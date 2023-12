Nella domenica di Superlega Modena sfida Trento

ROMA -Dopo l’anteprima in programma questa sera con le due partite già presentate ieri (Cisterna – Civitanova e Taranto – Piacenza), che vanno a sommarsi all’anticipo del 22 novembre vinto da Perugia 3-0 con Padova al PalaBarton (Block Devils ora in India al Mondiale per Club), domenica 10 dicembre è prevista la chiusura del 9° turno di andata della Regular Season in SuperLega Credem Banca. Nel tabellone figurano i tre incontri restanti della terz’ultima di andata. Il calendario si apre con la gara delle 16.30 tra Catania e Monza, prosegue con il big match delle 18.00 tra Modena e Trento, termina alle 20.30 con Verona – Milano, sfida in diretta su Rai Sport tra le due rivali che si sono messe in luce con grandi prove nella scorsa stagione.

TUTTE LE SFIDE-

FARMITALIA CATANIA - MINT VERO VOLLEY MONZA-

Domenica 10 dicembre prima battuta alle 16.30 in Sicilia: la Farmitalia Catania ha bisogno di punti per ritrovare la fiducia necessaria a tenersi a galla in un torneo difficile come la SuperLega Credem Banca. Penalizzato anche da episodi sfortunati, come l’uscita di scena per infortunio dello schiacciatore Jacopo Massari, tra i migliori in campo nell’incontro perso 3-1 alla Kioene Arena con Padova, il sodalizio etneo vuole prendere di petto la situazione e capitalizzare il turno casalingo, seppur consapevole di sfidare una rivale ben attrezzata. In Sicilia si presenta la Mint Vero Volley Monza, fresca dell’ingaggio di Nik Mujanovi? e quarta in classifica, ma reduce dalla cocente sconfitta di lunedì in tre set nel derby interno con Milano e intenzionata a rifarsi in trasferta. I 13 muri vincenti inflitti dai cugini nel posticipo impongono al collettivo brianzolo di presentarsi guardingo al confronto inedito sul campo della matricola contro due ex smaliziati come Santiago Orduna e Paul Buchegger. Tra gli ospiti Arthur Szwarc firmerà la presenza numero 100 in Italia.



PRECEDENTI: Nessuno

EX: Paul Buchegger a Monza nel 2018/19, 2019/20; Santiago Orduna a Monza nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22

A CACCIA DI RECORD:

Cezar Douglas Silva, allenatore (Farmitalia Catania)- « Monza è una squadra insidiosa, anche se nelle ultime giornate ha oscillato un po’ nel suo andamento. Sono bravi ricettori, giocano tanto palla in mano e hanno una battuta aggressiva, sulla quale dovremo reagire e sulla quale ci siamo preparati questa settimana. Possiamo farcela, sarà fondamentale mantenere un equilibrio, come abbiamo fatto nel secondo set contro Padova ».



Massimo Eccheli, allenatore (Mint Vero Volley Monza)- « La trasferta di Catania è sicuramente molto delicata, perché arriva dopo una sconfitta anomala per noi quest'anno. Anomala perché non siamo stati presenti, ed è importante capire in che stato e in che condizioni siamo. I nostri avversari saranno agguerriti, in cerca di punti, e cercheranno di sfruttare al meglio il vantaggio di giocare tra le mura amiche ».



VALSA GROUP MODENA - ITAS TRENTINO-

Ci sono rivalità che vanno al di là della singola partita e della classifica. Che sia per la Regular Season, per un trofeo o per i Play Off, il faccia a faccia tra la Valsa Group Modena e i campioni d’Italia dell’Itas Trentino è garanzia di spettacolo. Brividi in arrivo al PalaPanini per l’appuntamento di domenica alle 18.00 con la gara n. 83 tra gli emiliani (34 successi nei precedenti) e i dolomitici (vincenti 48 volte contro i gialli). A iniziare dai tecnici Francesco Petrella, campione d’Italia nella passata stagione da vice Lorenzetti nell’Itas, e da Fabio Soli, a Modena nel biennio 2010/11-2011/12, sono numerosi gli ex nei due Club. In campo da una parte Osmany Juantorena e Giulio Pinali, dall’altra Daniele Lavia (19 attacchi vincenti ai 1500 nelle Regular Season). La classifica racconta due percorsi differenti, con il gruppo di Soli sempre sul pezzo in campionato grazie all’en plein di otto successi in altrettante partite, e il gruppo di Francesco Petrella ancora in cerca della sua dimensione, ma già in grado di firmare exploit importanti e con una sola lunghezza di ritardo in classifica nei confronti di Civitanova e Milano. L’ultima giornata ha fornito punti e indicazioni positive sia ai gialloblù, dominanti sulla Lube, complice la serata piuttosto negativa dei cucinieri, sia ai gialli, capaci di ribaltare una situazione molto scomoda a Taranto con l’ingresso di Osmany Juantorena per poi vincere in rimonta al tie break la maratona con il team ionico. Tra gli emiliani Dragan Stankovic è vicino ai 2000 attacchi vincenti.



