Modena-Perugia, che anticipo !

ROMA- Calato il sipario su una settima di Coppe internazionali molto redditizia per il volley italiano, fatta eccezione per l’uscita di scena di Milano dalla CEV Cup contro l’ostica formazione polacca del Zawiercie, torna protagonista la SuperLega Credem Banca con la 4a giornata di ritorno della Regular Season, in programma nel weekend del 20 e 21 gennaio. Sarà l’ultimo round prima della pausa in calendario del 27 e 28 gennaio, weekend interamente dedicato alla Final Four Del Monte ® Coppa Italia a Bologna . La competizione è presentata ufficialmente in settimana, con la conferenza stampa in centro a Bologna. Il 4° turno di ritorno, caratterizzato da numerosi big match, si apre domani, sabato, con la sfida entusiasmante delle 18.00 tra Modena e Perugia (in diretta su Rai Sport). Domenica si prospetta una maratona di pallavolo molto interessante, con un inizio col botto, visto che alle 16.00 è in programma il confronto tra Piacenza e la capolista Trento. Solo trenta minuti più tardi in calendario è previsto il faccia a faccia tra Taranto e Monza. Due le partite all’orario canonico delle 18.00: Civitanova e Milano, appaiate in classifica, si giocano il quarto posto davanti alle telecamere di Rai Sport, mentre Verona accoglie sul proprio campo il fanalino di coda Catania. La giornata si chiude alle 19.00 con la sfida cruciale tra Cisterna e Padova.

TUTTE LE SFIDE-

VALSA GROUP MODENA-SIR SUSA VIM PERUGIA-

Il fine settimana di SuperLega Credem Banca parte in quarta con la sfida n. 48 tra Valsa Group Modena e Sir Susa Vim Perugia. I precedenti sorridono ai campioni del mondo Block Devils con 27 vittorie, tra cui il 3-1 dell’andata, e 20 sconfitte. In classifica gli umbri sono secondi a tre punti dalla vetta e vengono dalla prova di forza contro Civitanova, superata con il massimo scarto al termine di una prestazione maiuscola dai nove metri e in attacco. I padroni di casa, ottavi in classifica, hanno arrestato l’emorragia di sconfitte nell’ultimo turno espugnando con non poca sofferenza l’Opiquad Arena di Monza al tie break. I canarini si presentano al PalaBarton per la prova del nove contro una delle formazioni più in forma del momento. L’unico ex a Pian di Massiano non è un giocatore, ma siede sulla panchina della Sir, il tecnico Angelo Lorenzetti, che in passato ha fatto faville da allenatore di Modena. In odore di record il centrale Sebastian Solé (7 punti ai 2500 in Italia).

PRECEDENTI: 47 (20 successi Valsa Group Modena, 27 successi Sir Susa Vim Perugia)



EX: - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Modena nel 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Vlad Davyskiba - 14 punti ai 200 (Valsa Group Modena); Kamil Semeniuk - 16 punti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia); Jesus Herrera Jaime - 17 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Oleh Plotnytskyi - 21 punti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia); Sebastian Solé - 5 punti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Maksim Sapozhkov - 6 punti ai 200 (Valsa Group Modena); Flavio Resende Gualberto - 8 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Vlad Davyskiba - 12 punti ai 200 (Valsa Group Modena); Oleh Plotnytskyi - 12 punti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia); Sebastian Solé - 2 punti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Kamil Semeniuk - 2 punti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia); Flavio Resende Gualberto - 3 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Maksim Sapozhkov - 30 attacchi vincenti ai 200 (Valsa Group Modena); Jesus Herrera Jaime - 7 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia).

In carriera Regular Season: Flavio Resende Gualberto - 22 punti ai 500 (Sir Susa Vim Perugia); Wilfredo Leon Venero - 24 attacchi vincenti ai 1500, 4 battute vincenti ai 300 (Sir Susa Vim Perugia); Tommaso Rinaldi - 28 attacchi vincenti ai 500 (Valsa Group Modena).

