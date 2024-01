Piacenza si prende la rivincita su Milano

PIACENZA- Seconda sfida nel giro di 72 ore tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Allianz Milano e come in Coppa Italia la gara finisce al tie break: di diverso solo il risultato finale, ad avere la meglio sul filo di lana sono i biancorossi di Anastasi che battono Piano e compagni in rimonta 3-2 (25-23, 21-25, 19-25, 25-19, 15-13) nell'anticipo della 2a di ritorno .

Sempre sotto nel computo dei set, sotto nel tie break di tre lunghezze (5-8) al cambio campo, i biancorossi hanno trovato la reazione giusta grazie ad un Lucarelli e soprattutto a due ace consecutivi di Romanò appena entrato in campo dopo due set vissuti in panchina. E per una notte sono secondi in classifica.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza costante in attacco nonostante i 12 errori commessi e nonostante la grande difesa di Milano, biancorossi bravi a non perdere la calma quando le cose non hanno funzionato come avrebbero dovuto e quando si è vista costretta ad inseguire i meneghini.

In avvio di gara coach Anastasi manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Caneschi e Simon al centro, Lucarelli e Recine alla banda, Scanferla è il libero. L’Allianz Milano risponde con Porro e Dirlic in diagonale, Vitelli e Loser al centro, Kaziyski e Mergarejo alla banda, Catania è il libero.

L’avvio è equilibrato, si gioca punto a punto, sul 9-8 per Piacenza l’attacco di Recine è considerato out dall’arbitro ma un tocco a muro c’è stato ma il video check non funziona e così Milano pareggia i conti e si invola (10-13) con Anastasi a chiamare time out. Recine ha la mano calda, Lucarelli pure ma Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza tiene nel mirino gli avversari e trova la parità a quota 19 con l’attacco out dei meneghini. E un nuovo attacco out di Dirlic manda avanti Piacenza (20-19), Romanò schiaccia forte per il 21-20 e per il 22-21 perfettamente imbeccato da Brizard, a quota 23 squadre in parità. Il primo set point è biancorosso con Lucarelli (24-23), si va al cambio campo sull’invasione a rete di Milano.

Parte subito bene Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (4-1), Milano si porta ad una lunghezza (6-5), muro di Simon e primo tempo dello stesso cubano ed è 9-6. L’errore in attacco dei biancorossi vale la parità di Milano a quota 9, scappa nuovamente Piacenza con Recine e Romanò (13-11), Milano recupera e sorpasso con un muro (13-14), a quota 16 è parità con un gran muro di Simon su Kaziyski. Piacenza attacca quattro volte consecutive ma Milano difende tantissimo e chiude, l’ace successivo di Kaziyski vale il doppio vantaggio per i meneghini (16-18) con Anastasi a chiamare tempo. Allunga ancora Milano (19-23) con Anastasi a chiamare time out e al rientro in campo invasione a rete dei biancorossi: 19-23. La battuta in rete di Gironi consegna tre set point a Milano (21-24), si va al cambio campo sull’attacco out di Romanò.

Gironi è in campo per Romanò e subito si fa vedere per un paio di punti messi a terra, Milano impatta a quota 6 con un block in su Simon, è nuova parità a quota 9 con Gironi e poi Milano allunga (9-12) con Anastasi a chiamare tempo. Dentro Ricci per Caneschi, in casa Piacenza si fatica un po' in tutto, Milano ringrazia (13-18) con la panchina biancorossa che chiama il secondo time out. Ancora un block in per Milano (14-20), dentro Andringa per Recine, i meneghini hanno 6 set point a disposizione (18-24), chiudono alla seconda occasione sulla battuta out di Brizard.

Ricci resta in campo, partono bene anche questa volta i biancorossi, sul 8-5 per Piacenza Piazza chiama time out, al rientro in campo Milano si porta a meno due e quindi ad una lunghezza con l’ace di Porro (8-7) e il muro secco su Lucarelli vale la parità a quota 8. Allunga Piacenza (10-8, 11-9), un’azione lunghissima è chiusa a muro da Simon e per i biancorossi sono tre le lunghezze di vantaggio (13-10). Errore di Milano (14-10) time out di Piazza e al rientro in campo tre punti dei meneghini (14-13), primo tempo di Simon, ace dello stesso centrale ed è 16-13. Allunga Piacenza (19-14), un vantaggio che Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza gestisce, sono sei set point per i biancorossi (24-18), si va al tie break con la schiacciata di Recine.

Subito avanti Piacenza (4-2), Milano piazza un break di 5-0 e si porta avanti (4-7), ci pensa Simon ad interrompere la serie milanese (5-7), al cambio campo si va sulla battuta in rete dello stesso Simon e i meneghini hanno tre lunghezze di vantaggio (5-8). Due bombe di Lucarelli ed è parità a quota 9, vantaggio Piacenza con l’ace di Romanò appena entrato in campo per la battuta (11-10) e subito dopo si ripete per il 12-10 con Piazza a chiamare time out. Battuta out di Kaziyski e sono due i match ball biancorossi (14-12), il primo è annullato da Mergarejo (14-13) non il secondo, chiude Simon.

I PROTAGONISTI-

Souza Ricardo Lucarelli (Gas Sales Bluenergy Piacenza)-« E stata una maratona anche oggi, siamo contenti di aver vinto ma questa vittoria non può ancora cancellare l’amarezza per la sconfitta di mercoledì in Coppa Italia, volevamo arrivare anche quest’anno alla fase finale. Con Milano non è mai facile vincere, ci siamo riusciti e dobbiamo essere contenti, abbiamo dato una buona dimostrazione in fatto di carattere. Sono contento della dimostrazione di affetto che mi hanno riservato i tifosi, io sto bene qui a Piacenza, in questa società e con questi compagni, ma devo ancora decidere il mio futuro, tra qualche giorno prenderò la decisione ».



Petar Dirlic (Allianz Milano)- « Peccato per il risultato finale, ma dopo mercoledì credo sia stata una partita molto dura per tutti. Abbiamo giocato alla pari altri cinque set contro una grande squadra. A un certo punto era tutto nelle nostre mani, ma è mancano qualcosina in battuta e in difesa forse. L’assenza del Video Check credo abbia pesato nel primo set che avrebbe potuto avere un esito diverso, ma gli arbitri sono stati molto bravi a gestire comunque l’incontro fino in fondo ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – ALLIANZ MILANO 3-2 (25-23, 21-25, 19-25, 25-19, 15-13)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 2, Santos De Souza 19, Simon 14, Romanò 7, Recine 22, Caneschi 5, Hoffer (L), Gironi 13, Scanferla (L), Ricci 0, Andringa 1. N.E. Alonso, Dias. All. Anastasi.

ALLIANZ MILANO: Porro 1, Kaziyski 11, Loser 12, Dirlic 22, Mergarejo Hernandez 13, Vitelli 9, Colombo (L), Zonta 0, Catania (L), Reggers 1, Piano 1, Ishikawa 0. N.E. All. Piazza.

ARBITRI: Cappello, Zanussi.

Durata set: 26′, 28′, 26′, 27′, 20′; tot: 127′.

MVP: Robertlandy Simon (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori: 2754