PRECEDENTI: 82 (34 successi Valsa Group Modena, 48 successi Itas Trentino)



EX: Osmany Juantorena a Trento nel 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13; Giulio Pinali a Trento nel 2021/22; Daniele Lavia a Modena nel 2020/21 - Allenatori: Roberto Ciamarra a Trento nel 2017/18; Francesco Petrella a Trento nel 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Fabio Soli a Modena nel 2010/11, 2011/12

Dragan Stankovic (Valsa Group Modena)- « Come squadra sappiamo di cosa siamo capaci e a tratti l’abbiamo dimostrato, dobbiamo trovare la costanza e la continuità per esprimerci sempre ad alto livello, nelle prossime gare l’obiettivo sarà proprio questo. La partita con Trento sarà un ottimo test per noi, vedremo a che punto siamo contro una squadra che fin qui ha vinto tutte le partite in campionato. Sarà un match complicato, giocheremo in casa e vogliamo farci spingere da un PalaPanini che sarà caldissimo ».

Gabriele Laurenzano (Itas Trentino)- « Siamo reduci da una settimana intera di lavoro, senza partite ufficiali, e abbiamo cercato di sfruttarla al massimo per prepararci bene a questo appuntamento che è tradizionalmente difficile. La classifica al momento conta ancora poco, ragion per cui dovremo porre massima attenzione ad agonismo in un incontro molto atteso ed aperto a qualsiasi scenario ».



RANA VERONA - ALLIANZ MILANO-

Il 9° turno si chiude ufficialmente con il posticipo delle 20.30 di domenica al Pala AGSM Aim tra i padroni di casa della Rana Verona e l’Allianz Milano. La situazione dei 25 precedenti scontri diretti vede gli scaligeri più incisivi con 15 vittorie contro le 10 dei meneghini, ma nel torneo 2023/24 la classifica sorride agli ambrosiani, che grazie alla vittoria netta ottenuta lunedì sera a Monza nel derby lombardo, sesto successo negli ultimi sette match tra SuperLega e CEV Cup, si sono portati a 13 punti agganciando Civitanova. Ferma a quota 7 in coabitazione con Cisterna, la formazione veneta è reduce da quattro sconfitte di fila in Regular Season: lo stop casalingo con Monza è stato seguito dallo scivolone nel derby regionale a Padova, dallo 0-3 con Perugia e dalla sconfitta a Piacenza con due set su tre persi al fotofinish. Un ex per parte nei roster: Leandro Mosca e Matey Kaziyski. Record personale a portata di bicipite per Petar Dirlic: il traguardo dei 1000 punti in Italia dista solo 19 sigilli.



PRECEDENTI: 25 (10 successi Allianz Milano, 15 successi Rana Verona)

EX: Leandro Mosca a Milano nel 2020/21, 2021/22; Matey Kaziyski a Verona nel 2018/19, 2019/20, 2020/21

Radostin Stoytchev (Rana Verona)- « Con Milano negli ultimi anni è sempre stata una partita interessante. Ha giocatori molto esperti come Kaziyski, Ishikawa, Dirlic e Mergarejo: sono tutti di alto livello e in questo momento sono più avanti rispetto a noi in tutto. Dal punto di vista tecnico sono forti. Ovviamente a noi non basta più discutere tanto: dobbiamo dare molto di più a livello caratteriale, non abbiamo tempo di preparare una pallavolo come voglio io ma le piccole cose sono essenziali. Io pretendo che questa cosa la facciamo contro Milano in casa perché è ora che otteniamo dei risultati anche davanti ai tifosi perché se lo meritano. Quest’anno come pubblico siamo i migliori in Italia, per cui dobbiamo dare tutto, più delle altre volte ».



Matey Kaziyski (Allianz Milano)- « Sono rimasto molto contento del risultato che abbiamo ottenuto lunedì contro Monza. Con questa carica possiamo allenarci molto bene e preparare la partita contro la Rana Verona che sicuramente sarà una sfida difficile. Per Verona è importante fare punti, ma anche per noi dato che la classifica è molto corta. Personalmente ritroverò un sacco di amici sul campo, ma dal momento che si inizia a giocare tutti diventano avversari ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9a GIORNATA-

Mercoledì 22 novembre 2023, ore 20.30



Sir Susa Vim Perugia - Pallavolo Padova Già giocata 3-0 (25-16, 25- 22, 25-21)

Venerdì 8 dicembre 2023, ore 18.00



Cisterna Volley - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Cerra, Pozzato

Venerdì 8 dicembre 2023, ore 20.30



Gioiella Prisma Taranto - Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Boris, Lot



Domenica 10 dicembre 2023, ore 16.30



Farmitalia Catania - Mint Vero Volley Monza Arbitri: Caretti, Cappello



Domenica 10 dicembre 2023, ore 18.00



Valsa Group Modena - Itas Trentino Arbitri: Cesare, Brancati



Domenica 10 dicembre 2023, ore 20.30

Rana Verona - Allianz Milano Arbitri: Zavater, Piana



LA CLASSIFICA-

Sir Susa Vim Perugia 24, Itas Trentino 22, Gas Sales Bluenergy Piacenza 17, Mint Vero Volley Monza 14, Cucine Lube Civitanova 13, Allianz Milano 13, Valsa Group Modena 12, Pallavolo Padova 10, Cisterna Volley 7, Rana Verona 7, Gioiella Prisma Taranto 5, Farmitalia Catania 3.