In carriera tutte le competizioni: Mattia Boninfante - 1 battute vincenti ai 100 (Valsa Group Modena); Giulio Pinali - 1 punti ai 900 (Valsa Group Modena); Nicholas Sighinolfi - 2 muri vincenti ai 300 (Valsa Group Modena); Osmany Juantorena - 24 attacchi vincenti ai 4100 (Valsa Group Modena); Vlad Davyskiba - 29 attacchi vincenti ai 900 (Valsa Group Modena); Oleh Plotnytskyi - 29 punti ai 1700, 21 attacchi vincenti ai 1300 (Sir Susa Vim Perugia); Jesus Herrera Jaime - 30 punti ai 400, 12 attacchi vincenti ai 300 (Sir Susa Vim Perugia); Tommaso Rinaldi - 34 punti ai 900 (Valsa Group Modena); Roberto Pinali - 35 punti ai 1300 (Valsa Group Modena); Wilfredo Leon Venero - 38 punti ai 3000, 4 attacchi vincenti ai 2300 (Sir Susa Vim Perugia); Sebastian Solé - 7 punti ai 2500 (Sir Susa Vim Perugia).

Filippo Federici (Valsa Group Modena)- « A Monza abbiamo avuto una reazione che adesso ci dà tanta forza in vista del futuro, dobbiamo continuare così e andare avanti con lo stesso stile di gioco e atteggiamento visti domenica scorsa. Perugia? Dobbiamo pensare solo a noi stessi. Sappiamo che sarà sicuramente una gara difficile, ma non impossibile perché è un termine che nello sport non esiste ».

Massimo Colaci (Sir Susa Vim Perugia)- « Affrontiamo la prima trasferta dell’anno su uno dei campi certamente più difficili della SuperLega. Giocare contro Modena è sempre complicato, i precedenti contano poco, quello che conta è scendere in campo al PalaPanini con l’atteggiamento e l’attenzione avute nelle ultime partite. Siamo consapevoli delle difficoltà del match e della grande qualità dei giocatori di Modena, a partire da Bruno e dal mio amico Juantorena fino a tutti gli altri. Siamo al tempo stesso consci che, se mettiamo sul taraflex la giusta aggressività ed il nostro miglior gioco, possiamo battagliare bene per provare a portare a Perugia punti importanti per la classifica ».



GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - ITAS TRENTINO-

La prima tappa domenicale del campionato fa ben sperare in termini di agonismo e spettacolo. Alle 16.00 scatta l’ora del 21° faccia a faccia in Serie A tra la Gas Sales Bluenergy Piacenza, terza forza della classifica, e l’Itas Trentino, prima della classe a + 5 dagli emiliani. Il bilancio degli scontri diretti pende dalla parte dei dolomitici grazie a 14 affermazioni, compreso il 3-1 dell’andata, e 6 sconfitte. I beniamini del PalaBanca vengono da due successi corsari, in quattro set a Catania nella 3a giornata di ritorno della SuperLega e con il massimo scarto a Berlino nell’ultima fase della tappa a gironi. Ultima gara giocata in campionato molto positiva anche per Trento, che ha archiviato con un 3-1 casalingo il secondo derby dell’Adige ravvicinato con Verona, mentre in Champions League mercoledì è arrivata la sconfitta ininfluente al tie break tra le mura amiche con i polacchi del Resovia. Tra i padroni di casa Robertlandy Simon ha messo nel mirino il suo attacco vincente n. 1700 in Italia.



PRECEDENTI: 20 (6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 14 successi Itas Trentino)



EX: Ricardo Lucarelli Santos De Souza a Trento nel 2020/21; Gabriele Nelli a Piacenza nel 2019/20

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Kamil Rychlicki - 1 attacchi vincenti ai 200 (Itas Trentino); Alessandro Michieletto - 10 attacchi vincenti ai 200 (Itas Trentino); Yuri Romanò - 16 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 19 attacchi vincenti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yoandy Leal - 22 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Daniele Lavia - 36 punti ai 200 (Itas Trentino); Fabrizio Gironi - 5 punti ai 100, 28 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Fabrizio Gironi - 12 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuri Romanò - 15 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yoandy Leal - 22 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Daniele Lavia - 22 punti ai 200 (Itas Trentino); Francesco Recine - 31 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera Regular Season: Yuri Romanò - 1 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Oreste Cavuto - 4 punti ai 1000 (Itas Trentino).

