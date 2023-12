Nell'Immacolata due anticipi di Superlega

ROMA- La SuperLega Credem Banca si prepara alla volata per il giro di boa. La 9a giornata di andata della Regular Season, terz’ultima del girone di andata, si apre con gli anticipi di domani, venerdì 8 dicembre. In campo Cisterna – Civitanova (ore 18.00) e, a seguire, Taranto –Piacenza (ore 20.30) con diretta Rai Sport. Le altre gare si giocano domenica 10 dicembre, a eccezione di Perugia – Padova, andata in scena il 22 novembre (3-0 dei Block Devils) per liberare dagli impegni la Sir in vista del Mondiale per Club. Di ritorno da Perugia a mani vuote nell’anticipo dell’8° turno, dopo aver quasi portato il match al tie break, Cisterna Volley ci riprova tra le mura amiche contro un’altra big nel tentativo di migliorare l’attuale nono posto a braccetto con Verona. In arrivo in terra pontina per l’anticipo della 9a giornata in programma domani, venerdì 8 dicembre (ore 18.00), i vice campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova, reduci da una domenica nera che li ha visti soccombere con il massimo scarto tra le mura amiche contro l’Itas Trentino campione d’Italia, hanno l’obbligo di riprendere la marcia a caccia di un buon piazzamento in vista dei Quarti di Del Monte® Coppa Italia. La sconfitta di Monza nel derby lascia più di uno spiraglio nella lotta al quarto posto, ma Milano si sta rifacendo sotto. L’unico ex ufficiale del match a Cisterna è Michele Baranowicz, che per un biennio ha vestito la casacca biancorossa. Due campioni della Lube hanno militato per una stagione con un’altra società pontina, l’Andreoli Latina, nel 2007/08 Ivan Zaytsev e nel 2008/09 Luciano De Cecco. Nel 2014/15, invece, Gianlorenzo Blengini ha allenato la Top Volley Latina. Vetrina televisiva con diretta Rai Sport alle 20.30 di domani, venerdì 8 dicembre, per il match in notturna al PalaMazzola. I padroni di casa della Gioiella Prisma Taranto, penultimi a quota 5 in classifica e ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, sono andati a punti nelle ultime tre gare di campionato dopo altrettante sconfitte al fotofinish su campi ostici come Cisterna e Civitanova e in casa contro Modena. Gli ospiti della Gas Sales Bluenergy Piacenza vengono da un turno doppiamente favorevole. In primo luogo perché i due set vinti ai vantaggi con Verona e la prova di forza nel terzo hanno dimostrato la tenuta mentale del team, con un gioco in crescita già proposto in Europa, e poi perché le sconfitte di Civitanova e Monza hanno permesso di consolidare il terzo posto con allungo sulle prime rivali dirette per il podio. Il Club deve fare i conti con il problema muscolare di Yoandy Leal che potrebbe tenere lo schiacciatore cubano ai box anche in Puglia, mentre in posto 2 si valuta il possibile rientro di Yuri Romanò. Taranto, che ritrova da ex Fabrizio Gironi e Nicolò Hoffer, ha piegato Piacenza solo in un’occasione nei cinque precedenti. Nelle stagioni regolari 2 block separano Aimone Alletti dal traguardo personale dei 500 muri.

LE DUE SFIDE-

CISTERNA VOLLEY - CUCINE LUBE CIVITANOVA-

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Michele Baranowicz a Lube nel 2013/14, 2014/15



A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Pavle Peric - 25 punti ai 100 (Cisterna Volley); Ivan Zaytsev - 38 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Jordi Ramon - 4 punti ai 100, 25 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Aleksandar Nikolov - 8 attacchi vincenti ai 100 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera Regular Season: Michele Baranowicz - 2 muri vincenti ai 200 (Cisterna Volley).

In carriera tutte le competizioni: Marlon Yant Herrera - 18 punti ai 800 (Cucine Lube Civitanova); Barthelemy Chinenyeze - 2 attacchi vincenti ai 900 (Cucine Lube Civitanova); Aleksandar Nikolov - 20 punti ai 600, 12 attacchi vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova); Pavle Peric - 25 punti ai 100 (Cisterna Volley); Adis Lagumdzija - 26 punti ai 1700 (Cucine Lube Civitanova); Jordi Ramon - 4 punti ai 100, 25 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Andrea Rossi - 5 battute vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Daniele Mazzone - 5 muri vincenti ai 600 (Cisterna Volley); Simone Anzani - 9 attacchi vincenti ai 1600 (Cucine Lube Civitanova).

Aleksandar Nedeljkovic (Cisterna Volley)- « Mi aspetto una gran bella partita perché davanti al nostro pubblico, affrontiamo una squadra molto forte come la Lube, con giocatori molto bravi e mi aspetto che per noi questo appuntamento possa diventare una buona occasione per alzare il nostro livello e fare un altro step di crescita. Sono sicuro che potremo mettere in campo tutta la nostra determinazione e provare a prendere punti, poi sarà il campo a darci la risposta in questo senso ».



