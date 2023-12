Modena batte Taranto in rimonta

TARANTO- Dopo un’altra maratona la Valsa Modena strappa il break di vantaggio al tie break e si aggiudica l’anticipo dell’8a giornata per 2-3 (22-25, 25-20, 25-18, 17-25, 13-15) contro la Gioiella Prisma Taranto. I pugliesi dopo essersi portati in vantaggio per 2-1, con un ottimo terzo set in cui sembrava funzionare davvero tutto, soccombono nel quarto e parte in svantaggio anche nel tie break. Modena dalla sua inserisce Juantorena e Stankovic e riesce a ritrovare il suo equilibrio, con Coach Travica che aggiusta il tiro inserendo nel 5 set anche Sala come opposto, che riesce a fermare Davyskiba e riagganciare i gialloblu,ma Taranto non riesce a portarsi in vantaggio e alla fine soccombe sotto i colpi d’attacco della squadra di Petrella.

Taranto schiera Trinidad de Haro al palleggio, Russell opposto, Lanza-Gutierrez martelli, Jendryk-Gargiulo centrali con Rizzo libero.

Modena, che deve ancora fare i conti con le assenze di Federici e Pinali, comincia il match col sestetto composto da Bruno-Sapozhkov in diagonale principale, Davyskiba-Rinaldi di banda, Brehme-Sanguinetti al centro con Gollini libero.

Inizio di partita equilibrato, si gioca punto a punto fino al 7-7 e poi è Modena a salire in cattedra e a sfruttare muro e servizio per portarsi avanti sul 16-12. Uno scatenato Sapozhkov in attacco permette ai gialloblù di allungare sul 19-15, Taranto prova a reagire ma Modena mantiene il vantaggio fino al definitivo 25-22 con cui la squadra di Francesco Petrella porta a casa il primo parziale. Anche ad inizio secondo set prevale l’equilibrio, è 3-3 dopo i primi scambi e il muro di Sanguinetti. La partita si infiamma, la Valsa Group è costretta a rincorrere Taranto e si affida agli attacchi e alle battute di Sapozhkov per portarsi sul 9-10. I padroni di casa non mollano e sfruttano alcuni errori dei gialloblù, con Petrella costretto a chiamare timeout sul 13-16. Modena sbaglia al servizio, ma non solo: Taranto cresce e conduce fino al 25-20 con cui i pugliesi conquistano il secondo set e pareggiano i conti. Taranto inizia forte anche nel terzo parziale, Modena fatica e Petrella chiama il primo timeout sul 5-2 a favore della formazione di casa. I gialloblù non reagiscono e Petrella è costretto a chiamare anche il secondo timeout con Taranto in grande spolvero e avanti 11-5. La squadra pugliese dilaga, è 16-8 con la pipe vincente di Gutierrez. Il set continua con i padroni di casa saldamente in vantaggio (nonostante il buon turno al servizio di Davyskiba) fino al 25-18 finale che permette a Taranto di portarsi sul 2-1. Modena reagisce e parte forte nel quarto parziale, sfruttando anche l’esperienza di Juantorena e Stankovic: 4-2 per i gialloblù dopo l’ace di Davyskiba. La Valsa Group alza i ritmi, muro di Bruno su Gutierrez e 12-9. Modena insiste e consolida il proprio vantaggio grazie agli attacchi vincenti di Sapozhkov, 20-13 e timeout Taranto. Nel finale Juantorena è decisivo e regala il quarto set alla squadra di Petrella: 25-17, 2-2 e tiebreak. Il quinto parziale si apre con due punti consecutivi di Sapozhkov e il primo tempo di Sanguinetti, 3-0 e timeout Taranto. Modena continua a spingere, ace di Davyskiba e 6-2. Al cambio campo, i gialloblù conducono 8-4 grazie all’ennesimo attacco vincente di Sapozhkov. Taranto non molla e con la serie al servizio di Gutierrez si riporta sotto, 9-11 e timeout Petrella. Il muro dei padroni di casa risponde presente, 11-11 e secondo timeout del coach della Valsa Group. Si lotta fino all’ultimo punto, ma è Modena ad avere la meglio: 15-13, 3-2 finale e due punti preziosi per i gialloblù.

I PROTAGONISTI-

Ljubomir Travica (Allenatore Gioiella Prisma Taranto)- « Modena è salita in cattedra inserendo i suoi pezzi da novanta Juantorena e Stankovic che hanno dato equilibrio e tranquillità alla squadra. Noi abbiamo dato tanto e ci vuole pazienza, siamo sulla buona strada. Se continuiamo a lavorare in questo modo sull’approccio all’allenamento come abbiamo fatto in questi giorni sono convinto che qualcuno ci lascerà come si dice in gergo, le penne ».

IL TABELLINO-

GIOIELLA PRISMA TARANTO – VALSA GROUP MODENA 2-3 (22-25, 25-20, 25-18, 17-25, 13-15)

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Trinidad De Haro 3, Gutierrez 13, Gargiulo 11, Russell 11, Lanza 16, Jendryk 14, Luzzi (L), Rizzo (L), Sala 2, Bonacchi 0, Raffaelli 2. N.E. Alletti, Ekstrand, Paglialunga. All. Travica.

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 4, Davyskiba 20, Sanguinetti 11, Sapozhkov 25, Rinaldi 7, Brehme 3, Boninfante 0, Juantorena 3, Stankovic 4, Pinali 0, Gollini (L). N.E. Sighinolfi. All. Petrella.

ARBITRI: Giardini, Canessa.

NOTE – durata set: 28′, 28′, 29′, 24′, 20′; tot: 129′.

MVP: Maksim Sapozhkov (Valsa Modena)