In carriera tutte le competizioni: Robertlandy Simon - 1 attacchi vincenti ai 1700 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Oreste Cavuto - 1 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Daniele Lavia - 10 attacchi vincenti ai 1900 (Itas Trentino); Gabriele Nelli - 11 attacchi vincenti ai 1000, 4 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Jan Kozamernik - 11 attacchi vincenti ai 600, 5 battute vincenti ai 100 (Itas Trentino); Roamy Alonso - 12 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Giulio Magalini - 17 punti ai 500 (Itas Trentino); Alessandro Michieletto - 18 punti ai 1800 (Itas Trentino); Yoandy Leal - 23 punti ai 2300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Antoine Brizard - 4 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Fabio Ricci - 4 punti ai 1100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Francesco Recine - 5 punti ai 1800, 5 battute vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Edoardo Caneschi - 7 attacchi vincenti ai 800 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Fabrizio Gironi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Stiamo giocando tanto e viaggiando tantissimo ma sfide come quella con Trento sono bellissime da giocare e vivere. Abbiamo tutti una gran voglia di continuare il nostro cammino in campionato e confrontarci con una squadra, Trento, che fino ad ora ha fatto benissimo e guida la classifica. Il valore dei nostri avversari tutti lo conoscono, cercherà di dare come sempre il mio contributo se ce ne sarà bisogno, vedere un PalaBancaSport sold out sarà bellissimo ed emozionante, il pubblico sarà la nostra arma in più ».

Jan Kozamernik (Itas Trentino)- « Arriviamo a questa importante sfida reduci dai cinque set giocati in casa mercoledì con Resovia per la Champions League. Abbiamo addosso sicuramente tanta voglia di voltare pagina e riscattarci anche se sappiamo che non sarà affatto semplice sia per il valore indiscutibile dell'avversario che ci ospiterà sia perchè il calendario di questo periodo è molto fitto e ci rimane sempre poco tempo per preparare bene appuntamenti di livello come questo ».



GIOIELLA PRISMA TARANTO - MINT VERO VOLLEY MONZA-

Alle 16.30 di domenica picco di decibel al PalaMazzola per la sfida n. 7 in Serie A tra Gioiella Prisma Taranto e Mint Vero Volley Monza. Solo una volta il collettivo ionico è riuscito a imporsi, mentre il Club brianzolo ha avuto la meglio all’andata in tre set e ha battuto la società pugliese altre quattro volte. I padroni di casa vengono dal blitz al tie break sul campo della Kioene Arena di Padova con aggancio ai patavini in classifica e 7 lunghezze di vantaggio sulla coda. In settimana la formazione ospite ha strapazzato il Levski Sofia in Challenge Cup centrando le Semifinali europee e, in attesa di affrontare la Final Four bolognese di Del Monte® Coppa Italia, ora vuole rompere il lungo digiuno di vittorie in SuperLega dopo essere scivolata al sesto posto. Domenica scorsa il successo è sfumato in casa al tie break con Modena. Quattro ex nei roster: Filippo Lanza e Marco Rizzo da una parte, Gabriele Di Martino ed Eric Loeppky (9 punti ai 1000 in Italia) dall’altra. Aria di record per Stephen Maar (5 attacchi vincenti ai 2500 in Italia) e Arthur Szwarc, che prepara il punto n. 1000 in Italia.



PRECEDENTI: 6 (5 successi Mint Vero Volley Monza, 1 successo Gioiella Prisma Taranto)



EX: Filippo Lanza a Monza nel 2020/21; Marco Rizzo a Monza nel 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19; Gabriele Di Martino a Taranto nel 2020/21, 2021/22; Eric Loeppky a Taranto nel 2022/23

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Filippo Lanza - 11 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Eric Loeppky - 15 attacchi vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Arthur Szwarc - 16 punti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Gabriele Di Martino - 17 punti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Josè Miguel Gutierrez - 17 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Ran Takahashi - 28 punti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Lorenzo Sala - 29 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Stephen Maar - 29 punti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Giovanni Maria Gargiulo - 3 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Filippo Lanza - 11 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Stephen Maar - 11 punti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Gabriele Di Martino - 12 punti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Ran Takahashi - 13 punti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Gianluca Galassi - 15 attacchi vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Eric Loeppky - 15 attacchi vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Josè Miguel Gutierrez - 17 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Arthur Szwarc - 26 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Lorenzo Sala - 29 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Giovanni Maria Gargiulo - 3 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera Regular Season: Giovanni Maria Gargiulo - 2 muri vincenti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Aimone Alletti - 2 muri vincenti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto); Ran Takahashi - 25 punti ai 500 (Mint Vero Volley Monza).

