Porro 4, Zoppellari 1. Non entrati: Truocchio, Taniguchi, Fusaro (L). All. Cuttini.

CISTERNA VOLLEY: Saitta 4, Ramon 16, Mazzone 7, Faure 20, Bayram 11, Nedeljkovic 8, Piccinelli (L); Peric 2, Giani, Czerwinski 3, De Santis (L). Non entrati: Rossi, Finauri. All. Falasca.

Arbitri: Zanussi, Piana.

Durata: 30’, 28’, 35’, 34’, 19’. Totale: 146’

MVP: Garcia Fernandez (Pallavolo Padova)

Spettatori: 2.636