Simone Anzani (Cucine Lube Civitanova)- « Ci aspetta una partita tosta. Noi dobbiamo riscattarci dopo un risultato bruttissimo con Trento, frutto di quella che forse è stata la nostra peggior prova stagionale. Dobbiamo scendere in campo concentrati e focalizzati perché Cisterna può mettere in difficoltà chiunque. Sfidiamo una bella squadra che ha preso un grande palleggiatore. Sarà importante stare attenti e mettere in campo tutto il nostro mix di aggressività e tecnica, ma anche quella dose di spensieratezza che ci è mancata con Trento ».



GIOIELLA PRISMA TARANTO - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

PRECEDENTI: 5 (4 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 1 successo Gioiella Prisma Taranto)



EX: Fabrizio Gironi a Taranto nel 2020/21, 2021/22; Nicolò Hoffer a Taranto nel 2020/21

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Robertlandy Simon - 12 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Filippo Lanza - 22 attacchi vincenti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Yoandy Leal - 22 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Fabrizio Gironi - 24 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Kyle Russell - 8 punti ai 100, 22 attacchi vincenti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Josè Miguel Gutierrez - 9 attacchi vincenti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera Regular Season: Aimone Alletti - 2 muri vincenti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto); Yuri Romanò - 3 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera tutte le competizioni: Yuri Romanò - 16 attacchi vincenti ai 2100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Francesco Recine - 18 punti ai 1700 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Roamy Alonso - 2 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yoandy Leal - 23 punti ai 2300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Fabrizio Gironi - 26 punti ai 700 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Josè Miguel Gutierrez - 29 attacchi vincenti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Hampus Ekstrand - 31 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Lorenzo Sala - 31 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Giacomo Raffaelli - 6 attacchi vincenti ai 700 (Gioiella Prisma Taranto); Kyle Russell - 8 punti ai 100, 22 attacchi vincenti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Fabio Ricci - 8 punti ai 1100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Giacomo Raffaelli (Gioiella Prisma Taranto)- « Vogliamo continuare la striscia positiva nel riuscire a muovere sempre la classifica, quindi con l'atteggiamento che stiamo portando in campo nelle ultime partite e raccogliere le occasioni che ci vengono date magari anche con una vittoria. Ci stiamo allenando duramente per cercare di portare la prima vittoria soprattutto in casa, che é quella che ci manca. Andremo ad affrontare una squadra molto importante, fatta di grandi giocatori, magari loro sono anche un po'in difficoltà fisica perché hanno diversi infortuni, ma con la panchina lunga stanno riuscendo a uscirne bene con risultati importanti. Sarà un'altra battaglia, come d'altronde lo sono un po' tutte, siamo pronti e speriamo di fare una bella partita come abbiamo fatto le ultime due, perché anche se non siamo riusciti a portare il risultato a casa, per due volte eravamo avanti 2 a 1, quindi il gioco e l'atteggiamento stanno funzionando ».

Fabrizio Gironi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Con Taranto non sarà sicuramente una partita facile, affronteremo una squadra alla ricerca della sua prima vittoria in campionato ma che nelle ultime partite ha dimostrato di non valere la posizione di classifica che occupa attualmente ma molto di più. Noi dovremo essere bravi ad approcciarci alla gara nel giusto modo e cercare di limitare al massimo gli errori ed avere pazienza per tutta la gara senza guardare la classifica. Dicembre è un mese ricco di impegni, lo abbiamo iniziato bene con la vittoria con Verona, vogliamo continuare su questa strada ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9a GIORNATA-

Venerdì 8 dicembre 2023, ore 18.00



Cisterna Volley - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Cerra, Pozzato



Venerdì 8 dicembre 2023, ore 20.30



Gioiella Prisma Taranto - Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Boris, Lot

Domenica 10 dicembre 2023, ore 16.30



Farmitalia Catania - Mint Vero Volley Monza Arbitri: Caretti, Cappello



Domenica 10 dicembre 2023, ore 18.00



Valsa Group Modena - Itas Trentino Arbitri: Cesare, Brancati



Domenica 10 dicembre 2023, ore 20.30



Rana Verona - Allianz Milano Arbitri: Zavater, Piana



LA CLASSIFICA-

Sir Susa Vim Perugia 24, Itas Trentino 22, Gas Sales Bluenergy Piacenza 17, Mint Vero Volley Monza 14, Cucine Lube Civitanova 13, Allianz Milano 13, Valsa Group Modena 12, Pallavolo Padova 10, Cisterna Volley 7, Rana Verona 7, Gioiella Prisma Taranto 5, Farmitalia Catania 3.