In carriera tutte le competizioni: Arthur Szwarc - 1 punti ai 1000, 5 battute vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Gabriele Di Martino - 19 punti ai 1200 (Mint Vero Volley Monza); Hampus Ekstrand - 31 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Josè Miguel Gutierrez - 4 punti ai 300 (Gioiella Prisma Taranto); Stephen Maar - 5 punti ai 2500, 29 attacchi vincenti ai 2100, 1 battute vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Francesco Comparoni - 6 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Eric Loeppky - 9 punti ai 1000 (Mint Vero Volley Monza).

Jeffrey Jendryk (Gioiella Prisma Taranto): « Sarà un match duro, ma siamo pronti a combattere, abbiamo il dente avvelenato dal match dell'andata a Monza e la squadra oggi sta molto bene, siamo con il morale alto per la nostra ultima vittoria, siamo certi che contro Monza il nostro tifo ci spingerà a una grande prestazione ».

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza): « Sarà una partita difficile, visto che Taranto ha dimostrato di giocarsela con tutti con grande spirito battagliero. Ci aspetta un match infuocato, visto che vorranno riscattare il risultato dell'andata. Contro Modena abbiamo dimostrato di saper reagire alle difficoltà. Siamo un po' rientrati dalla difficile situazione che ci ha colpiti nelle ultime settimane: sappiamo quali sono i nostri obiettivi e andiamo a Taranto per giocarcela ».



CUCINE LUBE CIVITANOVA - ALLIANZ MILANO-

Domenica, alle 18.00, le telecamere di Rai Sport tornano all’Eurosuole Forum per la terza volta in stagione. In programma lo spareggio per il quarto posto tra le due squadre appaiate a 25 punti, la Cucine Lube Civitanova e l’Allianz Milano, a confronto per la 27ª volta. Nel match di andata i meneghini furono dominanti, ma il conteggio globale degli scontri diretti vede avanti i marchigiani con 19 successi e 7 battute d’arresto. Nell’ultima settimana i biancorossi hanno fatto cilecca a Perugia rimediando una sonora sconfitta in SuperLega, ma si sono esaltati in Champions League travolgendo in casa Maaseik, già certi del pass per i Quarti. Gli ambrosiani hanno timbrato un 3-0 prezioso tra le mura amiche con Cisterna e attendono di partecipare alla Final Four Del Monte® Coppa Italia, ma devono fare i conti con l’estromissione dai Play Off di CEV Cup per mano del Warta Zawiercie. Un ex per parte al centro, Barthelemy Chinenyeze e Marco Vitelli. Matteo Piano è a 2 block dai 600 nelle stagioni regolari.



PRECEDENTI: 26 (19 successi Cucine Lube Civitanova, 7 successi Allianz Milano)



EX: Barthelemy Chinenyeze a Milano nel 2021/22; Marco Vitelli a Lube nel 2013/14, 2014/15, 2015/16

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Agustin Loser - 12 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 14 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Adis Lagumdzija - 19 attacchi vincenti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Aleksandar Nikolov - 28 attacchi vincenti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Petar Dirlic - 34 punti ai 100 (Allianz Milano).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Barthelemy Chinenyeze - 13 attacchi vincenti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 14 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Aleksandar Nikolov - 15 attacchi vincenti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Ferre Reggers - 30 punti ai 200 (Allianz Milano); Petar Dirlic - 34 punti ai 100 (Allianz Milano); Adis Lagumdzija - 4 attacchi vincenti ai 200 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera Regular Season: Matteo Piano - 1 battute vincenti ai 100, 2 muri vincenti ai 600 (Allianz Milano); Yuki Ishikawa - 14 attacchi vincenti ai 1500 (Allianz Milano).

In carriera tutte le competizioni: Paolo Porro - 1 punti ai 200 (Allianz Milano); Agustin Loser - 10 attacchi vincenti ai 300 (Allianz Milano); Andrea Innocenzi - 12 punti ai 400 (Allianz Milano); Adis Lagumdzija - 15 punti ai 1800 (Cucine Lube Civitanova); Marlon Yant Herrera - 21 attacchi vincenti ai 700 (Cucine Lube Civitanova); Ferre Reggers - 30 punti ai 200 (Allianz Milano); Nicola Zonta - 6 punti ai 200 (Allianz Milano); Aleksandar Nikolov - 6 punti ai 700, 19 attacchi vincenti ai 600 (Cucine Lube Civitanova).

Barthelemy Chinenyeze (Cucine Lube Civitanova)- « Veniamo da una vittoria in Champions League, un risultato importante perché ci siamo confermati testa di serie in Europa e, più in generale, per la fiducia trasmessa. Il successo di mercoledì ci ha dato energia in vista di un match difficile come quello contro Milano, squadra che ha un'identità ben definita. L'Allianz è insidiosa dai nove metri e si esprime bene grazie alla capacità di difendere molto e rigiocare i palloni difficili. Dovremo avere pazienza e spingere a tutto fuoco quando ne avremo l'opportunità. Per noi la prima sfida è non farci sorprendere nel confronto tra battuta e ricezione ».



Matteo Piano (Allianz Milano)- « Rispetto alla gara di Cev di giovedì sera, quella con la Lube sarà un'altra storia, un'altra partita. Giocare così tanto, tante partite difficili, ti abitua ad affrontare ogni sfida come una gara a se stante. Sarà un grande viaggio in pullman, loro sono una grande squadra, ma lo siamo anche noi, sarà una bella partita di pallavolo ».

RANA VERONA-FARMITALIA CATANIA-

Alle 18.00 di domenica in campo una squadra ritrovata, Rana Verona, e un’altra che lotta quasi alla pari con le avversarie, ma fatica a concretizzare, la Farmitalia Catania. Nell’unico precedente, all’andata, gli scaligeri hanno espugnato il quartier generale etneo 3-1. Nella città dell’Arena ritornano da rivali Mohammad Manavi e Luigi Randazzo. I padroni di casa, settimi, dopo una prima parte di Regular Season in chiaroscuro hanno risollevato le proprie sorti con cinque successi consecutivi in campionato, striscia interrotta domenica a Trento in quattro set dai campioni d’Italia. Un incidente di percorso che la truppa di Radostin Stoytchev vuol gettarsi alle spalle con una prova di qualità. Sul fronte opposto, gli isolani non hanno scelta e devono assumere un atteggiamento arrembante da qui al termine della prima fase perché, dopo la trasferta a Piacenza, con un’opportunità sprecata nel braccio di ferro del secondo set, la squadra siciliana chiude la classifica a -7 da Padova e Taranto. Nel team veronese vari record alla portata. Centesima gara in Italia per Nikola Jovovic.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Rana Verona)



EX: Mohammadjavad Manavinezhad a Verona nel 2017/18, 2018/19; Luigi Randazzo a Verona nel 2016/17

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Donovan Dzavoronok - 1 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona); Nemanja Masulovic - 23 punti ai 100 (Farmitalia Catania); Luka Basic - 25 punti ai 100 (Farmitalia Catania); Rok Mozic - 26 attacchi vincenti ai 200 (Rana Verona); Jacopo Massari - 28 punti ai 100 (Farmitalia Catania); Amin Esmaeilnezhad - 6 punti ai 200 (Rana Verona); Francesco Sani - 8 punti ai 100, 21 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Amin Esmaeilnezhad - 1 punti ai 200 (Rana Verona); Rok Mozic - 23 attacchi vincenti ai 200 (Rana Verona); Nemanja Masulovic - 23 punti ai 100 (Farmitalia Catania); Luka Basic - 25 punti ai 100 (Farmitalia Catania); Jacopo Massari - 28 punti ai 100 (Farmitalia Catania); Francesco Sani - 8 punti ai 100, 21 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona).

In carriera Regular Season: Rok Mozic - 11 punti ai 1000 (Rana Verona); Luca Spirito - 3 battute vincenti ai 100 (Rana Verona); Paul Buchegger - 30 attacchi vincenti ai 1500 (Farmitalia Catania); Donovan Dzavoronok - 4 punti ai 2000 (Rana Verona); Mohammadjavad Manavinezhad - 40 punti ai 500 (Farmitalia Catania); Cristian Frumuselu - 7 punti ai 500 (Farmitalia Catania).

In carriera tutte le competizioni: Nikola Jovovic - 1 alle 100 partite giocate (Rana Verona); Amin Esmaeilnezhad - 1 punti ai 200 (Rana Verona); Luigi Randazzo - 10 punti ai 2300 (Farmitalia Catania); Aidan Zingel - 13 attacchi vincenti ai 1500 (Rana Verona); Donovan Dzavoronok - 16 punti ai 2500 (Rana Verona); Alessandro Tondo - 2 muri vincenti ai 400 (Farmitalia Catania); Luka Basic - 22 attacchi vincenti ai 500 (Farmitalia Catania); Nemanja Masulovic - 23 punti ai 100 (Farmitalia Catania); Mohammadjavad Manavinezhad - 27 attacchi vincenti ai 500 (Farmitalia Catania); Leandro Mosca - 4 muri vincenti ai 200 (Rana Verona); Rok Mozic - 4 punti ai 1200 (Rana Verona); Francesco Sani - 8 punti ai 100, 21 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona).

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Nel girone d'andata è stata una gara difficile a Catania, con tre set combattuti e solo uno dove abbiamo avuto il controllo. Non dobbiamo assolutamente sottovalutare la gara, che è molto importante ma che può essere molto complicata e pericolosa, per cui dobbiamo rimanere concentrati e attenti. Credo anche che in alcune partite siano stati sfortunati. Dovremo tenere un ottimo livello in attacco e avere continuità in campo durante la partita. Non ci sono gare più importanti rispetto ad altre: noi adesso siamo focalizzati su quella di domenica ».

Giuseppe Bua (Allenatore Farmitalia Catania)- « La squadra c’è, le prestazioni aiutano, ma niente è come il risultato che quando arriverà permetterà di riaprire tutto. Non esistono situazioni irrimediabili e noi metteremo il massimo impegno fino alla fine, lo dobbiamo ai noi stessi, alla nostra professionalità e alla Società e domani giocheremo contro Verona come se si fa in una grande finale. Loro sono in grande forma, ma noi ce la giocheremo a viso aperto per portare a casa dei punti ».



CISTERNA VOLLEY - PALLAVOLO PADOVA-

A contendersi tre punti cruciali nel posticipo di domenica (ore 19.00) sono Cisterna Volley e Pallavolo Padova, formazioni che vogliono mettersi al sicuro e, al tempo stesso, ampliare gli orizzonti in classifica. Nell’unico precedente, giocato nel girone di andata della stagione in corso, i patavini l’hanno spuntata al tie break davanti al proprio pubblico, ma attualmente i giganti pontini, noni in graduatoria a -6 dall’ultimo vagone della zona Play Off, ovvero da Modena, hanno invece due lunghezze di vantaggio sui rivali veneti, decimi a quota 11 in coabitazione con Taranto. Nell’ultima partita giocata la formazione laziale ha perso in tre set a Milano lottando alla pari con i meneghini nel primo e nel terzo parziale, mentre il gruppo di Jacopo Cuttini è reduce dalla maratona casalinga persa al fotofinish contro la Gioiella Prisma, rivale diretta. Tra le fila di Cisterna Daniele Mazzone è a 3 block dai 600 in carriera, Andrea Rossi a 7 punti dai 2000, tra gli ospiti Gabi Garcia è a 19 punti dai 500 nelle Regular Season.



PRECEDENTI: 1 (1 successo Pallavolo Padova)



EX: Nessuno

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Fabian Plak - 13 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Davide Gardini - 13 punti ai 200 (Pallavolo Padova); Efe Bayram - 14 punti ai 100, 28 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Federico Crosato - 20 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Jordi Ramon - 25 punti ai 200 (Cisterna Volley); Gabi Garcia Fernandez - 27 punti ai 200 (Pallavolo Padova); Aleksandar Nedeljkovic - 3 punti ai 100 (Cisterna Volley); Theo Faure - 33 punti ai 300 (Cisterna Volley); Pavle Peric - 7 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Fabian Plak - 13 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Davide Gardini - 13 punti ai 200 (Pallavolo Padova); Efe Bayram - 14 punti ai 100, 28 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Federico Crosato - 20 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Jordi Ramon - 25 punti ai 200 (Cisterna Volley); Gabi Garcia Fernandez - 27 punti ai 200 (Pallavolo Padova); Aleksandar Nedeljkovic - 3 punti ai 100 (Cisterna Volley); Theo Faure - 33 punti ai 300 (Cisterna Volley); Pavle Peric - 7 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley).

In carriera Regular Season: Michele Baranowicz - 1 muri vincenti ai 200 (Cisterna Volley); Gabi Garcia Fernandez - 19 punti ai 500 (Pallavolo Padova); Davide Gardini - 4 muri vincenti ai 100 (Pallavolo Padova).

In carriera tutte le competizioni: Federico Crosato - 10 attacchi vincenti ai 200 (Pallavolo Padova); Andrea Truocchio - 10 attacchi vincenti ai 400 (Pallavolo Padova); Efe Bayram - 10 punti ai 300 (Cisterna Volley); Fabian Plak - 13 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Mathijs Desmet - 19 attacchi vincenti ai 300 (Pallavolo Padova); Francesco Fusaro - 20 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Jordi Ramon - 25 punti ai 200 (Cisterna Volley); Daniele Mazzone - 3 muri vincenti ai 600 (Cisterna Volley); Aleksandar Nedeljkovic - 3 punti ai 100 (Cisterna Volley); Theo Faure - 33 punti ai 300 (Cisterna Volley); Julio Cesar Cardenas Morales - 40 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Pavle Peric - 7 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Andrea Rossi - 7 punti ai 2000, 3 battute vincenti ai 100 (Cisterna Volley).

Theo Faure (Cisterna Volley)- « Con Padova mi aspetto una partita complicata perché affrontiamo una squadra che può metterci in difficoltà e, in questo momento del campionato, dobbiamo cercare sempre di limitare al massimo gli errori. La partita è molto importante anche perché giochiamo in casa e dobbiamo continuare a giocare la migliore pallavolo che possiamo ».

Jacopo Cuttini (Allenatore Pallavolo Padova)- « Domenica saremo a Cisterna per un altro importante match. Il nostro intento, anche per questa partita, sarà quello di riuscire a portare a casa punti, che è quello di cui abbiamo bisogno in questa fase del campionato. Da questo momento, fino a fine stagione, sarà una battaglia per riuscire ad ottenere il maggior numero di punti, a prescindere da quale squadra ci troviamo a dover affrontare di volta in volta ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA DI RITORNO –

Sabato 20 gennaio 2024, ore 18.00

Valsa Group Modena - Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Puecher, Carcione

Domenica 21 gennaio 2024, ore 16.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Itas Trentino Arbitri: Curto, Caretti



Domenica 21 gennaio 2024, ore 16.30

Gioiella Prisma Taranto - Mint Vero Volley Monza Arbitri: Canessa, Cavalieri

Domenica 21 gennaio 2024, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova - Allianz Milano Arbitri: Vagni, Florian



Domenica 21 gennaio 2024, ore 18.00

Rana Verona - Farmitalia Catania Arbitri: Zanussi, Zavater

Domenica 21 gennaio 2024, ore 19.00

Cisterna Volley - Pallavolo Padova Arbitri: Cesare, Brancati



LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 37, Sir Susa Vim Perugia 34, Gas Sales Bluenergy Piacenza 32, Cucine Lube Civitanova 25, Allianz Milano 25, Mint Vero Volley Monza 21, Rana Verona 20, Valsa Group Modena 19, Cisterna Volley 13, Pallavolo Padova 11, Gioiella Prisma Taranto 11, Farmitalia Catania 4